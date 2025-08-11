https://ukraina.ru/20250811/stanislav-pritchin-o-doroge-trampa-armeniya-otdaet-na-otkup-ssha-samuyu-chuvstvitelnuyu-chast-territorii-1066817430.html

Станислав Притчин о "дороге Трампа": Армения отдает на откуп США самую чувствительную часть территории

Станислав Притчин о "дороге Трампа": Армения отдает на откуп США самую чувствительную часть территории - 11.08.2025 Украина.ру

Станислав Притчин о "дороге Трампа": Армения отдает на откуп США самую чувствительную часть территории

Сорок два километра "дороги Трампа" это, по большей части, вопрос безопасности самой Армении. Российско-армянские отношения будут находиться под большим вопросом. Нужно будет ставить вопрос о пересмотре двусторонней договоренности по безопасности, потому что Армения выбирает другую сторону, что не вписывается в наши контуры взаимодействия.

2025-08-11T17:20

2025-08-11T17:20

2025-08-11T17:20

интервью

армения

россия

азербайджан

дональд трамп

ильхам алиев

никол пашинян

вооруженные силы украины

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/0d/1039687065_37:0:883:476_1920x0_80_0_0_1631c24b255981d8e3169c32cc20890f.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин.Президенты Армении и Азербайджана Никол Пашинян и Ильхам Алиев 8 августа подписали в Вашингтоне в присутствии Дональда Трампа совместную декларацию о мире. Полный текст парафированного мирного соглашения был опубликован позднее.- Станислав Александрович, обладает ли документ, подписанный в Вашингтоне лидерами Армении и Азербайджана реальным наполнением?- Скорее, это была формальность, потому что из семи пунктов соглашения три — это дипломатический реверанс в сторону Трампа. Произошло парафирование проекта мирного договора, который обсуждался министрами иностранных дел.Окончательного утверждения пока не будет, потому что в Армении надо проводить конституционную реформу. Пока все находится на той же стадии, что и до встречи в Овальном кабинете.Самая прорывная часть документа касается "дорога Трампа". В самом документе прописано, что Армения будет консультироваться с американской компанией. Трамп анонсировал, что земельный участок под дорогу будет взят в аренду на 99 лет.Но это опять предварительные договоренности и нет понимания, как все это будет выглядеть. Будет ли это экстерриториальный коридор, позволяющий Азербайджану иметь связи с эксклавом без пограничного и таможенного контроля. Остается огромное количество неизвестных.- В Иране жестко отреагировали на планы строительства коридора Трампа. Советник верховного лидера Ирана по международным делам Али Акбар Велаяти заявил, что "НАТО хочет лечь между Россией и Ираном, как гадюка", и такой коридор превратится в кладбище наемников Трампа. Насколько сильно этот проект обостряет ситуацию в Закавказье?- Для Ирана вопрос стоит остро, потому что Зангезурский коридор должен проходить по Сюникской области вдоль иранской границы. По итогам второй карабахской войны предполагалось, что безопасность коридора будут обеспечивать российские пограничники.Сейчас там должна появиться американская компания. Американцы всегда стараются обеспечить дипломатический иммунитет для своих сотрудников. Получается, что Армения отдает часть территорий на откуп американцам в самой чувствительной части – на границе с Ираном.Для Ирана это серьезнейший вызов с учетом стратегических отношений Армении и Ирана.Что касается России, то эти 42 километра дороги это, по большей части, вопрос безопасности самой Армении. Теперь российско-армянские отношения будут находиться под большим вопросом. Нужно будет ставить вопрос о пересмотре двусторонней договоренности по безопасности, потому что Армения выбирает другую сторону, что не вписывается в наши контуры взаимодействия.- Здесь возникает главный вопрос – утратила ли российская дипломатия влияние в Закавказье?- Внешне, с точки зрения переговорного процесса, да. Уже года три мы не являемся его основными модераторами. Но за это время ситуацию пытались разрешить американцы, европейцы сами армяне и азербайджанцы, а воз и ныне там.