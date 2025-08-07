Воздушное перемирие и заморозка боев: чего на самом деле добиваются США в переговорах с Россией - 07.08.2025 Украина.ру
Визит спецпосланника США Стивена Уиткоффа в Москву может привести к серьезным, но пока неочевидным решениям — президент России Владимир Путин как осторожный политик не стал бы идти на контакт без предварительных договоренностей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал документалист и телеведущий Игорь Прокопенко
2025-08-07T16:00
2025-08-07T16:09
"Я полагаю, что предварительно велись закулисные переговоры и были достигнуты неофициальные договорённости", - отмечает Прокопенко. Среди возможных тем обсуждения - приостановка авиаударов по тыловым объектам и создание локальных зон прекращения огня, например, под Покровском (Красноармейск).Однако эксперт подчёркивает, что такие шаги невыгодны России: "Украинский режим не собирается идти на выполнение российских условий, которые для нас жизненно важны. Мы эту позиционную, сложную, тягучую войну в любом случае выигрываем сейчас".Особое значение в переговорах играет китайский фактор. "Пекин является огромной гирей, которую каждый будет перетаскивать на свою чашу весов", - поясняет Прокопенко. Китайская позиция остаётся неизменной со времён визита Си Цзиньпина в Москву в 2021 году, когда были заложены основы стратегического партнёрства."Экономика США и Китая - как сиамские близнецы. Одна сильно зависит от другой. Поэтому Трампу эти договорённости нужны экономически - не меньше, чем нам", - резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Посмотри в окно, дура". Игорь Прокопенко о закулисных переговорах РФ и США и ослепленности Трампа на сайте Украина.ру.О провале санкционной стратегии США — в материале Кирилла Курбатова "Игорь Нагаев: Трамп хочет задешево получить российскую нефть, а Европа готовит поножовщину на Балтике" на сайте Украина.ру.
Украина.ру
16:00 07.08.2025 (обновлено: 16:09 07.08.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкШтурмовики 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ
Штурмовики 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Визит спецпосланника США Стивена Уиткоффа в Москву может привести к серьезным, но пока неочевидным решениям — президент России Владимир Путин как осторожный политик не стал бы идти на контакт без предварительных договоренностей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал документалист и телеведущий Игорь Прокопенко
"Я полагаю, что предварительно велись закулисные переговоры и были достигнуты неофициальные договорённости", - отмечает Прокопенко. Среди возможных тем обсуждения - приостановка авиаударов по тыловым объектам и создание локальных зон прекращения огня, например, под Покровском (Красноармейск).
Однако эксперт подчёркивает, что такие шаги невыгодны России: "Украинский режим не собирается идти на выполнение российских условий, которые для нас жизненно важны. Мы эту позиционную, сложную, тягучую войну в любом случае выигрываем сейчас".
Особое значение в переговорах играет китайский фактор. "Пекин является огромной гирей, которую каждый будет перетаскивать на свою чашу весов", - поясняет Прокопенко.
Китайская позиция остаётся неизменной со времён визита Си Цзиньпина в Москву в 2021 году, когда были заложены основы стратегического партнёрства.
"Экономика США и Китая - как сиамские близнецы. Одна сильно зависит от другой. Поэтому Трампу эти договорённости нужны экономически - не меньше, чем нам", - резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Посмотри в окно, дура". Игорь Прокопенко о закулисных переговорах РФ и США и ослепленности Трампа на сайте Украина.ру.
О провале санкционной стратегии США — в материале Кирилла Курбатова "Игорь Нагаев: Трамп хочет задешево получить российскую нефть, а Европа готовит поножовщину на Балтике" на сайте Украина.ру.
Вчера, 12:26
"Китай не может позволить России проиграть": эксперт рассказал о позиции Пекина по УкраинеПозиция Китая по украинскому вопросу обусловлена не столько поддержкой России, сколько стратегическими интересами самой КНР. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов
Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Владимир Путин, Украина.ру, Игорь Прокопенко, переговоры
 
