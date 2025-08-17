https://ukraina.ru/20250817/vs-zavisit-ot-kieva-i-tramp-lomaet-plany-itogi-17-avgusta-1067156316.html

"Всё зависит от Киева" и Трамп ломает планы. Итоги 17 августа

США и Россия договорились о гарантиях безопасности для Украины, но руководство последней по-прежнему упорствует в территориальном вопросе. Президент США Дональд Трамп изменил формат встречи с Владимиром Зеленским, лишив того европейской поддержки

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0d/1066935389_0:0:2427:1365_1920x0_80_0_0_463d32be4de6df097683f81b834bf553.jpg.webp

США и Россия договорились о гарантиях безопасности для Украины, заявил спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф с интервью телеканалу CNN."Мы договорились о серьёзных гарантиях безопасности, которые я бы охарактеризовал как меняющие правила игры. Мы не думали, что окажемся настолько близки к соглашению о защите по статье 5 [устава НАТО] со стороны США, законодательном закреплении в России обязательства не посягать на другие территории после кодификации мирного соглашения, а также законодательном закреплении в России обязательства не нападать на другие европейские страны и не нарушать их суверенитет. Так что мы пришли к соглашению, и это ещё не всё", — отметил Уиткофф.Он добавил, что "теперь все зависит от Киева".Уиткофф также отметил, что в понедельник на встрече президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского будет обсуждаться вопрос территорий при урегулировании конфликта."Земля, фундаментальный вопрос, это своего рода обмен территориями, который, очевидно, в конечном счёте находится под контролем украинцев, и который не мог быть обсуждён на этой встрече [с Россией в пятницу]. Мы намерены обсудить его в понедельник, надеемся, что внесём ясность в этот вопрос, и надеемся, что это очень, очень скоро приведёт к мирному соглашению", — указал Уиткофф.В то же время, он заявил, что РФ якобы пошла на уступки по пяти областям Украины, отметив, впрочем, что"Уступки, на которые согласилась Россия, заключаются в том, чтобы не захватывать всю Украину целиком", — заявил Уиткофф.При этом Зеленский в воскресенье, 17 августа, на пресс-конференции в Брюсселе с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен уже заявил, что Украина не будет делать какие-либо территориальные уступки."Нам нужны настоящие переговоры, а это значит, что они могут начаться там, где сейчас проходит линия фронта. <...> Конституция Украины не позволяет уступать территории или торговать землями", – заявил Зеленский.Он добавил, что территориальный вопрос очень важен, и его следует обсуждать только лидерам Украины и России, а также в формате трёхсторонних переговоров с участием США.При этом Зеленский призвал к новым санкциям в отношении РФ, если трёхсторонней встречи не состоится.Примечательно, что сам президент США 17 августа в своей соцсети Truth Social перепостил сообщение одного из пользователей, заявившего, что Украина должна будет пойти на территориальные уступки.Фон дер Ляйен же заявила, что приветствует инициативы США по гарантиям безопасности для Украины."Мы приветствуем готовность президента Трампа внести свой вклад в обеспечение гарантий безопасности, аналогичных статье 5, для Украины, и "коалиция желающих", включая Европейский союз, готова участвовать в этом", — отметила она на совместной пресс-конференции с Зеленским.Заявления Уиткоффа и Зеленского уже прокомментировали."Уиткофф жжёт. Зеленский подменяет понятия. Спецпредставитель Трампа в интервью CNN заявил: "Уступки, на которые согласилась Россия, заключаются в том, чтобы не захватывать всю Украину целиком". При этом он сказал, что Москва пошла на уступки по пяти областям Украины. Вероятно, речь идет о Сумской, Херсонской и Запорожской областях. И в понедельник в Вашингтоне будет обсуждаться вопрос обмена территориями", — отметил член Совета при президенте России по правам человека и развитию гражданского общества, российский военкор Александр Коц.Военкор упомянул и о реакции Зеленского."Зеленский уже отверг любые обмены, заявив, что это невозможно по Конституции. Как же он тогда собирался менять Курскую область. Но это всё подмена понятий по-хуторянски. Я в принципе ни от кого никогда не слышал требований отказа от территорий. Вывести войска - да. Но никто ни разу не требовал от Зеленского юридического признания российского суверенитета над нашими историческими регионами. Ты можешь по-прежнему считать их своими. Кормить ничем не занимающиеся администрации, прокуратуры и прочие украинские госорганы Крыма, Донбасса, Запорожья и Херсонщины. И заниматься их возвращением дипломатическим путем. Бесконечно долго. Вечно", — подытожил Коц.