"Нам остается полагаться только на ядерную угрозу": аналитик объяснил позицию РФ в противостоянии с НАТО
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкКонкурс полевой выучки "Стратегическое многоборье" в Новосибирской области
Беспрецедентная милитаризация Европы представляет угрозу для России, однако прямое военное столкновение маловероятно — страны ЕС наращивают оборонный потенциал исключительно для переговоров с позиции силы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский
"Мы не сможем выиграть конвенциональную войну с Европой. Нам остается полагаться только на ядерную угрозу", — констатировал Голубовский, комментируя заявление Сергея Лаврова о милитаризации ЕС.
Аналитик объяснил мотивы европейских стран: "У них есть необоснованные страхи о том, что следующей после Украины может быть Прибалтика. Там тоже есть русскоязычное меньшинство, которое дискриминируется. Они могут считать, что [Президент РФ Владимир] Путин пойдет на Ригу".
При этом эксперт скептически оценил возможность прямого вмешательства ЕС: "Уже много раз говорилось, что войска они введут после заключения перемирия. Поэтому прекращать огонь ни в коем случае не надо, потому что они действительно могут туда их ввести".
"Европа наращивает свой оборонительный потенциал, чтобы иметь карты, которые в случае чего можно предъявить. Нам надо это иметь в виду", — подчеркнул собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Голубовский: Если Россия остановится на Украине сейчас, ее новые границы будут оспорены в будущем" на сайте Украина.ру.
Об итогах визита Стивена Уиткоффа в Москву — в статье Алексея Туманова "Встреча с Путиным возможна, ждите санкций. Трамп о результатах визита Уиткоффа в Москву".
6 августа, 07:00Станислав Крапивник: Даже если НАТО с большим трудом захватит Калининград, Россия все равно его отобьет Цена взятия Калининграда для любого противника будет слишком велика. Если НАТО думают, что набьют на этом руки для дальнейшей войны с Россией, то у них руки будут в крови и в синяках, считает подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
Подписывайся на