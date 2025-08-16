https://ukraina.ru/20250816/zelenskogo-vyzvali-na-kovr-ataki-i-nalty-glavnoe-na-1300-16-avgusta-1067109270.html

Зеленского вызвали на ковёр, атаки и налёты. Главное на 13:00 16 августа

Зеленского вызвали на ковёр, атаки и налёты. Главное на 13:00 16 августа

Владимир Зеленский в понедельник, 18 августа, прибудет в Вашингтон. Украинские военные продолжают атаки на регионы России

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social охарактеризовал беседу с президентом России Владимиром Путиным и рассказал о скорой встрече с Владимиром Зеленским."Отличный и очень результативный день на Аляске! Встреча с президентом России Владимиром Путиным прошла очень хорошо", — написал он в соцсети Truth Social.Встреча президентов России и США на АляскеТрамп рассказал, что затем пообщался с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, все стороны пришли к согласию, что лучший способ завершить конфликт на Украине — мирное соглашение, а не просто перемирие."Зеленский прибудет в округ Колумбия, в Овальный кабинет, в понедельник днём. Если всё получится, мы запланируем встречу с президентом Путиным", — сообщил Трамп.Сам Зеленский уже заявил, что поддерживает предложение Трампа касательно трёхсторонней встречи.Обстрелы и налётыУтром 16 августа Минобороны России рассказало об атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи с 00:00 до 03:30 по московскому времени 16 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 10 – над территорией Ростовской области, 9 – над территорией Ставропольского края, 4 – над территорией Курской области, по 1 БПЛА – над территориями Белгородской, Брянской областей и Краснодарского края, 3 – над акваторией Азовского моря", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Позднее стало известно о новых атаках."С 07:00 до 09:30 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области", — заявило Минобороны РФ.В 12:50 Минобороны опубликовало сообщение о новых атаках."С 10:20 до 11:35 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территорией Белгородской области", — указывалось в публикации.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины 26 ударов по территории этого региона России.На горловском направлении осуществлено 24 атаки, на донецком — 1 атака, на макеевском — 1 атака. Всего ВСУ выпустили 30 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о гибели 1 и ранении 3 гражданских лиц. Поступили сведения о ранении гражданского лица в н.п. Старомихайловка за 14 августа.Огнём ВСУ были повреждены 2 жилых домостроения и 3 объекта гражданской инфраструктуры.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона России 18 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 18 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алёшки — 5; Каховка — 4; Васильевка — 3; Голая Пристань — 2; Старая Збурьевка — 4", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 18 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Пролетарка, Новая Маячка, Новая Каховка, Алёшки, Каховка, Корсунка.Данные по разрушениям и пострадавшим уточняются.Утром 16 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."Над Алексеевским муниципальным округом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа. Последствий нет", — отмечалось в сводке.В Белгороде совершены атаки 13 беспилотников, из которых 8 сбиты."Вчера была ранена женщина. Пострадавшая продолжает лечение в больнице. По оценке медиков, состояние средней степени тяжести. Повреждены 6 МКД, 2 административных здания, социальный объект, производственный цех предприятия, 13 автомобилей, а также 60 памятников на кладбище. Сегодня утром в результате атаки БПЛА на частный дом пострадал мужчина. Ему оказана медицинская помощь на месте. Домовладение повреждено. Также от удара второго беспилотника повреждена кровля коммерческого объекта", — сообщил губернатор.В Белгородском районе по посёлкам Дубовое и Майский, сёлам Варваровка, Драгунское, Наумовка, Николаевка, Никольское, Стрелецкое, Таврово, Шагаровка и хутору Церковный произведены атаки 21 беспилотника, из которых 10 сбиты системой ПВО. В селе Шагаровка повреждены частный дом, забор другого дома и автомобиль, в селе Таврово — коммерческий объект и 6 автомобилей, в посёлке Дубовое — ворота гаража, на участке автодороги Октябрьский — Наумовка огнём уничтожен автомобиль. Сегодня утром в селе Стрелецкое на территории социального объекта повреждены хозяйственное помещение и гараж.В Борисовском районе хутор Климовое атакован одним FPV-дроном. Без последствий.В Валуйском муниципальном округе по посёлку Уразово, сёлам Борки, Двулучное, Долгое, Казинка, Казначеевка, Кукуевка, Пристень, хуторам Леоновка и Михайловка совершены атаки 14 беспилотников, 10 из которых подавлены. В селе Двулучное повреждён частный дом, в селе Пристень — грузовой и легковой автомобили, в селе Казначеевка — неэксплуатируемый социальный объект, в селе Долгое — частный дом, в селе Кукуевка — помещение предприятия, в хуторах Леоновка и Михайловка — линии электропередачи, в селе Казинка — частный дом и линия электропередачи.В Волоконовском районе сёла Борисовка и Новое атакованы по одному беспилотнику. В селе Новое повреждено частное домовладение, в селе Борисовка — линия электропередачи.В Грайворонском муниципальном округе по сёлам Безымено, Дунайка, Новостроевка-Вторая, Пороз, Рождественка и Сподарюшино выпущено 28 боеприпасов в ходе 6 обстрелов и нанесены удары 9 беспилотников."В селе Дунайка в результате атаки дрона на автомобиль ранен мужчина. Пострадавший продолжает лечение в областной клинической больнице. По оценке медиков, он в тяжёлом состоянии. Необходимая помощь оказывается. Машина повреждена", — писал Гладков.В селе Безымено мужчина пострадал вследствие удара дрона по территории предприятия. Лечение продолжает в амбулаторных условиях.В Краснояружском районе посёлки Отрадовский и Прилесье, сёла Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка, Репяховка, Романовка и Староселье подверглись 10 обстрелам с применением 65 боеприпасов и атакам 12 беспилотников. В посёлке Отрадовский повреждены забор частного дома и 2 автомобиля.Ракитянский район подвергся атакам 2 беспилотников. Последствий нет.В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Большетроицкое, Мешковое, Муром, Новая Таволжанка и Ржевка выпущен один боеприпас и совершены атаки 10 беспилотников, 5 из которых подавлены."В селе Новая Таволжанка при атаке FPV-дрона ранена женщина. Она продолжает лечение в Шебекинской ЦРБ. На месте атаки сгорел автомобиль", — сообщил губернатор.В городе Шебекино повреждён частный дом, в селе Мешковое — легковой автомобиль, в селе Муром — 2 частных дома.Позднее Гладков сообщил о новой атаке."Обстрелу со стороны ВСУ подверглось село Безлюдовка Шебекинского округа. Ранена мирная жительница. Женщину, получившую минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги, бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. Медики оказывают пострадавшей необходимую помощь. Вследствие прилёта снаряда повреждены забор домовладения и автомобиль", — написал губернатор Белгородской области в своём телеграм-канале в 10:29.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.Подробнее о переговорах Путина и Трампа — в статье Павла Котова "Прогресс есть, но не по главному пункту. Как прошли переговоры Путина и Трампа на Аляске".

