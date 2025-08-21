https://ukraina.ru/20250821/ukrainoy-upravlyayut-koroedy-posle-kotorykh-ne-dolzhno-ostatsya-nichego-1067364140.html
"Люди-карманы" Зеленского: короеды, после которых на Украине не останется вообще ничего
Почему Зеленский смеялся в Овальном кабинете/Люди-"карманы": как "припарковать" 5 миллиардов?/Комбаты: мы хотим, чтобы война закончилась/Декорации и актёры
2025-08-21T05:57
2025-08-21T05:57
2025-08-21T06:15
И другие скандалы неделиПока Зеленский и европейские лидеры участвуют в постановке очередного спектакля, ставят "дипломатическую декорацию" и пытаются достичь своих целей (для каждого — своих собственных, но есть и общая: продолжение войны), на Украине всё идёт своим обычным чередом.Воруют все! Включая, естественно, близкое окружение Зеленского.Контролируемое понижение статусаНо неожиданно на это обратила внимание западная пресса. О чём это может говорить?Происходит плавное, но очевидное, "контролируемое" понижение статуса Зеленского.Возможно, на случай выборов? Или просто демонстрируют своей марионетке, что может быть?Не зря ведь Трамп во время встречи в Белом доме посмеялся над нелегитимностью Зеленского:— Значит, вы говорите, что во время войны выборы проводить нельзя? А что, если через три с половиной года мы окажемся в состоянии войны с кем-то? Получается, больше никаких выборов. Ну, это интересно. Что скажут фейк-ньюс?Зеленский в ответ на эти слова вдруг внезапно и раскатисто рассмеялся и спросил:— Вам нравится эта идея?Что смешного-то? Или это был смех над народом Украины?Скорее всего, Зеленский просто не ожидал столь завуалированной и ядовитой оценки своего положения.Он не понял, что Трамп дал уничижительную оценку его положения? Понял, конечно.Но что он мог сказать? Только глупо и растерянно рассмеяться.Но контролируемое "понижение статуса" в западных СМИ должно показывать Зеленскому: скоро ему станет не смешно.Плёнки МиндичаИтак, пришла очередная "зрада". Теперь — под названием "плёнки Миндича".Начинается сказ о том, сколько миллиардов украл за время войны Зеленский.Это только начало! Пока что пресса Запада "увидела" всего лишь пять миллиардов долларов.Основная "зрада" ещё впереди!Вопрос был, честно говоря, не в том, что Зеленского начнут сливать. Это рано или поздно должно было произойти. Вопрос был: когда и через кого?Хотя и через кого — тоже было почти понятно.Алексей Гончаренко* .Депутат Рады, который предал всех, кого мог, за свою политическую, так называемую, карьеру. И по нескольку раз.Уникальный человек даже для полностью продажной украинской политики. Предал родного отца!Теперь Гончаренко с наслаждением начал серию разоблачений.Гончаренко озвучил часть "плёнок Миндича" — записей, которые были сделаны в квартире Тимура Миндича, близкого друга Зеленского.Кто хозяин? Кто слуга?Миндич был другом и доверенным лицом одиозной фигуры современной Украины, олигарха "Бени" Коломойского*.И его несостоявшимся зятем, в своё время Миндич чуть не женился на дочке Коломойского.Также Миндич стал одним из владельцев шоу Зеленского, "Квартал 95". Так что не совсем понятно, кто из них двоих "хозяин", а кто "слуга".Деньги воровали и прятали совместно, в любом случае.Миндич, Шефир (бывший советник Офиса президента) — это "люди-карманы" Зеленского и компании.Теперь они за рубежом.А на плёнках записано обсуждение: высокопоставленные украинские воры рассуждают, как "припарковать" 5 миллиардов долларов. Огромная сумма! Как же это сделать?Собирались перевести 5 миллиардов в криптовалюту. И купить для этих целей банк во Франции. Но это оказалось не так просто. Регулятор заинтересовался происхождением денег. Нужна помощь французского президента!Так решили "Миндичи" — "Медичи". Это есть на плёнках!Теперь понятно, почему Зеленский так обнимался и шептался с Макроном.Это был не романтический "тужур лямур", а делёжка общей добычи.Турецкие журналисты, американская конгрессвуменА скандал развивается дальше.Турецкие газеты сообщили следом за обнародованием "плёнок Миндича" счета в турецких банках, на которые Зеленский и его подельники выводили, как считают турецкие журналисты, по 50 миллионов долларов в день.Счета опубликованы, фамилии названы: Ермак, Зеленский.Рассказ украинского депутата про 5 миллиардов "Миндича" также растиражировали западные СМИ.И свидетельства турецких журналистов — тоже.А тут подключилась и видная "трампистка", конгрессвумен США Анна Паулина Луна: как так, 5 миллиардов? Украдены? Деньги наших, американских налогоплательщиков!