Послесловие к Аляске: что будет и чего ожидать

Отгремели фанфары на Аляске и лай вперемежку с воем "на лондонских и берлинских болотах". Все, кто хотел испровещался. Звучало, ожидаемо, по разному. У политиков либо улыбки, либо тихое шипение и скрежет зубов. В медиа – форменный кавардак.

Сигналы поступают совершенно разнонаправленные. Американские мейнстримовые, либеральные или глобалистские медиа, европейские издания и российские источники трактуют события по-разному. В российских медиа всё выглядит как осторожное торжество. Большинство глобалистских изданий утверждают, что Зеленскому будет крайне непросто, что Трамп намерен давить по конкретным вопросам. При этом они признают успех Путина, но подают его через привычную призму: якобы поражение Трампа.Абстрагируясь от этого, необходимо понимать: глобалисты не успокоятся и будут пытаться навязать последний бой. В горизонте 2028–2030 годов они готовятся к масштабной эскалации против России, к последней попытке превратить её в зависимую добычу и кормушку для себя. Иначе прекратят существование европейские глобалисты, а также Демократическая партия США как центр силы, геополитический и экономический. Понимают ли это в Белом доме и Кремле? Еще как! А потому, готовится нужно с чувством, с тактом, с расстановкой. И с этого ракурса произошедшее нужно рассматривать не как прорыв, или провал, не как дежурную хоть и важную встречу. Нет, она совсем не рядовая и не дежурная. Но и до чрезмерных восторгов тоже надо бы удежаться. Это не "Ялтинская конференция". До Ялты ещё далеко. Но это похоже на "Тегеранскую конференцию" — предтечу больших перемен. Здравый смысл на этот раз одержал верх.По факту – на сегодняшний день, глобалистам и неоконам в окружении Трампа не удалось продавить его, как это произошло в первый срок. Хотя они очень старались. Сейчас верх взяли люди рационального и консервативного склада, сторонники традиционных ценностей, новые республиканцы, видящими мир через призму новой редакции "Доктрины Монро". Это люди, которые ориентируются не на геополитические авантюры, а на геоэкономические интересы.И в их логике и картине мира Россия крайне необходима Соединённым Штатам. Ведь Америку ждёт серьёзная экономическая трансформация, и без России она невозможна. США прекрасно понимают: главный их противник в XXI веке — Китай. Китай — это экзистенциальная угроза для Америки. Поэтому задача для "новых правых" и лично для Трампа заключается в том, чтобы снизить темпы сближения России с Китаем и сохранить баланс.Таким образом, встреча в Анкоридже — победа российской дипломатии и здравого смысла. Это ещё не конец украинского кризиса. Украинский вопрос вписан в общую конструкцию мирового кризиса легитимности и безопасности. Разрушается система единоличной гегемонии США, образовавшейся после распада СССР в 1991 году. И падающие обломки приводят к пожарам то тут, то там. И Украина лишь самый заметный из них. А потому, встреча стала предтечей легализации нового положения вещей, нового измерения реальности. В рамках этого устаканивания будет затухать и буря в украинском стакане.И да, украинский кейс будет решаться вероятно здесь и сейчас. Он на переднем плане, но его решение определяет более широкая мировая повестка. Необходимость договариваться с Россией подталкивает администрацию Трампа к поддержке российской концепции завершения войны.Теперь мяч на стороне Украины. Зеленский должен принять условия. Европейцы должны помочь ему это сделать. Трамп фактически встал по одну сторону барьера с Путиным и Россией, а по другую сторону оказались глобалисты и Зеленский, если шире - руководство киевского режима.В самой Украине всё воспринимается, мягко говоря, неоднозначно. Настроения в элите крайне тяжёлые. Это ещё не 30 апреля 1945 года, но близко. Многие дистанцируются от Зеленского, всё чаще намекая: необходимо заканчивать войну. В противном случае у верхушки киевского режима не будет никаких шансов на жизнь после войны. И самому Зеленскому дают понять: если он не пойдёт навстречу Трампу, никакой жизни у него тоже не будет. Может и физически.А сам Зеленский, выгребая из наркотических трипов прекрасно осознает, что находится в крайне тяжёлом положении. Глобалисты держат его с одной стороны, Трамп — с другой. Выхода хорошего для него нет.