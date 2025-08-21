Профессор МГУ Манойло: Трампу нужен не столько мир, сколько факт встречи Путина и Зеленского - 21.08.2025 Украина.ру
Профессор МГУ Манойло: Трампу нужен не столько мир, сколько факт встречи Путина и Зеленского
Президент США имеет личную заинтересованность именно в двусторонних переговорах Путина и Зеленского - об этом изданию Украина.ру рассказал политолог, профессор МГУ Андрей Манойло
2025-08-21T18:15
2025-08-21T18:15
"Встречу Зеленского с Путиным активно лоббирует президент США Дональд Трамп. Он прям подталкивает все стороны, которые только существуют для того, чтобы эта встреча застоялась, причем как можно скорее" - заявил политолог Андрей Манойло. Он также добавил, что настойчивость президента США в этом вопросе имеет две причины. По мнению эксперта, с практической точки зрения Трампу таким образом будет психологически проще играть роль посредника. Манойло предположил, что Трамп предпочел бы оставить двух лидеров "один на один" - чтобы после того, как основной накал противостояния схлынет, прийти в качестве арбитра и миротворца. Другая причина спешки, по мнению политолога, заключается в том, что Трампу нужно предъявить какой-то результат для получения Нобелевской премии мира до середины сентября. Манойло подчеркнул, что Трамп в этом вопросе имеет личный интерес и будет добиваться встречи президента Путина с Зеленским весьма активно - при этом дальнейшее развитие переговоров американского лидера будет волновать куда меньше. При этом эксперт отметил, что глава МИД России Сергей Лавров заявил о вопросах российской стороны к легитимности тех, кто будет подписывать мирный договор с Россией от лица Украины. Манойло подчеркнул, что легитимность Зеленского действительно под вопросом, поскольку его президентские полномочия истекли. Политолог подчеркнул, что даже если бы Зеленский провел выборы, победил на них и тем самым легитимизировал свою власть, подписанный им договор не имел бы достаточной юридической силы. Эксперт напомнил, что основная часть власти сосредоточена в Верховной Раде, которая, к слову, на текущий момент абсолютно легитимна, и без ее ратификации ни один документ, подписанный Зеленским и не ратифицированный парламентом Украины. Подводя итоги, собеседник издания напомнил, что похожие случаи уже были во время Минских соглашений, которые как раз не были ратифицированы Верховной Радой. О перспективах возможной встречи президента России и Владимира Зеленского читайте в материале Александра Чаленко "Почему Путин и Зеленский никогда не договорятся о "похабном мире" на сайте Украина.ру
Профессор МГУ Манойло: Трампу нужен не столько мир, сколько факт встречи Путина и Зеленского

18:15 21.08.2025
 
Политолог Андрей Манойло
Политолог Андрей Манойло
Фёдор Громов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Президент США имеет личную заинтересованность именно в двусторонних переговорах Путина и Зеленского - об этом изданию Украина.ру рассказал политолог, профессор МГУ Андрей Манойло
"Встречу Зеленского с Путиным активно лоббирует президент США Дональд Трамп. Он прям подталкивает все стороны, которые только существуют для того, чтобы эта встреча застоялась, причем как можно скорее" - заявил политолог Андрей Манойло. Он также добавил, что настойчивость президента США в этом вопросе имеет две причины.
По мнению эксперта, с практической точки зрения Трампу таким образом будет психологически проще играть роль посредника.
Если вы встреча происходила в формате "на троих", президенту США было бы тяжелее. Зеленский начал бы хамить, скандалить, и Трампу пришлось бы его унимать - а если не вышло бы, то это был бы удар по его авторитету в глазах Путина.
Андрей Манойло
Политолог, профессор МГУ
Манойло предположил, что Трамп предпочел бы оставить двух лидеров "один на один" - чтобы после того, как основной накал противостояния схлынет, прийти в качестве арбитра и миротворца.
Другая причина спешки, по мнению политолога, заключается в том, что Трампу нужно предъявить какой-то результат для получения Нобелевской премии мира до середины сентября.
Формальным поводом для награждения Трампа [Нобелевской] премией мира может стать хотя бы то, что он продвинулся в деле мирного урегулирования конфликта на Украине, свел конфликтующие стороны между собой. Ему нужен сам факт сведения двух лидеров воюющих стран - и тогда ему Нобелевская премия гарантирована.
Андрей Манойло
Политолог, профессор МГУ
Манойло подчеркнул, что Трамп в этом вопросе имеет личный интерес и будет добиваться встречи президента Путина с Зеленским весьма активно - при этом дальнейшее развитие переговоров американского лидера будет волновать куда меньше.
При этом эксперт отметил, что глава МИД России Сергей Лавров заявил о вопросах российской стороны к легитимности тех, кто будет подписывать мирный договор с Россией от лица Украины. Манойло подчеркнул, что легитимность Зеленского действительно под вопросом, поскольку его президентские полномочия истекли.

В будущем практически любой серьезный юрист сможет оспорить статус Зеленского как президента на сегодняшний день. А если этот статус принципиально оспариваем, это означает, что вместе с этим статусом будут принципиально оспариваемы и основные положения тех соглашений, которые будут заключены.

Андрей Манойло
Политолог, профессор МГУ
Политолог подчеркнул, что даже если бы Зеленский провел выборы, победил на них и тем самым легитимизировал свою власть, подписанный им договор не имел бы достаточной юридической силы. Эксперт напомнил, что основная часть власти сосредоточена в Верховной Раде, которая, к слову, на текущий момент абсолютно легитимна, и без ее ратификации ни один документ, подписанный Зеленским и не ратифицированный парламентом Украины.

Подводя итоги, собеседник издания напомнил, что похожие случаи уже были во время Минских соглашений, которые как раз не были ратифицированы Верховной Радой.
О перспективах возможной встречи президента России и Владимира Зеленского читайте в материале Александра Чаленко "Почему Путин и Зеленский никогда не договорятся о "похабном мире" на сайте Украина.ру
