"Трампу не быть диктатором условий игры". Как украинские эксперты оценивают будущие переговоров РФ и США

В украинском экспертном сообществе гадают, о чём могут договориться Владимир Путин и Дональд Трамп и какие последствия это будет иметь для остатков Украины. Думают и о том, что представляют собой эти остатки.

Россия не будет беспрекословно выполнять пожелания Трампа, США уже не игрок "номер один" в мире, за этот статус "номера один" идёт схватка, исход которой еще не предрешён, считает депутат Верховной Рады Анна Скороход."Сказать, что сейчас Трамп скажет России сделать так, и они побегут делать, или что Россия, Китай или Индия боятся санкций… мне кажется, они все очень ярко ответили на заявления Трампа", - сказала нардеп, добавив, что эти страны и сами сильны, влияют на мировые процессы, "поэтому никто не будет давать Трампу быть диктатором условий игры".А условия игры, которые Америка хотела бы продиктовать, возможно, заключаются в том, чтобы заморозить сейчас войну по линии фронта, но при этом оставить её следующим поколениям". Такое предположение высказал в эфире интернет-канала Politeka украинский политолог Андрей Золотарёв.По его мнению, с учётом проблем, появившихся у Зеленского, Трамп сможет дожать его. И Украина будет "не за столом, а на столе"."И эту проблему (раздела страны - Ред.) мы в итоге передадим своим детям и внукам", - сказал эксперт. Правда, не факт, что в Москве такую перспективу сочтут приемлемой.А что делать украинцам, за какую Украину призывают их бороться националистические псевдоэлиты в Киеве? Таким вопросом задаётся вынужденно покинувшая страну и попавшая под санкции киевского режима известная украинская актриса, журналистка и телеведущая Снежана Егорова. Она в эфире одного из ютуб-каналов подчеркнула, что Конституция растоптана, что нет больше у граждан никаких прав — даже у тех, кто остается на территории страны.Напротив, похищения людей военкомами, насильственная мобилизация является, по сути, войною со своими же гражданами. Люди не хотят воевать, но их мнением или их религиозными убеждениями никто не интересуется — заталкивают в бусик и отправляют на убой."Украина - не правовое, не внеблоковое, не многонациональное, не многоязыковое, не многокультурное, не многорелигиозное государство. То есть, всё то, что было написано в Конституции — этого нет", - констатировала она, добавив, что "нет правосудия, нет Конституции, нет граждан"."Те люди, которые остались в пределах Украины — у них тоже нет гражданских прав. То есть, это какое-то население, которое живёт не понятно в каких условиях, и оно не знает, что его завтра ждёт. Куда их ведут? Их ведут на убой. Они просто не могут ещё этого до конца осознать. Они не могут поверить, что это не закончится, пока они не закончатся", - констатировала Егорова.А пока полезно было бы вспомнить о том, как всё начиналось, почему одни украинцы начали убивать других? В чём причина, что заставило людей воевать? Об этом в интервью блогеру, известному как "Колобкок из Одессы", рассказал Виталий - житель Луганска, прораб-строитель, а потом - офицер-танкист, сражавшийся с ВСУ.Отвечая на вопрос, что заставило взять в руки оружие, он отметил, что об этом спрашивают многие."В тот 2014 год, когда всё только начиналось, я до последнего тянул, потому что многие мои друзья, знакомые пошли уже, взяли в руки оружие, уже начались захваты админзданий, ситуация накалённая. Я до последнего тянул, потому что у меня стройка, хозяева закрывать стройки, замораживать не собирались, никто в это (в настоящую войну — Авт.) не верил… Днём на стройке, вечером — на блок-посту", - сказал луганчанин.Он продолжил: "После чего я взял оружие?.. Я залез на стройке на крышу, как раз кровлю делали. И в этот момент залетает "Сушка". У меня от центра города — два километра. Центр Луганска… Это как раз тот знаменательный день, когда по администрации она лупанула. И вот она делает один кружочек, второй кружочек, ловушки отстрелила. И на третий — хоп, носом вниз, а я вот, просто смотрю на неё, вот она надо мной… И — чёрные полосы, и прямо по центру, по администрации она ударила. Восемь погибших было… А просто перед этой администрацией как раз парк… в этом парке у меня ребёнок гулял".Какой отец не возьмётся после этого за оружие? "Если стреляют в меня, то будьте готовы к тому, что будут стрелять в ответ… Тем более, если (есть) угроза твоей семье", - сказал луганчанин.