Что до конкретики по условиями мирного соглашения которые у всех на устах: по инсайдерской информации, Зеленский готов к отводу вооружённых сил Украины с Донбасса. Донбасс для них давно отрезанный ломоть в политическом и идеологическом смысле, там для них своих людей нет. Больше того, если уж откровенно, Донбасс одна большая руина. Восстанавливать его в прежнем индустриальном виде - практически не под силу для Киева, даже с западной помощью. Да и не хочется. Однако Зеленскому очень хочется поторговаться. Так сказать. Что бы было "баш на баш".Путин в разговоре с Трампом удержал козырь — вопрос Харьковской, Сумской и части Днепропетровской областей. Эти территории обсуждаются, но не выложены сразу на стол. Сейчас именно они являются предметом торга. Зеленский будет настаивать, чтобы там состоялся отвод российской армии. Для него это вопрос репутационный, электоральный – не капитуляция, а размен! По фиксации ЛБС как линии разграничения в Запорожской и Херсонской областях консенсус, я так понимаю, фактически достигнут.Второй ключевой для Киева вопрос — гарантии безопасности от США по израильской модели. Есть серьёзные сомнения, что Трамп согласится предоставить их. Но просить об этом Зеленский будет. В понедельник эта тема станет ключевой при обсуждения соглашения в Белом доме. Кроме того, Зеленский подтвердил готовность вернуть аналог закона Колесниченко–Кивалова времён Януковича. Речь идёт не о государственном статусе русского языка, но о возможности для областных и местных советов принимать решения об использовании его в делопроизводстве и культурной жизни. Это шаг к хотя бы относительной нормальности. Подтверждена и готовность отменить нормы законодательства о религиозных организациях, руководящие органы которых находятся в России. Речь идёт о канонической Украинской православной церкви, находящейся в единстве с Русской православной церковью. Отдельно будет обсуждаться тема обмена политзаключёнными.Есть и третий вопрос – болезненный лично для Зеленского. Его персональная безопасность, его будущее, и его деньги. Возможно и его окружения. Здесь Белому дому, думаю, будет выполнить его хотелки при желании и необходимости проще всего. Была б его готовность к компромиссам по другим темам.Ну, а будет несговорчивый, "пряники" останутся в стороне и Дональд потянется за "кнутом". Инструментов давления у Трампа более чем достаточно. Не случайно за несколько дней до переговоров Госдеп опубликовал доклад о нарушениях свободы слова и прав человека на Украине, где упомянута гибель журналиста Гонсало Лиры в тюрьме СБУ. В иных обстоятельствах это могло бы породить новый "список Магнитского". Здесь пока ограничились намёком. А затем была опубликована первая часть аудита, проведённого группой американских аудиторов, работающих в Киеве. Они проверяют расходование средств Минфина США и Пентагона и уже нашли почти миллиард долларов, судьба которых неясна. Тоже, тот еще привет Зеленскому.В общем, в понедельник Зеленский с камарильей, и кто-то из "желающих коалициантов" летят в Вашингтон на ковер к Донни. Телефонных разговоров оказалось мало. Как в бородатом анекдоте – осадочек остался. Белый дом не против поговорить, но, как мне кажется, все решения там уже приняты, и от Киева требуется только согласие. С этим могут быть проблемы, но, думаю, то что было вброшено через медиа в виде намеков, в США будет развернуто в еще более пугающих для киевских клептократов формулировках. В любом случае будет интересно. Но не Зеленскому. Ему будет уныло, обидно, больно, грустно, страшно. Ну и поделом упырю!Есть и третий вопрос – болезненный лично для Зеленского. Его персональная безопасность, его будущее, и его деньги. Возможно и его окружения. Телефонных разговоров оказалось мало. Как в бородатом анекдоте – осадочек остался. Белый дом не против поговорить, но, как мне кажется, все решения там уже приняты, и от Киева требуется только согласие. С этим могут быть проблемы, но, думаю, то что было вброшено через медиа в виде намеков, в США будет развернуто в еще более пугающих для киевских клептократов формулировках. В любом случае будет интересно. Но не Зеленскому. Ему будет уныло, обидно, больно, грустно, страшно. Ну и поделом упырю! Так же о важных ожидаемых переменах после встречи президентов России и США - в статье Ростислава Ищенко "Встреча на Аляске: осторожное начало попытки разворота"

