Трамп выслушал "хороших людей" из Европы, Роскомнадзор не желает слышать Telegram. Итоги 13 августа

Европейские политики рассказали президенту США о желаемом решении украинской проблемы. Армия России продолжила наступление в зоне СВО, нанося чувствительные поражения ВСУ. Роскомнадзор ограничил активность мошенников в мессенджерах.
2025-08-13T19:44
2025-08-13T19:56
В среду 13 августа внимание ведущих изданий Европы и Америки снова было приковано к главной теме – грядущим переговорам президентов России и США. Развеялись последние домыслы на тему места встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Также подтвердилась твёрдая солидарная позиция Москвы и Вашингтона по формату: диалог будет прямым, без посторонних – таких как Брюссель, Лондон и уж тем более Киев.Президент США анонсировал совещание с лидерами европейских государств, мнение которых соизволил принять во внимание. Долго отказывавшиеся от любых контактов с Москвой и задекларировавшие намерение победить Россию на поле боя, как выяснилось, теперь очень желают быть хотя бы услышанными. Об их участии в выработке решения украинской проблемы и в целом новой глобальной архитектуры безопасности в Москве целесообразности не видят. В Вашингтоне, похоже, тоже – по крайней мере, на нынешнем этапе."В ближайшее время поговорю с европейскими лидерами. Они хорошие люди, которые хотят заключения сделки", — написал 13 августа Трамп в соцсети.Позже в Белом доме уточнили, что на совещание были допущены главы государств и правительств Евросоюза и покинувшей его Британии, а также генсек НАТО Марк Рютте, главы Евросовета Антониу Кошта и Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.Владимир Зеленский также был выслушан. Он заявил о согласовании позиции Киева с западноевропейскими лидерами. Важными отличиями их согласованной позиции от Вашингтона является, помимо прочего, отказ от вывода украинских вооружённых формирований из Донецкой народной Республики.По мнению авторов издания Politico, нынешнее руководство Украины очень боится предъявления ему уже выработанного Москвой и Вашингтоном решения по итогам запланированной на 15 августа встречи президентов России и США. Белый дом имеет рычаги давления на Киев. Это также очень хорошо понимают в западноевропейских столицах, где нет желающих ссориться с Трампом, тем более – из-за насквозь коррумпированного режима одной из постсоветских республик.По итогам совещания с участием Трампа европейские политики акцентировали внимание на разных аспектах. Французский президент Эммануэль Макрон сообщил, что Трамп якобы не против решения территориальных споров Москвы и Киева с привлечением нынешнего военно-политического руководства Украины. Немецкий канцлер Фридрих Мерц указал на якобы имеющуюся перспективу решения территориального спора через признание фактов "на земле" без признания новых регионов России де-юре."Украина готова к переговорам по территориальным вопросам. При этом пресловутая "линия соприкосновения" должна быть отправной точкой", - сказал Мерц на состоявшейся в Берлине совместной с Зеленским пресс-конференции.Зеленский призвал "давить на Россию" всем – в том числе и США. Он также подтвердил заинтересованность в трёхсторонних переговорах со своим участием, Трампа и Путина. В августе президент России отмечал, что для его встречи с нелегитимным Зеленским условия не созданы.Кроме того, Кремль неоднократно заявлял о приверженности достижения всех заявленных целей специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Москва не приемлет членства Украины в НАТО, что в Киеве по-прежнему декларируют на официальном уровне. Не считает нужным российское руководство обсуждать также свой суверенитет над новыми регионами Российской Федерации."Территориальное устройство Российской Федерации закреплено в Конституции нашей страны. Этим всё сказано", - напомнил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев.По информации издания Axios, Трамп сообщил 13 августа европейским собеседникам, что намерен лучше узнать позицию России по вопросу достижения мирного соглашения, которое прекрати конфликт на Украине. Необходимой частью такого соглашения Трамп назвал решение территориальной проблемы, отметило издание.По информации телеканала CBS, Вашингтон уже ищет площадку для проведения в конце следующей недели трёхсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского. Официальных подтверждений этому нет. Не исключено, что подобные сообщения распространяются для смягчения репутационных потерь Зеленского и его западноевропейских патронов.Армия России в это время улучшала переговорные позиции Москвы на той самой линии боевого соприкосновения, о которой в Берлине говорили президент США, западноевропейские лидеры и киевский политик. Потери ВСУ были значительными и в личном составе, и в военной технике.