"Они бьют там, где уязвимо": военный историк о целях атак на железные дороги в Брянской области - 25.08.2025
"Они бьют там, где уязвимо": военный историк о целях атак на железные дороги в Брянской области
Атаки на железнодорожную инфраструктуру в Брянской области не являются предварительным этапом вторжения, а представляют собой удары по уязвимым местам с целью отвлечения внимания. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
2025-08-25T04:40
2025-08-25T04:40
Отвечая на вопрос, являются ли эти атаки подготовкой к вторжению, Сазонов ответил категорично отрицательно. По его мнению, противник выбирает цели исходя из их уязвимости, а не стратегической значимости.Он констатировал, что с точки зрения подрыва логистики лучше атаковать железнодорожные пути в Ростовской области, трассу М-4, но там совершенно другой уровень охраны и другая местность.Эксперт видит в выборе Брянской области четкий тактический расчет противника. По его словам, там идеальные условия — труднопроходимая местность, где легко скрыться от наблюдения. "Сейчас все внимание приковано к южному флангу, к Донбассу, Запорожью, поэтому здесь хорошо проводить мероприятия, которые бы отвлекали внимание нашего командования. Они же в том числе работают и на свою внутреннюю аудиторию, демонстрируя "перемоги"", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Сергей Сазонов: Тактика джихад-мобилей привела ВСУ к потерям, которые поставили Украину на грань разгрома" на сайте Украина.ру.Про успехи российских военных на Покровском (Красноармейском) направлении — в материале Кирилла Курбатова "Алексей Анпилогов: Россия довела ВСУ до стратегической слабости и готова победить их в маневренной войне" на сайте Украина.ру.
"Они бьют там, где уязвимо": военный историк о целях атак на железные дороги в Брянской области

04:40 25.08.2025
 
© Транспортная прокуратура РФ / Перейти в фотобанкОбрушение моста на пассажирский поезд в Брянской области
Обрушение моста на пассажирский поезд в Брянской области
Атаки на железнодорожную инфраструктуру в Брянской области не являются предварительным этапом вторжения, а представляют собой удары по уязвимым местам с целью отвлечения внимания. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
Отвечая на вопрос, являются ли эти атаки подготовкой к вторжению, Сазонов ответил категорично отрицательно. По его мнению, противник выбирает цели исходя из их уязвимости, а не стратегической значимости.
"Они бьют там, где уязвимо, — пояснил историк. — В Брянской области не самое оживленное железнодорожное направление".
Он констатировал, что с точки зрения подрыва логистики лучше атаковать железнодорожные пути в Ростовской области, трассу М-4, но там совершенно другой уровень охраны и другая местность.
Эксперт видит в выборе Брянской области четкий тактический расчет противника. По его словам, там идеальные условия — труднопроходимая местность, где легко скрыться от наблюдения.
"Сейчас все внимание приковано к южному флангу, к Донбассу, Запорожью, поэтому здесь хорошо проводить мероприятия, которые бы отвлекали внимание нашего командования. Они же в том числе работают и на свою внутреннюю аудиторию, демонстрируя "перемоги"", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Сергей Сазонов: Тактика джихад-мобилей привела ВСУ к потерям, которые поставили Украину на грань разгрома" на сайте Украина.ру.
Про успехи российских военных на Покровском (Красноармейском) направлении — в материале Кирилла Курбатова "Алексей Анпилогов: Россия довела ВСУ до стратегической слабости и готова победить их в маневренной войне" на сайте Украина.ру.
