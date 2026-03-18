Конец Трампа и будущее трампизма. Как из-за военных авантюр закончит президент-предатель

Американские, а за ними и мировые СМИ и эксперты, включая российских, начали смаковать и всячески обсасывать якобы наметившийся раскол в команде президента США Дональда Трампа, пестря самыми разнообразными прогнозами.

2026-03-18T17:29

Сначала заговорили о расколе между Трампом и влиятельными лидерами движения MAGA (Make America Great Again – Сделаем Америку снова великой). После того, как был убит влиятельный символ MAGA Чарли Кирк, сам Трамп начал демонстрировать расхождения между своим поведением и основными принципами движения.Окончательно добила отношения война в Иране, которую Трамп начал вопреки движению MAGA и своим обещаниям сосредоточиться на проблемах США и не втягивать страну в войны, которые ей не выгодны. От Трампа отдалились, ушли и даже начали критиковать его видные "магисты" – журналисты Такер Карлсон и Меган Келли, политики - конгрессмен Томас Масси, основатель ультраправой организации "Хранители клятвы" Стюарт Роудс и экс-конгрессмен Марджори Тейлор Грин. Посыпались и сочувствующие – миллиардер Илон Маск, еще недавно министр внутренней безопасности Кристи Ноэм, директор контртеррористического центра США Джо Кент, ставленник главы офиса нацразведки Тулси Габбард и т. д.Теперь же заговорили, что война в Иране максимально обострила борьбу между ястребами войны и голубями мира в команде Трампа и уже затронула вице-президента Джей Ди Вэнса. Чуть раньше американские ресурсы Politiсo и The Atlantic написали, что Вэнс выступал против начала кампании США в Иране еще до того, как были нанесены первые удары, но вынужден придерживаться официальной линии, хотя в частных беседах продолжает придерживаться своих изначальных взглядов и критикует шефа.Далее на днях немецкая газета Bild поведала, что в окружении Трампа выделились два лагеря — госсекретаря и и. о. советника президента по нацбезопасности Марко Рубио и вице-президента Вэнса. А потом газета Welt вообще написала, что Вэнс оказался в сложной политической ситуации из-за войны в Иране – ему-де пришлось дистанцироваться от внешнеполитических решений Трампа и тем самым позволить выйти на первый план Рубио, своему главному конкуренту на предстоящих в 2028 году президентских выборах.Противники MAGA и Трампа тут же начали вбивать кол и расширять трещины между Рубио и Вэнсом. В частности, газета The Wall Street Journal сообщила, что Трамп всерьез ищет преемника — "наследника своей империи MAGA" и стал все чаще проявлять симпатию к Рубио, хотя прежде прямо называл Вэнса своим потенциальным преемником.Говорили в пользу Вэнса и соцопросы, например, опрос Центра опросов общественного мнения колледжа Эмерсон, которые зафиксировали: безусловным фаворитом в глазах членов Республиканской партии на выборах 2028 года является Вэнс. Его рейтинг одобрения среди республиканцев составляет 52%, а вот у Рубио этот показатель – всего 20%.Сам Трамп на словах публично старается сблизить Рубио и Вэнса, допуская их сотрудничество в будущем, но их продолжают ссорить. Ресурс The Atlantic написал, что в вопросах внешней политики Вэнс с его изоляционистскими взглядами и раньше был аутсайдером в отличие от Рубио, который является сторонником активного вмешательства США в дела за рубежом и сейчас, с войной в Иране, что называется, вышел в цвет.И понятно же даже дураку, что вся эта открытая и закулисная возня метит в Трампа. И должна ответить на два главных вопроса: если Трампа начали сливать, то как это случится? И если уже сейчас ищут преемника, то кто им станет и что это будет означать в жизни США?Трампа не зря иногда сравнивают с первым и последним президентом СССР Михаилом Горбачевым а то, что он задумал с воплощением в жизнь идеологии MAGA, с идеологией и практикой горбачевской так называемой перестройки (с гласностью и ускорением, разумеется).Чисто внешне и схематично – очень похоже. И Горбачев, и Трамп – как бы реформаторы, которые затеяли реформы с одной целью – сделать свои страны сильнее, то есть "снова великими". И в СССР, и в США были придуманы и введены в повестку дня идеологические обоснования усиления – перестройка и MAGA.Но теперь уже очевидна и разница между этими процессами. За Горбачевым негласно стояли США и весь коллективный Запад, которые затеяли перестройку, чтобы НЕ УСИЛИТЬ, а ОСЛАБИТЬ (выделено мною – Авт.) СССР, убрав из него чуждую антизападную коммунистическую начинку и превратив в ресурсного вассала, который отдаст Западу все, что тому нужно.А вот за Трампом стоит та часть представленного Республиканской партией американского глубинного государства, которой надоело ослабление и упадок США, вызванные прежней политикой леволиберальной глобализации, которую отстаивала демократическая партия США.Но это не идеологическая борьба между демократами и республиканцами США. Это борьба между двумя империалистическими моделями установления американского гегемонизма и монополизма в мире.Это агрессивная и жестокая схватка двух империалистических хищников, у которых одна цель – господство Америки, но добиваться ее они хотят и готовы по-разному.Разница же только в том, что демократы предлагали держать мир в узде распространением неких леволиберальных ценностей и флера из общечеловеческих ценностей, подкрепляя это военным и прочим давлением.А вот республиканцы сразу отбросили всю эту идеологическую мишуру за ненадобностью и провозгласили возврат к американскому доминированию и гегемонии исключительно силовыми методами. Трамп сразу заявил, что США – самая великая и мощная страна и имеет приоритетное право брать все, что ей нужно – Канаду, Гренландию. Венесуэлу, Панаму, сейчас вот Иран, а затем Кубу.