В частности, подразделения российской войсковой группировки "Север" нанесли поражение живой силе и технике двух тяжелых механизированных, трех механизированных, егерской бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Могрица, Новая Сечь, Юнаковка, Варачино, Корчаковка, Перше Травня и Андреевка Сумской области. Именно из этой области год назал ВСУ с приданными наёмниками вторглись в Курскую облаасть, где совершили многочисленные военные преступления.На Харьковском направлении группировкой "Север" нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Чугуновка и Гатище (Харьковская область). Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, три пикапа, три орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.Подразделения российской войсковой группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение формированиям бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дробышево, Среднее, Шандриголово, Новоселовка Донецкой Народной Республики, Петровское Луганской Народной Республики и Ковшаровка Харьковской области. Потери противника составили превысили 220 военнослужащих, танк, БТР М113, бронемашина Senator, восемь автомобилей, две 155-мм гаубицы М198. Кроме того, уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция обнаружения воздушных целей и пять складов боеприпасов.Подразделения российской войсковой группировки "Юг" нанесли поражение живой силе и технике бригад ВСУ и бригады спецназначения "Азов"* в районах населенных пунктов Плещеевка, Звановка, Северск, Клебан-Бык, Закотное и Иванополье Донецкой Народной Республики. Противник при этом потерял до 255 военнослужащих, три пикапа, два орудия полевой артиллерии и склад материальных средств."В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобождены населенные пункты Суворово и Никаноровка Донецкой Народной Республики", - констатировали в Минобороны России.Этой российской группировкой нанесено поражение формированиям ВСУ и Нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Рубежное, Димитров, Артемовка, Веселое, Новоалександровка, Удачное, Родинское, Полтавка, Красноармейск Донецкой Народной Республики, а также Филия и Новопавловка Днепропетровской области."Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 385 военнослужащих, боевая машина пехоты, шесть бронеавтомобилей "Казак", пикап и артиллерийское орудие", - сказано в сводке Минобороны РФ.Подразделения российской группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Они нанесли поражение живой силе бригадам ВСУ в ДНР и Днепропетровской области. Потери ВСУ составили до 280 военнослужащих, не считая техники и вооружений.Подразделения российской войсковой группировки "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ в Запорожской и Херсонской областях. При этом было уничтожено свыше 65 украинских военнослужащих, 10 автомобилей, 155-мм САУ "Богдана", шесть станций РЭБ, пять складов боеприпасов и военно-технического имущества.Российской авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 136 районах. Средствами ПВО сбиты четыре снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS, девять управляемых авиабомб и 240 беспилотников самолётного типа.Власти России 13 августа предприняли наступление на телефонных мошенников. Роскомнадзор по итогам межведомственного совещания заявил о введении частичных ограничений на голосовые звонки в мессенджерах Telegram (основатель и основной бенефициар – российский гражданин Павел Дуров) и WhatsApp (владелец - компания Meta**) в рамках борьбы с преступной деятельностью. При этом остальной функционал приложений останется доступным без изменений. Особый режим сохранится для зоны СВО.Ранее у владельца Telegram были непростые отношения с российскими правоохранительными органами. Они добивались понимания Дуровом необходимости содействия борьбе с терроризмом и прочей уголовщиной. Предприниматель предпочёл заявить о своём понимании серьёзности ситуации и лояльности спецслужбам после того, как был арестован в парижском аэропорту и познакомился с пенитенциарной системой Франции.* Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ как экстремистской и террористической** признана экстремистской организацией, её деятельность запрещена на территории РФАвтор издания Украина.ру Дмитрий Ковалевич рассмотрел самую актуальную тему недели в публикации Саботировать договоренности и рассчитывать на лоббистов в США. Что говорят на Украине о встрече на Аляске
Трамп выслушал "хороших людей" из Европы, Роскомнадзор не желает слышать Telegram. Итоги 13 августа

19:44 13.08.2025 (обновлено: 19:56 13.08.2025)
 
В среду 13 августа внимание ведущих изданий Европы и Америки снова было приковано к главной теме – грядущим переговорам президентов России и США. Развеялись последние домыслы на тему места встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Также подтвердилась твёрдая солидарная позиция Москвы и Вашингтона по формату: диалог будет прямым, без посторонних – таких как Брюссель, Лондон и уж тем более Киев.