Вечером 17 августа СМИ начали сообщать об изменении планов Трампа. Так, по информации издания Bild президент США отказался от совместной встречи с Зеленским и европейскими лидерами, решив встретиться с Зеленским сначала наедине. И лишь затем к встрече должны присоединиться европейские лидеры."Это абсолютно логично. Если европейцы будут вместе с Зеленским, то они точно устроят базар-вокзал и не дадут прийти ни каким соглашениям и договоренностям. А вот если Зеленский будет один, то пусть попробует отказаться от плана Путина-Трампа", — прокомментировал информацию об изменении формата встречи российских политолог Юрий Баранчик.Его коллега — политолог Марат Баширов — также обратил внимание на решение Трампа."Пошли ответочки из Вашингтона. Трамп проведёт встречу с Зеленским один на один. Будет его ломать. Параллельно покажет кто в доме хозяин. Встречи с европейцами - уже потом, когда Трамп будет понимать что к чему. Сломает Зе - выйдет и будет широко улыбаться, но Зе придется сказать публично, что он согласен на мир и потерю территорий. Не сломает - выпнет, отряхнет руки и возьмет паузу на несколько недель, за которые мир много что узнает про коррупцию, наркоманию и связи с Байденом (двойное удовольствие для Трампа). А европейцев накормит обедом в любом случае, что ж ему их несолоно хлебавши домой отпускать? Не гостеприимно", — отметил Баширов.По его словам, европейские лидеры сами виноваты в том, что произойдёт."К слову унизительно это для всех этих премьеров и президентов из ЕС топтаться в прихожей в ожидании Трампа. Но, что уж поделать - сами себя в это стадо загнали. И пойди пожалуйся на альфа - самца Трампа. А кому, кстати, пожаловаться?" — подытожил политолог.Вечером 17 августа в интервью Fox News госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что на встрече в понедельник, 18 августа, Зеленский и Трамп будут обсуждать гарантии безопасности. Он указал, что Европа может сыграть полезную роль, помогая Украине определить, на какие уступки России он готов пойти и где возможно проявить гибкость.Рубио также заявил, что США не ожидали заключения сделки по Украине на встрече на Аляске, поскольку в переговорах не участвовала Украина, отметив, однако, что украинская проблематика упоминалась на переговорах."В разговоре с российской стороной поднимались вопросы о том, где пройдут территориальные линии, о долгосрочных гарантиях безопасности и о том, с какими военными альянсами Украина сможет сотрудничать", — отметил он.Рубио также опроверг заявления, что США поддерживают идею передачи всей территории Донбасса под контроль России — так как Вашингтон считает, что решения по территориальным вопросам должна принимать Украина.По словам Рубио, вопрос достижения режима прекращения огня на Украине по-прежнему находится на повестке дня. Наилучшим исходом же украинского конфликта для США стал бы "полноценный мирный договор", а не временное прекращение огня.Для заключения этого договора каждая из сторон должна как "получить что-то", так и "пожертвовать чем-то", отметил госсекретарь США."Разумеется, в переговорах звучат просьбы о компромиссах. Но если я сейчас выйду в эфир и скажу, что мы потребовали от [президента России Владимира] Путина то-то и то-то, это только усложнит достижение договоренностей", — также заявил он.Сделка по урегулированию конфликта должна включать "механизмы принудительного исполнения" и гарантии безопасности.Проект будущих гарантий безопасности для Украины находится на стадии проработки, Штаты обсуждают его с европейскими лидерами."Нет смысла подписывать соглашение, которое будет нарушено через три-четыре месяца. Это, на самом деле, ухудшит ситуацию. Вот почему это так сложно. Вам нужна не просто сделка, а сделка, которая поддается проверке, которую можно будет принудительно исполнить и которая будет продолжительной", — подчеркнул Рубио.Он также заявил, что Соединённые Штаты не хотят вводить санкции против России, так как это будет означать, что переговоры по достижению мира на Украине закончены. При этом США готовы сохранить все действующие ограничения и ввести новые при отсутствии прогресса по урегулированию, указал Рубио.О последствиях встречи Путина и Трампа на Аляске — в статье Михаила Павлива "Послесловие к Аляске: что будет и чего ожидать".

