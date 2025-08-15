https://ukraina.ru/20250815/vopros-militarizatsii-arktiki-vtorostepenen-doronin-predpolozhil-o-chem-budut-govorit-putin-i-tramp-1066988117.html

"Вопрос милитаризации Арктики второстепенен": Доронин предположил, о чем будут говорить Путин и Трамп

Несмотря на активную милитаризацию Арктики странами НАТО, этот вопрос вряд ли станет главным на предстоящих переговорах президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель Общественного совета при Минприроды РФ Николай Доронин

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/12/1061880179_0:60:994:619_1920x0_80_0_0_70b8a015347698a37ccbd76cd731f385.jpg

"Я думаю, этот вопрос второстепенен, и вряд ли он будет обсуждаться, как и экологические темы, которые значимы, но все равно уходят на задний план", — заявляет Николай Доронин. По его мнению, предмет встречи президентов значительно шире вопросов арктической безопасности.Эксперт обращает внимание на дисбаланс в Арктическом совете: "Семь членов — страны НАТО и один член — Россия". Однако ключевым фактором остается позиция США по украинскому вопросу. Доронин напоминает: "Генсек НАТО заявил, что альянс все равно будет продолжать поставки вооружений на Украину, которую сейчас, главным образом, обеспечивает оружием США"."Если Соединенные Штаты достигнут договоренности с Россией, не захотят финансировать НАТО в том объеме, то за счет чего блок будет оружие закупать у американцев для передачи Киеву?" — задается вопросом эксперт. При этом Доронин отмечает разницу в подходах: "Европа пытается сыграть свою роль... но она находится на вторых ролях и догоняет в переговорном процессе только за счет своей непримиримой позиции: борьба до последнего украинца, игра на уничтожение".Полный текст материала Анны Черкасовой "Николай Доронин о встрече Путина и Трампа: Если удастся сойтись в Арктике, и на Украине будет мир" на сайте Украина.ру.Больше на тему переговоров России и США в материале Анны Черкасовой: "Владимир Васильев: Трамп хитрит с обменом территориями, пока ЕС готовит ультиматум по Украине" на сайте Украина.ру.

