Мультимедийная конференция "От Аляски до Вашингтона и далее. Перспективы мира между Россией и Украиной"
Спецпроект УКРАИНСКОЕ ДОСЬЕ
Начало 22 августа в 13:00 в международном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" (Зубовский бул., 4; Дальний зал).Организатор – мультимедийное издание "Украина.ру"Участники:- депутат Государственной Думы Федерального Собрания России Михаил ДЕЛЯГИН;- Чрезвычайный и Полномочный Посол России, член Совета по внешней и оборонной политике Александр КРАМАРЕНКО;- политический эксперт, политтехнолог, историк Михаил ПАВЛИВ;- военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей АНПИЛОГОВ;- бывший офицер вооружённых сил США Станислав КРАПИВНИКВедущий – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.Осуществляется онлайн-трансляция, интерактивное общение с аудиторией.Аккредитация: accreditation@rian.ruВход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
