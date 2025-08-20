https://ukraina.ru/20250820/shans-na-uregulirovanie-provaly-vsu-torgovlya-detmi-glavnoe-na-ukraine-na-utro-20-avgusta-1067308463.html

Шанс на урегулирование, провалы ВСУ, торговля детьми. Главное на Украине на утро 20 августа

20.08.2025

Шанс на урегулирование, провалы ВСУ, торговля детьми. Главное на Украине на утро 20 августа

Трамп заявил о хорошем шансе на урегулирование конфликта. ВС РФ уничтожают противника и технику. Украинских детей тысячами вывозят на Запад для педофилов и трансплантологов

Президент США Дональд Трамп в интервью радиоведущему Марку Левину высказался о шансах на урегулирование украинского конфликта после его успешных переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским."Мы собираемся попытаться остановить это, и я думаю, у нас есть хороший шанс", - заверил американский лидер.По его словам, он настроен оптимистично по отношению к украинскому урегулированию, хоть и считает этот вопрос сложным.Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт отметила, что из-за переговоров по Украине Трамп даже отказался уезжать в отпуск в свой гольф-клуб в Бедминстере."Обычно это время, когда президент уходит в отпуск, но не этот президент. Обсуждалась возможность его работы из Бедминстера в течение пары недель, но он решил отказаться от этой идеи", - сказала Левитт.По данным главы протокольной службы США Моники Кроули, встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским может состояться уже в течение ближайших двух недель.А сроки проведения трехсторонней встречи по Украине будут зависеть от того, как пройдет встреча Путина с Зеленским, отмечала Левитт.Американский журналист, основатель независимого издания Grayzone Макс Блюменталь подчеркнул, что поиск решения конфликта ускоряют военные достижения России.Блюменталь отдельно подчеркнул значение продвижения российских войск в районе Красноармейска (украинское название - Покровск), назвав его "значимой и решающей победой".При этом помешать решить конфликт может внутренняя политика Киева, считает посол Великобритании в США Питер Мандельсон.Владимиру Зеленскому может не хватить политического капитала внутри Украины, чтобы проявить необходимую гибкость для урегулировании конфликта с Россией, заявил он."Он (Зеленский - ред.) может вернуться в Киев и обнаружить, что у него нет политической поддержки для той гибкости, которую ему необходимо проявить, чтобы положить этому конец", - сказал Мандельсон в интервью телеканалу Newsmax.Кроме того, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассматривает конфликт на Украине как важнейший инструмент для централизации власти в Евросоюзе."Они не могут отказаться от этого конфликта. Для фон дер Ляйен он является ключевым для ее контроля над ЕС и для централизации полномочий в Еврокомиссии", - сказал американский журналист Блюменталь.Аналогичная ситуация наблюдается и в НАТО: его значимость, как отметил Блюменталь, может снизиться без продолжающегося конфликта.Именно поэтому, как пишет газета Telegraph со ссылкой на высокопоставленный правительственный источник, Великобритания и Евросоюз готовят новые санкции против России, которые могут быть введены в случае, если трехсторонняя встреча президента РФ Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и Владимира Зеленского не состоится.А Франция, как пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных французских чиновников, планирует разместить на Украине от трех до пяти тысяч военных в рамках возможных гарантий безопасности.При этом европейские страны опасаются отправлять свои войска на Украину без поддержки со стороны США, которая стала бы гарантией того, что американские силы смогут вмешаться, если войска подвергнутся нападению.Впрочем, бывший немецкий посол и экс-председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер считает, что ни одно европейское государство не отправит своих солдат на Украину без предварительного согласования с Россией."