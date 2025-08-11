https://ukraina.ru/20250811/armyanskoe-radio-o-kavkazskoy-selektsii-1066784892.html

Армянское радио о кавказской селекции

Армянское радио о кавказской селекции - 11.08.2025 Украина.ру

Армянское радио о кавказской селекции

Не судьба расслабиться в отпускном августе. События несутся в темпе Ференца Листа: быстро... Очень быстро… Гораздо быстрее…

2025-08-11T04:52

2025-08-11T04:52

2025-08-11T04:52

сибирь

россия

америка

дональд трамп

ильхам алиев

илон маск

мнения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/19/1058351375_0:0:1400:788_1920x0_80_0_0_f4ee23e91bb2ab707665cda9a611c910.jpg

Придется, все же нечто прояснить. Нет, не имею в виду "Алясочку". Тут пока интриги особой нет. С полгода назад уже рассказывал на этом ресурсе о карте мира, изданной полвека назад в Анкоридже - деловой столице Аляски. Там посреди всей карты красуется громадный Берингов пролив, обрамленный Сибирью и Северной Америкой. Где-то на отшибе маячит крохотная Европка.Патриоты этого штата всегда считали, что потенциал сотрудничества Штатов с новой Россией не сопоставимо выше, чем со Старым миром. Это и выразили как могли графически.Когда публиковал эту карту в прессе, не удержался и рядом разместил картину Микеланджело "Сотворение Адама". Ту, где герои почти соприкасаются пальцами. Ну, как континенты на карте.Говорят, что у Трампа эти "географические новости" будут лежать перед глазами во время переговоров. "Азартен, Парамоша"! Любит карты.Но интриги пока нет. Есть расстояние между нашими континентами - 3,6 км. И есть констатация всезнающего Илона Маска о том, что это поменьше, чем расстояние между Америкой и Европой. Но интриги, повторюсь, нет. Пока. Просто "Юстас отправил, Алекс принял".Но вот интрига по поводу встречи в Белом доме "большой тройки" - Трампа, Алиева и Пашиняна уже появилась. Поэтому, пока об этом.Начну с прелюдий. В конце восьмидесятых работал с социологией по Нагорному Карабаху. Зафиксировал тревожную тенденцию. Обвально разрывались все социальные связи между армянской и азербайджанской общинами в регионе. Прекратились межэтнические браки, вводилось раздельное обучение, формировались по национальному признаку детские футбольные команды…Даже популярные тогда курсы кройки и шитья разделились по тому же признаку.Возникло ощущение надвигающейся беды. Поэтому и попытался разработать со своей кафедрой программу сшивки, восстановления оборванных связей.Написал докладную Генсеку Горбачаву. Меня, тогда уже завкафедры политологии, пожурили за паникерство. Пригласили к секретарю ЦК. Тот объяснил, что национальный вопрос у нас решен окончательно. И не надо попусту бить в колокола.А вскоре понеслось… И я с тех еще давних времен помню как сложны, инерционны, многогранны и запутанны межнациональные отношения.Когда-то спасатели в полуобрушенном операционном зале Чернобыльской АЭС обнаружили оператора, который фиксировал динамику разогрева плазмы реактора. На недоуменный вопрос зачем он нахватал смертельных доз, а не сбежал в безопасную зону, тот ответил: "Кривые разогрева и охлаждения реактора зеркальны. Я фиксировал разогрев, чтобы потом знали сколько времени займет охлаждение."Может и миф, но знаковый. По отношению к межнациональным отношениям, уж точно. Гасить тут приходится столько, сколько их разогревали.Поэтому и изумился. Тому, что Дональд Фредович за час погасил то, что разогревалось даже не десятилетиями, а веками.Подобно чудесным филиппинским хилерам, он одним движением вечного пера мгновенно посшивал тысячи разорванных социальных жил, культурных капилляров, экономических мышечных волокон, моральных сосудов враждующих соседей.Так бывает? Не знаю, не знаю. Может быть - особая ловкость рук? Не уверен.