Полковник Геннадий Алехин: Россия перерезает дороги возле Купянска и загоняет ВСУ в огромный карман

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами

2025-08-12T17:21

На Купянском участке части и подразделения группировки войск "Запад" пытаются обходить город уже с западной стороны. Теперь главная магистраль снабжения гарнизона ВСУ попадает под плотные обстрелы. Примечательно, что по этой "дороге жизни" обеспечивается еще и часть группировки противника на восточном берегу реки Оскол. Из-за рельефа и географических особенностей местности накатать полевые дороги у противника не получится. много возвышенностей, лесных массивов, речушек. Поэтому все автомобильные трассы имеют весьма важное значение.По поступающей информации, наши штурмовые подразделения подошли к запрудам реки Гнилица, выйдя к юго-восточной окраине Петропавловки. Это достаточно большое село с довоенным населением почти 3 тысячи человек, вытянутое вдоль Гнилицу на 11 км и примыкающее к Кучеровке, которая уже освобождена. Рядом проходит автодорога Р-07 и железная ветка.На этом участке противник за три года создал мощный оборонительный укрепрайон. По нему за плотно работали "Солнцепеки" и летели ФАБы с УМПК. Минные поля сдетонировали из-за мощной встряски поверхности, после чего вперед пошла легкая мотопехота. Тем не менее, противник пытается минировать грунтовые дороги и лесные тропы, ведущие к Купянску. Используют для этих целей пикапы и квадроциклы. Наши FPV-дроны своевременно отслеживают и выявляют диверсионные группы ВСУ, которые планировали, к примеру, заминировать дорогу в районе Куриловки, где сейчас наступают наши штурмовики.Одновременно усиливается давление на Купянск со стороны Двуреченского плацдарма. Упорные бои идут в районе Московки и Радьковки. Наши бойцы взяли под огневой контроль дороги "Купянск — Осиново" и "Осиново — Грушевка". Помимо важнейшей автомобильной магистрали "Чугуев-Купянск" есть еще одна — "Чугуев-Изюм". В районе Куньего от нее отделяется дорога, которая идет на Гороховатку. Там она пересекает Оскол с запада на восток и далее заходит в Боровую. А в районе Кругляковки дорога возвращается на западный берег реки.Кругляковка уже под контролем ВС РФ. Понимая всю сложность ситуации, украинское командование неоднократно предпринимало провести контрнаступление и вернуть этот населенный пункт под свой контроль. Это позволило бы врагу разблокировать дорогу и создать альтернативный маршрут снабжения оскольской группировки. Но все попытки отыграть назад" закончились неудачей. Противник на этом участке понес ощутимые потери в личном составе и боевой технике. А ближайшая перспектива перерезать основную трассу Н-26, по которой сейчас еще снабжается гарнизон Купянска, позволит создать условия для отхода ВСУ из города. В противном случае возникает угроза блокирования всей купянской группировки противника.И с южной стороны Купянского направления вновь вспыхнули ожесточенные бои в районе Боровой. Особенно после овладения населенным пунктом Зеленый Гай, (информация требует подтверждения нашим Минобороны). На этом участке уже несколько месяцев продолжались позиционные бои, но с началом активного продвижения на северо-западе у Купянска, по сути, становится ключевым. Российская армия в случае наращивания наступательных действий может двигаться на двух участках: как в сторону Купянска, так и по направлению Красного Лимана.