За этим даже интересно наблюдать: как Зеленского "поджигают" со всех концов: турецкие газеты, британские СМИ, политики США.Также, как раньше прославляли в мировом масштабе.Теперь же все начинают в мировом масштабе "прозревать": да это же диктатор, оказывается?Смеётся в Овальном кабинете на "шутку" Трампа (которая совсем не шутка, а, наоборот, похожа больше на констатацию самого факта нелегитимности Зеленского).Да это же коррупционер?5 миллиардов?Но это далеко не конец истории.Пентагон и четверть "помощи"Четвертая часть представленной Пентагоном "помощи" Украине оказалась без документации. Об этом свидетельствует отчёт офиса генерального инспектора Минобороны США.Ещё часть отнесена к "сомнительным расходам".Проверили пока что только 80 траншей на 22,1 миллиарда долларов.5,7 миллиардов не сопровождались требуемыми сметами. Из них 1 миллиард ушёл на "сомнительные расходы".Ещё 1 миллиард отнесён к "неэффективному использованию".И, конечно, вооружение поставлялось по завышенным ценам. Конечно!Эту тему, безусловно, будут развивать и дальше. Это ведь далеко не полная проверка.Военная помощь США Украине с 2022 года оценивается в 70,6 миллиарда. Всего — 128 миллиардов долларов.Куда делись миллиарды, Зеленский?А ведь украли не только помощь западных стран.Вагон антиквариатаУже появились сообщения о том, что Миндич не просто выехал с Украины (он сбежал, как только начался скандал с НАБУ, которых пытался переподчинить себе Зеленский).Миндич вывез с собой через Молдавию вагон отборного антиквариата, в основном из украинских музеев.Зеленский и компания тщательно и скрупулёзно грабят страну. Как какие-то короеды, после которых не останется ничего, никакого государства и в помине.Ни людей, ни промышленности, ни структур власти, ни музеев.После них на Украине не должно остаться ничего.Музеи уже пустые, везде, от Харькова до Одессы и Львова.Особенно не повезло Киеву и его музеям. Их усиленно "патронирует" Елена Зеленская.Не так давно Елена Зеленская открывала в Бельгии выставку "украинского художника" (так она называет знаменитого русского абстракциониста польского происхождения) Казимира Малевича.Всем понятно, что картины Малевича теперь, после выставки, уже вряд ли вернутся на Украину.Это очень удобно: вывезти якобы выставку (во время военных действий!). А там и след потерялся.Впрочем, в случае Украины надо писать в кавычках — "Министерство" "культуры".Долгое время его возглавлял плагиатор Оксен Лисовый. Теперь просто поставили бывшую замминистра экономики.Какая там культура! Скоро не будет страны. Всё подчищено в "карманы" семейства Зеленских.Контролируемое предательствоИ новая "зрада"!Ситуацию на фронте начали комментировать влиятельные "полевые командиры".То, что они говорят, можно охарактеризовать словом "катастрофа" (они употребляют другие слова, более народные и более экспрессивные, но суть такая).Боевик Арти Грин рассказывает про "друзей — дроноводов":"Устали как черти. Каждая смена — опаснейшая операция.Они с надеждой следят за усилиями Трампа и презирают "патриотов" в вышиванках, френчах, в деловых костюмах, которые... хейтят Трампа и его усилия по остановке войны.Передаю всем "воякам — патриотам" искреннее и глубокое презрение.Заткнитесь! Или топайте и меняйте моих побратимов на Часовом Яре, Торецке, Покровске..."Боевик Жорин из Третьей штурмовой: "под Покровском — полный п...ц".Причина: нет коммуникаций между подразделениями, неэффективное управление, враньё на всех уровнях. Отсутствие адекватных решений.Остался один шаг до того, чтобы закричать "зрада!" — и указать на Зеленского. Ну а кто принимает неадекватные решения? Не Жорин же?Начинается любимая игра на Украине: кто первым крикнет "зрада", тот и прав.Всё это похоже на "контрольовану зраду", контролируемое предательство. Есть такой термин в укрополитике.Как у США и Британии есть "контролируемый хаос".И пока на Украине все причастные судорожно выводят нажитое в крипту, "контролируемое разоблачение" всё ближе.Так же, как и, видимо, выборы, под которые и начинается "сдача лидера" и "сдача позиций"."Application: "Коррумпированный диктатор" Зеленский уходит в прошлое.* внесён в РФ в список террористов и экстремистовУкраинские скандалы предыдущей недели: Суперкатастрофа Зеленского, унижение Урсулы и Вэнс: "Мы, Америка, покончили с финансированием этой войны"
Пока Зеленский и европейские лидеры участвуют в постановке очередного спектакля, ставят "дипломатическую декорацию" и пытаются достичь своих целей (для каждого — своих собственных, но есть и общая: продолжение войны), на Украине всё идёт своим обычным чередом.
