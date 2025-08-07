Подготовить встречи как можно скорее. Главное на утро 7 августа
Президент США Дональд Трамп приказал своим помощникам приступить к подготовке встреч с президентом России Владимиром Путиным, а также с Владимиром Зеленским
Президент США Дональд Трамп призвал свою команду быстрее планировать встречи с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
"Помощники Трампа немедленно приступили к планированию этих встреч. Хотя для планирования поездки президента и важной встречи с двумя мировыми лидерами обычно требуется время, чиновники отметили, что Трамп призывает свою команду действовать быстро", — сообщил телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников.
Ранее издание The New York Times сообщило, что Трамп намерен лично встретиться с Путиным уже на следующей неделе, а вскоре после этого он планирует провести трёхстороннюю встречу: с Путиным и Зеленским. Об этом изданию сообщили два источника, знакомых с планами американского президента.
Как рассказали источники, Трамп раскрыл свои планы в ходе телефонного разговора с европейскими лидерами 6 августа. В разговоре, по словам источника, принимали участие премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф. Последний 6 августа находился в России и встречался с Путиным.
Как рассказал знакомый с ходом переговоров источник, встречи будут проходить без участия европейцев.
Некоторые эксперты обратили внимание, что в разговоре не принимал участие президент Франции Эммануэль Макрон.
В то же время, телеканал CNN со ссылкой на источник в Белом доме сообщил, что встреча президентов РФ и США вряд ли состоится на следующей неделе из-за сложностей с организацией.
Издание The Telegraph сообщило, что первая встреча будет включать только Путина и Трампа и лишь затем состоится встреча с Зеленским. При этом на встречах не будут присутствовать европейские политики.
Телеканал Fox News со ссылкой на представителя американской администрации, сообщил, что Уиткофф на переговорах в Москве получил от Путина сигнал о готовности и желании встретиться с Трампом.
Позднее на пресс-конференции сам Трамп прокомментировал возможность встречи с Путиным и Зеленским.
"Что ж, есть очень хорошие шансы, что они согласятся. Место пока не определено, но сегодня у нас состоялись очень конструктивные переговоры с президентом Путиным. Есть большая вероятность, что мы сможем положить конец этом (боевым действиям — Ред.) <...> Возможно, встреча состоится уже в ближайшее время", — заявил Трамп.
До этого госсекретарь Рубио, рассказывая о возможной встрече Трампа и Путина заявил, что прежде "многое должно произойти".
"Мы не знаем, состоится ли встреча между Трампом и Путиным на следующей неделе. Это зависит от того, сколько прогресса смогут достичь стороны", — указал Рубио и отметил, что Трамп может поговорить с Путиным в ближайшие пару дней.
При этом пока звонок Трампа Путина не запланирован. Также Рубио оценил переговоры Путина и Уиткоффа 6 августа.
"Сегодня был хороший день, но впереди у нас много работы", — заявил госсекретарь.
Тем временем эксперты гадают, где состоится возможная встреча Трампа и Путина. Как заявил РИА Новости глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, в качестве места встречи рассматривается Ватикан.
"Мне сообщили что Ватикан возможная площадка. Приглашение папы Льва, подтвержденное госсекретарем Паролином, в силе", – рассказал Севастьянов РИА Новости, сославшись на источник в Ватикане.
Папа Римский Лев XIV на встрече с Зеленским ранее заявлял о готовности принять в Ватикане переговоры России и Украины.
Турецкий дипломатический источник сообщил РИА Новости, что турецкая сторона пока не получала конкретных сигналов о возможности переговоров Трампа и Путина на территории Турции на следующей неделе, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
"Пока никаких конкретных сигналов нет", — заявил собеседник агентства, отвечая на вопрос о возможности переговоров лидеров РФ и США на территории Турции.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что планирует обсудить с Трампом и Путиным их возможную встречу в Стамбуле.
В России на официальном уровне пока никак не прокомментировали информацию западных СМИ о вероятной встрече. Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал о встрече Путина и Уиткоффа.
"Состоялся весьма полезный и конструктивный разговор. Если назвать темы, то, прежде всего, конечно, это украинский кризис. И вторая тема - это перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между США и Россией. С нашей стороны, в частности, по украинскому вопросу были переданы некоторые сигналы. Соответствующие сигналы получены и от президента Трампа", — отметил Ушаков сразу же после переговоров.
При этом некоторые эксперты сомневаются в скорой встрече Путина и Трампа.
"Не будет никакой встречи Путина и Трампа на следующей неделе. И через неделю не будет. И через две тоже не будет", — заявила секретарь ЦК Объединенной коммунистической партии по международным вопросам Дарья Митина.
Ряд других экспертов также не верит в скорую встречу Путина и Трампа, указывая, что встречи такого уровня не организуются поспешно.
Подробнее о заявлении Трампа — в статье Алексея Туманова "Встреча с Путиным возможна, ждите санкций. Трамп о результатах визита Уиткоффа в Москву".
