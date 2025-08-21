https://ukraina.ru/20250821/professor-mgu-manoylo-trampu-nuzhen-ne-stolko-mir-skolko-fakt-vstrechi-putina-i-zelenskogo--1067400827.html

Профессор МГУ Манойло: Трампу нужен не столько мир, сколько факт встречи Путина и Зеленского

Профессор МГУ Манойло: Трампу нужен не столько мир, сколько факт встречи Путина и Зеленского - 21.08.2025 Украина.ру

Профессор МГУ Манойло: Трампу нужен не столько мир, сколько факт встречи Путина и Зеленского

Президент США имеет личную заинтересованность именно в двусторонних переговорах Путина и Зеленского - об этом изданию Украина.ру рассказал политолог, профессор МГУ Андрей Манойло

2025-08-21T18:15

2025-08-21T18:15

2025-08-21T18:15

владимир путин

дональд трамп

украина

москва

владимир зеленский

верховная рада

будапешт

трамп и зеленский

россия

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/15/1067398278_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_199ba34ef056a66039325589ab1e0410.jpg

"Встречу Зеленского с Путиным активно лоббирует президент США Дональд Трамп. Он прям подталкивает все стороны, которые только существуют для того, чтобы эта встреча застоялась, причем как можно скорее" - заявил политолог Андрей Манойло. Он также добавил, что настойчивость президента США в этом вопросе имеет две причины. По мнению эксперта, с практической точки зрения Трампу таким образом будет психологически проще играть роль посредника. Манойло предположил, что Трамп предпочел бы оставить двух лидеров "один на один" - чтобы после того, как основной накал противостояния схлынет, прийти в качестве арбитра и миротворца. Другая причина спешки, по мнению политолога, заключается в том, что Трампу нужно предъявить какой-то результат для получения Нобелевской премии мира до середины сентября. Манойло подчеркнул, что Трамп в этом вопросе имеет личный интерес и будет добиваться встречи президента Путина с Зеленским весьма активно - при этом дальнейшее развитие переговоров американского лидера будет волновать куда меньше. При этом эксперт отметил, что глава МИД России Сергей Лавров заявил о вопросах российской стороны к легитимности тех, кто будет подписывать мирный договор с Россией от лица Украины. Манойло подчеркнул, что легитимность Зеленского действительно под вопросом, поскольку его президентские полномочия истекли. Политолог подчеркнул, что даже если бы Зеленский провел выборы, победил на них и тем самым легитимизировал свою власть, подписанный им договор не имел бы достаточной юридической силы. Эксперт напомнил, что основная часть власти сосредоточена в Верховной Раде, которая, к слову, на текущий момент абсолютно легитимна, и без ее ратификации ни один документ, подписанный Зеленским и не ратифицированный парламентом Украины. Подводя итоги, собеседник издания напомнил, что похожие случаи уже были во время Минских соглашений, которые как раз не были ратифицированы Верховной Радой. О перспективах возможной встречи президента России и Владимира Зеленского читайте в материале Александра Чаленко "Почему Путин и Зеленский никогда не договорятся о "похабном мире" на сайте Украина.ру

украина

москва

будапешт

россия

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Фёдор Громов

Фёдор Громов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Фёдор Громов

владимир путин, дональд трамп, украина, москва, владимир зеленский, верховная рада, будапешт, трамп и зеленский, россия, украина.ру, сша, эксклюзив