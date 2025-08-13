https://ukraina.ru/20250813/sabotirovat-dogovorennosti-i-rasschityvat-na-lobbistov-v-ssha-chto-govoryat-na-ukraine-o-vstreche-na-1066939876.html

Саботировать договоренности и рассчитывать на лоббистов в США. Что говорят на Украине о встрече на Аляске

Предстоящая 15 августа встреча президентов РФ и США занимает в украинских СМИ сейчас чуть ли не основное место. Представители украинской власти пытаются убедить националистов, что не примут никаких договоренностей за их спиной.

В то же время их оппоненты критикуют режим Зеленского за полную утрату субъектности, когда вопросы Украины решаются без неё.Опальный депутат Александр Дубинский напоминает из СИЗО о словах Дональда Трампа о том, что президента Украины пригласят на следующем этапе разговора с Владимиром Путиным. Однако Дубинский считает, что фамилия этого человека будет уже не Зеленский, который президентом Украины не является с мая 2024 года.Хотя детали переговоров на Аляске еще не известны, а западные СМИ противоречат в своих "сливах" повестке, но Зеленский уже говорит о "третьей войне", если Украину вынудят уйти из Донбасса. В современной украинской мифологии "первой войной" считается АТО с 2014 по 2022, "второй войной" - российская СВО. О "третьей войне" Зеленский говорит в данном случае своим европейским союзникам, которые ранее подписали с ним соглашения о безопасности, а они предполагают ввод войск европейских стран в случае "новой агрессии". И эту "агрессию" РФ Зеленский напрямую обещает им устроить: "Если мы выйдем с Донбасса, мы начнем третью войну"."Все договора о "безопасности" подписаны с условием третьей войны... после паузы", - подчеркивает украинский политолог Михаил Чаплыга.Украинский журналист и политолог Олег Ясинский, проживающий в Чили, уверен, что от встречи на Аляске ожидают слишком многого, но историю человечества она вряд ли изменит, хотя повлияет на многие процессы. По его мнению, Россия сейчас ведет интересную дипломатическую игру: пользуясь нарциссизмом Трампа, загоняет в тупик Зеленского. "Встречаясь с американским президентом на его территории, Путин ставит киевский режим в положение, при котором любой его ответный шаг будет провальным. У Трампа сейчас сложное неустойчивое внутреннее положение и Россия готова помочь ему с искомым имиджем "миротворца", - пишет Ясинский.Он также утверждает: киевский режим впервые полностью выведен из игры, и любое его публичное возмущение этим будет приниматься Трампом на свой счет. "Российская дипломатия становится похожей на работу дрессировщика в зверинце, хорошо знакомого с особенностями поведения подопечной фауны", - добавляет журналист в преддверии встречи на Аляске.В то же время политолог Вадим Денисенко в издании "Деловая столица" (один из рупоров Петра Порошенко*) сочиняет сценарии хода будущих переговоров. По первому сценарию, Россия попытается "навязать" Украине воздушное перемирие с одновременным проведением выборов. В этот период война на земле продолжается, а Россия занимает всю Донецкую область. Во втором сценарии у Денисенко это Трамп будет настаивать на полном прекращении боевых действий с частичными "подвижками" на линии фронта, которая станет будущей границей, а также - на выборах президента Украины. В третьем сценарии российский президент будет настаивать на полном выводе украинских войск с "неоккупированных территорий" (подконтрольных Киеву частей ДНР, Запорожской и Херсонской области), чего Трамп, по мнению Денисенко, никогда не примет.Политолог Руслан Бортник полагает, что в контексте подготовки встречи президентов США и РФ украинская сторона исходит из того, что вероятность достижения между сторонами какого-либо большого соглашения, касающегося Украины, остаётся низкой. Что же касается возможности проведения президентских, парламентских или местных выборов, то украинское руководство, по словам политолога, готово согласиться на их проведение, но лишь при условии политической и финансовой поддержки США и ЕС, а также гарантий безопасности для действующей власти.Даже если Трамп и Путин придут к каким-либо договорённостям, Украина рассчитывает заблокировать их реализацию, опираясь на поддержку европейских партнёров, а также рассчитывают противодействовать возможному давлению со стороны Трампа через "проукраинские силы" в Конгрессе США."Украина активно работает с американским истеблишментом: через сенаторов обеих партий, Министерство обороны, вице-президента Д. Венса и даже первую леди и духовника Д.Трампа. Ведётся лоббистская кампания, основной месседж которой — Украина является жертвой агрессии, а не её источником, и должна получать поддержку, а не принуждение к капитуляции", - пишет Бортник.В целом, по его словам, украинская стратегия заключается в том, чтобы переждать потенциальную сделку Трампа и Путина, не вступая в открытый конфликт с Вашингтоном, но саботируя реализацию любых компромиссов в пользу России, включая "обмен" территориями.Однако бывший советник Офиса президента Алексей Арестович* рассказывает, что если Зеленский будет противиться договорённостям Трампа и Путина, то его могут на Западе прямо назвать коррупционером и предъявить доказательства, а их, по мнению Арестовича, предостаточно.О том, какие варианты могут быть в результате переговоров президентов России и США на Украине - в статье Ростислава Ищенко "Битва на Аляске"* Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

