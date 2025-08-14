https://ukraina.ru/20250814/superkatastrofa-zelenskogo-unizhenie-ursuly-i-vens-my-amerika-pokonchili-s-finansirovaniem-etoy-voyny-1066970118.html

Суперкатастрофа Зеленского, унижение Урсулы и Вэнс: "Мы, Америка, покончили с финансированием этой войны"

Что обсуждают, в преддверии встречи на Аляске президентов России и США европейские и американские политики? К чему готовится Европа и что ей обещают из-за океана? Какая судьба, в итоге ждёт Зеленского и Украину?

Обо всём этом - в нашем обзоре ярких и скандальных событий и высказываний политиков и газет запада.Спектакль в Германии и "суперкатастрофа"Прибытие Зеленского в Германию в немецкой прессе было названо "суперкатастрофой".Дело в том, что это был незапланированный визит, который потребовал мобилизации множества сил полиции и других немецких ведомств охраны.В прошлый визит Зеленского охраняли 2500 немецких полицейских. Снайперы дежурили на крышах.В итоге Зеленский прилетел на вертолёте прямо в резиденцию Мерца. Канцлер встречал его "в своих садах". Мерц прервал свой отпуск ради такого визита.Они пошли на четвёртый этаж, в секретную комнату, где нет окон. Телефоны там сдаются на входе в специальный антишумовой ящик. Чтобы никто не мог узнать, о чем будут говорить друг с другом Зеленский и Мерц.Так начался "марафон конференций", которые проведут европейские страны до встречи президентов России и США. И продолжат после.И всё это, как пишет немецкая "Бильд", ради того, чтобы сыграть в "дипломатическую декорацию".Это похоже на очень плохой спектакль, к тому же давно надоевший как зрителям, так и самим участникам.К чему эти меры безопасности? К чему "секретные комнаты"? Это надувание щек и демонстрация своего якобы "величия" при том, что и Зеленский, и Мерц, и другие "лидеры Европы" ничего в сегодняшней повестке не значат, а их мнение никому из двух участников переговоров на Аляске не интересно.Не до конца, конечно. Часть влияния у них остаётся, но совсем не такого, как они пытаются представить на публику, навязчиво демонстрируя атрибуты былой роскоши."Европейские участники" отодвинуты в сторону, вместе с украинским участником, который опять прыгает по Европе, как кузнечик, в своей замызганной майке цвета хаки.А зачем они нужны? Трамп уже получил от "гордых европейцев" всё, что хотел.Вассалы и сюзереныОсновной "вассальный акт", который демонстрировал полное подчинение Европы США, был подписан Урсулой фон дер Ляйен две недели назад в Шотландии.В своей небрежной (якобы) манере Трамп прибыл в Шотландию, на родину предков (его мама родом из Шотландии), чтобы открыть свой личный гольф-клуб.И тут, внезапно, как чёрт из табакерки, появилась Урсула фон дер Ляйен. Припала к стопам верховного руководителя Европы.Глава Евросоюза прибыла в Шотландию, и именно в резиденции "нового короля Шотландии", как льстиво называла Трампа местная пресса, было подписано "историческое соглашение": о тарифах, газе и инвестициях.Это похоже на прибытие вассала из какой-нибудь европейской страны, который демонстрирует подчинение и покорность, ожидая благосклонности сюзерена.Унижение в КаноссеТаким было знаменитое "стояние в Каноссе", когда император Священной Римской империи Генрих Четвёртый шёл босиком, во власянице, к папе Григорию Седьмому и три дня ждал милости папы, постясь и продолжая пребывать во власянице, под воротами его крепости в Каноссе, на севере Италии."Унижение в Каноссе" было в 1077 году. А что изменилось? Вассал униженно прибыл к сюзерену. Просто без власяницы обходятся в наши дни.Хорошо, что Трамп Урсулу ещё ждать не заставил и поститься, под стенами своего замка. То есть гольф-клуба. А ведь мог!Но там было подписано совершенно кабальное соглашение, по которому Европа обещала и газ американский покупать в невероятных количествах. В таких, которых сейчас у США даже нет. Но возможно, будет? Если у кого-то перекупят и продадут Европе. Это было бы вполне в духе этих торгашей.США потребовали инвестиций в размере 600 миллиардов долларов. И Урсула это тоже подписала. Пусть это и декларация, которая неизвестно, будет ли выполнена. Но акт капитуляции можно считать подписанным.5 процента от ВВП каждой страны Европы в бюджет НАТО (то есть военно - промышленному комплексу США) - это было подписано ещё раньше.