"Тактическое ядерное оружие уже в Европе": Крапивник предупредил о реальной угрозе Калининграду

"Тактическое ядерное оружие уже в Европе": Крапивник предупредил о реальной угрозе Калининграду

Американское тактическое ядерное оружие в Европе создаёт принципиально новую угрозу для безопасности Калининградской области. Таким мнением в беседе с журналистами издания Украина.ру поделился подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник

Эксперт подчеркнул, что размещение бомб B61-12 в Европе резко повышает риски ядерного конфликта."Американцы разместили в Европе планирующие ядерные авиабомбы. Да, это не ракеты. Да, самолёт должен донести их до цели. Но F-35 такую бомбу нести может", — пояснил военный аналитик. По его словам, это оружие представляет особую опасность из-за возможности скрытного применения.Крапивник отметил, что Россия вынуждена учитывать эту угрозу: "Это крайне взрывоопасное устройство. Мы должны быть готовы к любому развитию событий". При этом эксперт уверен, что даже ядерный удар не гарантирует успеха в захвате Калининграда."Если они решатся на применение тактического ядерного оружия, это будет означать только одно — полномасштабную войну с непредсказуемыми последствиями", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Станислав Крапивник: Даже если НАТО с большим трудом захватит Калининград, Россия все равно его отобьет" на сайте Украина.ру.О том, какое влияние бои в Курской области оказали на ход специальной военной операции — в материале "Сергей Сазонов: НАТО разыграет курский сценарий под Калининградом, если не поверит в решимость России".