Сейчас много говорят о старой идее Макрона о размещении европейских войск на Украине. Я хотел бы также высказать предостережение. Я пока не слышал, чтобы российская сторона хотя бы отдаленно была готова согласиться с размещением на Украине войск из европейских стран-членов НАТО, таких как Франция, Германия или Великобритания. Россия будет сопротивляться этому. Это было бы равносильно вступлению Украины в НАТО. Однако ни одно европейское государство не отправит солдат на Украину без предварительных согласований с Россией", - сказал Ишингер в интервью австрийской газете die Presse.В МИД РФ действительно заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.Провалы ВСУВ ночь на среду взрывы прогремели в Одессе и подконтрольном ВСУ Запорожье. Около 20 взрывов слышали в городе Ахтырка Сумской области.Государственная служба по ЧС Украины сообщила о масштабном пожаре на объекте топливно-энергетической инфраструктуры в Одесской области после взрывов.В городской администрации города Измаил Одесской области, в свою очередь, сообщили о повреждении припортовой инфраструктуры.По данным телеграм-канала Украина.ру, ночью и ранним утром 20 августа особенно массированной атаке подверглись цели в Одесской областиЭтой ночью ВС РФ нанесли серию ударов по логистическому узлу в Измаиле. Целью стали нефтебаза "Triton", а также нефтехимический танкер EXCELLION. За полтора часа в районе Измаила прозвучало не менее 30 взрывов.Нефтебаза "Triton" являлась ключевым оператором топливной логистики в дельте Дуная. Два её крупнейших резервуара уничтожены прямыми попаданиями. Третий резервуар получил критические повреждения и загорелся. Инфраструктура перекачки топлива полностью уничтожена.Танкер EXCELLION под флагом Панамы прибыл в порт Измаил 19 августа из румынского порта Сулина полностью загруженным нефтепродуктами. По предварительным данным, судно находится под угрозой консервации и буксировки, так как дальнейшая эксплуатация в автономном режиме невозможна.Ранним утром российские военные продолжили поражать цели в Сумской и Черниговской областях. Серия ударов нанесена по Миргороду Полтавской области и целям в Изюме Харьковской области. Также наносились удары по целям во временно оккупированном Запорожье.В Минобороны рассказали о других успехах ВС РФ, так, вертолет Ми-28нм поразил живую силу ВСУ в лесистой местности в зоне ответственности группировки "Север".Украинские войска понесли на Сумском направлении настолько существенные потери, что стали набирать в батальон "Шквал" заключенных с острыми инфекционными заболеваниями, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.А колумбийский наемник Луис, проходивший службу в одном из артиллерийских подразделений ВСУ в течение примерно восьми месяцев в 2024 году, рассказал РИА Новости на условиях анонимности, что сбежал из ВСУ из-за невыносимых условий службы."Практически тайком пришлось сбежать оттуда, потому что нам не давали выйти (с территории места базирования - ред.), не давали отдохнуть", - поделился Луис.Он рассказал, что командование было к наемникам "безразлично", не соблюдало своих обязательств. Так, нахождение в том или ином районе дислоцирования могло из 20 обещанных дней превратиться в 40-60, а там приходилось "работать все время, почти без отдыха"."Когда меня сменили на посту… я воспользовался шансом", - сообщил наемник, признавшись, что нашлись люди, которые помогли ему бежать.Несмотря на незавидное положение, ВСУ не оставляют попыток атаковать российские регионы и даже планируют провокацию в подконтрольном Киеву Краматорске в ДНР с обстрелом мирных жителей."От агентурного источника получена информация о том, что администрация Зеленского в условиях информационного фона о возможном урегулировании украинского конфликта после переговоров президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом планирует вооруженную провокацию в городе Краматорск в ДНР", - сообщил военный эксперт Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.По его словам, провокация нужна для последующей дискредитации ВС РФ и руководства России.По его данным, огневой удар может быть нанесен с использованием РСЗО советского образца со стороны аэродрома, находящегося под контролем украинских войск.