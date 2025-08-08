"Тактическое ядерное оружие уже в Европе": Крапивник предупредил о реальной угрозе Калининграду
© Фото : Legion-Media/Mariusz Burcz
Американское тактическое ядерное оружие в Европе создаёт принципиально новую угрозу для безопасности Калининградской области. Таким мнением в беседе с журналистами издания Украина.ру поделился подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
"В Европе полно американских самолётов, способных нести крылатые ракеты с тактической ядерной боеголовкой. Для американцев тактическая боеголовка — от 5 до 30 килотонн (на Хиросиму и Нагасаки сбросили около 20)", — заявил Крапивник.
Эксперт подчеркнул, что размещение бомб B61-12 в Европе резко повышает риски ядерного конфликта.
"Американцы разместили в Европе планирующие ядерные авиабомбы. Да, это не ракеты. Да, самолёт должен донести их до цели. Но F-35 такую бомбу нести может", — пояснил военный аналитик.
По его словам, это оружие представляет особую опасность из-за возможности скрытного применения.
Крапивник отметил, что Россия вынуждена учитывать эту угрозу: "Это крайне взрывоопасное устройство. Мы должны быть готовы к любому развитию событий". При этом эксперт уверен, что даже ядерный удар не гарантирует успеха в захвате Калининграда.
"Если они решатся на применение тактического ядерного оружия, это будет означать только одно — полномасштабную войну с непредсказуемыми последствиями", — подытожил собеседник издания.
