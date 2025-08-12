https://ukraina.ru/20250812/zevs-strelyaet-navesom-o-rabote-tankistov-na-kharkovskom-napravlenii-1066840300.html

"Зевс" стреляет навесом". О работе танкистов на Харьковском направлении

На Харьковском направлении Вооруженные силы Российской Федерации продолжают оттеснять противника от государственной границы, формируя зону безопасности. Помимо всех прочих, боевые задачи там ежедневно выполняют танкисты 44-го армейского корпуса, с которым довелось познакомиться журналистам издания "Украина.ру".

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0c/1066848678_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_13264f1e8b9c35d57d04ef6295c3430c.jpg

Проскочив неприятный участок дороги под трель дрон-детектора, скатываемся в лесочек. Щурясь на утреннее солнышко, усатый боец поднимает неприметный шлагбаум. Машет рукой: заезжайте, дескать, скорее.Проливаясь на поляну сквозь ветки, свет, что в глубине леса кажется чем-то сверхъестественным, рисует вензеля на серо-коричневой бренности."А это что за хороший мальчик!?" - выдыхаю я, едва спрыгнув с подножки внедорожника. У ног материализовался игривый вислоухий песик и активно интересуется шнурками моих ботинок. "Так, не приставай к людям!" - наигранно ворчит боец, встретивший нас. Изображая вселенскую скорбь, щенок убегает к собаке постарше и мостится рядом. "Это мамка и сын. Местные жители. Здравия!" - говорит он, протягивая руку. Только сейчас замечаю, что боец, несмотря на выправку и выдающиеся физические кондиции, уже сильно в годах. Чуть позже мужики расскажут, что дяденька этот воевал еще в Афганистане, да не где-нибудь, а в разведке. Здоровье позволяет, вот и пришел молодежи помочь.На извилистой тропке встречает "Казантип". И хотя позывной навевает мысли о чем-то веселом и беззаботном, на практике командир танка оказывается серьезным, выдержанным, но вместе с тем лиричным молодым офицером.- Пойдем сразу к машине и познакомимся с экипажем?- Конечно! Вы работать сегодня планируете?- Ждем приказа.- Тогда и мы подождем вместе с вами.Пессимисты утверждают, что FPV-дроны убили военную журналистику, однако же это не совсем так. Требования к навыкам и физическим кондициям журналиста возросли кратно, отдельные аспекты боевой работы уже нельзя освещать так, как прежде, однако ж работаем. Вот с танками, к примеру, сложно все. Ехать рядом на ржавой шестерке и снимать из окна невозможно, поскольку сожгут моментально. На броне ехать тоже нельзя. Во-первых, формально сие делает журналиста законной (хотя противник этим не заморачивается) целью, а, во-вторых, на броне, в случае удара тем же дроном, шансов на выживание нет вообще никаких. Вот и приходится наблюдать с почтительного расстояния, а то и вовсе глазами "птички".У масксети, растянутой меж деревьев, знакомимся с "Громом" и "Лешим": водителем-механиком и наводчиком соответственно. Нащупав жерди в складках зелено-коричневой бахромы, танкисты синхронно поднимают шторку, за которой скрывается танк: сильно доработанный Т-72 Б3.Всякий раз, когда вижу нечто подобное, прямо дух захватывает от мысли о человеко-часах, потраченных на то, чтоб вырыть полноценное укрытие для танка, да еще с "мангалом". Причем вручную и в лесу, где нужно валить деревья и рубить корни. Не говоря о том, что делать все это приходится скрытно, поскольку неприятель зело глазаст и любопытен."Гром", представь машину гостям", - командует водителю-механику товарищ "Казантип". Немного постеснявшись для порядка, энергичный и неунывающий "Гром", отпуская по десять шуток в минуту, спускается к танку и по-хозяйски открывает дверцу "мангала"."Непосредственно вот моя машинка. Рабочая лошадка. Усовершенствованный, доработанный. Повесили масксеть, наварили жесткий корпус. Были прилеты. Пробило пушку. Поэтому стали модифицировать. В основании башни также установили резину. Она крутиться башне не мешает, но защищает стыки от ударов FPV-дронов. Гусянку тоже прикрывает резина. Надеемся, что сработает, но пока туда, к счастью, ничего не прилетало. Что еще? Дополнительно установили фары. Потому, что иногда может не хватать освещения. Был момент, когда заехал в подсолнуховое поле. Вот здесь всюду потом были подсолнухи. Фары закрывали. А на ходу я не сменю триплекс на ночное видение, поэтому решено было установить дополнительный свет. Что еще? Наварили такие вот трубки. Когда едем работать с закрытых позиций, устанавливаем в них ветки для дополнительной маскировки. Есть РЭБ "Тритон", но это заводской. А вообще аппарат хороший. Я прямо удовольствие получаю, когда езжу", - резюмирует водитель-механик. Впрочем, где-то раз в пять минут он вспоминает о еще каком-нибудь улучшении, что увеличивает шансы экипажа на выживание.