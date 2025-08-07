https://ukraina.ru/20250807/vozdushnoe-peremirie-i-zamorozka-boev-chego-na-samom-dele-dobivayutsya-ssha-v-peregovorakh-s-rossiey-1066617066.html

Воздушное перемирие и заморозка боев: чего на самом деле добиваются США в переговорах с Россией

Воздушное перемирие и заморозка боев: чего на самом деле добиваются США в переговорах с Россией - 07.08.2025 Украина.ру

Воздушное перемирие и заморозка боев: чего на самом деле добиваются США в переговорах с Россией

Визит спецпосланника США Стивена Уиткоффа в Москву может привести к серьезным, но пока неочевидным решениям — президент России Владимир Путин как осторожный политик не стал бы идти на контакт без предварительных договоренностей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал документалист и телеведущий Игорь Прокопенко

2025-08-07T16:00

2025-08-07T16:00

2025-08-07T16:09

новости

сша

россия

москва

дональд трамп

стив уиткофф

владимир путин

украина.ру

игорь прокопенко

переговоры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/12/1062593207_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cb54e2ce371d6710065304bfbe82bd0d.jpg.webp

"Я полагаю, что предварительно велись закулисные переговоры и были достигнуты неофициальные договорённости", - отмечает Прокопенко. Среди возможных тем обсуждения - приостановка авиаударов по тыловым объектам и создание локальных зон прекращения огня, например, под Покровском (Красноармейск).Однако эксперт подчёркивает, что такие шаги невыгодны России: "Украинский режим не собирается идти на выполнение российских условий, которые для нас жизненно важны. Мы эту позиционную, сложную, тягучую войну в любом случае выигрываем сейчас".Особое значение в переговорах играет китайский фактор. "Пекин является огромной гирей, которую каждый будет перетаскивать на свою чашу весов", - поясняет Прокопенко. Китайская позиция остаётся неизменной со времён визита Си Цзиньпина в Москву в 2021 году, когда были заложены основы стратегического партнёрства."Экономика США и Китая - как сиамские близнецы. Одна сильно зависит от другой. Поэтому Трампу эти договорённости нужны экономически - не меньше, чем нам", - резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Посмотри в окно, дура". Игорь Прокопенко о закулисных переговорах РФ и США и ослепленности Трампа на сайте Украина.ру.О провале санкционной стратегии США — в материале Кирилла Курбатова "Игорь Нагаев: Трамп хочет задешево получить российскую нефть, а Европа готовит поножовщину на Балтике" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250806/kitay-ne-mozhet-pozvolit-rossii-proigrat-danilov-rasskazal-o-pozitsii-pekina-po-ukraine-1066540113.html

сша

россия

москва

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, россия, москва, дональд трамп, стив уиткофф, владимир путин, украина.ру, игорь прокопенко, переговоры, перемирие, главные новости, война, сво, аналитика