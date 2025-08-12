"Китай всю жизнь воевал": политический аналитик о бесполезности санкций США против Поднебесной - 12.08.2025 Украина.ру
"Китай всю жизнь воевал": политический аналитик о бесполезности санкций США против Поднебесной
"Китай всю жизнь воевал": политический аналитик о бесполезности санкций США против Поднебесной
Санкции против Китая обречены на провал, поскольку американская промышленность критически зависит от китайских поставок, включая оборонный сектор. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политический аналитик, автор и ведущий программы "Хроники смуты" на интернет-канале "День-ТВ" Игорь Нагаев
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/0b/1055603636_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0b3948f119dfdf7c3f0c813e402960a3.jpg
"Как можно напугать Китай, когда американская промышленность страшно зависит от китайских редкоземов? В докладе Сената прозвучала страшная цифра — миллион комплектующих для американской оборонки поступают из Китая", - отмечает Нагаев.Эксперт подчеркивает: "Китайцы — прирожденные торгаши. Они всегда жили у моря и всегда торговали. Договариваться с ними очень тяжело". При этом аналитик опровергает мифы о слабости КНР: "Многие смеются, что китайцы якобы не умеют воевать. Да умеют они воевать. Китай всю жизнь воевал"."Если они в реальном бою смогут применить столько людей, дронов и танков, они массой завалят любого противника", — подчеркивая бесперспективность санкций подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Игорь Нагаев: Трамп хочет задешево получить российскую нефть, а Европа готовит поножовщину на Балтике" на сайте Украина.ру.Также на тему американских санкций в материале "Майкл Бом: Тарифная "игра" Трампа не стоит свеч, рычаги давления США на Россию не будут иметь эффекта" на сайте Украина.ру.
"Китай всю жизнь воевал": политический аналитик о бесполезности санкций США против Поднебесной

Санкции против Китая обречены на провал, поскольку американская промышленность критически зависит от китайских поставок, включая оборонный сектор. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политический аналитик, автор и ведущий программы "Хроники смуты" на интернет-канале "День-ТВ" Игорь Нагаев
"Как можно напугать Китай, когда американская промышленность страшно зависит от китайских редкоземов? В докладе Сената прозвучала страшная цифра — миллион комплектующих для американской оборонки поступают из Китая", - отмечает Нагаев.
Эксперт подчеркивает: "Китайцы — прирожденные торгаши. Они всегда жили у моря и всегда торговали. Договариваться с ними очень тяжело".
При этом аналитик опровергает мифы о слабости КНР: "Многие смеются, что китайцы якобы не умеют воевать. Да умеют они воевать. Китай всю жизнь воевал".
"Если они в реальном бою смогут применить столько людей, дронов и танков, они массой завалят любого противника", — подчеркивая бесперспективность санкций подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Игорь Нагаев: Трамп хочет задешево получить российскую нефть, а Европа готовит поножовщину на Балтике" на сайте Украина.ру.
Также на тему американских санкций в материале "Майкл Бом: Тарифная "игра" Трампа не стоит свеч, рычаги давления США на Россию не будут иметь эффекта" на сайте Украина.ру.
