"Зевс" стреляет навесом". О работе танкистов на Харьковском направлении
© Фото : Игорь Гомольский
© Фото : Игорь Гомольский
На Харьковском направлении Вооруженные силы Российской Федерации продолжают оттеснять противника от государственной границы, формируя зону безопасности. Помимо всех прочих, боевые задачи там ежедневно выполняют танкисты 44-го армейского корпуса, с которым довелось познакомиться журналистам издания "Украина.ру".
Проскочив неприятный участок дороги под трель дрон-детектора, скатываемся в лесочек. Щурясь на утреннее солнышко, усатый боец поднимает неприметный шлагбаум. Машет рукой: заезжайте, дескать, скорее.
Проливаясь на поляну сквозь ветки, свет, что в глубине леса кажется чем-то сверхъестественным, рисует вензеля на серо-коричневой бренности.
"А это что за хороший мальчик!?" - выдыхаю я, едва спрыгнув с подножки внедорожника. У ног материализовался игривый вислоухий песик и активно интересуется шнурками моих ботинок. "Так, не приставай к людям!" - наигранно ворчит боец, встретивший нас. Изображая вселенскую скорбь, щенок убегает к собаке постарше и мостится рядом. "Это мамка и сын. Местные жители. Здравия!" - говорит он, протягивая руку. Только сейчас замечаю, что боец, несмотря на выправку и выдающиеся физические кондиции, уже сильно в годах. Чуть позже мужики расскажут, что дяденька этот воевал еще в Афганистане, да не где-нибудь, а в разведке. Здоровье позволяет, вот и пришел молодежи помочь.
На извилистой тропке встречает "Казантип". И хотя позывной навевает мысли о чем-то веселом и беззаботном, на практике командир танка оказывается серьезным, выдержанным, но вместе с тем лиричным молодым офицером.
- Пойдем сразу к машине и познакомимся с экипажем?
- Конечно! Вы работать сегодня планируете?
- Ждем приказа.
- Тогда и мы подождем вместе с вами.
© Фото : Игорь Гомольский
© Фото : Игорь Гомольский
Пессимисты утверждают, что FPV-дроны убили военную журналистику, однако же это не совсем так. Требования к навыкам и физическим кондициям журналиста возросли кратно, отдельные аспекты боевой работы уже нельзя освещать так, как прежде, однако ж работаем. Вот с танками, к примеру, сложно все. Ехать рядом на ржавой шестерке и снимать из окна невозможно, поскольку сожгут моментально. На броне ехать тоже нельзя. Во-первых, формально сие делает журналиста законной (хотя противник этим не заморачивается) целью, а, во-вторых, на броне, в случае удара тем же дроном, шансов на выживание нет вообще никаких. Вот и приходится наблюдать с почтительного расстояния, а то и вовсе глазами "птички".
У масксети, растянутой меж деревьев, знакомимся с "Громом" и "Лешим": водителем-механиком и наводчиком соответственно. Нащупав жерди в складках зелено-коричневой бахромы, танкисты синхронно поднимают шторку, за которой скрывается танк: сильно доработанный Т-72 Б3.
Всякий раз, когда вижу нечто подобное, прямо дух захватывает от мысли о человеко-часах, потраченных на то, чтоб вырыть полноценное укрытие для танка, да еще с "мангалом". Причем вручную и в лесу, где нужно валить деревья и рубить корни. Не говоря о том, что делать все это приходится скрытно, поскольку неприятель зело глазаст и любопытен.
"Гром", представь машину гостям", - командует водителю-механику товарищ "Казантип". Немного постеснявшись для порядка, энергичный и неунывающий "Гром", отпуская по десять шуток в минуту, спускается к танку и по-хозяйски открывает дверцу "мангала".
"Непосредственно вот моя машинка. Рабочая лошадка. Усовершенствованный, доработанный. Повесили масксеть, наварили жесткий корпус. Были прилеты. Пробило пушку. Поэтому стали модифицировать. В основании башни также установили резину. Она крутиться башне не мешает, но защищает стыки от ударов FPV-дронов. Гусянку тоже прикрывает резина. Надеемся, что сработает, но пока туда, к счастью, ничего не прилетало. Что еще? Дополнительно установили фары. Потому, что иногда может не хватать освещения. Был момент, когда заехал в подсолнуховое поле. Вот здесь всюду потом были подсолнухи. Фары закрывали. А на ходу я не сменю триплекс на ночное видение, поэтому решено было установить дополнительный свет. Что еще? Наварили такие вот трубки. Когда едем работать с закрытых позиций, устанавливаем в них ветки для дополнительной маскировки. Есть РЭБ "Тритон", но это заводской. А вообще аппарат хороший. Я прямо удовольствие получаю, когда езжу", - резюмирует водитель-механик. Впрочем, где-то раз в пять минут он вспоминает о еще каком-нибудь улучшении, что увеличивает шансы экипажа на выживание.
- "Гром", а имя у машины есть?
- Как-то для себя очень скромно называют танчик "Зевсом". Он "Зевс", я "Гром". Понимаете, да? Чтобы шарашил как следует.
- А кто вообще дает имя?
- Вообще, по традиции, как-раз водитель-механик и дает.
- Тогда выходит, что и впрямь "Зевс".
© Фото : Игорь Гомольский
© Фото : Игорь Гомольский
"Гром" далеко от дома. Родился этот весельчак и балагур аж в Амурской области. Полтора года назад заключил контракт с Минобороны и попал в 44-й армейский корпус. "У меня отчим в танковом полку служил, так я в пять лет все танки облазил. Кто ж мог подумать, что и сам в итоге стану танкистом?" - улыбается боец. На гражданке парень готовил шашлык в заведении общепита. Признается, что нет-нет, да и приготовит сослуживцам что-нибудь эдакое.
Здесь же, кстати, боец умудрился встретить любовь и жениться. "Она медик у меня. Я после ранения приехал в часть и познакомился с ней. Свадьбы, как таковой, не было. Просто пошли и расписались. Ситуация такая, что надолго отпустить не могли. Да и здесь людей собирать – это не лучшая идея. Просто тихо отметили в узком кругу. Вообще на это десять дней положено, но тут в любой момент нужно ехать и работать, поэтому дали три дня", - вспоминает он.
Трудно не заметить, что будучи эдакой "белой вороной" в экипаже, остряк "Гром" выступает динамомашиной коллектива. "Он умеет разрядить обстановку. Бывает, что ситуация напряженная, а он какой-нибудь анекдот расскажет и становится легче", - говорит о подчиненном "Казантип". А вот наводчика, несмотря на то, что в коллективе тот является младшим, командир характеризует как человека, на которого можно положиться в любой ситуации.
И действительно "Леший" видится эдаким "сыном маминой подруги", мальчишкой, которого взрослые непременно ставят в пример. Спокойный, круглолицый, улыбчивый. В мирное время активно занимался скалолазанием, альпинизмом, туризмом. Доучившись, в двадцать с небольшим годиков ушел воевать. Говорит, что повлияли отец, за плечами у которого война в Чечне, а также тренер, с которым ходил в походы. Отец парня, кстати, здесь неподалеку воюет, в разведке. "Отец на Харьковском направлении. Он по срочке в разведке служил, а я на срочной не был. В принципе, у меня был выбор: отслужить срочную и вернуться домой или сразу пойти на контракт. Но как-то так воспитали меня, что нужно поддерживать своих. Отец, наверное, не пошел бы, если бы я не пошел. Но я решил, и через пару месяцев он тоже подписал контракт", - рассказывает "Леший".
Текст на бумагу ложится гладко, но в жизни события происходят, как Бог на душу положит. Поэтому беседу то и дело нужно прерывать, когда украинские "птицы" слишком близко подбираются к нашей позиции. "FPV, три…нет, четыре палки!" - оглашает коллега, пялясь в экран "Булата", после чего все разбегаются по укрытиям. Нет, лес густой и замаскировано все на совесть. В конце концов, оборудованную позицию всегда инспектируют с помощью собственного дрона-разведчика. Однако ж, во-первых, сбросить что-нибудь могут и просто "на удачу". Во-вторых, ничто не панацея и после сильного ливня, к примеру, беспилотник с хорошей оптикой вполне может чего-нибудь разглядеть.
© Фото : Игорь Гомольский
© Фото : Игорь Гомольский
- "Леший", а что ты чувствуешь, когда работаешь по цели?
- Отдачу 125-мм пушки.
- И как ощущения?
- Адреналин зашкаливает.
- Хорошо звучит. Надо будет записать.
Как и на всех прочих направлениях, танки здесь работают навесом с закрытых позиций. О том, как дальше будет, пусть рассуждают военные эксперты, но прямо сейчас война дронов превратила танки в еще один вид артиллерии. Точной, маневренной и куда более живучей, но артиллерии. Если в начале СВО машина вполне могла закатиться на вражескую позицию и сравнять оную с землей, то нынче танк рвет до ЗОП, работает по заранее разведанным целям и быстро-быстро уходит в укрытие.
