Майкл Бом: Трамп сдал позиции по Украине, но вывел РФ и США из состояния холодной войны
Трамп показал, что уважает Путина и Россию и пытается вывести российско-американские отношения из состояния холодной войны, в которую Байден безосновательно их загнал. При этом Трамп сдал позиции, признав, что перемирие — плохая идея.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американский журналист Майкл Бом.Владимир Зеленский сообщил, что 18 августа встретится с Дональдом Трампом в Белом доме. Компанию Зеленскому в Вашингтоне составят фон дер Ляйен, Макрон, Стубб и Мерц, Мелони, Рютте.Ранее, 15 августа, на Аляске прошли трехчасовые переговоры президентов США и России. Дональд Трамп заявил, что к соглашению по Украине прийти не удалось, но стороны "добились прогресса". Владимир Путин оценил переговоры позитивно.— Майкл, как вы оцениваете результаты встречи Путина и Трампа?— Я бы сказал, что это однозначно победа Путина — по нескольким причинам.Во-первых, то, как президент России был принят Трампом: очень тепло, с наивысшими почестями. Очевидно, что американский лидер демонстративно старался показать, что уважает Путина лично и Россию в целом, что пытается вывести российско-американские отношения из состояния холодной войны, в которую Байден (по мнению Трампа) безосновательно их загнал, демонизируя РФ.У Трампа совершенно иной подход к делу. Он показал, что принимает Путина и Россию на равных в отличие от предыдущих лидеров Америки за последние 20 лет. В том числе это прослеживается на месте проведения саммита: российскую сторону пригласили на американскую базу в знак доверия. Как правило, американские президенты на свои военные базы приглашают для встреч только близких союзников США. Значит, Трамп именно так относится к Путину и к России — как к близкому союзнику. Это очень важный знак.Получается, что первый момент — это повышение статуса России и сильное желание изменить российско-американские отношения в лучшую сторону.Второй момент. Трамп вообще снял все угрозы санкций (высокие пошлины на покупателей российских природных ресурсов). И это хорошо, несмотря на то, что Россия все время говорит, что санкции на нее не действуют. Разумеется, что лучше, если бы этих санкций не было.Напомню, Трамп обещал Москве, если если на саммите не будет достигнута договорённость о перемирии, то впереди "серьезные последствия," он введет пошлины против РФ. Но по результатам саммита не было соглашения о перемирии. Но Трамп, тем не менее, отказался от введения ограничений.Наоборот, он заявил, что встреча была на 10 из 10, что перемирие, на самом деле, плохая идея, и он согласен с Путиным на счет необходимости заключения окончательного мирного соглашения. Это принципиальная позиция России, потому что она хочет довести свое дело до конца. А перемирие не вписывается в планы СВО. Тем более, что Россия чувствует, что на поле боя ветер дует в ее паруса.То есть это главные моменты, согласно которым можно сказать, что Трамп во многом сдал свои позиции. И для Москвы это очень выгодно.— Впереди встреча Трампа с европейскими лидерами и Зеленским. Она может как-то изменить позиции Трампа?— Это большая встреча на самом деле. Если бы Трамп вел беседу только с Зеленским, я бы не придавал значения этому. Но там будет Макрон, Мерц, Стармер, Рютте и другие — около 8 человек из Европы.Зная психотип Трампа, полагаю, он может изменить свое мнение. У него 7 пятниц на неделе, как говорят. Поэтому сейчас все выглядит, как победа Путина, а что будет после 18 августа, не известно… Возможно, лидеры Европы вынудят Трампа переиграть позицию по Украине. Будем судить по заявлениям после встречи в Белом доме.— Как могут развиваться события вокруг СВО в том числе после удачного, как вы говорите, для РФ саммита на Аляске?— Россия, пока идут переговоры, будет продолжать ведение СВО, заходить еще на какие-то территории, теснить ВСУ. То есть пока у РФ карт-бланш и зеленый цвет на продолжение СВО, а это то, что необходимо Владимиру Путину и России. И судя по всему, на саммите было достигнуто согласие между Трампом и Путиным и по этому поводу тоже.
Майкл Бом: Трамп сдал позиции по Украине, но вывел РФ и США из состояния холодной войны

Трамп показал, что уважает Путина и Россию и пытается вывести российско-американские отношения из состояния холодной войны, в которую Байден безосновательно их загнал. При этом Трамп сдал позиции, признав, что перемирие — плохая идея.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американский журналист Майкл Бом.
