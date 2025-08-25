https://ukraina.ru/20250825/dolzhna-byt-sobstvennaya-agentura--sazonov-nazval-samyy-effektivnyy-metod-borby-s-drg-1067584028.html

"Должна быть собственная агентура" — Сазонов назвал самый эффективный метод борьбы с ДРГ

"Должна быть собственная агентура" — Сазонов назвал самый эффективный метод борьбы с ДРГ - 25.08.2025 Украина.ру

"Должна быть собственная агентура" — Сазонов назвал самый эффективный метод борьбы с ДРГ

Наиболее эффективным методом противодействия диверсионной деятельности является не только силовое воздействие, но и глубокая оперативная и разведывательная работа на территории противника. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов

2025-08-25T05:20

2025-08-25T05:20

2025-08-25T00:46

новости

россия

украина

ссср

украина.ру

вооруженные силы украины

дрг

диверсия

диверсанты

разведка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/1a/1064309931_0:0:1699:957_1920x0_80_0_0_85a14f954966657ca9d6075920e29f64.jpg

Отвечая на вопрос о наиболее эффективном методе упреждения деятельности ДРГ, Сергей Сазонов заявил, что одних только ударов по лагерям подготовки недостаточно.Военный историк детализировал, что для успешной борьбы с диверсантами необходимы собственные информаторы как среди украинского гражданского населения в приграничных районах, так и непосредственно среди самих диверсантов. "Это один из основных методов для борьбы с диверсантами", — подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материала Дениса Рудометова "Сергей Сазонов: Тактика джихад-мобилей привела ВСУ к потерям, которые поставили Украину на грань разгрома" на сайте Украина.ру.Про успехи российских военных на Покровском (Красноармейском) направлении — в материале Кирилла Курбатова "Алексей Анпилогов: Россия довела ВСУ до стратегической слабости и готова победить их в маневренной войне" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250809/1066725901.html

россия

украина

ссср

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, ссср, украина.ру, вооруженные силы украины, дрг, диверсия, диверсанты, разведка, сво, новости сво россия, спецоперация, главные новости