- "Гром", а имя у машины есть?- Как-то для себя очень скромно называют танчик "Зевсом". Он "Зевс", я "Гром". Понимаете, да? Чтобы шарашил как следует.- А кто вообще дает имя?- Вообще, по традиции, как-раз водитель-механик и дает.- Тогда выходит, что и впрямь "Зевс"."Гром" далеко от дома. Родился этот весельчак и балагур аж в Амурской области. Полтора года назад заключил контракт с Минобороны и попал в 44-й армейский корпус. "У меня отчим в танковом полку служил, так я в пять лет все танки облазил. Кто ж мог подумать, что и сам в итоге стану танкистом?" - улыбается боец. На гражданке парень готовил шашлык в заведении общепита. Признается, что нет-нет, да и приготовит сослуживцам что-нибудь эдакое.Здесь же, кстати, боец умудрился встретить любовь и жениться. "Она медик у меня. Я после ранения приехал в часть и познакомился с ней. Свадьбы, как таковой, не было. Просто пошли и расписались. Ситуация такая, что надолго отпустить не могли. Да и здесь людей собирать – это не лучшая идея. Просто тихо отметили в узком кругу. Вообще на это десять дней положено, но тут в любой момент нужно ехать и работать, поэтому дали три дня", - вспоминает он.Трудно не заметить, что будучи эдакой "белой вороной" в экипаже, остряк "Гром" выступает динамомашиной коллектива. "Он умеет разрядить обстановку. Бывает, что ситуация напряженная, а он какой-нибудь анекдот расскажет и становится легче", - говорит о подчиненном "Казантип". А вот наводчика, несмотря на то, что в коллективе тот является младшим, командир характеризует как человека, на которого можно положиться в любой ситуации.И действительно "Леший" видится эдаким "сыном маминой подруги", мальчишкой, которого взрослые непременно ставят в пример. Спокойный, круглолицый, улыбчивый. В мирное время активно занимался скалолазанием, альпинизмом, туризмом. Доучившись, в двадцать с небольшим годиков ушел воевать. Говорит, что повлияли отец, за плечами у которого война в Чечне, а также тренер, с которым ходил в походы. Отец парня, кстати, здесь неподалеку воюет, в разведке. "Отец на Харьковском направлении. Он по срочке в разведке служил, а я на срочной не был. В принципе, у меня был выбор: отслужить срочную и вернуться домой или сразу пойти на контракт. Но как-то так воспитали меня, что нужно поддерживать своих. Отец, наверное, не пошел бы, если бы я не пошел. Но я решил, и через пару месяцев он тоже подписал контракт", - рассказывает "Леший".Текст на бумагу ложится гладко, но в жизни события происходят, как Бог на душу положит. Поэтому беседу то и дело нужно прерывать, когда украинские "птицы" слишком близко подбираются к нашей позиции. "FPV, три…нет, четыре палки!" - оглашает коллега, пялясь в экран "Булата", после чего все разбегаются по укрытиям. Нет, лес густой и замаскировано все на совесть. В конце концов, оборудованную позицию всегда инспектируют с помощью собственного дрона-разведчика. Однако ж, во-первых, сбросить что-нибудь могут и просто "на удачу". Во-вторых, ничто не панацея и после сильного ливня, к примеру, беспилотник с хорошей оптикой вполне может чего-нибудь разглядеть.- "Леший", а что ты чувствуешь, когда работаешь по цели?- Отдачу 125-мм пушки.- И как ощущения?- Адреналин зашкаливает.- Хорошо звучит. Надо будет записать.Как и на всех прочих направлениях, танки здесь работают навесом с закрытых позиций. О том, как дальше будет, пусть рассуждают военные эксперты, но прямо сейчас война дронов превратила танки в еще один вид артиллерии. Точной, маневренной и куда более живучей, но артиллерии. Если в начале СВО машина вполне могла закатиться на вражескую позицию и сравнять оную с землей, то нынче танк рвет до ЗОП, работает по заранее разведанным целям и быстро-быстро уходит в укрытие."