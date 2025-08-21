https://ukraina.ru/20250821/ukrainoy-upravlyayut-koroedy-posle-kotorykh-ne-dolzhno-ostatsya-nichego-1067364140.html

И другие скандалы неделиПока Зеленский и европейские лидеры участвуют в постановке очередного спектакля, ставят "дипломатическую декорацию" и пытаются достичь своих целей (для каждого — своих собственных, но есть и общая: продолжение войны), на Украине всё идёт своим обычным чередом.Воруют все! Включая, естественно, близкое окружение Зеленского.Контролируемое понижение статусаНо неожиданно на это обратила внимание западная пресса. О чём это может говорить?Происходит плавное, но очевидное, "контролируемое" понижение статуса Зеленского.Возможно, на случай выборов? Или просто демонстрируют своей марионетке, что может быть?Не зря ведь Трамп во время встречи в Белом доме посмеялся над нелегитимностью Зеленского:— Значит, вы говорите, что во время войны выборы проводить нельзя? А что, если через три с половиной года мы окажемся в состоянии войны с кем-то? Получается, больше никаких выборов. Ну, это интересно. Что скажут фейк-ньюс?Зеленский в ответ на эти слова вдруг внезапно и раскатисто рассмеялся и спросил:— Вам нравится эта идея?Что смешного-то? Или это был смех над народом Украины?Скорее всего, Зеленский просто не ожидал столь завуалированной и ядовитой оценки своего положения.Он не понял, что Трамп дал уничижительную оценку его положения? Понял, конечно.Но что он мог сказать? Только глупо и растерянно рассмеяться.Но контролируемое "понижение статуса" в западных СМИ должно показывать Зеленскому: скоро ему станет не смешно.Плёнки МиндичаИтак, пришла очередная "зрада". Теперь — под названием "плёнки Миндича".Начинается сказ о том, сколько миллиардов украл за время войны Зеленский.Это только начало! Пока что пресса Запада "увидела" всего лишь пять миллиардов долларов.Основная "зрада" ещё впереди!Вопрос был, честно говоря, не в том, что Зеленского начнут сливать. Это рано или поздно должно было произойти. Вопрос был: когда и через кого?Хотя и через кого — тоже было почти понятно.Алексей Гончаренко* .Депутат Рады, который предал всех, кого мог, за свою политическую, так называемую, карьеру. И по нескольку раз.Уникальный человек даже для полностью продажной украинской политики. Предал родного отца!Теперь Гончаренко с наслаждением начал серию разоблачений.Гончаренко озвучил часть "плёнок Миндича" — записей, которые были сделаны в квартире Тимура Миндича, близкого друга Зеленского.Кто хозяин? Кто слуга?Миндич был другом и доверенным лицом одиозной фигуры современной Украины, олигарха "Бени" Коломойского*.И его несостоявшимся зятем, в своё время Миндич чуть не женился на дочке Коломойского.Также Миндич стал одним из владельцев шоу Зеленского, "Квартал 95". Так что не совсем понятно, кто из них двоих "хозяин", а кто "слуга".Деньги воровали и прятали совместно, в любом случае.Миндич, Шефир (бывший советник Офиса президента) — это "люди-карманы" Зеленского и компании.Теперь они за рубежом.А на плёнках записано обсуждение: высокопоставленные украинские воры рассуждают, как "припарковать" 5 миллиардов долларов. Огромная сумма! Как же это сделать?Собирались перевести 5 миллиардов в криптовалюту. И купить для этих целей банк во Франции. Но это оказалось не так просто. Регулятор заинтересовался происхождением денег. Нужна помощь французского президента!Так решили "Миндичи" — "Медичи". Это есть на плёнках!Теперь понятно, почему Зеленский так обнимался и шептался с Макроном.Это был не романтический "тужур лямур", а делёжка общей добычи.Турецкие журналисты, американская конгрессвуменА скандал развивается дальше.Турецкие газеты сообщили следом за обнародованием "плёнок Миндича" счета в турецких банках, на которые Зеленский и его подельники выводили, как считают турецкие журналисты, по 50 миллионов долларов в день.Счета опубликованы, фамилии названы: Ермак, Зеленский.Рассказ украинского депутата про 5 миллиардов "Миндича" также растиражировали западные СМИ.И свидетельства турецких журналистов — тоже.А тут подключилась и видная "трампистка", конгрессвумен США Анна Паулина Луна: как так, 5 миллиардов? Украдены? Деньги наших, американских налогоплательщиков!