Торговля детьмиБывший подполковник СБУ Василий Прозоров признал, что украинские дети стали таким же товаром, как оружие, их тысячами вывозят на Запад."Продают их, продают массово, продают куда угодно, не интересуясь даже их дальнейшей судьбой, лишь бы платили. Увы, это жуткая реальность, в которой мы оказались", - заявил Прозоров, ссылаясь на данные собственных расследований и на документы, которые попадали ему в руки во время его службы в СБУ.По его словам, большая часть этих детей бесконтрольно вывозится на Запад различными фондами под предлогом спасения их из зоны боевых действий. Контроль за этим процессом осложняется тем, что в нем участвует большое количество различных организаций. Среди самых известных, по данным Прозорова - "Феникс" и "Белые ангелы"."Каждый раз, когда украинская власть заявляет, что из таких-то районов надо эвакуироваться мирному населению, в том числе они требуют в угрожающем порядке, в обязательном порядке эвакуировать детей. Вот эти структуры, которые "Феникс" и "Белые Ангелы" на Украине действуют - они связаны с вот этими преступными сообществами, которые занимаются продажей детей и вывозом за границу. Они силой забирают у родителей детей", - рассказал Прозоров.По его словам, есть данные, что к вывозу детей с Украины и их нелегальной "продаже" на Западе причастен и фонд Елены Зеленской.По его данным, только по состоянию на 2023 год СБУ говорила о том, что судьба 10 тысяч украинских детей, вывезенных на Запад, остается неизвестной. С тех пор эта цифра только увеличилась, подчеркнул Прозоров."Конечно, не все они попали в руки педофилов. Могли и на органы попасть, на разделку. Могли и на детское порно попасть. Могли попасть и в хорошие руки. Просто усыновили кого-то, но не подали данные в украинские надзорные органы, ювенальные структуры. И такое может быть. Я, конечно, далек от мысли, что все дети, которые выехали из Украины на Запад... Все пошли, грубо говоря, на черную сторону. Но, я думаю, речь о тысячах идет", - отметил Прозоров.Он также рассказал, что под "крышей" СБУ работает канал по вывозу детей с Украины в Великобританию, которые попадают к высокопоставленным педофилам.По его словам, одной из организаций, вовлеченных в эту деятельность, является НПО Chemonics International, которая долгое время получала финансирование от USAID.Он посетовал, что торговля украинскими детьми приносит ее организаторам огромные деньги и сравнил ее с торговлей наркотиками. Прозоров также рассказал, как украинские родители в зоне боевых действий прячут своих детей."В Селидово, помню, был случай. В Авдеевке родители прятали детей от этих "Белых ангелов" (подразделение ВСУ - ред.), потому что обоснованно опасаются, что детей у них заберут, детей увезут, и все, потом никто никого не увидит", - отметил Прозоров.Он рассказал про свидетельство одной 13-летней девочки, которую увезли от ее мамы с подконтрольной Киеву территории ДНР в Закарпатье, где вместе с другими детьми временно разместили в некоем интернате."И девочка рассказала, что к ним начали подходить сотрудники ювенальных органов украинских. И стали говорить, что ваши родители от вас отказались. Вам возвращаться некуда. Ваши дома разбиты... И мы сейчас сделаем на вас второй комплект документов (для вывоза на Запад, - ред.)", - рассказал Прозоров.Президент США Дональд Трамп в воскресенье опубликовал письмо от своей жены Меланьи, адресованное российскому президенту Владимиру Путину, в котором она призывает защитить детей. По информации телеканала Fox News, это письмо Трамп передал российскому лидеру во время саммита на Аляске.Узнав об этом, Фаина Савенкова из Луганска, одиннадцать лет живущая под обстрелами ВСУ, написала свое письмо Меланье Трамп. Девушка указала на вину Владимира Зеленского в гибели детей Донбасса и попросила супругу американского президента помочь остановить эту трагедию.Подробнее - в материале Александра Чаленко Фаина Савенкова: Я попросила Меланию Трамп сказать Зеленскому, чтобы он прекратил убивать детей Донбасса на сайте Украина.ру.