Воруют все! Включая, естественно, близкое окружение Зеленского.
Контролируемое понижение статуса
Но неожиданно на это обратила внимание западная пресса. О чём это может говорить?
Происходит плавное, но очевидное, "контролируемое" понижение статуса Зеленского.
Возможно, на случай выборов? Или просто демонстрируют своей марионетке, что может быть?
Не зря ведь Трамп во время встречи в Белом доме посмеялся над нелегитимностью Зеленского:
— Значит, вы говорите, что во время войны выборы проводить нельзя? А что, если через три с половиной года мы окажемся в состоянии войны с кем-то? Получается, больше никаких выборов. Ну, это интересно. Что скажут фейк-ньюс?
Зеленский в ответ на эти слова вдруг внезапно и раскатисто рассмеялся и спросил:
Что смешного-то? Или это был смех над народом Украины?
Скорее всего, Зеленский просто не ожидал столь завуалированной и ядовитой оценки своего положения.
Он не понял, что Трамп дал уничижительную оценку его положения? Понял, конечно.
Но что он мог сказать? Только глупо и растерянно рассмеяться.
Но контролируемое "понижение статуса" в западных СМИ должно показывать Зеленскому: скоро ему станет не смешно.
Итак, пришла очередная "зрада". Теперь — под названием "плёнки Миндича".
Начинается сказ о том, сколько миллиардов украл за время войны Зеленский.
Это только начало! Пока что пресса Запада "увидела" всего лишь пять миллиардов долларов.
Основная "зрада" ещё впереди!
Вопрос был, честно говоря, не в том, что Зеленского начнут сливать. Это рано или поздно должно было произойти. Вопрос был: когда и через кого?
Хотя и через кого — тоже было почти понятно.
Депутат Рады, который предал всех, кого мог, за свою политическую, так называемую, карьеру. И по нескольку раз.
Уникальный человек даже для полностью продажной украинской политики. Предал родного отца!
Теперь Гончаренко с наслаждением начал серию разоблачений.
Гончаренко озвучил часть "плёнок Миндича" — записей, которые были сделаны в квартире Тимура Миндича, близкого друга Зеленского.
Миндич был другом и доверенным лицом одиозной фигуры современной Украины, олигарха "Бени" Коломойского*.
И его несостоявшимся зятем, в своё время Миндич чуть не женился на дочке Коломойского.
Также Миндич стал одним из владельцев шоу Зеленского, "Квартал 95". Так что не совсем понятно, кто из них двоих "хозяин", а кто "слуга".
Деньги воровали и прятали совместно, в любом случае.
Миндич, Шефир (бывший советник Офиса президента) — это "люди-карманы" Зеленского и компании.
А на плёнках записано обсуждение: высокопоставленные украинские воры рассуждают, как "припарковать" 5 миллиардов долларов. Огромная сумма! Как же это сделать?
Собирались перевести 5 миллиардов в криптовалюту. И купить для этих целей банк во Франции. Но это оказалось не так просто. Регулятор заинтересовался происхождением денег. Нужна помощь французского президента!
Так решили "Миндичи" — "Медичи". Это есть на плёнках!
Теперь понятно, почему Зеленский так обнимался и шептался с Макроном.
Это был не романтический "тужур лямур", а делёжка общей добычи.
Турецкие журналисты, американская конгрессвумен
А скандал развивается дальше.
Турецкие газеты сообщили следом за обнародованием "плёнок Миндича" счета в турецких банках, на которые Зеленский и его подельники выводили, как считают турецкие журналисты, по 50 миллионов долларов в день.
Счета опубликованы, фамилии названы: Ермак, Зеленский.
Рассказ украинского депутата про 5 миллиардов "Миндича" также растиражировали западные СМИ.
И свидетельства турецких журналистов — тоже.
А тут подключилась и видная "трампистка", конгрессвумен США Анна Паулина Луна: как так, 5 миллиардов? Украдены? Деньги наших, американских налогоплательщиков!
