"Мы не можем идти на прекращение огня": эксперт Голубовский рассказал о рисках переговоров с США

Предстоящие переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа вряд ли приведут к прорыву в урегулировании конфликта — позиции сторон остаются противоположными, а временное перемирие может обернуться против России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский

Аналитик подчеркнул, что заморозка конфликта выгодна исключительно Украине: "Если Украина возьмет перемирие на месяц, ей подвезут ракеты, и нам устроят веселую жизнь. Они и так нам ее устроили в последнее время с атаками на аэропорты и железнодорожную инфраструктуру".Особое внимание эксперт уделил роли европейских стран: "Возможно, немцы боятся, что вслед за Украиной будет Прибалтика. Европейцы убедили Зеленского в том, что на уступки идти не надо"."Мы не можем идти на прекращение огня, а Вашингтон не уполномочен от лица Украины подписывать какое-либо соглашение в рамках которого были бы приняты российские условия", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Голубовский: Если Россия остановится на Украине сейчас, ее новые границы будут оспорены в будущем" на сайте Украина.ру.Об итогах визита Стивена Уиткоффа в Москву — в статье Алексея Туманова "Встреча с Путиным возможна, ждите санкций. Трамп о результатах визита Уиткоффа в Москву".

