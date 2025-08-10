"Мы не можем идти на прекращение огня": эксперт Голубовский рассказал о рисках переговоров с США - 10.08.2025 Украина.ру
"Мы не можем идти на прекращение огня": эксперт Голубовский рассказал о рисках переговоров с США
Предстоящие переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа вряд ли приведут к прорыву в урегулировании конфликта — позиции сторон остаются противоположными, а временное перемирие может обернуться против России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский
Аналитик подчеркнул, что заморозка конфликта выгодна исключительно Украине: "Если Украина возьмет перемирие на месяц, ей подвезут ракеты, и нам устроят веселую жизнь. Они и так нам ее устроили в последнее время с атаками на аэропорты и железнодорожную инфраструктуру".Особое внимание эксперт уделил роли европейских стран: "Возможно, немцы боятся, что вслед за Украиной будет Прибалтика. Европейцы убедили Зеленского в том, что на уступки идти не надо"."Мы не можем идти на прекращение огня, а Вашингтон не уполномочен от лица Украины подписывать какое-либо соглашение в рамках которого были бы приняты российские условия", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Голубовский: Если Россия остановится на Украине сейчас, ее новые границы будут оспорены в будущем" на сайте Украина.ру.Об итогах визита Стивена Уиткоффа в Москву — в статье Алексея Туманова "Встреча с Путиным возможна, ждите санкций. Трамп о результатах визита Уиткоффа в Москву".
новости, украина, россия, сша, дмитрий голубовский, владимир путин, дональд трамп, украина.ру, сво, дзен новости сво, перемирие, переговоры, новости переговоров, переговоры по украине 2025, новости о переговорах россии и украины, прибалтика
Новости, Украина, Россия, США, Дмитрий Голубовский, Владимир Путин, Дональд Трамп, Украина.ру, СВО, дзен новости СВО, перемирие, переговоры, новости переговоров, переговоры по Украине 2025, новости о переговорах России и Украины, Прибалтика

06:15 10.08.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа артрасчета РСЗО "Град" на Курском направлении СВО
Предстоящие переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа вряд ли приведут к прорыву в урегулировании конфликта — позиции сторон остаются противоположными, а временное перемирие может обернуться против России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский
"Позиции сторон остаются неизменными. Не представляю, на какие уступки может пойти Россия, которая считает четыре бывшие украинские области своими регионами", — заявил Голубовский, комментируя возможные результаты встречи лидеров.
Аналитик подчеркнул, что заморозка конфликта выгодна исключительно Украине: "Если Украина возьмет перемирие на месяц, ей подвезут ракеты, и нам устроят веселую жизнь. Они и так нам ее устроили в последнее время с атаками на аэропорты и железнодорожную инфраструктуру".
Особое внимание эксперт уделил роли европейских стран: "Возможно, немцы боятся, что вслед за Украиной будет Прибалтика. Европейцы убедили Зеленского в том, что на уступки идти не надо".
"Мы не можем идти на прекращение огня, а Вашингтон не уполномочен от лица Украины подписывать какое-либо соглашение в рамках которого были бы приняты российские условия", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Голубовский: Если Россия остановится на Украине сейчас, ее новые границы будут оспорены в будущем" на сайте Украина.ру.
Об итогах визита Стивена Уиткоффа в Москву — в статье Алексея Туманова "Встреча с Путиным возможна, ждите санкций. Трамп о результатах визита Уиткоффа в Москву".
НовостиУкраинаРоссияСШАДмитрий ГолубовскийВладимир ПутинДональд ТрампУкраина.руСВОдзен новости СВОперемириепереговорыновости переговоровпереговоры по Украине 2025новости о переговорах России и УкраиныПрибалтика
 