За этим даже интересно наблюдать: как Зеленского "поджигают" со всех концов: турецкие газеты, британские СМИ, политики США.
Также, как раньше прославляли в мировом масштабе.
Теперь же все начинают в мировом масштабе "прозревать": да это же диктатор, оказывается?
Смеётся в Овальном кабинете на "шутку" Трампа (которая совсем не шутка, а, наоборот, похожа больше на констатацию самого факта нелегитимности Зеленского).
Но это далеко не конец истории.
Пентагон и четверть "помощи"
Четвертая часть представленной Пентагоном "помощи" Украине оказалась без документации. Об этом свидетельствует отчёт офиса генерального инспектора Минобороны США.
Ещё часть отнесена к "сомнительным расходам".
Проверили пока что только 80 траншей на 22,1 миллиарда долларов.
5,7 миллиардов не сопровождались требуемыми сметами. Из них 1 миллиард ушёл на "сомнительные расходы".
Ещё 1 миллиард отнесён к "неэффективному использованию".
И, конечно, вооружение поставлялось по завышенным ценам. Конечно!
Эту тему, безусловно, будут развивать и дальше. Это ведь далеко не полная проверка.
Военная помощь США Украине с 2022 года оценивается в 70,6 миллиарда. Всего — 128 миллиардов долларов.
Куда делись миллиарды, Зеленский?
А ведь украли не только помощь западных стран.
Уже появились сообщения о том, что Миндич не просто выехал с Украины (он сбежал, как только начался скандал с НАБУ, которых пытался переподчинить себе Зеленский).
Миндич вывез с собой через Молдавию вагон отборного антиквариата, в основном из украинских музеев.
Зеленский и компания тщательно и скрупулёзно грабят страну. Как какие-то короеды, после которых не останется ничего, никакого государства и в помине.
Ни людей, ни промышленности, ни структур власти, ни музеев.
После них на Украине не должно остаться ничего.
Музеи уже пустые, везде, от Харькова до Одессы и Львова.
Особенно не повезло Киеву и его музеям. Их усиленно "патронирует" Елена Зеленская.
Не так давно Елена Зеленская открывала в Бельгии выставку "украинского художника" (так она называет знаменитого русского абстракциониста польского происхождения) Казимира Малевича.
Всем понятно, что картины Малевича теперь, после выставки, уже вряд ли вернутся на Украину.
Это очень удобно: вывезти якобы выставку (во время военных действий!). А там и след потерялся.
Впрочем, в случае Украины надо писать в кавычках — "Министерство" "культуры".
Долгое время его возглавлял плагиатор Оксен Лисовый. Теперь просто поставили бывшую замминистра экономики.
Какая там культура! Скоро не будет страны. Всё подчищено в "карманы" семейства Зеленских.
Контролируемое предательство
Ситуацию на фронте начали комментировать влиятельные "полевые командиры".
То, что они говорят, можно охарактеризовать словом "катастрофа" (они употребляют другие слова, более народные и более экспрессивные, но суть такая).
Боевик Арти Грин рассказывает про "друзей — дроноводов":
"Устали как черти. Каждая смена — опаснейшая операция.
Они с надеждой следят за усилиями Трампа и презирают "патриотов" в вышиванках, френчах, в деловых костюмах, которые... хейтят Трампа и его усилия по остановке войны.
Передаю всем "воякам — патриотам" искреннее и глубокое презрение.
Заткнитесь! Или топайте и меняйте моих побратимов на Часовом Яре, Торецке, Покровске..."
Боевик Жорин из Третьей штурмовой: "под Покровском — полный п...ц".
Причина: нет коммуникаций между подразделениями, неэффективное управление, враньё на всех уровнях. Отсутствие адекватных решений.
Остался один шаг до того, чтобы закричать "зрада!" — и указать на Зеленского. Ну а кто принимает неадекватные решения? Не Жорин же?
Начинается любимая игра на Украине: кто первым крикнет "зрада", тот и прав.
Всё это похоже на "контрольовану зраду", контролируемое предательство. Есть такой термин в укрополитике.
Как у США и Британии есть "контролируемый хаос".
И пока на Украине все причастные судорожно выводят нажитое в крипту, "контролируемое разоблачение" всё ближе.
Так же, как и, видимо, выборы, под которые и начинается "сдача лидера" и "сдача позиций".
"Application: "Коррумпированный диктатор" Зеленский уходит в прошлое.
* внесён в РФ в список террористов и экстремистов