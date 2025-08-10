https://ukraina.ru/20250810/zapadnaya-ukraina-za-minuvshuyu-nedelyu-nabu-protiv-postavschikov-dronov-a-ttsk--protiv-voditeley-1066742195.html

Западная Украина за минувшую неделю. НАБУ против поставщиков дронов, а ТЦК – против водителей

В условиях сокращения западного финансирования Киев хочет взять под контроль любые финансовые потоки во всех регионах, прежде всего связанные с силовыми структурами и вооруженными формированиями.

НАБУ продолжает "кошмарить" поставщиков дронов в регионеГромкое дело о поставках вооруженным формированиям Украины дронов по завышенным ценам, одним из фигурантов которого оказался начальник Мукачевской районной военной администрации (РВА) Сергей Гайдай, не стало последней операцией Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в этой сфере. Обыски прошли также во львовской фирме, которая импортирует БПЛА, – речь идет как о завышенных ценах, так и о фиктивных контрактах.Напомню, в минувшие выходные детективы НАБУ задержали группу лиц, в том числе и Сергея Гайдая, за коррупцию во время поставок дронов одной из частей Национальной гвардии Украины. По данным следствия, в течение 2024-2025 годов участники группы наладили схему системного завладения бюджетными средствами, выделенными органами местного самоуправления на нужды сил обороны, а также получение и предоставление неправомерной выгоды в особо крупных размерах. Речь шла о завышении цен ориентировочно на 30%, при этом сумма контракта составила около 10 миллионов гривен.2 августа Кабинет министров Украины согласовал увольнение Сергея Гайдая с должности начальника Мукачевской РВА, а Зеленский уволил чиновника по его собственному заявлению. Высший антикоррупционный суд 4 августа решил содержать Гайдая под стражей с возможностью внесения залога в 10 миллионов гривен (при этом Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) требовала для него втрое больший залог).Сергей Гайдай – выходец из Северодонецка Луганской области, в Мукачево он появился в 2015 году по команде уроженца Львова Алексея Резникова (позже – министра обороны Украины), чьим помощником в качестве депутата Киевсовета был Гайдай. "Парашютист" стал депутатом Мукачевского районного совета и главой Мукачевской райгосадминистрации (работал на этом посту до ноября 2018 года). Затем он некоторое время был советником патронатной службы главы Закарпатской обладминистрации Игоря Бондаренко, фактически выполняя функции "теневого губернатора".С 25 октября 2019 по 15 марта 2023 года Сергей Гайдай руководил Луганской областной государственной, позже военной администрацией, но был уволен из-за обоснованных подозрений в коррупционной деятельности. Некоторое время находился в запасе Офиса президента Украины, его даже называли кандидатом на должность начальника Тернопольской ОВА. 15 марта 2024 Зеленский назначил его начальником Мукачевской районной военной администрации. Судя по всему, Гайдай продолжает оставаться в обойме Офиса президента, поскольку 7 августа за него внесли залог, и он вышел на свободу.А накануне, 6 августа, детективы НАБУ пришли с обысками в офис львовской компании "Экс Им Украина" – тоже из-за вероятного завышения цен при импорте беспилотников, а также фиктивных контрактов. Хотя в НАБУ не предоставили никаких комментариев по поводу обысков, журналисты нашли в реестре решения Высшего антикоррупционного суда, касающиеся расследования НАБУ и САП относительно кражи более 200 миллионов гривен на закупках дронов в 2023 году. Следователи считают, что в схему было привлечено львовское ООО "Экс Им Украина".Согласно досудебному расследованию, должностные лица Государственной службы специальной связи и защиты информации (Госспецсвязи) растратили деньги из бюджета при закупке беспилотников Autel EVO Max 4T и DJI Mavic 3 по завышенным ценам, и в дальнейшем легализовали деньги. Цепочка поставщиков состояла из компаний "Защита и охрана сервис", "Ревайсел Трейд", "Селварт Консалт" и "Экс Им Украина", которые использовали один и тот же IP-адрес для доступа к банковским счетам.Завышение цены дронов составило минимум 211,6 млн. грн. При этом в ноябре 2023 года ООО "Защита и охрана сервис" перечислило на расчетные счета польской компании Legas Group 6,6 млн. долларов, а она отправила часть денег на счета компаний из Маврикия, что может указывать на попытку легализации средств. При этом Legas Group, зарегистрированная в Кракове в конце 2022 года, формально занимается ресторанным бизнесом и не имеет никакого отношения к поставке беспилотников.Бенефициар "Экс Им Украина", львовский бизнесмен Юрий Волян, в комментарии львовским журналистам подтвердил, что в офисе его предприятия состоялись обыски по делу относительно закупок Госспецсвязи, которое открыли еще в 2023 году. По словам предпринимателя, согласно контракту от 2023 года его компания полностью выполнила условия и передала БПЛА Госспецсвязи, но сама служба до сих пор окончательно не рассчиталась с ними.