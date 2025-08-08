"Тактическое ядерное оружие уже в Европе": Крапивник предупредил о реальной угрозе Калининграду - 08.08.2025 Украина.ру
https://ukraina.ru/20250808/takticheskoe-yadernoe-oruzhie-uzhe-v-evrope-krapivnik-predupredil-o-realnoy-ugroze-kaliningradu-1066636240.html
"Тактическое ядерное оружие уже в Европе": Крапивник предупредил о реальной угрозе Калининграду
"Тактическое ядерное оружие уже в Европе": Крапивник предупредил о реальной угрозе Калининграду - 08.08.2025 Украина.ру
"Тактическое ядерное оружие уже в Европе": Крапивник предупредил о реальной угрозе Калининграду
Американское тактическое ядерное оружие в Европе создаёт принципиально новую угрозу для безопасности Калининградской области. Таким мнением в беседе с журналистами издания Украина.ру поделился подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
Эксперт подчеркнул, что размещение бомб B61-12 в Европе резко повышает риски ядерного конфликта."Американцы разместили в Европе планирующие ядерные авиабомбы. Да, это не ракеты. Да, самолёт должен донести их до цели. Но F-35 такую бомбу нести может", — пояснил военный аналитик. По его словам, это оружие представляет особую опасность из-за возможности скрытного применения.Крапивник отметил, что Россия вынуждена учитывать эту угрозу: "Это крайне взрывоопасное устройство. Мы должны быть готовы к любому развитию событий". При этом эксперт уверен, что даже ядерный удар не гарантирует успеха в захвате Калининграда."Если они решатся на применение тактического ядерного оружие, это будет означать только одно — полномасштабную войну с непредсказуемыми последствиями", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Станислав Крапивник: Даже если НАТО с большим трудом захватит Калининград, Россия все равно его отобьет" на сайте Украина.ру.О том, какое влияние бои в Курской области оказали на ход специальной военной операции — в материале "Сергей Сазонов: НАТО разыграет курский сценарий под Калининградом, если не поверит в решимость России".
новости, калининград, европа, россия, станислав крапивник, нато, f-35, калининградская область, сво, информационная война, война, прогнозы сво, ядерное оружие, авиабомбы
Новости, Калининград, Европа, Россия, Станислав Крапивник, Украина.ру, НАТО, F-35, Калининградская область, СВО, информационная война, война, прогнозы СВО, Ядерное оружие, авиабомбы, Главные новости

"Тактическое ядерное оружие уже в Европе": Крапивник предупредил о реальной угрозе Калининграду

© Фото : Legion-Media/Mariusz Burcz
Американское тактическое ядерное оружие в Европе создаёт принципиально новую угрозу для безопасности Калининградской области. Таким мнением в беседе с журналистами издания Украина.ру поделился подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
"В Европе полно американских самолётов, способных нести крылатые ракеты с тактической ядерной боеголовкой. Для американцев тактическая боеголовка — от 5 до 30 килотонн (на Хиросиму и Нагасаки сбросили около 20)", — заявил Крапивник.
Эксперт подчеркнул, что размещение бомб B61-12 в Европе резко повышает риски ядерного конфликта.
"Американцы разместили в Европе планирующие ядерные авиабомбы. Да, это не ракеты. Да, самолёт должен донести их до цели. Но F-35 такую бомбу нести может", — пояснил военный аналитик.
По его словам, это оружие представляет особую опасность из-за возможности скрытного применения.
Крапивник отметил, что Россия вынуждена учитывать эту угрозу: "Это крайне взрывоопасное устройство. Мы должны быть готовы к любому развитию событий". При этом эксперт уверен, что даже ядерный удар не гарантирует успеха в захвате Калининграда.
"Если они решатся на применение тактического ядерного оружия, это будет означать только одно — полномасштабную войну с непредсказуемыми последствиями", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Станислав Крапивник: Даже если НАТО с большим трудом захватит Калининград, Россия все равно его отобьет" на сайте Украина.ру.
О том, какое влияние бои в Курской области оказали на ход специальной военной операции — в материале "Сергей Сазонов: НАТО разыграет курский сценарий под Калининградом, если не поверит в решимость России".
Калининград, Европа, Россия, Станислав Крапивник, НАТО, F-35, Калининградская область, СВО, информационная война, война, прогнозы СВО, Ядерное оружие, авиабомбы
 
