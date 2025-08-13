Зеленский обеспокоен "выходом Путина из изоляции", дыра в обороне Украины. Главное на 13.00 12 августа - 13.08.2025 Украина.ру
Зеленский обеспокоен "выходом Путина из изоляции", дыра в обороне Украины. Главное на 13.00 12 августа
Зеленский обеспокоен "выходом Путина из изоляции", дыра в обороне Украины. Главное на 13.00 12 августа - 13.08.2025 Украина.ру
Зеленский обеспокоен "выходом Путина из изоляции", дыра в обороне Украины. Главное на 13.00 12 августа
На Донбассе российские войска прорвали оборону противника, ВСУ проводят перегруппировку в Сумской области, Зеленский едет в Берлин, чтобы увидеть Трампа, ВС РФ наносит удары по арсеналам и предприятиям ВПК противника
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/19/1064274721_0:0:1298:730_1920x0_80_0_0_9529b68f6f6e9c39b8a8ed317d3d1a57.jpg
Зеленский рвётся к ТрампуЗеленский прибудет сегодня в Берлин на встречу по Украине, информирует немецкое издание Bild. Цель поездки - участие в видеоконференции с президентом США Дональдом Трампом.В Киеве расстроены и обеспокоены тем, что Зеленский не приглашен на встречу президентов США и РФ на Аляске, которая запланирована на 15 августа.Тот факт, что Владимир Путин встретится с Дональдом Трампом на территории США, украинский диктатор назвал "личной победой Путина"."...Он (Путин — Ред.) выходит из изоляции, потому что проводит встречу на территории США", – приводит слова Зеленского AFP.Киевский режим обеспокоен перспективой возможного конструктивного диалога между лидерами РФ и США. А руководство США просят Киев "реалистично оценить, что они могут сделать с имеющимися у них боевыми возможностями", пишет издание "Politico" со ссылкой на американского чиновника.Прорыв фронта под ПокровскомСевернее Покровска (Красноармейска) ВС РФ после освобождения населенного пункта Роднинское прорвали фронт, продвинувшись в сторону Доброполья сразу на 12 км., продвижение продолжается."Глубина прорыва варьируется в зависимости от источников от 12 до 18 км, но самое плохое для ВСУ даже не это, а ширина - 7 км. Т.е. это не прорыв ДРГ, а прямо целая дыра в обороне", - информирует популярный на Украине телеграм-канал ЗеРада.По данным авторов и источников канала, у ВСУ накопился и целый ряд других проблем на разных участках фронта, что может привести "к негативным последствиям (для Киева — Ред.) очень не вовремя - как раз перед встречей Путина и Трампа"."ВС РФ же, похоже, обеспечат свою делегацию сильной позицией на предстоящих переговорах, что для них архиважно", - отмечает тг-канал.Донецкий волонтер и ополченец первой волны, старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин рассказал изданию Украина.ру, что Покровск теперь фактически окружен российскими войсками."Если не физически, то, во всяком случае, все дороги, которые ведут в Покровско-Мирноградскую агломерацию, находятся под нашим огневым контролем, тут и артиллерия, и дроны. Если мы возьмем эту агломерацию и Доброполье, то можно будет говорить о полном освобождении запада ДНР", - сказал он.Глава местной военной администрации Сергей Добряк в эфире единого телемарафона сообщил, что в Покровске закрылся последний магазин, при этом в городе остаются около 1300 человек. Эвакуация осложнена из-за сильных обстрелов.Глава ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live" сообщил, что ситуация на линии фронта "полностью контролируема нашими подразделениями".Местные паблики сообщают о боях в районе Константиновки, это важный логистический узел ВСУ.При этом украинские военные проводят перегруппировку в Сумской области, готовятся к возобновлению атак, сообщили РИА Новости в силовых структурах.В МИД РФ заявили, что в Киеве не думают о мире и любые переговоры рассматривают как способ затягивания боевых действий и удержания власти.