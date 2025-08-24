Что ждёт людей из-за развития искусственного интеллекта и какая профессия будет вечной — Ищенко - 24.08.2025 Украина.ру
Что ждёт людей из-за развития искусственного интеллекта и какая профессия будет вечной — Ищенко
Что ждёт людей из-за развития искусственного интеллекта и какая профессия будет вечной — Ищенко
Развитие искусственного интеллекта — это ключевая технологическая тема во всём мире Мы говорим не только о текстовых задачах или генерации картинок. Например,... Украина.ру, 24.08.2025
2025-08-24T17:53
2025-08-24T17:53
ростислав ищенко
новости
казань
украина
tesla
видео
ии (искусственный интеллект)
украина.ру
экономика
Развитие искусственного интеллекта — это ключевая технологическая тема во всём мире Мы говорим не только о текстовых задачах или генерации картинок. Например, Tesla запустила такси без водителя-человека, а беспилотный грузовик впервые проехал от Санкт-Петербурга до Казани. Бизнес, наверное, захочет оптимизировать производство, поэтому представители профессий вроде таксистов, дальнобойщиков и доставщиков скоро не будут востребованы так, как сейчас. Что будет делать государство с неустроенными людьми и переходом на экономику совершенно иного типа? Об этом и не только в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко.
казань
украина
Новости
ru-RU
ростислав ищенко, казань, украина, tesla, видео, ии (искусственный интеллект), экономика
Ростислав Ищенко, Казань, Украина, Tesla, Видео, ИИ (искусственный интеллект), экономика

Что ждёт людей из-за развития искусственного интеллекта и какая профессия будет вечной — Ищенко

17:53 24.08.2025
 
Развитие искусственного интеллекта — это ключевая технологическая тема во всём мире Мы говорим не только о текстовых задачах или генерации картинок. Например, Tesla запустила такси без водителя-человека, а беспилотный грузовик впервые проехал от Санкт-Петербурга до Казани.
Бизнес, наверное, захочет оптимизировать производство, поэтому представители профессий вроде таксистов, дальнобойщиков и доставщиков скоро не будут востребованы так, как сейчас. Что будет делать государство с неустроенными людьми и переходом на экономику совершенно иного типа?
Об этом и не только в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко.
Ростислав ИщенкоНовостиКазаньУкраинаTeslaВидеоИИ (искусственный интеллект)Украина.руэкономика
 
