Что ждёт людей из-за развития искусственного интеллекта и какая профессия будет вечной — Ищенко

Развитие искусственного интеллекта — это ключевая технологическая тема во всём мире Мы говорим не только о текстовых задачах или генерации картинок. Например,... Украина.ру, 24.08.2025

Развитие искусственного интеллекта — это ключевая технологическая тема во всём мире Мы говорим не только о текстовых задачах или генерации картинок. Например, Tesla запустила такси без водителя-человека, а беспилотный грузовик впервые проехал от Санкт-Петербурга до Казани. Бизнес, наверное, захочет оптимизировать производство, поэтому представители профессий вроде таксистов, дальнобойщиков и доставщиков скоро не будут востребованы так, как сейчас. Что будет делать государство с неустроенными людьми и переходом на экономику совершенно иного типа? Об этом и не только в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко.