Обстрелы и налётыРоссийские войска минувшей ночью нанесли комплексные удары беспилотниками и ракетами по военным объектам в четырёх областях на подконтрольной Киеву территории. Взрывы прогремели на объектах пока еще занятой ВСУ части ДНР, а также в Полтавской, Черниговской, Сумской областях, об этом сообщает МО РФ.В частности, расчеты БПЛА "Герань-2" поразили передовой пункт управления ВСУ в районе населенного пункта Бирино в Черниговской области.Сообщается, что в освобождённых от ВСУ территориях работают инженерные войска, они ведут поиск мин, фугасов, растяжек, неразорвавшихся боеприпасов."Работа идёт в освобождённых сёлах, на полях, в лесополосах, среди руин – там, где завтра должны пройти штурмовые группы, а послезавтра вернуться мирные жители", - говорится в сообщении военного ведомства.В свою очередь, ВСУ продолжают обстрелы объектов, в том числе мирных, на территории РФ. В частности, ночью нанесены удары беспилотниками по Брянску, в Краснодарском крае атакован НПЗ.Под постоянными атаками украинских БПЛА находится Белгородская область, "за сутки повреждены автомобили, дома, учреждения, пятеро детей в больнице — они, к счастью, не ранены, просто очень напуганы", информирует в своём блоге политический аналитик, экс-депутат Верховной Рады Олег Царёв,Как сообщает 13 августа Донецкое агентство новостей, в Горловке в результате атаки украинского беспилотника ранен сотрудник одного из коммунальных предприятий города.Накануне вечером в Горловке в результате атаки украинского дрона погибла мирная жительница, еще одна горловчанка получила ранения средней тяжести.Пожар в районе ЗАЭС ликвидированПожар в районе Запорожской атомной станции (ЗАЭС) потушен, распространение огня на территории станции не допущено, новых возгораний нет, передаёт 13 августа РИА Новости со ссылкой на информацию от представителя ЗАЭС.Ранее сообщалось, что пожар вспыхнул в районе гидротехнических сооружений АЭС в результате обстрелов со стороны ВСУ. По информации руководства станции, критически важное оборудование на пострадало, пострадавших среди персонала станции также нет. Об инциденте уведомили МАГАТЭ.На эту тему - "Полковник Геннадий Алехин: Россия перерезает дороги возле Купянска и загоняет ВСУ в огромный карман"
Зеленский обеспокоен "выходом Путина из изоляции", дыра в обороне Украины. Главное на 13.00 12 августа

13:01 13.08.2025
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВизит Зеленского в США для подписания соглашения о полезных ископаемых
Визит Зеленского в США для подписания соглашения о полезных ископаемых - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Сергей Зуев
Все материалы
На Донбассе российские войска прорвали оборону противника, ВСУ проводят перегруппировку в Сумской области, Зеленский едет в Берлин, чтобы увидеть Трампа, ВС РФ наносит удары по арсеналам и предприятиям ВПК противника
Зеленский рвётся к Трампу
Зеленский прибудет сегодня в Берлин на встречу по Украине, информирует немецкое издание Bild. Цель поездки - участие в видеоконференции с президентом США Дональдом Трампом.
В Киеве расстроены и обеспокоены тем, что Зеленский не приглашен на встречу президентов США и РФ на Аляске, которая запланирована на 15 августа.
Тот факт, что Владимир Путин встретится с Дональдом Трампом на территории США, украинский диктатор назвал "личной победой Путина".
"...Он (Путин — Ред.) выходит из изоляции, потому что проводит встречу на территории США", – приводит слова Зеленского AFP.
Киевский режим обеспокоен перспективой возможного конструктивного диалога между лидерами РФ и США. А руководство США просят Киев "реалистично оценить, что они могут сделать с имеющимися у них боевыми возможностями", пишет издание "Politico" со ссылкой на американского чиновника.
Прорыв фронта под Покровском
Севернее Покровска (Красноармейска) ВС РФ после освобождения населенного пункта Роднинское прорвали фронт, продвинувшись в сторону Доброполья сразу на 12 км., продвижение продолжается.
