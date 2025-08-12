Полковник Геннадий Алехин: Россия перерезает дороги возле Купянска и загоняет ВСУ в огромный карман - 12.08.2025 Украина.ру
Полковник Геннадий Алехин: Россия перерезает дороги возле Купянска и загоняет ВСУ в огромный карман
Полковник Геннадий Алехин: Россия перерезает дороги возле Купянска и загоняет ВСУ в огромный карман
Полковник Геннадий Алехин: Россия перерезает дороги возле Купянска и загоняет ВСУ в огромный карман
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
На Купянском участке части и подразделения группировки войск "Запад" пытаются обходить город уже с западной стороны. Теперь главная магистраль снабжения гарнизона ВСУ попадает под плотные обстрелы. Примечательно, что по этой "дороге жизни" обеспечивается еще и часть группировки противника на восточном берегу реки Оскол. Из-за рельефа и географических особенностей местности накатать полевые дороги у противника не получится. много возвышенностей, лесных массивов, речушек. Поэтому все автомобильные трассы имеют весьма важное значение.По поступающей информации, наши штурмовые подразделения подошли к запрудам реки Гнилица, выйдя к юго-восточной окраине Петропавловки. Это достаточно большое село с довоенным населением почти 3 тысячи человек, вытянутое вдоль Гнилицу на 11 км и примыкающее к Кучеровке, которая уже освобождена. Рядом проходит автодорога Р-07 и железная ветка.На этом участке противник за три года создал мощный оборонительный укрепрайон. По нему за плотно работали "Солнцепеки" и летели ФАБы с УМПК. Минные поля сдетонировали из-за мощной встряски поверхности, после чего вперед пошла легкая мотопехота. Тем не менее, противник пытается минировать грунтовые дороги и лесные тропы, ведущие к Купянску. Используют для этих целей пикапы и квадроциклы. Наши FPV-дроны своевременно отслеживают и выявляют диверсионные группы ВСУ, которые планировали, к примеру, заминировать дорогу в районе Куриловки, где сейчас наступают наши штурмовики.Одновременно усиливается давление на Купянск со стороны Двуреченского плацдарма. Упорные бои идут в районе Московки и Радьковки. Наши бойцы взяли под огневой контроль дороги "Купянск — Осиново" и "Осиново — Грушевка". Помимо важнейшей автомобильной магистрали "Чугуев-Купянск" есть еще одна — "Чугуев-Изюм". В районе Куньего от нее отделяется дорога, которая идет на Гороховатку. Там она пересекает Оскол с запада на восток и далее заходит в Боровую. А в районе Кругляковки дорога возвращается на западный берег реки.Кругляковка уже под контролем ВС РФ. Понимая всю сложность ситуации, украинское командование неоднократно предпринимало провести контрнаступление и вернуть этот населенный пункт под свой контроль. Это позволило бы врагу разблокировать дорогу и создать альтернативный маршрут снабжения оскольской группировки. Но все попытки отыграть назад" закончились неудачей. Противник на этом участке понес ощутимые потери в личном составе и боевой технике. А ближайшая перспектива перерезать основную трассу Н-26, по которой сейчас еще снабжается гарнизон Купянска, позволит создать условия для отхода ВСУ из города. В противном случае возникает угроза блокирования всей купянской группировки противника.И с южной стороны Купянского направления вновь вспыхнули ожесточенные бои в районе Боровой. Особенно после овладения населенным пунктом Зеленый Гай, (информация требует подтверждения нашим Минобороны). На этом участке уже несколько месяцев продолжались позиционные бои, но с началом активного продвижения на северо-западе у Купянска, по сути, становится ключевым. Российская армия в случае наращивания наступательных действий может двигаться на двух участках: как в сторону Купянска, так и по направлению Красного Лимана.
купянск
россия
оскол
Полковник Геннадий Алехин: Россия перерезает дороги возле Купянска и загоняет ВСУ в огромный карман

17:21 12.08.2025
 
© Украина.руАлехин. Карта СВО.
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© Украина.ру
Геннадий Алёхин
Геннадий
Алёхин
полковник запаса, ветеран боевых действий
Все материалы
Кирилл
Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
На Купянском участке части и подразделения группировки войск "Запад" пытаются обходить город уже с западной стороны. Теперь главная магистраль снабжения гарнизона ВСУ попадает под плотные обстрелы. Примечательно, что по этой "дороге жизни" обеспечивается еще и часть группировки противника на восточном берегу реки Оскол. Из-за рельефа и географических особенностей местности накатать полевые дороги у противника не получится. много возвышенностей, лесных массивов, речушек. Поэтому все автомобильные трассы имеют весьма важное значение.
Геннадий Алехин
По поступающей информации, наши штурмовые подразделения подошли к запрудам реки Гнилица, выйдя к юго-восточной окраине Петропавловки. Это достаточно большое село с довоенным населением почти 3 тысячи человек, вытянутое вдоль Гнилицу на 11 км и примыкающее к Кучеровке, которая уже освобождена. Рядом проходит автодорога Р-07 и железная ветка.
На этом участке противник за три года создал мощный оборонительный укрепрайон. По нему за плотно работали "Солнцепеки" и летели ФАБы с УМПК. Минные поля сдетонировали из-за мощной встряски поверхности, после чего вперед пошла легкая мотопехота. Тем не менее, противник пытается минировать грунтовые дороги и лесные тропы, ведущие к Купянску. Используют для этих целей пикапы и квадроциклы. Наши FPV-дроны своевременно отслеживают и выявляют диверсионные группы ВСУ, которые планировали, к примеру, заминировать дорогу в районе Куриловки, где сейчас наступают наши штурмовики.
Одновременно усиливается давление на Купянск со стороны Двуреченского плацдарма. Упорные бои идут в районе Московки и Радьковки. Наши бойцы взяли под огневой контроль дороги "Купянск — Осиново" и "Осиново — Грушевка". Помимо важнейшей автомобильной магистрали "Чугуев-Купянск" есть еще одна — "Чугуев-Изюм". В районе Куньего от нее отделяется дорога, которая идет на Гороховатку. Там она пересекает Оскол с запада на восток и далее заходит в Боровую. А в районе Кругляковки дорога возвращается на западный берег реки.
Кругляковка уже под контролем ВС РФ. Понимая всю сложность ситуации, украинское командование неоднократно предпринимало провести контрнаступление и вернуть этот населенный пункт под свой контроль. Это позволило бы врагу разблокировать дорогу и создать альтернативный маршрут снабжения оскольской группировки. Но все попытки отыграть назад" закончились неудачей. Противник на этом участке понес ощутимые потери в личном составе и боевой технике. А ближайшая перспектива перерезать основную трассу Н-26, по которой сейчас еще снабжается гарнизон Купянска, позволит создать условия для отхода ВСУ из города. В противном случае возникает угроза блокирования всей купянской группировки противника.
И с южной стороны Купянского направления вновь вспыхнули ожесточенные бои в районе Боровой. Особенно после овладения населенным пунктом Зеленый Гай, (информация требует подтверждения нашим Минобороны). На этом участке уже несколько месяцев продолжались позиционные бои, но с началом активного продвижения на северо-западе у Купянска, по сути, становится ключевым. Российская армия в случае наращивания наступательных действий может двигаться на двух участках: как в сторону Купянска, так и по направлению Красного Лимана.