Президент США анонсировал совещание с лидерами европейских государств, мнение которых соизволил принять во внимание. Долго отказывавшиеся от любых контактов с Москвой и задекларировавшие намерение победить Россию на поле боя, как выяснилось, теперь очень желают быть хотя бы услышанными. Об их участии в выработке решения украинской проблемы и в целом новой глобальной архитектуры безопасности в Москве целесообразности не видят. В Вашингтоне, похоже, тоже – по крайней мере, на нынешнем этапе.
"В ближайшее время поговорю с европейскими лидерами. Они хорошие люди, которые хотят заключения сделки", — написал 13 августа Трамп в соцсети.
Позже в Белом доме уточнили, что на совещание были допущены главы государств и правительств Евросоюза и покинувшей его Британии, а также генсек НАТО Марк Рютте, главы Евросовета Антониу Кошта и Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Владимир Зеленский также был выслушан. Он заявил о согласовании позиции Киева с западноевропейскими лидерами. Важными отличиями их согласованной позиции от Вашингтона является, помимо прочего, отказ от вывода украинских вооружённых формирований из Донецкой народной Республики.
По мнению авторов издания Politico, нынешнее руководство Украины очень боится предъявления ему уже выработанного Москвой и Вашингтоном решения по итогам запланированной на 15 августа встречи президентов России и США. Белый дом имеет рычаги давления на Киев. Это также очень хорошо понимают в западноевропейских столицах, где нет желающих ссориться с Трампом, тем более – из-за насквозь коррумпированного режима одной из постсоветских республик.
По итогам совещания с участием Трампа европейские политики акцентировали внимание на разных аспектах. Французский президент Эммануэль Макрон сообщил, что Трамп якобы не против решения территориальных споров Москвы и Киева с привлечением нынешнего военно-политического руководства Украины. Немецкий канцлер Фридрих Мерц указал на якобы имеющуюся перспективу решения территориального спора через признание фактов "на земле" без признания новых регионов России де-юре.
"Украина готова к переговорам по территориальным вопросам. При этом пресловутая "линия соприкосновения" должна быть отправной точкой", - сказал Мерц на состоявшейся в Берлине совместной с Зеленским пресс-конференции.
Зеленский призвал "давить на Россию" всем – в том числе и США. Он также подтвердил заинтересованность в трёхсторонних переговорах со своим участием, Трампа и Путина. В августе президент России отмечал, что для его встречи с нелегитимным Зеленским условия не созданы.
Кроме того, Кремль неоднократно заявлял о приверженности достижения всех заявленных целей специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Москва не приемлет членства Украины в НАТО, что в Киеве по-прежнему декларируют на официальном уровне. Не считает нужным российское руководство обсуждать также свой суверенитет над новыми регионами Российской Федерации.
"Территориальное устройство Российской Федерации закреплено в Конституции нашей страны. Этим всё сказано", - напомнил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев.
По информации издания Axios, Трамп сообщил 13 августа европейским собеседникам, что намерен лучше узнать позицию России по вопросу достижения мирного соглашения, которое прекрати конфликт на Украине. Необходимой частью такого соглашения Трамп назвал решение территориальной проблемы, отметило издание.
По информации телеканала CBS, Вашингтон уже ищет площадку для проведения в конце следующей недели трёхсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского. Официальных подтверждений этому нет. Не исключено, что подобные сообщения распространяются для смягчения репутационных потерь Зеленского и его западноевропейских патронов.
13:01
Зеленский обеспокоен "выходом Путина из изоляции", дыра в обороне Украины. Главное на 13.00 12 августа
Армия России в это время улучшала переговорные позиции Москвы на той самой линии боевого соприкосновения, о которой в Берлине говорили президент США, западноевропейские лидеры и киевский политик. Потери ВСУ были значительными и в личном составе, и в военной технике.
