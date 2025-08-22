США перестали делиться с западными партнёрами разведданными о переговорах по Украине — CBS - 22.08.2025 Украина.ру
США перестали делиться с западными партнёрами разведданными о переговорах по Украине — CBS
США перестали делиться с западными партнёрами разведданными о переговорах по Украине — CBS
США перестали делиться с западными партнёрами разведданными о переговорах по Украине — CBS
США перестали делиться с западными партнёрами по альянсу "Пять глаз" разведданными, касающимися мирных переговоров по Украине. Об этом со ссылкой на источники в американской разведке 21 августа сообщает телеканал CBS
2025-08-22T01:23
2025-08-22T01:23
"Директор национальной разведки Тулси Габбард несколько недель назад отдала директиву разведывательному сообществу США, в которой предписывалось не передавать разведывательным органам - союзникам США любую информацию, касающуюся мирных переговоров между Россией и Украиной", — говорится в сообщении.В разведывательный альянс "Пять глаз" помимо США входят Австралия, Великобритания, Канада и Новая Зеландия.CBS отмечает, что при этом, директива не препятствует обмену дипломатической информацией, собранной иными способами, помимо разведывательного сообщества США, а также военной оперативной информацией, не связанной с переговорами, — "например, сведениями, которыми США делятся с украинскими военными для содействия их оборонительным операциям".Накануне Пентагон уведомил союзников, что США намерены играть минимальную роль в любом виде гарантий безопасности для Украины."Во вторник вечером высокопоставленный политический чиновник Пентагона сообщил небольшой группе союзников, что США планируют играть минимальную роль в предоставлении каких-либо гарантий безопасности Украине, что является одним из самых явных признаков того, что Европе придется взять на себя это бремя", — говорится в публикации газеты Politico.По данным собеседников издания, эта позиция была озвучена заместителем главы Пентагона (министра обороны США) Элбриджем Колби.В опубликованном ранее заявлении Белого дома говорится, что дальнейшее публичное обсуждение вопросов урегулирования на Украине не отвечает национальным интересам.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
США перестали делиться с западными партнёрами разведданными о переговорах по Украине — CBS

01:23 22.08.2025
 
Тулси (Талси) Габбард
Тулси (Талси) Габбард
США перестали делиться с западными партнёрами по альянсу "Пять глаз" разведданными, касающимися мирных переговоров по Украине. Об этом со ссылкой на источники в американской разведке 21 августа сообщает телеканал CBS
"Директор национальной разведки Тулси Габбард несколько недель назад отдала директиву разведывательному сообществу США, в которой предписывалось не передавать разведывательным органам - союзникам США любую информацию, касающуюся мирных переговоров между Россией и Украиной", — говорится в сообщении.
В разведывательный альянс "Пять глаз" помимо США входят Австралия, Великобритания, Канада и Новая Зеландия.
CBS отмечает, что при этом, директива не препятствует обмену дипломатической информацией, собранной иными способами, помимо разведывательного сообщества США, а также военной оперативной информацией, не связанной с переговорами, — "например, сведениями, которыми США делятся с украинскими военными для содействия их оборонительным операциям".
Накануне Пентагон уведомил союзников, что США намерены играть минимальную роль в любом виде гарантий безопасности для Украины.
"Во вторник вечером высокопоставленный политический чиновник Пентагона сообщил небольшой группе союзников, что США планируют играть минимальную роль в предоставлении каких-либо гарантий безопасности Украине, что является одним из самых явных признаков того, что Европе придется взять на себя это бремя", — говорится в публикации газеты Politico.
По данным собеседников издания, эта позиция была озвучена заместителем главы Пентагона (министра обороны США) Элбриджем Колби.
В опубликованном ранее заявлении Белого дома говорится, что дальнейшее публичное обсуждение вопросов урегулирования на Украине не отвечает национальным интересам.
Следите за новостями на сайте Украина.ру.