Владимир Зеленский сообщил, что 18 августа встретится с Дональдом Трампом в Белом доме. Компанию Зеленскому в Вашингтоне составят фон дер Ляйен, Макрон, Стубб и Мерц, Мелони, Рютте.
Ранее, 15 августа, на Аляске прошли трехчасовые переговоры президентов США и России. Дональд Трамп заявил, что к соглашению по Украине прийти не удалось, но стороны "добились прогресса". Владимир Путин оценил переговоры позитивно.
— Майкл, как вы оцениваете результаты встречи Путина и Трампа?
— Я бы сказал, что это однозначно победа Путина — по нескольким причинам.
Во-первых, то, как президент России был принят Трампом: очень тепло, с наивысшими почестями. Очевидно, что американский лидер демонстративно старался показать, что уважает Путина лично и Россию в целом, что пытается вывести российско-американские отношения из состояния холодной войны, в которую Байден (по мнению Трампа) безосновательно их загнал, демонизируя РФ.
У Трампа совершенно иной подход к делу. Он показал, что принимает Путина и Россию на равных в отличие от предыдущих лидеров Америки за последние 20 лет. В том числе это прослеживается на месте проведения саммита: российскую сторону пригласили на американскую базу в знак доверия.
Как правило, американские президенты на свои военные базы приглашают для встреч только близких союзников США. Значит, Трамп именно так относится к Путину и к России — как к близкому союзнику. Это очень важный знак.
Получается, что первый момент — это повышение статуса России и сильное желание изменить российско-американские отношения в лучшую сторону.
Второй момент. Трамп вообще снял все угрозы санкций (высокие пошлины на покупателей российских природных ресурсов). И это хорошо, несмотря на то, что Россия все время говорит, что санкции на нее не действуют. Разумеется, что лучше, если бы этих санкций не было.
Напомню, Трамп обещал Москве, если если на саммите не будет достигнута договорённость о перемирии, то впереди "серьезные последствия," он введет пошлины против РФ. Но по результатам саммита не было соглашения о перемирии. Но Трамп, тем не менее, отказался от введения ограничений.
Наоборот, он заявил, что встреча была на 10 из 10, что перемирие, на самом деле, плохая идея, и он согласен с Путиным на счет необходимости заключения окончательного мирного соглашения. Это принципиальная позиция России, потому что она хочет довести свое дело до конца. А перемирие не вписывается в планы СВО. Тем более, что Россия чувствует, что на поле боя ветер дует в ее паруса.
То есть это главные моменты, согласно которым можно сказать, что Трамп во многом сдал свои позиции. И для Москвы это очень выгодно.
— Впереди встреча Трампа с европейскими лидерами и Зеленским. Она может как-то изменить позиции Трампа?
— Это большая встреча на самом деле. Если бы Трамп вел беседу только с Зеленским, я бы не придавал значения этому. Но там будет Макрон, Мерц, Стармер, Рютте и другие — около 8 человек из Европы.
Зная психотип Трампа, полагаю, он может изменить свое мнение. У него 7 пятниц на неделе, как говорят. Поэтому сейчас все выглядит, как победа Путина, а что будет после 18 августа, не известно…
Возможно, лидеры Европы вынудят Трампа переиграть позицию по Украине. Будем судить по заявлениям после встречи в Белом доме.
— Как могут развиваться события вокруг СВО в том числе после удачного, как вы говорите, для РФ саммита на Аляске?
— Россия, пока идут переговоры, будет продолжать ведение СВО, заходить еще на какие-то территории, теснить ВСУ. То есть пока у РФ карт-бланш и зеленый цвет на продолжение СВО, а это то, что необходимо Владимиру Путину и России.
И судя по всему, на саммите было достигнуто согласие между Трампом и Путиным и по этому поводу тоже.
Зеленский собрал делегацию из ЕС для встречи с Трампом, но это ему не поможет, если он не примет условия США. Тем временем между Россией и США возможно восстановление авиасообщения, что станет важным шагом стран навстречу друг другу. Об этом в интервью Грег Вайнер: Украина ждет, что РФ и США договорятся, а мир гадает, куда поедет Трамп — в Москву или Минск.