О возможном выводе денег на Маврикий через польскую компанию Юрий Волян сказал, что не может это прокомментировать, поскольку "не владеет такой информацией". При этом компании "Защита и охрана сервис" и "Экс Им Украина" ранее принадлежали Роману Воляну – отцу Юрия Воляна.Львовские комментаторы убеждены, что обыски на фирме-поставщике дронов не имеют ничего общего с антикоррупционной деятельностью – тем более что ни одному должностному лицу Госспецсвязи подозрение не предъявлено. В условиях сокращения западного финансирования Киев просто хочет взять под тотальный контроль любые финансовые потоки в регионах, прежде всего, связанные с силовыми структурами и вооруженными формированиями.Мобилизация оставляет жителей Западной Украины без аптек и транспортаГосударственная центральная районная аптека (ГЦРА) №33 в Любешове на Волыни, неподалеку от границы с Белоруссией, закрыта. Аптека не работает из-за мобилизации её единственного работника – исполняющего обязанности заведующего Романа Бондарчука.ГЦРА №33 играет важную роль в системе медицинского обеспечения общины, она поставляет лекарства сельским медицинским учреждениям бывшего Любешовского района, пишут волынские СМИ. Соответственно, перестали работать аптеки в сёлах Ветлы и Большая Глуша, являющиеся подразделениями аптеки №33.Поселковый глава Любешова Олег Кух подтвердил, что мобилизация работника привела к деструктиву в работе аптеки и создала критическую ситуацию для части пациентов. "Поселковый совет ищет пути решения этой проблемы. О результатах обязательно сообщим населению", – отметил он.Чрезвычайно критично то, что эта аптека – единственная в общине, имеющая лицензию на отпуск сильнодействующих препаратов, которые используются в лечении психических расстройств. В настоящее время пациенты, нуждающиеся в таких препаратах, остались без возможности получить их на месте. Роман Бондарчук советует пациентам с рецептами от психиатра или невропатолога обращаться в аптеки в Луцке. Однако до областного центра – 135 километров, и общественный транспорт из Любешова туда не ходит.В Черновцах ситуация с общественным транспортом намного лучше, тем более что как раз 8 августа город получил 15 городских автобусов чешской марки SOR NB12 2011 года выпуска – в подарок от Праги в рамках партнерства со столицей Чехии. Такой автобус стоит десятки тысяч евро, а с учетом растаможки, доставки и оформления, которые Прага тоже взяла на себя, – под 100 тысяч евро. Так что подарок существенно сэкономил бюджет Черновцов."Это стандартный городской автобус, чехи очень хорошо подготовили их, они все в очень хорошем техническом состоянии. В дороге показали, что все успешно едут, и нет никаких технических нареканий. Считайте, проехали более 1000 км, и никаких технических проблем не было", – заявил Сергей Добржанский, секретарь исполкома Черновицкого городского совета.Автобусы передали на баланс коммунального предприятия "Черновицкое троллейбусное управление" (ЧТУ). Его директор Олег Гульпак обещает выпустить их на линии ориентировочно через месяц – мол, нужно провести технический осмотр, регистрацию, установить валидаторы для электронных билетов. Однако вполне может случиться, что за руль чешских автобусов просто некому будет сесть, ведь водителей ЧТУ постоянно мобилизуют.В прошлом году мэр Черновцов Роман Кличук жаловался, что более 50 работников троллейбусного управления в Черновцах получили повестки, речь шла преимущественно о водителях троллейбусов и коммунальных автобусов. "Не могу сказать, призовут их или не призовут. Понятно, что это будет паралич города", – сказал тогда Кличук.Каждый день на улицы Черновцов выходят около 50 троллейбусов и почти 40 автобусов, но в ЧТУ есть 58 вакансий для водителей троллейбусов и еще 38 – автобусов. Однако в целом коммунальное предприятие может забронировать только 50% военнообязанных работников, поэтому люди не спешат туда трудоустраиваться.При этом спикер Черновицкого областного ТЦК (территориальный центр комплектации, военкомат – прим.) Татьяна Гайдащук никаких проблем не видит. На вопрос журналистов "Общественного" телевидения о том, как дальше троллейбусное управление должно обеспечивать работу транспорта в Черновцах, если часть работников мобилизовали, Гайдащук ответила, что, по её мнению, это не зависит от работы ТЦК."У нас свои задачи, свои требования, и мы действуем на основании тех законодательных норм. Это вопрос не совсем к нам", – заявила она, добавив, что "руководитель предприятия, организации или учреждения заранее должен позаботиться о бронировании работников".Такие же проблемы есть во всех областных центрах региона. Как сообщало издание Украина.ру, Ивано-Франковскому коммунальному предприятию "Электроавтотранс" в конце прошлого года не хватало как минимум 30 водителей автобусов. С тех пор ситуация, очевидно, только усугубилась.О том, что говорят о ситуации на Украине в связи с предстоящими переговорами Путина и Трампа эксперты Украины - в статье ""Трампу не быть диктатором условий игры". Как украинские эксперты оценивают будущие переговоров РФ и США"

