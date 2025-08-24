https://ukraina.ru/20250824/chto-zhdt-lyudey-iz-za-razvitiya-iskusstvennogo-intellekta-i-kakaya-professiya-budet-vechnoy--ischenko-1067569570.html
Что ждёт людей из-за развития искусственного интеллекта и какая профессия будет вечной — Ищенко
Развитие искусственного интеллекта — это ключевая технологическая тема во всём мире Мы говорим не только о текстовых задачах или генерации картинок. Например,... Украина.ру, 24.08.2025
Развитие искусственного интеллекта — это ключевая технологическая тема во всём мире Мы говорим не только о текстовых задачах или генерации картинок. Например, Tesla запустила такси без водителя-человека, а беспилотный грузовик впервые проехал от Санкт-Петербурга до Казани. Бизнес, наверное, захочет оптимизировать производство, поэтому представители профессий вроде таксистов, дальнобойщиков и доставщиков скоро не будут востребованы так, как сейчас. Что будет делать государство с неустроенными людьми и переходом на экономику совершенно иного типа? Об этом и не только в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко.
