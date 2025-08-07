Воздушное перемирие и заморозка боев: чего на самом деле добиваются США в переговорах с Россией
16:00 07.08.2025 (обновлено: 16:09 07.08.2025)
Визит спецпосланника США Стивена Уиткоффа в Москву может привести к серьезным, но пока неочевидным решениям — президент России Владимир Путин как осторожный политик не стал бы идти на контакт без предварительных договоренностей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал документалист и телеведущий Игорь Прокопенко
"Я полагаю, что предварительно велись закулисные переговоры и были достигнуты неофициальные договорённости", - отмечает Прокопенко. Среди возможных тем обсуждения - приостановка авиаударов по тыловым объектам и создание локальных зон прекращения огня, например, под Покровском (Красноармейск).
Однако эксперт подчёркивает, что такие шаги невыгодны России: "Украинский режим не собирается идти на выполнение российских условий, которые для нас жизненно важны. Мы эту позиционную, сложную, тягучую войну в любом случае выигрываем сейчас".
Особое значение в переговорах играет китайский фактор. "Пекин является огромной гирей, которую каждый будет перетаскивать на свою чашу весов", - поясняет Прокопенко.
Китайская позиция остаётся неизменной со времён визита Си Цзиньпина в Москву в 2021 году, когда были заложены основы стратегического партнёрства.
"Экономика США и Китая - как сиамские близнецы. Одна сильно зависит от другой. Поэтому Трампу эти договорённости нужны экономически - не меньше, чем нам", - резюмировал собеседник издания.