В частности, подразделения российской войсковой группировки "Север" нанесли поражение живой силе и технике двух тяжелых механизированных, трех механизированных, егерской бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Могрица, Новая Сечь, Юнаковка, Варачино, Корчаковка, Перше Травня и Андреевка Сумской области. Именно из этой области год назал ВСУ с приданными наёмниками вторглись в Курскую облаасть, где совершили многочисленные военные преступления.
На Харьковском направлении группировкой "Север" нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Чугуновка и Гатище (Харьковская область). Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, три пикапа, три орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.
Подразделения российской войсковой группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение формированиям бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дробышево, Среднее, Шандриголово, Новоселовка Донецкой Народной Республики, Петровское Луганской Народной Республики и Ковшаровка Харьковской области. Потери противника составили превысили 220 военнослужащих, танк, БТР М113, бронемашина Senator, восемь автомобилей, две 155-мм гаубицы М198. Кроме того, уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция обнаружения воздушных целей и пять складов боеприпасов.
Подразделения российской войсковой группировки "Юг" нанесли поражение живой силе и технике бригад ВСУ и бригады спецназначения "Азов"* в районах населенных пунктов Плещеевка, Звановка, Северск, Клебан-Бык, Закотное и Иванополье Донецкой Народной Республики. Противник при этом потерял до 255 военнослужащих, три пикапа, два орудия полевой артиллерии и склад материальных средств.
"В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобождены населенные пункты Суворово и Никаноровка Донецкой Народной Республики", - констатировали в Минобороны России.
Этой российской группировкой нанесено поражение формированиям ВСУ и Нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Рубежное, Димитров, Артемовка, Веселое, Новоалександровка, Удачное, Родинское, Полтавка, Красноармейск Донецкой Народной Республики, а также Филия и Новопавловка Днепропетровской области.
"Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 385 военнослужащих, боевая машина пехоты, шесть бронеавтомобилей "Казак", пикап и артиллерийское орудие", - сказано в сводке Минобороны РФ.
Подразделения российской группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Они нанесли поражение живой силе бригадам ВСУ в ДНР и Днепропетровской области. Потери ВСУ составили до 280 военнослужащих, не считая техники и вооружений.
Подразделения российской войсковой группировки "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ в Запорожской и Херсонской областях. При этом было уничтожено свыше 65 украинских военнослужащих, 10 автомобилей, 155-мм САУ "Богдана", шесть станций РЭБ, пять складов боеприпасов и военно-технического имущества.
Российской авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 136 районах. Средствами ПВО сбиты четыре снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS, девять управляемых авиабомб и 240 беспилотников самолётного типа.
19:02
Военный эксперт Игорь Рублев: Прорыв к Золотому Колодезю позволит выбить ВСУ из Покровска и Родинского
Власти России 13 августа предприняли наступление на телефонных мошенников. Роскомнадзор по итогам межведомственного совещания заявил о введении частичных ограничений на голосовые звонки в мессенджерах Telegram (основатель и основной бенефициар – российский гражданин Павел Дуров) и WhatsApp (владелец - компания Meta**) в рамках борьбы с преступной деятельностью. При этом остальной функционал приложений останется доступным без изменений. Особый режим сохранится для зоны СВО.
Ранее у владельца Telegram были непростые отношения с российскими правоохранительными органами. Они добивались понимания Дуровом необходимости содействия борьбе с терроризмом и прочей уголовщиной. Предприниматель предпочёл заявить о своём понимании серьёзности ситуации и лояльности спецслужбам после того, как был арестован в парижском аэропорту и познакомился с пенитенциарной системой Франции.
* Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ как экстремистской и террористической
** признана экстремистской организацией, её деятельность запрещена на территории РФ
Автор издания Украина.ру Дмитрий Ковалевич рассмотрел самую актуальную тему недели в публикации Саботировать договоренности и рассчитывать на лоббистов в США. Что говорят на Украине о встрече на Аляске
Лента новостейМолния