"Из 21 века в 23-й": какие современные технологии поразили вернувшихся из Финляндии россиян
"Из 21 века в 23-й": какие современные технологии поразили вернувшихся из Финляндии россиян
Вернувшись на родину, Екатерина Барилова была поражена уровнем развития цифровых сервисов и работы госучреждений. Об этом в рамках проекта издания Украина.ру "Хочу жить в России!" рассказала переехавшая из Финляндии уроженка Санкт-Петербурга
2025-08-19T05:00
2025-08-19T05:00
"Мы попали из 21 века сразу в 23-й. Цифровизация просто поражает", — делится впечатлениями Екатерина. Она рассказывает, как в России можно заказать что угодно и получить за считанные минуты: "Положишь телефон, и через 10 минут курьер с любым товаром уже звонит тебе в дверь. 10 минут! А один раз был рекорд — 4 минуты!"По ее словам, в Финляндии ситуация совершенно иная. "Там доставку нужно планировать за день. А в зависимости от заказанного товара, может быть и за неделю. Прямо сегодня тебе ничего не привезут, а ночью так тем более".Особенно Екатерину впечатлили изменения в работе Почты России. "Даже Почта России начала нормально работать, — восхищается она. — Как будто все перевернулось. Раньше почта в Финляндии была образцовой, а сейчас на нее сплошь и рядом жалуются за вскрытые коробки, за пропажу товаров".Она также отмечает удобство российских МФЦ: "МФЦ — это восьмое чудо света. Людям очень сильно облегчили жизнь. И доступно во всех регионах". Правда, с некоторыми услугами возникают сложности из-за финских документов детей, но это решаемо.В России сервис стал удобнее и быстрее, чем в Европе, заключила собеседница издания.Полный текст материала Павла Волкова "Я говорила, если Финляндия вступит в НАТО, я из нее уеду. О возвращении домой после 17 лет в Хельсинки" на сайте Украина.ру.Также в новостях: "Финляндия прекращает интеграционную поддержку украинских беженцев".
"Из 21 века в 23-й": какие современные технологии поразили вернувшихся из Финляндии россиян

05:00 19.08.2025
 
Вернувшись на родину, Екатерина Барилова была поражена уровнем развития цифровых сервисов и работы госучреждений. Об этом в рамках проекта издания Украина.ру "Хочу жить в России!" рассказала переехавшая из Финляндии уроженка Санкт-Петербурга
"Мы попали из 21 века сразу в 23-й. Цифровизация просто поражает", — делится впечатлениями Екатерина. Она рассказывает, как в России можно заказать что угодно и получить за считанные минуты: "Положишь телефон, и через 10 минут курьер с любым товаром уже звонит тебе в дверь. 10 минут! А один раз был рекорд — 4 минуты!"
По ее словам, в Финляндии ситуация совершенно иная. "Там доставку нужно планировать за день. А в зависимости от заказанного товара, может быть и за неделю. Прямо сегодня тебе ничего не привезут, а ночью так тем более".
Особенно Екатерину впечатлили изменения в работе Почты России. "Даже Почта России начала нормально работать, — восхищается она. — Как будто все перевернулось. Раньше почта в Финляндии была образцовой, а сейчас на нее сплошь и рядом жалуются за вскрытые коробки, за пропажу товаров".
Она также отмечает удобство российских МФЦ: "МФЦ — это восьмое чудо света. Людям очень сильно облегчили жизнь. И доступно во всех регионах". Правда, с некоторыми услугами возникают сложности из-за финских документов детей, но это решаемо.
В России сервис стал удобнее и быстрее, чем в Европе, заключила собеседница издания.
Полный текст материала Павла Волкова "Я говорила, если Финляндия вступит в НАТО, я из нее уеду. О возвращении домой после 17 лет в Хельсинки" на сайте Украина.ру.
Также в новостях: "Финляндия прекращает интеграционную поддержку украинских беженцев".
17 августа, 19:20
Хочу жить в России! От модных дизайнеров Милана к пожарным ДонецкаПосле 10 лет в модном бизнесе Милана Ирина Щербинина вернулась в Россию, чтобы помогать тем, кто спасает жизни на передовой.
Финляндия Россия Санкт-Петербург Павел Волков Украина.ру Почта России НАТО почта цифровизация
 
