Профессор МГУ Манойло: Трампу нужен не столько мир, сколько факт встречи Путина и Зеленского
Президент США имеет личную заинтересованность именно в двусторонних переговорах Путина и Зеленского - об этом изданию Украина.ру рассказал политолог, профессор МГУ Андрей Манойло
2025-08-21T18:15
"Встречу Зеленского с Путиным активно лоббирует президент США Дональд Трамп. Он прям подталкивает все стороны, которые только существуют для того, чтобы эта встреча застоялась, причем как можно скорее" - заявил политолог Андрей Манойло. Он также добавил, что настойчивость президента США в этом вопросе имеет две причины. По мнению эксперта, с практической точки зрения Трампу таким образом будет психологически проще играть роль посредника. Манойло предположил, что Трамп предпочел бы оставить двух лидеров "один на один" - чтобы после того, как основной накал противостояния схлынет, прийти в качестве арбитра и миротворца. Другая причина спешки, по мнению политолога, заключается в том, что Трампу нужно предъявить какой-то результат для получения Нобелевской премии мира до середины сентября. Манойло подчеркнул, что Трамп в этом вопросе имеет личный интерес и будет добиваться встречи президента Путина с Зеленским весьма активно - при этом дальнейшее развитие переговоров американского лидера будет волновать куда меньше. При этом эксперт отметил, что глава МИД России Сергей Лавров заявил о вопросах российской стороны к легитимности тех, кто будет подписывать мирный договор с Россией от лица Украины. Манойло подчеркнул, что легитимность Зеленского действительно под вопросом, поскольку его президентские полномочия истекли. Политолог подчеркнул, что даже если бы Зеленский провел выборы, победил на них и тем самым легитимизировал свою власть, подписанный им договор не имел бы достаточной юридической силы. Эксперт напомнил, что основная часть власти сосредоточена в Верховной Раде, которая, к слову, на текущий момент абсолютно легитимна, и без ее ратификации ни один документ, подписанный Зеленским и не ратифицированный парламентом Украины. Подводя итоги, собеседник издания напомнил, что похожие случаи уже были во время Минских соглашений, которые как раз не были ратифицированы Верховной Радой.
Новости
Президент США имеет личную заинтересованность именно в двусторонних переговорах Путина и Зеленского - об этом изданию Украина.ру рассказал политолог, профессор МГУ Андрей Манойло
"Встречу Зеленского с Путиным активно лоббирует президент США Дональд Трамп. Он прям подталкивает все стороны, которые только существуют для того, чтобы эта встреча застоялась, причем как можно скорее" - заявил политолог Андрей Манойло. Он также добавил, что настойчивость президента США в этом вопросе имеет две причины.
По мнению эксперта, с практической точки зрения Трампу таким образом будет психологически проще играть роль посредника.
Если вы встреча происходила в формате "на троих", президенту США было бы тяжелее. Зеленский начал бы хамить, скандалить, и Трампу пришлось бы его унимать - а если не вышло бы, то это был бы удар по его авторитету в глазах Путина.
Андрей Манойло
Политолог, профессор МГУ
Манойло предположил, что Трамп предпочел бы оставить двух лидеров "один на один" - чтобы после того, как основной накал противостояния схлынет, прийти в качестве арбитра и миротворца.
Другая причина спешки, по мнению политолога, заключается в том, что Трампу нужно предъявить какой-то результат для получения Нобелевской премии мира до середины сентября.
Формальным поводом для награждения Трампа [Нобелевской] премией мира может стать хотя бы то, что он продвинулся в деле мирного урегулирования конфликта на Украине, свел конфликтующие стороны между собой. Ему нужен сам факт сведения двух лидеров воюющих стран - и тогда ему Нобелевская премия гарантирована.
Андрей Манойло
Политолог, профессор МГУ
Манойло подчеркнул, что Трамп в этом вопросе имеет личный интерес и будет добиваться встречи президента Путина с Зеленским весьма активно - при этом дальнейшее развитие переговоров американского лидера будет волновать куда меньше.
При этом эксперт отметил, что глава МИД России Сергей Лавров заявил о вопросах российской стороны к легитимности тех, кто будет подписывать мирный договор с Россией от лица Украины. Манойло подчеркнул, что легитимность Зеленского действительно под вопросом, поскольку его президентские полномочия истекли.
В будущем практически любой серьезный юрист сможет оспорить статус Зеленского как президента на сегодняшний день. А если этот статус принципиально оспариваем, это означает, что вместе с этим статусом будут принципиально оспариваемы и основные положения тех соглашений, которые будут заключены.
Андрей Манойло
Политолог, профессор МГУ
Политолог подчеркнул, что даже если бы Зеленский провел выборы, победил на них и тем самым легитимизировал свою власть, подписанный им договор не имел бы достаточной юридической силы. Эксперт напомнил, что основная часть власти сосредоточена в Верховной Раде, которая, к слову, на текущий момент абсолютно легитимна, и без ее ратификации ни один документ, подписанный Зеленским и не ратифицированный парламентом Украины.
Подводя итоги, собеседник издания напомнил, что похожие случаи уже были во время Минских соглашений, которые как раз не были ратифицированы Верховной Радой.
