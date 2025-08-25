https://ukraina.ru/20250825/dolzhna-byt-sobstvennaya-agentura--sazonov-nazval-samyy-effektivnyy-metod-borby-s-drg-1067584028.html
"Должна быть собственная агентура" — Сазонов назвал самый эффективный метод борьбы с ДРГ
Наиболее эффективным методом противодействия диверсионной деятельности является не только силовое воздействие, но и глубокая оперативная и разведывательная работа на территории противника. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
Отвечая на вопрос о наиболее эффективном методе упреждения деятельности ДРГ, Сергей Сазонов заявил, что одних только ударов по лагерям подготовки недостаточно.Военный историк детализировал, что для успешной борьбы с диверсантами необходимы собственные информаторы как среди украинского гражданского населения в приграничных районах, так и непосредственно среди самих диверсантов. "Это один из основных методов для борьбы с диверсантами", — подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материала Дениса Рудометова "Сергей Сазонов: Тактика джихад-мобилей привела ВСУ к потерям, которые поставили Украину на грань разгрома" на сайте Украина.ру.Про успехи российских военных на Покровском (Красноармейском) направлении — в материале Кирилла Курбатова "Алексей Анпилогов: Россия довела ВСУ до стратегической слабости и готова победить их в маневренной войне" на сайте Украина.ру.
