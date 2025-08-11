https://ukraina.ru/20250811/nam-ostaetsya-polagatsya-tolko-na-yadernuyu-ugrozu-analitik-obyasnil-pozitsiyu-rf-v-protivostoyanii-s-1066690031.html

"Нам остается полагаться только на ядерную угрозу": аналитик объяснил позицию РФ в противостоянии с НАТО

Беспрецедентная милитаризация Европы представляет угрозу для России, однако прямое военное столкновение маловероятно — страны ЕС наращивают оборонный потенциал исключительно для переговоров с позиции силы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский

"Мы не сможем выиграть конвенциональную войну с Европой. Нам остается полагаться только на ядерную угрозу", — констатировал Голубовский, комментируя заявление Сергея Лаврова о милитаризации ЕС.Аналитик объяснил мотивы европейских стран: "У них есть необоснованные страхи о том, что следующей после Украины может быть Прибалтика. Там тоже есть русскоязычное меньшинство, которое дискриминируется. Они могут считать, что [Президент РФ Владимир] Путин пойдет на Ригу".При этом эксперт скептически оценил возможность прямого вмешательства ЕС: "Уже много раз говорилось, что войска они введут после заключения перемирия. Поэтому прекращать огонь ни в коем случае не надо, потому что они действительно могут туда их ввести"."Европа наращивает свой оборонительный потенциал, чтобы иметь карты, которые в случае чего можно предъявить. Нам надо это иметь в виду", — подчеркнул собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Голубовский: Если Россия остановится на Украине сейчас, ее новые границы будут оспорены в будущем" на сайте Украина.ру.Об итогах визита Стивена Уиткоффа в Москву — в статье Алексея Туманова "Встреча с Путиным возможна, ждите санкций. Трамп о результатах визита Уиткоффа в Москву".