Он подчеркнул, что поднял оружие не против страны Украины, которую любил и любит, а против тех, кто в этой стране незаконно пришёл к власти.Фактически война длится уже больше десятилетия. Но готов ли Киев действительно её завершить? По всей видимости, нет. Мир ни в каком виде не устраивает Зеленского, считает находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александ Дубинский."Окончание войны будет означать полный крах для системы зеленского (нардеп в своём блоге пишет эту фамилию с маленькой буквы — Ред.) и для него лично. Поэтому за войну он будет цепляться до последнего. И чем ниже будет рейтинг - тем сильнее. Потому что это уже станет вопросом физического выживания", - пояснил опальный политик.По его мнению, если Трампу удастся добиться прекращения огня, то дни киевского режима будут сочтены - "все это "едет", пока идет война".А бывший глава украинского правительства Николай Азаров задаёт вопрос — что, собственно, защищают сейчас солдаты ВСУ? Он в своём ютуб-канале отметил, что "Родина давным-давно уже не та" - недра её проданы, промышленность продана, сельское хозяйство продано — у них ничего нет."Зеленского только защищают. Вот главный вопрос к украинскому народу", - заключил политик, слова которого приводит РИА Новости.А война идёт не только на фронте, она, как злокачественная опухоль, даёт метастазы. Вот в тихих и мирных Черкассах в четверг, 7 августа, вооружённый мужчина ворвался в McDonald’s в самом центре города, произвёл несколько выстрелов, ранил себя (порезал шею), потом заперся в туалете. На место прибыл спецназ, мужчину уговорил сдаться полицейский психолог. В местных СМИ пишут, что нарушитель - военнослужащий одной из бригад ВСУ. Чего он добивался своим поступком, не вполне понятно. Но ясно, что с психикой - явные проблемы. Сообщается, что он арестован в процессуальном порядке, медики оказывают ему помощь.Незадолго до этого случая в тех же Черкассах мужчина вытащил пистолет и гранаты, когда военкомы ТЦК остановили его для проверки документов. Пытался взять ТЦКашников в заложники, но не получилось - был задержан при помощи спецназа полиции.В мирной жизни, когда (и если) она наступит, долго ещё придётся преодолевать последствия войны. В том числе последствия "боевого" применения психотропных препаратов, которые западные корпорации испытывают на солдатах ВСУ. Об этом в эфире радио Sputnik сказал экс-спикер армии ДНР, военный эксперт Эдуард Басурин.По его словам, с 2014 года на воинах ВСУ тестируют психостимуляторы, снижающие ощущение боли и страха. Испытания идут для последующего использования таких препаратов в армиях стран НАТО.Басурин напомнил, что в этом деле фармкомпании достигли большого прогресса, не зря на Украине работает большое количество западных биохимических лабораторий "для производства тех или иных видов убийств".Какие ещё там разрабатываются смертельные сюрпризы? Зачем это нужно самим украинцам — вопрос открытый.В завершение еще раз о проблеме дефицита воды в Донбассе (об этом мы писали в предыдущем обзоре). Трудно людям, трудно и братьям нашим меньшим, которые не могут сами о себе позаботиться.Донецкий приют "4 лапки" информирует, что воду теперь приходится... покупать."Ну хорошо, ладно, будем объявлять сборы и на воду. Но это только питьевая. А что же делать с технической водой, которой нужно в разы больше и без которой крайне сложно представить работу такой организации как наша? Честно говоря, мы не знаем что делать и кто нам сможет помочь... Ситуация угрожает приюту крайне опасными последствиями. Полтысячи животных просто не могут остаться без воды. Мы через несколько дней все утонем в грязи", - говорится в сообщении.Вода нужна не разово, а регулярно и стабильно, хотя бы 1-2 раза в неделю, чтобы наполнить все купленные емкости (±20 тонн), напомнили в приюте.И обратились к читателям: "Если кто-то знает, куда обратиться и какие волшебные слова произнести, чтобы нам наладили подвоз воды, пожалуйста, сделайте это. От этой безысходности у нас опускаются руки...".Неужели мы всей Россией — и не поможем?Подробнее о происходящем на Украине и вокруг неё — в статье Михаила Павлива "Про шкуру неубитого медведя. Что хочет Запад сделать с Россией и как этому противостоять" И в статье Александра Чаленко "Пять причин, почему Россия не должна идти на "похабный мир" с Трампом"