Если вспомнить заветы умершего от сифилиса некогда могущественного гангстера Аль Капоне, демократы добиваются своего добрым словом и кольтом, а республиканцы – только кольтом. И сейчас этот кольт в руке у Трампа. А он не скрывает, что ему нужен контроль над ресурсами и путями доставки этих ресурсов в США. И потому сразу меняет завуалированные агрессивные методы на откровенную силовую агрессию. Челночную дипломатию "глобализации договоренностей" Трамп, условно говоря, меняет на дипломатию канонерок, пардон, дипломатию авианосцев и АУГ (авианосных ударных групп) своего "мира через силу".Однако одинакова судьба у идеологии перестройки и у принципов MAGA. Они должны были прикрыть ширмой подлинные планы инициаторов процессов и их заказчиков, а потом их одинаково отбрасывают и забывают за ненадобностью. Перестройка уже на скрижалях на дне истории – оплеванная, опозоренная и дискредитированная. MAGA – на пути к этому.С той только разницей, что идеология перестройки уже прикрыла разрушение государства СССР, а вот MAGA может прикрыть либо новое возвышение США на путях умеренного изоляционизма, либо, увы, тоже гражданскую войну и развал США. Если инициаторы процесса –глубинное государство республиканцев – не удержит происходящее под своим контролем и не направит в новое русло, то всё возможно.То же, что сейчас происходит с Трампом и США, свидетельствует: принципы движения MAGA отбрасываются и дискредитируются, Америка снова становится великой, вставая на старый путь экспансионизма и агрессии. И Трамп тут – первый предатель: он клялся, идя в президента, что прекратит все войны и даже норовил вырвать у Нобелевского комитат премию мира. Но стоило только партнерам по бизнесу ему свистнуть и подать команду, как он сразу вернулся в прежний лагерь и начал войны.Миллиардер Трамп – это такой же империалистический хищник, представитель своего класса, который может, конечно, вылупиться из яйца, но огузок все равно будет прикрывать старой скорлупой. Кабы чего не вышло. А ему показали, что может быть, когда стреляли по уху…Перед Трампом сейчас очевидно встали три пути. Сейчас он суетиться и в США, и на внешнем контуре, чтобы укрепить свою власть на предстоящих этим летом выборах в Конгресс. И уже очевидно, что для того, чтобы выполнить заказанные ему вещи и сменить парадигму развития США, ему нужно максимально усилить свою власть. Может быть даже стать диктатором, который порушит прежние принципы управления страной.Диктатором Трамп может стать и когда он выиграет выборы в Конгресс и получит там большинство своих сторонников, которые все его начинания и поддержат, и когда он проиграет выборы, но пойдет укреплять свою власть репрессиями.В первом случае это будет законный легальный путь, во втором – чистая узурпация. Но Трампа, не исключено, и отбирали из всех потенциальных кандидатов в "перестройщики Америки", потому что он – решительный, излишне эмоциональный, самовлюбленный и маниакально самоуверенный человек. Нет, за презрительным отношением к людям он скрывает умение нью-йоркской акулы-риелтора холодно и трезво все рассчитывать и просчитывать. Но когда его, что называется, несет в самолюбовании, то, как говорится, "ховайтесь все". Трамп явно нередко в безумии своем чувствует себя "богоизбранным" или "представителем Всевышнего на земле" – на этом его кукловоды и играют, подталкивая на экстрим.Если Трамп проиграет выборы в Конгресс, а победители не захотят на нем отыграться и оставят досиживать срок, то это будет президентство "хромой утки": пустые декларации и призывы в сочетании с бессилием что-либо сделать. Это будет повторение первого срока Трампа на посту президента (2017-2021).Однако учитывая ярую ненависть к Трампу его недоброжелателей, второй вариант вряд ли осуществим. Трампу будут мстить, и потому уже этой осенью он может столкнуться импичментом. Продуктивным. Он либо отважится на узурпацию власти, либо сам уйдет, либо его отстранят от власти импичментом и уж тогда вволю накуражатся над его рыжими кудрями.И вот в случае отстранения Трампа от власти досрочно и важна фигура преемника – либо Рубио, либо Вэнс. Сегодня большинство обозревателей и экспертов уверены: досидит свой срок Трамп-президент или нет, а также, кто бы ни победил в 2028 году, США уже вряд ли откажутся от той модели развития, которая утверждается сейчас. США уже не вернутся к разорительной для них модели глобализации по лекалам утопично-полудурочных демократов-леволибералов. А значит, будет в той или иной степени утверждаться и развиваться трампизм: модель развития, основанная на изоляционизме США и опоре их на собственные силы при сохранении ведущей роли в мире и для сохранения этой роли.Пока их не спихнут оттуда, США всегда будут претендовать на роль "града на холме" и стремиться всеми рулить и руководить, приоритетно грабя планету в своих интересах. Но от сменщиков Трампа в Белом доме будет зависеть, с какой интенсивностью и в какой пропорции всё это будет делаться. Трампа могут даже специально досрочно убрать с поста президента, чтобы пришел новенький. А информвозня в СМИ вокруг Рубио и Вэнса и должна подготовить общественность к такому кульбиту.Если победит Вэнс, то опора на изоляционизм и уменьшение внешнего экспансионизма будут преобладать в политике США. Если же преемником станет Рубио, то изоляционизм тоже останется, но США будут более активно шуровать и навязывать американское видение за пределами Америки.И по-любому с концом самого Трампа никуда не денется трампизм. И только будущее покажет, готова ли к нему планета, якобы выбравшая многополярный мир.О том, как сам президент стравливает своих возможных преемников - в статье Евгении Кондаковой "Американская парадигма: Трамп сталкивает своих потенциальных преемников, чтобы выбрать наследника MAGA"

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

