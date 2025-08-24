https://ukraina.ru/20250824/vokrug-bulgakova-poliglot-ieshua-1067139188.html

"Вокруг Булгакова": полиглот Иешуа

"Вокруг Булгакова": полиглот Иешуа

Иешуа в романе Булгакова кажется человеком не вполне вменяемым – не от мира сего. Примерно таким образом воспринимает его и Понтий Пилат: в беседе с Каифой он называет его "явно сумасшедшим человеком" и "юным бродящим юродивым"*. Однако он вовсе не так прост, как должен был бы быть юродивый бродяга – по знанию языков хотя бы…

"- Знаешь ли грамоту?- Да.- Знаешь ли какой-либо язык, кроме арамейского?- Знаю. Греческий. (…)- Я не спросил тебя, – сказал Пилат, – ты, может быть, знаешь и латинский язык?- Да, знаю, – ответил арестант".Итак, Иешуа знает три языка – арамейский, греческий и латынь. Много это или мало, и как оно было на самом деле?Ответ на этот вопрос даёт митрополит Илларион (Алфеев) в ЖЗЛовской книге "Иисус Христос".Итак, во времена жизни Иисуса в Палестине было несколько ходовых языков.Прежде всего арамейский язык – он существует и ныне, хотя мало распространён. Он относится к семитской языковой семье и близок к ивриту. Хотя арамеи никогда не составляли единой общности, языки арамейской группы были очень распространены на Ближнем Востоке и даже были государственными в Ассирии и Парфии, на определённом этапе арамейский был языком межнационального общения. Арамейский использовался в Ветхом Завете, например – в Книге пророка Даниила.В описываемое время и в описываемом месте в ходу были две версии арамейского языка – самарийская и галилейская. Чем они отличались мы не знаем, но это и не важно – важно то, что местные жители в общем-то могли отличить галилеяина от самаритянина. Это, кстати, важный элемент Нового Завета – апостола Петра легко узнают именно по особенности его речи.Кстати, к уроженцам Галилеи в Палестине того времени вообще относились не очень – примерно, как к полякам в США. В Евангелии от Иоанна Нафанаил (будущий апостол Варфоломей) пренебрежительно спрашивает – "из Назарета может ли быть что-то доброе?", а фарисеи говорят Никодиму, что "из Галилеи не приходит пророк" (неправильное происхождение – одна из причин невосприятия иудеями Иисуса в качестве мессии).Галилейская версия арамейского с высокой степенью вероятности была родным языком Иисуса, но, судя по всему, он мог говорить и по-самарийски. Во всяком случае, языкового и культурного барьера не было.Греческий язык в регионе тоже был в ходу – со времён завоеваний Александра Македонского Палестина входила в эллинистический ареал, так что Иисус сталкивался с греческим языком, как языком межнационального общения, и в Палестине, и в Египте. Греческий язык был распространён и в Римской империи. Потому вероятность того, что Иисус знал греческий (точнее – широко используемый в эллинистическом мире "койне", а скорее даже греко-арамейский суржик на его основе) примерно 100%.С латынью было хуже – для палестинцев того времени латинский язык был языком государственного аппарата, соответственно, он не был особенно распространённым.Кроме того, Иисус совершенно точно знал иврит, причём не просто владел разговорной речью, а умел читать Библию. Во всяком случае в синагоги он захаживал и ещё в детстве поражал учителей здравостью своих рассуждений. В синагогах беседы велись на иврите, разумеется.По поводу чтения есть два достойных удивления момента.Во-первых, непонятно (причём не только нам, но и очевидцам событий) где и когда он научился читать и изучил Тору. В маленьком Назарете (а в наших представлениях это село с населением несколько сот человек занятых аграрным трудом – там и плотник-то, скорее всего, был один – Иосиф), хедера не было. Позже люди удивлялись, откуда Иисус столько знает, нигде не учившись. Евангелия никак этот вопрос не комментируют, хотя вроде бы налицо чудо – Сын Божий ещё до своего земного земного рождения обрёл знание Священного Писания и языков. Очевидно Св. Евангелисты, активно описывающие чудеса, связанные с проповедническим служением Иисуса (их сколько-то детально описано 35), этот аспект чудесным не считают, только описывая реакцию на него как на чудо. Возможно, некоторые свои знания Иисус обрёл во время бегства в Египет, но даже при самой оптимистичной хронологии на момент возвращения Святого семейства в Палестину ему было 9 лет (рождение – 5 г. до н.э., смерть Ирода Великого – 4 г. н.э., но Ирод мог умереть и в 1 г.) Кстати, для узнавания священных текстов читать не обязательно. По преданию, легендарный сподвижник Петра I Никита Демидов грамоте обучен не был, но Библию знал настолько хорошо, что открыв книгу наугад мог определить о чём идёт речь на той или иной странице и даже привести цитату. В синагогах, правда, Тора хранилась (и сейчас хранится) не в виде книги, а в виде отдельных свитков, но подобное узнавание тоже возможно.Во-вторых, никаких сведений о том, что Иисус что-то писал Новый Завет не содержит. Хотя, по логике, если уж читать умеешь, то логично и писать, благо что апостолы писать умели (мытарь Матфей точно, это за Иоанна писал его ученик Прохор). Но нет.Вообще тут сложная философская проблема – с одной стороны, "в начале было слово", в другой – религия абсолютно книжная. Вот конкретно в случае с Иисусом о сути его исключительно устной проповеди мы можем судить только по записям его учеников, сделанных уже задним числом.Ну и о беседе Иисуса с Пилатом.Маловероятно, чтобы Иисус знал латынь. Во всяком случае так, чтобы на ней общаться.Ещё более маловероятно, чтобы Пилат знал иврит – зачем ему? Он же не занимался изучением Библии и дискуссиями с учёными фарисеями…Арамейский Пилат мог понимать и, вероятно, даже говорить. Евангелия определённых указаний на этот счёт не содержат. У Булгакова Пилат совершенно точно начинает беседу на арамейском, причём знает его уж получше чем начальник его охраны центурион Марк Крысобой (это специально подчёркнуто в тесте). Источнику это в общем-то не противоречит.А вот греческий на довольно пристойном уровне знали оба. Митрополит Илларион считает, что беседа между ними изначально шла на греческом. Но у Булгакова-то другая задача – драматургическая. Ему надо показать, как менялось отношение Пилата к Иешуа и это изменение подчёркивается открытием новых слоёв личности "юродивого бродяги" и переходом с языка на язык.* Вероятно за этим есть какая-то писательская хитрость, поскольку молодой человек в возрасте примерно 27 лет даже сейчас плохо соотносится с прилагательным "юный".