Сегодня работа с закрытых позиций является основной среди тех задач, что выполняют танковые подразделения. Держится все на трех китах: подготовка позиции, подготовка машины и нанесение огневого поражения. То есть мы заблаговременно выбираем подходящее место, проверяем связь, обеспечиваем маскировку. На это уходит куда больше времени, чем на боевую работу, но иначе нельзя. Иначе приедешь работать, а противник тебя уже ждет. Дальше – подготовка машины, подбор БК, погрузка. А потом нужно правильно организовать работу на месте, обеспечить координацию с аэроразведкой и поразить цель. Какие цели? В основном работаем по взводным опорным пунктам, складам боеприпасов и различным объектам военной инфраструктуры", - очень по-военному доводит командир танка пока другие члены экипажа готовятся к погрузке БК.Перечисляя объекты, которые экипажу удалось поразить на этом направлении, "Казантип" отмечает, что вражеская пехота русские танки шибко не любит, поскольку осколочный танковый снаряд обитателям блиндажей и окопов шансов на выживание не оставляет.- О чем думает командир танка, выдвигаясь на задачу? О семье вспоминаешь?- О семье, конечно, тоже, но давай будем честны: обстановка требует сто процентов внимания. Нужно выполнить задачу, нужно сохранить людей, нужно беречь технику. Поэтому на задаче нужно думать о задаче.- Какое воспоминание останется с тобой навсегда?- На всю жизнь, наверное, запомнится наш первый выезд с экипажем. Нас атаковал FPV-дрон и кумулятивной струей прожег башню. Еще бы чуть-чуть и смерть, но мы как-то не растерялись и потушили огонь. И поехали дальше. А уже на подъезде к ЗОП (а у нас, чтоб вы понимали, полный конвейер осколочно-фугасных снарядов), еще один дрон ударил прямо в люк механика-водителя. Как он выжил – это одному только Богу известно. На обратном пути понимаем, что горим. Наверное, из-за того, что кумулятивная струя прожгла броню и та начала плавиться. В общем, командую спешиться. Потушили с помощью огнетушителя. Самое интересное, что противник опубликовал видео и заявил, что танк уничтожен. Но это не так. Мы потушили машину и поехали в укрытие. Нас пытались преследовать, но те дроны сбили росгвардейцы.- По тоненькой, в общем, прошли.Пока ребята загружают боекомплект, заглядываю в люк наводчика. Мама дорогая! Даже при моих не очень богатырских габаритах, забраться внутрь и выбраться – это целое дело. Клаустрофобия, которой у меня сроду не было, накрывает моментально. Боюсь даже представить, каково принимать удары и бить самому, сидя в одном из этих уютных кресел.Пока суд да дело, "Казантип" знакомит с еще одним членом экипажа, который вообще-то таковым не является, но в текущих условиях незаменим. Перед нами предстает крепкий дядька с охотничьим ружьем. На плече патч, каких не встречал раньше: нотная строка и надпись "в бой идут одни "старики""."Филин" - член группы прикрытия танка. "С детства занимаюсь охотой, в принципе неплохо стреляю. В четырнадцать лет уже добыл первого кабана. Вообще родился в Санкт-Петербурге, а на старость уехали с женой в деревню, в Новгородскую область. Пожить, так сказать, своим хозяйством. И оттуда уже пошел на контракт. Почему? У меня уже внуки. Хочется, чтоб они жили в мире. Если такая сложная ситуация, то как можно дома сидеть? Вначале, конечно, все ругались. Я же перед фактом поставил. Но сейчас успокоились и гордятся", - рассказывает мужчина, широко улыбаясь.- А почему двустволка, а не помповик?- Как показала практика, чем меньше патронов, тем точнее стреляешь. Да и перезарядить – это дело недолгое.- В дрон правда легче попасть, чем в утку?- Правда, но утка не хочет тебя убить. Фактор страха сильно влияет.- Но бояться нельзя?- Конечно. За мной же люди и техника. А дрон точно не отвернет, не испугается. Поэтому нужно стрелять и попадать.Танк не выезжает. Он будто прижимается к земле, а после выпрыгивает из укрытия с хищным ревом. В разные стороны фонтанами бьют комья земли, с деревьев сыплются листья и некрупные ветки. Секунда и машина пропадает из виду. Все же "Гром" не лукавил, утверждая, что вес "мангала" для танковой ходовки – это "плюнуть и растереть".Возвращаясь по все той же извилистой тропке, думаю о феномене военных экипажей. Взять, к примеру, этих ребят, ага? Абсолютно ведь разные люди, а по факту семья. Что их связывает? Общая цель, боевая машина, вокруг которой все крутится, а также четкое понимание того, что вместе они способны на многое.Необычная история учителя, ставшего бойцом СВО - в интервью Игоря Гомольского "Дмитрий "Сухарь" Гудуш: Надоело терпеть, что нерусь натравляет вырусь на мою Родину"

