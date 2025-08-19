https://ukraina.ru/20250819/iz-21-veka-v-23-y-kakie-sovremennye-tekhnologii-porazili-vernuvshikhsya-iz-finlyandii-rossiyan-1067216810.html

"Из 21 века в 23-й": какие современные технологии поразили вернувшихся из Финляндии россиян

Вернувшись на родину, Екатерина Барилова была поражена уровнем развития цифровых сервисов и работы госучреждений. Об этом в рамках проекта издания Украина.ру "Хочу жить в России!" рассказала переехавшая из Финляндии уроженка Санкт-Петербурга

"Мы попали из 21 века сразу в 23-й. Цифровизация просто поражает", — делится впечатлениями Екатерина. Она рассказывает, как в России можно заказать что угодно и получить за считанные минуты: "Положишь телефон, и через 10 минут курьер с любым товаром уже звонит тебе в дверь. 10 минут! А один раз был рекорд — 4 минуты!"По ее словам, в Финляндии ситуация совершенно иная. "Там доставку нужно планировать за день. А в зависимости от заказанного товара, может быть и за неделю. Прямо сегодня тебе ничего не привезут, а ночью так тем более".Особенно Екатерину впечатлили изменения в работе Почты России. "Даже Почта России начала нормально работать, — восхищается она. — Как будто все перевернулось. Раньше почта в Финляндии была образцовой, а сейчас на нее сплошь и рядом жалуются за вскрытые коробки, за пропажу товаров".Она также отмечает удобство российских МФЦ: "МФЦ — это восьмое чудо света. Людям очень сильно облегчили жизнь. И доступно во всех регионах". Правда, с некоторыми услугами возникают сложности из-за финских документов детей, но это решаемо.В России сервис стал удобнее и быстрее, чем в Европе, заключила собеседница издания.Полный текст материала Павла Волкова "Я говорила, если Финляндия вступит в НАТО, я из нее уеду. О возвращении домой после 17 лет в Хельсинки" на сайте Украина.ру.Также в новостях: "Финляндия прекращает интеграционную поддержку украинских беженцев".