"Глубина прорыва варьируется в зависимости от источников от 12 до 18 км, но самое плохое для ВСУ даже не это, а ширина - 7 км. Т.е. это не прорыв ДРГ, а прямо целая дыра в обороне", - информирует популярный на Украине телеграм-канал ЗеРада.
По данным авторов и источников канала, у ВСУ накопился и целый ряд других проблем на разных участках фронта, что может привести "к негативным последствиям (для Киева — Ред.) очень не вовремя - как раз перед встречей Путина и Трампа".
"ВС РФ же, похоже, обеспечат свою делегацию сильной позицией на предстоящих переговорах, что для них архиважно", - отмечает тг-канал.
Донецкий волонтер и ополченец первой волны, старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин рассказал изданию Украина.ру, что Покровск теперь фактически окружен российскими войсками.
"Если не физически, то, во всяком случае, все дороги, которые ведут в Покровско-Мирноградскую агломерацию, находятся под нашим огневым контролем, тут и артиллерия, и дроны. Если мы возьмем эту агломерацию и Доброполье, то можно будет говорить о полном освобождении запада ДНР", - сказал он.
Глава местной военной администрации Сергей Добряк в эфире единого телемарафона сообщил, что в Покровске закрылся последний магазин, при этом в городе остаются около 1300 человек. Эвакуация осложнена из-за сильных обстрелов.
Глава ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live" сообщил, что ситуация на линии фронта "полностью контролируема нашими подразделениями".
Местные паблики сообщают о боях в районе Константиновки, это важный логистический узел ВСУ.
При этом украинские военные проводят перегруппировку в Сумской области, готовятся к возобновлению атак, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
В МИД РФ заявили, что в Киеве не думают о мире и любые переговоры рассматривают как способ затягивания боевых действий и удержания власти.
Обстрелы и налёты
Российские войска минувшей ночью нанесли комплексные удары беспилотниками и ракетами по военным объектам в четырёх областях на подконтрольной Киеву территории. Взрывы прогремели на объектах пока еще занятой ВСУ части ДНР, а также в Полтавской, Черниговской, Сумской областях, об этом сообщает МО РФ.
В частности, расчеты БПЛА "Герань-2" поразили передовой пункт управления ВСУ в районе населенного пункта Бирино в Черниговской области.
Сообщается, что в освобождённых от ВСУ территориях работают инженерные войска, они ведут поиск мин, фугасов, растяжек, неразорвавшихся боеприпасов.
"Работа идёт в освобождённых сёлах, на полях, в лесополосах, среди руин – там, где завтра должны пройти штурмовые группы, а послезавтра вернуться мирные жители", - говорится в сообщении военного ведомства.
В свою очередь, ВСУ продолжают обстрелы объектов, в том числе мирных, на территории РФ. В частности, ночью нанесены удары беспилотниками по Брянску, в Краснодарском крае атакован НПЗ.
Под постоянными атаками украинских БПЛА находится Белгородская область, "за сутки повреждены автомобили, дома, учреждения, пятеро детей в больнице — они, к счастью, не ранены, просто очень напуганы", информирует в своём блоге политический аналитик, экс-депутат Верховной Рады Олег Царёв,
Как сообщает 13 августа Донецкое агентство новостей, в Горловке в результате атаки украинского беспилотника ранен сотрудник одного из коммунальных предприятий города.
Накануне вечером в Горловке в результате атаки украинского дрона погибла мирная жительница, еще одна горловчанка получила ранения средней тяжести.
Пожар в районе ЗАЭС ликвидирован
Пожар в районе Запорожской атомной станции (ЗАЭС) потушен, распространение огня на территории станции не допущено, новых возгораний нет, передаёт 13 августа РИА Новости со ссылкой на информацию от представителя ЗАЭС.
Ранее сообщалось, что пожар вспыхнул в районе гидротехнических сооружений АЭС в результате обстрелов со стороны ВСУ. По информации руководства станции, критически важное оборудование на пострадало, пострадавших среди персонала станции также нет. Об инциденте уведомили МАГАТЭ.
На эту тему - "Полковник Геннадий Алехин: Россия перерезает дороги возле Купянска и загоняет ВСУ в огромный карман"