"Сегодня работа с закрытых позиций является основной среди тех задач, что выполняют танковые подразделения. Держится все на трех китах: подготовка позиции, подготовка машины и нанесение огневого поражения. То есть мы заблаговременно выбираем подходящее место, проверяем связь, обеспечиваем маскировку. На это уходит куда больше времени, чем на боевую работу, но иначе нельзя. Иначе приедешь работать, а противник тебя уже ждет. Дальше – подготовка машины, подбор БК, погрузка. А потом нужно правильно организовать работу на месте, обеспечить координацию с аэроразведкой и поразить цель. Какие цели? В основном работаем по взводным опорным пунктам, складам боеприпасов и различным объектам военной инфраструктуры", - очень по-военному доводит командир танка пока другие члены экипажа готовятся к погрузке БК.
Перечисляя объекты, которые экипажу удалось поразить на этом направлении, "Казантип" отмечает, что вражеская пехота русские танки шибко не любит, поскольку осколочный танковый снаряд обитателям блиндажей и окопов шансов на выживание не оставляет.
- О чем думает командир танка, выдвигаясь на задачу? О семье вспоминаешь?
- О семье, конечно, тоже, но давай будем честны: обстановка требует сто процентов внимания. Нужно выполнить задачу, нужно сохранить людей, нужно беречь технику. Поэтому на задаче нужно думать о задаче.
- Какое воспоминание останется с тобой навсегда?
- На всю жизнь, наверное, запомнится наш первый выезд с экипажем. Нас атаковал FPV-дрон и кумулятивной струей прожег башню. Еще бы чуть-чуть и смерть, но мы как-то не растерялись и потушили огонь. И поехали дальше. А уже на подъезде к ЗОП (а у нас, чтоб вы понимали, полный конвейер осколочно-фугасных снарядов), еще один дрон ударил прямо в люк механика-водителя. Как он выжил – это одному только Богу известно. На обратном пути понимаем, что горим. Наверное, из-за того, что кумулятивная струя прожгла броню и та начала плавиться. В общем, командую спешиться. Потушили с помощью огнетушителя. Самое интересное, что противник опубликовал видео и заявил, что танк уничтожен. Но это не так. Мы потушили машину и поехали в укрытие. Нас пытались преследовать, но те дроны сбили росгвардейцы.
- По тоненькой, в общем, прошли.
Пока ребята загружают боекомплект, заглядываю в люк наводчика. Мама дорогая! Даже при моих не очень богатырских габаритах, забраться внутрь и выбраться – это целое дело. Клаустрофобия, которой у меня сроду не было, накрывает моментально. Боюсь даже представить, каково принимать удары и бить самому, сидя в одном из этих уютных кресел.
© Фото : Игорь Гомольский
© Фото : Игорь Гомольский
Пока суд да дело, "Казантип" знакомит с еще одним членом экипажа, который вообще-то таковым не является, но в текущих условиях незаменим. Перед нами предстает крепкий дядька с охотничьим ружьем. На плече патч, каких не встречал раньше: нотная строка и надпись "в бой идут одни "старики"".
"Филин" - член группы прикрытия танка. "С детства занимаюсь охотой, в принципе неплохо стреляю. В четырнадцать лет уже добыл первого кабана. Вообще родился в Санкт-Петербурге, а на старость уехали с женой в деревню, в Новгородскую область. Пожить, так сказать, своим хозяйством. И оттуда уже пошел на контракт. Почему? У меня уже внуки. Хочется, чтоб они жили в мире. Если такая сложная ситуация, то как можно дома сидеть? Вначале, конечно, все ругались. Я же перед фактом поставил. Но сейчас успокоились и гордятся", - рассказывает мужчина, широко улыбаясь.
- А почему двустволка, а не помповик?
- Как показала практика, чем меньше патронов, тем точнее стреляешь. Да и перезарядить – это дело недолгое.
- В дрон правда легче попасть, чем в утку?
- Правда, но утка не хочет тебя убить. Фактор страха сильно влияет.
- Но бояться нельзя?
- Конечно. За мной же люди и техника. А дрон точно не отвернет, не испугается. Поэтому нужно стрелять и попадать.
Танк не выезжает. Он будто прижимается к земле, а после выпрыгивает из укрытия с хищным ревом. В разные стороны фонтанами бьют комья земли, с деревьев сыплются листья и некрупные ветки. Секунда и машина пропадает из виду. Все же "Гром" не лукавил, утверждая, что вес "мангала" для танковой ходовки – это "плюнуть и растереть".
Возвращаясь по все той же извилистой тропке, думаю о феномене военных экипажей. Взять, к примеру, этих ребят, ага? Абсолютно ведь разные люди, а по факту семья. Что их связывает? Общая цель, боевая машина, вокруг которой все крутится, а также четкое понимание того, что вместе они способны на многое.
Необычная история учителя, ставшего бойцом СВО - в интервью Игоря Гомольского "Дмитрий "Сухарь" Гудуш: Надоело терпеть, что нерусь натравляет вырусь на мою Родину"
Подписывайся на