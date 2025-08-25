https://ukraina.ru/20250825/oni-byut-tam-gde-uyazvimo-voennyy-istorik-o-tselyakh-atak-na-zheleznye-dorogi-v-bryanskoy-oblasti-1067583847.html

"Они бьют там, где уязвимо": военный историк о целях атак на железные дороги в Брянской области

"Они бьют там, где уязвимо": военный историк о целях атак на железные дороги в Брянской области - 25.08.2025 Украина.ру

"Они бьют там, где уязвимо": военный историк о целях атак на железные дороги в Брянской области

Атаки на железнодорожную инфраструктуру в Брянской области не являются предварительным этапом вторжения, а представляют собой удары по уязвимым местам с целью отвлечения внимания. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов

2025-08-25T04:40

2025-08-25T04:40

2025-08-25T04:40

новости

брянская область

россия

диверсия

диверсанты

дрг

сво

новости сво сейчас

новости сво россия

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/01/1063549723_0:0:944:532_1920x0_80_0_0_ab2a1e95db14ab230d6720e41ad62364.jpg

Отвечая на вопрос, являются ли эти атаки подготовкой к вторжению, Сазонов ответил категорично отрицательно. По его мнению, противник выбирает цели исходя из их уязвимости, а не стратегической значимости.Он констатировал, что с точки зрения подрыва логистики лучше атаковать железнодорожные пути в Ростовской области, трассу М-4, но там совершенно другой уровень охраны и другая местность.Эксперт видит в выборе Брянской области четкий тактический расчет противника. По его словам, там идеальные условия — труднопроходимая местность, где легко скрыться от наблюдения. "Сейчас все внимание приковано к южному флангу, к Донбассу, Запорожью, поэтому здесь хорошо проводить мероприятия, которые бы отвлекали внимание нашего командования. Они же в том числе работают и на свою внутреннюю аудиторию, демонстрируя "перемоги"", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Сергей Сазонов: Тактика джихад-мобилей привела ВСУ к потерям, которые поставили Украину на грань разгрома" на сайте Украина.ру.Про успехи российских военных на Покровском (Красноармейском) направлении — в материале Кирилла Курбатова "Алексей Анпилогов: Россия довела ВСУ до стратегической слабости и готова победить их в маневренной войне" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250824/tomash-matseychuk-pobeda-putina-ugrozhaet-evropeyskoy-levoliberalnoy-sisteme-priblizhaya-ee-krakh--1067567140.html

брянская область

россия

донбасс

запорожье

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, брянская область, россия, диверсия, диверсанты, дрг, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, донбасс, запорожье, спецоперация