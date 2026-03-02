https://ukraina.ru/20260302/dedushka-sovremennoy-artillerii-kak-s-pomoschyu-rapiry-nashi-boytsy-unichtozhayut-vragov-rossii-1076262898.html
Дедушка современной артиллерии. Как с помощью "Рапиры" наши бойцы уничтожают врагов России
Противотанковое орудие "Рапира". Несмотря на солидный возраст (а это орудие в строю находится уже более 50 лет), "Рапира" остаётся актуальной даже в современной
Противотанковое орудие "Рапира". Несмотря на солидный возраст (а это орудие в строю находится уже более 50 лет), "Рапира" остаётся актуальной даже в современной высокотехнологичной войне. Как её применяют на фронте и как сегодня происходит подготовка расчётов орудия? Об этом и не только корреспонденту Украина.ру Роману Гнатюку рассказал командир противотанковой батареи 5-й отдельной Гвардейской мотострелковой бригады 51-й Гвардейской армии в составе группировки войск "Центр", гвардии лейтенант с позывным "Танчик".
Несмотря на солидный возраст (а это орудие в строю находится уже более 50 лет), "Рапира" остаётся актуальной даже в современной высокотехнологичной войне. Как её применяют на фронте и как сегодня происходит подготовка расчётов орудия? Об этом и не только корреспонденту Украина.ру
Роману Гнатюку рассказал командир противотанковой батареи 5-й отдельной Гвардейской мотострелковой бригады 51-й Гвардейской армии в составе группировки войск "Центр", гвардии лейтенант с позывным "Танчик".Украина.ру
в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru
Наш сайт: ukraina.ru