Грег Вайнер: Украина ждет, что РФ и США договорятся, а мир гадает, куда поедет Трамп — в Москву или Минск

Зеленский собрал делегацию из ЕС для встречи с Трампом, но это ему не поможет, если он не примет условия США. Тем временем между Россией и США возможно восстановление авиасообщения, что станет важным шагом стран навстречу друг другу.

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Грег Вайнер.Владимир Зеленский сообщил, что в понедельник, 18 августа, встретится с Дональдом Трампом в Вашингтоне.Ранее, 15 августа, на Аляске прошли трехчасовые переговоры президентов США и России. Дональд Трамп заявил, что к соглашению по Украине прийти не удалось, но стороны "добились прогресса". Владимир Путин оценил переговоры позитивно.— Грег, о чем говорят увиденные вами кадры встречи Трампа и Путина?— Трамп, конечно, сильно удивил меня своим респектом по отношению к Путину. Просто поразительно, насколько он оказывал знаки внимания президенту Российской Федерации. Это было на возможно высоком уровне, и производило впечатление. Особенно, когда Трамп встречал Путина.— Наш президент не остался в долгу, он пригласил Дональда Трампа на следующую встречу в Россию…— А вот тут есть любопытный нюанс. Александр Лукашенко тоже пригласил Трампа в Минск. И сейчас назревает конкуренция между Минском и Москвой — куда полетит Трамп в первую очередь. Так что расклад непростой.— А если Трамп приедет в Россию, где могут организовать его прием? Может этим местом оказаться Крым, Севастополь (об этом говорят наши эксперты)?— Нет, конечно. Даже если Трампа пригласят туда, он не поедет. Для США пока что это “серая зона”. Да, Трамп закрывает на это глаза, Америка де-факто (не де-юре!) готова признать Крым частью России, но это не означает, что туда поедет президент Трамп.— У вас есть свои предположения, в каком конкретно аспекте прошла встреча на Аляске и что там обсуждали?— Встреча, если быть точным длилась 2 часа 45 минут. За это время шестеро человек вполне могли договориться о каких-то реальных вещах. Вне всякого сомнения, это политические решения.— Почему вы так думаете?— Потому что весь экономический блок в лице Силуанова и Бессента и военный блок в лице Белоусова и его американского коллеги не участвовал в этих переговорах. На встрече, помимо президентов, присутствовали только политические переговорщики: Ушаков, Лавров, Рубио и Уиткофф.Похоже, что даже экспертов никаких не было на мероприятии. Видимо, за закрытыми дверями обсуждали настолько эксклюзивные и политически интимные договоренности, что до сих пор “молчок”.Кстати, 16 августа прошло заседание послов Евросоюза — тоже в обстановке глубочайшей секретности — где они обсудили переговоры Трампа и Путина. Везде секретность — видимо, что-то все-таки достигнуто.— Хорошо, но зачем тогда в российской делегации были Белоусов и Силуанов? Какова их роль? Вы ранее говорили, что может обсуждаться кредит России от США…— Я думаю, что это было в планах. Они приехали не просто так, но, видимо, политические договоренности заняли весь спектр переговоров и заполонили с собой все временное пространство. И было не до того.Американцы, заметьте, приехали аж в составе 16 человек! Однозначно что-то еще готовилось. Но, возможно, где-то в переговорном процессе произошел затык, и никто, кроме указанных выше министров, не был призван в комнату переговоров.— Да, действительно, Трамп улетел до начала ланча… Но в то же время встречу оценил на 10 из 10.— Это и поразительно. Почему он улетел, почему отменил ланч? В чем была срочность и причина отмены ланча, мне тоже непонятно. Никто на эту тему ни звука не говорит.— Анонсирована встреча Трампа и Зеленского в понедельник. Что там будет обсуждаться?— Во-первых, много толков идет по поводу состава этой встречи — как известно с Зеленским приедут Макрон, Мерц, Стубб, фон дер Ляйен и Рютте. Это целая делегация!Пока сложно сказать, как пройдут эти переговоры и что будет обсуждаться. Но в любом случае участники из Европы окажут максимальную поддержку позиции Зеленского и особое давление на Трампа.Со своей стороны американский лидер тоже будет сильно нажимать на Зеленского, чтобы он пошел на определенный компромисс.— Какие у Трампа есть рычаги давления на Зеленского?— Америка поставляет ВСУ разведданные со спутников, обеспечивает их разной военной техникой (снаряды, ракеты), и так далее. Пока это все американское — европейских вооружений мало. Поэтому рычагов давления на Зеленского у Трампа достаточно. Если он хотя бы на один нажмет, ситуация на Украине станет еще хуже, чем на данный момент.Зеленскому будет предъявлена четкая аргументация, список вещей, по которым он должен будет пойти на компромисс и уступки России. Один, второй раз США ему это предложат, а на третий раз это будет уже не Зеленский.То есть, возможно, произойдет отставка Зеленского и через два или три месяца другой человек будет подписывать договоренности с РФ. У Зеленского тупиковая ситуация: либо пан, либо пропал.— Каких действий нам ожидать в отношении Китая и Индии, санкций против РФ и ее партнеров?— С Китаем ситуация четкая и понятная. Торговая война с китайцами Трампу не нужна. Тем более, в США много внутренних проблем: инфляция, растущие цены. То есть санкций по Китаю не будет, это 100%. Трамп их недавно отложил на 90 дней. Думаю, дальше он пойдет таким же путем.С Индией ситуация иная. Индусы скорее всего 27 августа получат еще 25%. Дели здесь как мальчик для битья для Трампа — на ее примере президент США показывает, что будет с той страной, которая пойдет против его воли и пожеланий.Что касается России, пока Трамп понимает, что Москва — это реальный партнер для переговоров, ситуация с санкциями не получит развития. Но если Трамп увидит, что Россия выходит из этого процесса (с его точки зрения), вся мощь американской финансовой системы обрушится на РФ.— В целом, как мировое сообщество отреагировало на встречу на Аляске?— Евросоюз тоже хочет быть на площадке, на которую встали Путин и Трамп (где было написано “Аляска-2025”). Европейцы активно готовятся к тому, чтобы запрыгнуть на подножку уходящего поезда.Также я был ошарашен тем, что китайское телевидение, два госканала КНР, показывало прямую трансляцию пресс-конференции Путина и Трампа. Это значит, что Китай внимательно следит за развитием ситуации. И, возможно, при общем компромиссе Китая, России, Евросоюза, США, Украины и России страны смогут достигнуть паритетного соглашения, которое станет фундаментом будущего мира.— Какие сценарии развития взаимоотношений США и России в дальнейшем вы видите?— Я думаю, будет восстановление авиасообщения. И тогда Россия получит назад свое консульство в Сан-Франциско, а Соединенные Штаты откроют свой консулат в Санкт-Петербурге. Начнется нормальная дипломатическая работа.— Как вы видите ситуацию на Украине? Чего ожидать на этом треке?— Согласно опросам Gallup, около 70% украинского населения хотят мира и только 25% — войны до победного конца. Это разительно расходится с тем, что было в 2022-м году (75% населения Украины желало победы).То есть страна устала, измотана, потери ВСУ кошмарны, а насильственная мобилизация пугает и злит народ. Поэтому, думаю, если Путин и Трамп найдут вариант мирного соглашения, это будет здорово.Во время встречи на Аляске российская сторона донесла свою позицию до США. Мяч снова на стороне Трампа, который взял на себя функцию урегулировать украинский конфликт. Его задача – внятно и четко умерить аппетиты европейцев. Если он хочет мира, а не перемирия, он это сделает. 