За этим даже интересно наблюдать: как Зеленского "поджигают" со всех концов: турецкие газеты, британские СМИ, политики США.Также, как раньше прославляли в мировом масштабе.Теперь же все начинают в мировом масштабе "прозревать": да это же диктатор, оказывается?Смеётся в Овальном кабинете на "шутку" Трампа (которая совсем не шутка, а, наоборот, похожа больше на констатацию самого факта нелегитимности Зеленского).Да это же коррупционер?5 миллиардов?Но это далеко не конец истории.Пентагон и четверть "помощи"Четвертая часть представленной Пентагоном "помощи" Украине оказалась без документации. Об этом свидетельствует отчёт офиса генерального инспектора Минобороны США.Ещё часть отнесена к "сомнительным расходам".Проверили пока что только 80 траншей на 22,1 миллиарда долларов.5,7 миллиардов не сопровождались требуемыми сметами. Из них 1 миллиард ушёл на "сомнительные расходы".Ещё 1 миллиард отнесён к "неэффективному использованию".И, конечно, вооружение поставлялось по завышенным ценам. Конечно!Эту тему, безусловно, будут развивать и дальше. Это ведь далеко не полная проверка.Военная помощь США Украине с 2022 года оценивается в 70,6 миллиарда. Всего — 128 миллиардов долларов.Куда делись миллиарды, Зеленский?А ведь украли не только помощь западных стран.Вагон антиквариатаУже появились сообщения о том, что Миндич не просто выехал с Украины (он сбежал, как только начался скандал с НАБУ, которых пытался переподчинить себе Зеленский).Миндич вывез с собой через Молдавию вагон отборного антиквариата, в основном из украинских музеев.Зеленский и компания тщательно и скрупулёзно грабят страну. Как какие-то короеды, после которых не останется ничего, никакого государства и в помине.Ни людей, ни промышленности, ни структур власти, ни музеев.После них на Украине не должно остаться ничего.Музеи уже пустые, везде, от Харькова до Одессы и Львова.Особенно не повезло Киеву и его музеям. Их усиленно "патронирует" Елена Зеленская.Не так давно Елена Зеленская открывала в Бельгии выставку "украинского художника" (так она называет знаменитого русского абстракциониста польского происхождения) Казимира Малевича.Всем понятно, что картины Малевича теперь, после выставки, уже вряд ли вернутся на Украину.Это очень удобно: вывезти якобы выставку (во время военных действий!). А там и след потерялся.Впрочем, в случае Украины надо писать в кавычках — "Министерство" "культуры".Долгое время его возглавлял плагиатор Оксен Лисовый. Теперь просто поставили бывшую замминистра экономики.Какая там культура! Скоро не будет страны. Всё подчищено в "карманы" семейства Зеленских.Контролируемое предательствоИ новая "зрада"!Ситуацию на фронте начали комментировать влиятельные "полевые командиры".То, что они говорят, можно охарактеризовать словом "катастрофа" (они употребляют другие слова, более народные и более экспрессивные, но суть такая).Боевик Арти Грин рассказывает про "друзей — дроноводов":"Устали как черти. Каждая смена — опаснейшая операция.Они с надеждой следят за усилиями Трампа и презирают "патриотов" в вышиванках, френчах, в деловых костюмах, которые... хейтят Трампа и его усилия по остановке войны.Передаю всем "воякам — патриотам" искреннее и глубокое презрение.Заткнитесь! Или топайте и меняйте моих побратимов на Часовом Яре, Торецке, Покровске..."Боевик Жорин из Третьей штурмовой: "под Покровском — полный п...ц".Причина: нет коммуникаций между подразделениями, неэффективное управление, враньё на всех уровнях. Отсутствие адекватных решений.Остался один шаг до того, чтобы закричать "зрада!" — и указать на Зеленского. Ну а кто принимает неадекватные решения? Не Жорин же?Начинается любимая игра на Украине: кто первым крикнет "зрада", тот и прав.Всё это похоже на "контрольовану зраду", контролируемое предательство. Есть такой термин в укрополитике.Как у США и Британии есть "контролируемый хаос".И пока на Украине все причастные судорожно выводят нажитое в крипту, "контролируемое разоблачение" всё ближе.Так же, как и, видимо, выборы, под которые и начинается "сдача лидера" и "сдача позиций"."Application: "Коррумпированный диктатор" Зеленский уходит в прошлое.* внесён в РФ в список террористов и экстремистовУкраинские скандалы предыдущей недели: Суперкатастрофа Зеленского, унижение Урсулы и Вэнс: "Мы, Америка, покончили с финансированием этой войны"

