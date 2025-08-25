"Они бьют там, где уязвимо": военный историк о целях атак на железные дороги в Брянской области
Атаки на железнодорожную инфраструктуру в Брянской области не являются предварительным этапом вторжения, а представляют собой удары по уязвимым местам с целью отвлечения внимания. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
Отвечая на вопрос, являются ли эти атаки подготовкой к вторжению, Сазонов ответил категорично отрицательно. По его мнению, противник выбирает цели исходя из их уязвимости, а не стратегической значимости.
"Они бьют там, где уязвимо, — пояснил историк. — В Брянской области не самое оживленное железнодорожное направление".
Он констатировал, что с точки зрения подрыва логистики лучше атаковать железнодорожные пути в Ростовской области, трассу М-4, но там совершенно другой уровень охраны и другая местность.
Эксперт видит в выборе Брянской области четкий тактический расчет противника. По его словам, там идеальные условия — труднопроходимая местность, где легко скрыться от наблюдения.
"Сейчас все внимание приковано к южному флангу, к Донбассу, Запорожью, поэтому здесь хорошо проводить мероприятия, которые бы отвлекали внимание нашего командования. Они же в том числе работают и на свою внутреннюю аудиторию, демонстрируя "перемоги"", — заключил собеседник издания.