Глава НАТО Рютте склонился в подобострастном поклоне, всё подписал и назвал Трампа "папочкой".- Спасибо, спасибо! - приговаривал Рютте, чуть не целуя руки Трампу, - как вы смогли нас консолидировать, дорогой наш мистер Трамп!Можно ли ещё больше прогнуться? Рютте нам это демонстрирует снова и снова.Вот как Рютте комментирует будущую встречу на Аляске:"Трамп - идеальный человек, пришедший в идеальное время, чтобы урегулировать конфликт с пользой для Европы и Америки".Конечно, конечно! Только так. Трамп думает только о пользе для Европы и этой, как её там?Украины!Вэнс: "Мы завершили финансирование"Вот что по поводу Украины сказал в интервью вице президент США Джей Ди Вэнс, который во время отпуска в Англии встретился и с политиками Англии, и с украинскими визитерами. К нему прибыли туда Ермак и Умеров.Итог этих встреч и позицию США Вэнс описал в интервью:"Мы просто сказали европейцам: "это ваша проблема". Вы, ребята, должны активизироваться. Если вас так волнует этот конфликт вы должны быть готовы играть более существенную роль в финансировании этой войны самостоятельно.Я думаю, президент и, конечно же, Америка мы покончили с финансированием этой войны на Украине... Американцам надоело отправлять свои деньги, свои налоги на этот конкретный конфликт"."Вы - инвестфонд"И со свойственной американцам бесцеремонностью всё ещё раз хорошо объяснил министр финансов США Скотт Бессент.Как будто вколотил ещё раз в головы непонятливым "глупышам" из Европы и других стран:"Мы будем рассматривать активы союзников (Японии, Кореи, Европы) как американский суверный инвестфонд, который по решению президента США будет использоваться для возрождения американской промышленности."А-ха-ха-ха-ха!Американский! Суверенный! Инвестфонд.Для возрождения американской! Промышленности.Можно представить вытянутые лица "союзников" в их секретных комнатах.Так вот почему они сдают телефоны! Чтобы никто не слышал криков унижения, когда их хорошенько ставят на место."Желающие" больше нежелающиеА где, кстати, "коалиция желающих", которая тоже собиралась в "секретных комнатах" и на военных базах, демонстрируя, что "мы ещё ого-го"! Сейчас как напрыгнем, как пойдут клочки по закоулочкам!Президент Франции Макрон распоряжался к 2030 году разместить самолёты с гиперзвуковыми ракетами на границах ЕС.Нечего и говорить, что гиперзвука нет у Франции. У хуситов, например, есть. И у Северной Кореи есть. А у Макрона нет.Но он уже предполагает разместить этот предполагаемый гиперзвук на предполагаемых границах ЕС. В том году, когда Макрон уже точно не будет президентом.И вот так - всё время. Постоянно конструируется несуществующая реальность, имитация. Секретные комнаты, 2500 полицейских, гиперзвук из будущего. И так далее. В этом Европе, действительно, нет равных.Имитация несуществующих смыслов.Да, так что же с "коалицией желающих", про которую пару месяцев только и говорили Стармер и Макрон?"Коалиция желающих" заявила: а мы не хотим!Желаем, но не хотим.Как это вообще всё понимать?"Санди Таймс" пишет:"Никто не хочет посылать свои войска, умирать на Украине."Как оказалось.Более того, даже в случае заключения мирного соглашения этого не будет:"Киев захочет, чтобы международные наблюдатели на местах препятствовали любым нарушениям режима прекращения огня. Маловероятно, что ответом будет коалиция желающих."То есть "желающие" больше не хотят. Так бывает, да.Видит око, да зуб неймёт.У ЕС нет силБританская "Таймс":"У Евросоюза нет сил, чтобы поддерживать Украину."Дипломатические усилия стран Европы являются "символическими", пишет "Таймс", потому что:"Все зависит от постоянных поставок оружия, войск и политической воли США".А британский же "Телеграф" призывает лидеров Европы вообще "перестать комментировать" будущее Украины!Особенно обращаются к Мерцу, Макрону и Кае Каллас."Телеграф":Не злите его, пожалуйста. Иначе:"Трамп может отстранить Европу от переговоров".Европа, которую не позвали, не спросили, и вообще рассматривают как "суверенный американский инвестфонд", теперь сама же себе закрывает рот.Но может быть, это и к лучшему?О том, какие результаты возможны после встречи президентов России и США на Аляске - в статье Ростислава Ищенко "Битва на Аляске"