Подключение США тоже не стало прорывом. Основная работа была проведена с российским участием только с участием России. Огромное количество жизней гражданских было сохранено, потому что Россия вовремя подключилась и предложила компромиссный вариант. Российские миротворцы обеспечивали безопасность мирного населения, насколько это было возможно.Россия сделала огромную работу, чтобы мир на Кавказе был. Другой вопрос, что стороны сами не готовы к этому.Сейчас у нас с Арменией и Азербайджаном напряженные отношения. Но мы никуда не ушли. Россия находится на Северном Кавказе. Мы главный торговый партнер Армении и главный несырьевой партнер для Азербайджана.Все крупные инфраструктурные проекты в регионе реализуются или с нами или под наше участие. То есть ситуативно можно сказать, что у России нет столько инструментов, чтобы вовлекаться и тормозить невыгодные для себя проекты. Но при этом в регионе мы остаемся фундаментальным партнером. При тактическом снижении нашего влияния ничего не поменялось.- Тем не менее Азербайджан очень раздражен российскими ударами по нефтяной базе компании SOCAR в Одесской области. Некоторые телеграм-каналы, якобы близкие к окружению Алиева, утверждают, что Баку снимет эмбарго на поставки вооружений Украине. Стоит ли серьезно относиться к этим заявлениям?- Инфраструктура, которая обеспечивает ВСУ энергоресурсами, это одна из целей Вооруженный сил России. Если Азербайджан продолжает экономическое взаимодействие с Украиной, то ему нужно понимать, что эта инфраструктура будет задета напрямую или косвенно.Не думаю, что стояла задача уничтожить именно азербайджанские базы. Скорее, целью было уничтожить резервы горюче-смазочных материалов для ВСУ. Напомню, что удары наносятся и по российским НПЗ.Что касается поставок оружия, то у Азербайджана есть наработки в области ВПК, но они не настолько мощные, чтобы изменить ход конфликта.- Какими вам видятся перспективы российско-азербайджанского урегулирования на фоне высказываний президента Алиева о якобы "оккупированных" территорий Украины?- В прошлом году в Москве он давал другие оценки. Тогда он сказал, что с Россией всегда можно договориться, и знает, почему Украина это не сделала, но не хочет произносить вслух.То есть тактически между нами серьезное охлаждение, но на стратегическом уровне не закрылся ни одни проект. Торговля ведется, транспортировка грузов по МТК "Север-Юг" продолжается. Нет в отношении друг друга санкций и блокады.Пока сложно прогнозировать, как можно выйти из политического охлаждения. Пока любой инцидент или микроконфликт приводит к обмену информационными нападками. В ближайшей перспективе полноценной нормализации не будет.Посмотрим, как удастся нормализовать проекты по нормализации отношений с Арменией без России, и что будет в Армении после парламентских выборов в следующем году. Ситуация очень нестабильная и непредсказуемая. Год назад мы не могли прогнозировать, что российско-азербайджанские отношения будут находиться на такой стадии.- Может ли на фоне этого обостриться ситуация в акватории Каспийского моря, где базируется российская флотилия?- Туда можно перебросить дополнительные катера, но не думаю, что кто-то будет нарушать договоренности в рамках "Каспийского диалога". Региональные меры стабильности важны для всех. Вряд ли кто-то будет играть с огнем.Краснознаменная Каспийская флотилия самая мощная по боевым характеристикам и параметрам. Иранская флотилия менее современна, но тоже представляет грозную силу. То есть стратегически там положение дел не меняется.Подробнее о роли США во взаимоотношениях Армении и Азербайджана Армянское радио о кавказской селекции

https://ukraina.ru/20250811/ukraina-za-nedelyu-sudba-konflikta-mozhet-reshitsya-na-alyaske-1066773004.html

https://ukraina.ru/20250804/rostislav-ischenko-ssha-i-evropa-gotovyat-novuyu-proksi-voynu-kotoraya-po-masshtabam-stanet-1066313729.html

армения

россия

азербайджан

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Денис Рудометов

Денис Рудометов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, армения, россия, азербайджан, дональд трамп, ильхам алиев, никол пашинян, вооруженные силы украины, нато