Когда-то доводилось встречаться с отцом нынешнего главы Азербайджана Гейдаром Алиевым. Он, кстати говоря, был куратором БАМа, где довелось помахать топором. Мечтал, чтобы магистраль повернула из порта Ванино на Магадан и далее к мосту через Берингов пролив. Тогда бы на сегодняшнюю встречу лидеры прибыли на пульманах. Эх…Гейдар Алирза оглы поражал масштабностью своей личности. Ошеломлял планами, задумками, мечтами. Рассказывал как азербайджанские нефтяники покоряли Сибирь, строили вместе с армянскими строителями СовГавань. Умел настоящий лидер сшивать пространства, регионы, нации. Дышал пассионарностью и умел это качество внушать своему и другим народам.Но это сейчас не в тренде на Западе. Там больше думают о том как разорвать. Вот, многие с удивлением констатируют катастрофическое обмельчание западных политиков. А тут нет никакой мистики! У них четкое техзадание - депассионаризация своих народов. Так ими управлять легче. Правда, есть и побочный эффект - потом труднодостижимо их полноценное партнерство.Трамп это знает. Или догадывается. Но время, время…Признаюсь, этот пожилой парень мне симпатичен. Вот только не по возрасту тороплив. Успокоить бы его, убедив, что все возможные награды, премии и почести успеет получить. Но пока не сопрягает торопыга свои желания, мечты, хотелки с естественным ходом времени.На этом его и "разводят". Хотя не только его. Вот получаю вопрос от одного из высоких руководителей Средней Азии. Пишет с обеспокоенностью как же мы умудрились про…рать Закавказье, отдать его на откуп американскому хозяину.Отвечаю Сунату. Мол, хозяина "развели" как лоха. Ему подбросили отстойные проекты, которые уже утратили, либо скоро утратят геополитическую актуальность. Вот с приоритетностью сухопутного коридора из России в Америку он бы попал в точку. Как и с совместным проектом по Северному морскому пути. Здесь, здесь будет главное! А его заставляют тратить время и ресурсы на геополитические тупики.Знаю, что Агентство Национальной безопасности Штатов мониторит все телефонные контакты в мире. Может доложат?Может доложат и мою переписку с одним известным целителем из Дагестана. Тот предрекает тяжкую судьбу всем людям и странам, которые живут ненавистью как базовым чувством. Опасается, что Азербайджан через подзабытую структуру ГУАМ подхватил ненависть у Украины. И закончить может также. Не вредно бы Трампу такое знать и поделиться с восточным гостем Белого дома. Но это, наверное, говорит во мне мания величая.Знаю, что великий шоумен обожает анекдоты. Может хоть это дойдет до Овального кабинета.Помните, у Армянского радио спросили о возможности длительной платонической дружбы между двумя красивыми мужчинами. Радио с грустью ответило. Дружить, конечно, могут, но недолго. Рано или поздно природа возьмет свое!А они говорят о каком-то "Зангезурском коридоре" имени Трампа на 99 лет. Тут даже без неизбежного вмешательства Иран, без вероятной ссоры Израиля с Турцией, скоро такое начнется…Короче, с природой не поспоришь. Хорошо, что мы уже изжили комплекс Мичурина. В геополитике, по крайней мере.О том как США стали монополистами на энергетическом рынке Украины - в статье Захара Виноградова и Павла Котова "Финал крупнейшей в истории тайной операции США. Как Вашингтон стал монополистом на энергорынке Европы"

https://ukraina.ru/20201027/1029389249.html

сибирь

россия

америка

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Дмитрий Выдрин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/12/1048790117_431:0:878:447_100x100_80_0_0_fd19cf1e2080be2e419987bfe38eb4b2.jpg

Дмитрий Выдрин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/12/1048790117_431:0:878:447_100x100_80_0_0_fd19cf1e2080be2e419987bfe38eb4b2.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Выдрин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/12/1048790117_431:0:878:447_100x100_80_0_0_fd19cf1e2080be2e419987bfe38eb4b2.jpg

сибирь, россия, америка, дональд трамп, ильхам алиев, илон маск, мнения