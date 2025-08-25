"Должна быть собственная агентура" — Сазонов назвал самый эффективный метод борьбы с ДРГ - 25.08.2025 Украина.ру
Наиболее эффективным методом противодействия диверсионной деятельности является не только силовое воздействие, но и глубокая оперативная и разведывательная работа на территории противника. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
2025-08-25T05:20
2025-08-25T00:46
Отвечая на вопрос о наиболее эффективном методе упреждения деятельности ДРГ, Сергей Сазонов заявил, что одних только ударов по лагерям подготовки недостаточно.Военный историк детализировал, что для успешной борьбы с диверсантами необходимы собственные информаторы как среди украинского гражданского населения в приграничных районах, так и непосредственно среди самих диверсантов. "Это один из основных методов для борьбы с диверсантами", — подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материала Дениса Рудометова "Сергей Сазонов: Тактика джихад-мобилей привела ВСУ к потерям, которые поставили Украину на грань разгрома" на сайте Украина.ру.Про успехи российских военных на Покровском (Красноармейском) направлении — в материале Кирилла Курбатова "Алексей Анпилогов: Россия довела ВСУ до стратегической слабости и готова победить их в маневренной войне" на сайте Украина.ру.
© Фото : ФСБ РФ / Перейти в фотобанк ФСБ задержала агента украинских спецслужб
 ФСБ задержала агента украинских спецслужб - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© Фото : ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
Наиболее эффективным методом противодействия диверсионной деятельности является не только силовое воздействие, но и глубокая оперативная и разведывательная работа на территории противника. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
Отвечая на вопрос о наиболее эффективном методе упреждения деятельности ДРГ, Сергей Сазонов заявил, что одних только ударов по лагерям подготовки недостаточно.
"Не только. Должна быть оперативная и разведывательная работа на территории противника, — подчеркнул эксперт. — Должна быть собственная агентура в их среде и приграничной зоне".
Военный историк детализировал, что для успешной борьбы с диверсантами необходимы собственные информаторы как среди украинского гражданского населения в приграничных районах, так и непосредственно среди самих диверсантов.
"Это один из основных методов для борьбы с диверсантами", — подытожил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Сергей Сазонов: Тактика джихад-мобилей привела ВСУ к потерям, которые поставили Украину на грань разгрома" на сайте Украина.ру.
Про успехи российских военных на Покровском (Красноармейском) направлении — в материале Кирилла Курбатова "Алексей Анпилогов: Россия довела ВСУ до стратегической слабости и готова победить их в маневренной войне" на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 09.08.2025
9 августа, 14:25
Украинская ДРГ пыталась "заскочить" в приграничную деревню Брянской областиДиверсионно-разведовательная группа (ДРГ) ВСУ пыталась заскочить в приграничную деревню Манев в Брянской области. Об этом 9 августа сообщил Телеграм-канал DIVGEN
