https://ukraina.ru/20250810/my-ne-mozhem-idti-na-prekraschenie-ognya--ekspert-golubovskiy-rasskazal-o-riskakh-peregovorov-s-ssha-1066689133.html
"Мы не можем идти на прекращение огня": эксперт Голубовский рассказал о рисках переговоров с США
"Мы не можем идти на прекращение огня": эксперт Голубовский рассказал о рисках переговоров с США - 10.08.2025 Украина.ру
"Мы не можем идти на прекращение огня": эксперт Голубовский рассказал о рисках переговоров с США
Предстоящие переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа вряд ли приведут к прорыву в урегулировании конфликта — позиции сторон остаются противоположными, а временное перемирие может обернуться против России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский
2025-08-10T06:15
2025-08-10T06:15
2025-08-10T06:15
новости
украина
россия
сша
дмитрий голубовский
владимир путин
дональд трамп
украина.ру
сво
дзен новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/06/1061576922_0:117:3041:1828_1920x0_80_0_0_d5bf0c9b3cdc3695d51d52238149dd3c.jpg
Аналитик подчеркнул, что заморозка конфликта выгодна исключительно Украине: "Если Украина возьмет перемирие на месяц, ей подвезут ракеты, и нам устроят веселую жизнь. Они и так нам ее устроили в последнее время с атаками на аэропорты и железнодорожную инфраструктуру".Особое внимание эксперт уделил роли европейских стран: "Возможно, немцы боятся, что вслед за Украиной будет Прибалтика. Европейцы убедили Зеленского в том, что на уступки идти не надо"."Мы не можем идти на прекращение огня, а Вашингтон не уполномочен от лица Украины подписывать какое-либо соглашение в рамках которого были бы приняты российские условия", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Голубовский: Если Россия остановится на Украине сейчас, ее новые границы будут оспорены в будущем" на сайте Украина.ру.Об итогах визита Стивена Уиткоффа в Москву — в статье Алексея Туманова "Встреча с Путиным возможна, ждите санкций. Трамп о результатах визита Уиткоффа в Москву".
https://ukraina.ru/20250808/shest-variantov-i-odin-sryv-ukraina-v-mezhdunarodnom-kontekste-1066622731.html
украина
россия
сша
прибалтика
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/06/1061576922_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_79cb44e5cb8bc345d9e939892d1cb95c.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, сша, дмитрий голубовский, владимир путин, дональд трамп, украина.ру, сво, дзен новости сво, перемирие, переговоры, новости переговоров, переговоры по украине 2025, новости о переговорах россии и украины, прибалтика
Новости, Украина, Россия, США, Дмитрий Голубовский, Владимир Путин, Дональд Трамп, Украина.ру, СВО, дзен новости СВО, перемирие, переговоры, новости переговоров, переговоры по Украине 2025, новости о переговорах России и Украины, Прибалтика
"Мы не можем идти на прекращение огня": эксперт Голубовский рассказал о рисках переговоров с США
Предстоящие переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа вряд ли приведут к прорыву в урегулировании конфликта — позиции сторон остаются противоположными, а временное перемирие может обернуться против России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский