"Нам остается полагаться только на ядерную угрозу": аналитик объяснил позицию РФ в противостоянии с НАТО - 11.08.2025
"Нам остается полагаться только на ядерную угрозу": аналитик объяснил позицию РФ в противостоянии с НАТО
"Нам остается полагаться только на ядерную угрозу": аналитик объяснил позицию РФ в противостоянии с НАТО - 11.08.2025 Украина.ру
"Нам остается полагаться только на ядерную угрозу": аналитик объяснил позицию РФ в противостоянии с НАТО
Беспрецедентная милитаризация Европы представляет угрозу для России, однако прямое военное столкновение маловероятно — страны ЕС наращивают оборонный потенциал исключительно для переговоров с позиции силы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский
2025-08-11T06:00
2025-08-11T06:00
новости
россия
европа
украина
дмитрий голубовский
владимир путин
стив уиткофф
ес
украина.ру
нато
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102050/64/1020506402_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_014fe382a2f2adc7a5db1b7c0e126b1e.jpg
"Мы не сможем выиграть конвенциональную войну с Европой. Нам остается полагаться только на ядерную угрозу", — констатировал Голубовский, комментируя заявление Сергея Лаврова о милитаризации ЕС.Аналитик объяснил мотивы европейских стран: "У них есть необоснованные страхи о том, что следующей после Украины может быть Прибалтика. Там тоже есть русскоязычное меньшинство, которое дискриминируется. Они могут считать, что [Президент РФ Владимир] Путин пойдет на Ригу".При этом эксперт скептически оценил возможность прямого вмешательства ЕС: "Уже много раз говорилось, что войска они введут после заключения перемирия. Поэтому прекращать огонь ни в коем случае не надо, потому что они действительно могут туда их ввести"."Европа наращивает свой оборонительный потенциал, чтобы иметь карты, которые в случае чего можно предъявить. Нам надо это иметь в виду", — подчеркнул собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Голубовский: Если Россия остановится на Украине сейчас, ее новые границы будут оспорены в будущем" на сайте Украина.ру.Об итогах визита Стивена Уиткоффа в Москву — в статье Алексея Туманова "Встреча с Путиным возможна, ждите санкций. Трамп о результатах визита Уиткоффа в Москву".
россия
европа
украина
новости, россия, европа, украина, дмитрий голубовский, владимир путин, стив уиткофф, ес, украина.ру, нато, ядерный, ядерное оружие, перемирие, война, главные новости, аналитика, аналитики, эксперты
Новости, Россия, Европа, Украина, Дмитрий Голубовский, Владимир Путин, Стив Уиткофф, ЕС, Украина.ру, НАТО, ядерный, Ядерное оружие, перемирие, война, Главные новости, Аналитика, аналитики, эксперты

"Нам остается полагаться только на ядерную угрозу": аналитик объяснил позицию РФ в противостоянии с НАТО

06:00 11.08.2025
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкКонкурс полевой выучки "Стратегическое многоборье" в Новосибирской области
Конкурс полевой выучки Стратегическое многоборье в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Беспрецедентная милитаризация Европы представляет угрозу для России, однако прямое военное столкновение маловероятно — страны ЕС наращивают оборонный потенциал исключительно для переговоров с позиции силы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский
"Мы не сможем выиграть конвенциональную войну с Европой. Нам остается полагаться только на ядерную угрозу", — констатировал Голубовский, комментируя заявление Сергея Лаврова о милитаризации ЕС.
Аналитик объяснил мотивы европейских стран: "У них есть необоснованные страхи о том, что следующей после Украины может быть Прибалтика. Там тоже есть русскоязычное меньшинство, которое дискриминируется. Они могут считать, что [Президент РФ Владимир] Путин пойдет на Ригу".
При этом эксперт скептически оценил возможность прямого вмешательства ЕС: "Уже много раз говорилось, что войска они введут после заключения перемирия. Поэтому прекращать огонь ни в коем случае не надо, потому что они действительно могут туда их ввести".
"Европа наращивает свой оборонительный потенциал, чтобы иметь карты, которые в случае чего можно предъявить. Нам надо это иметь в виду", — подчеркнул собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Голубовский: Если Россия остановится на Украине сейчас, ее новые границы будут оспорены в будущем" на сайте Украина.ру.
Об итогах визита Стивена Уиткоффа в Москву — в статье Алексея Туманова "Встреча с Путиным возможна, ждите санкций. Трамп о результатах визита Уиткоффа в Москву".
6 августа, 07:00
Станислав Крапивник: Даже если НАТО с большим трудом захватит Калининград, Россия все равно его отобьет Цена взятия Калининграда для любого противника будет слишком велика. Если НАТО думают, что набьют на этом руки для дальнейшей войны с Россией, то у них руки будут в крови и в синяках, считает подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
Россия, Европа, Украина, Дмитрий Голубовский, Владимир Путин, Стив Уиткофф, ЕС, НАТО, ядерное оружие, перемирие, война
 
