Дедушка современной артиллерии. Как с помощью "Рапиры" наши бойцы уничтожают врагов России

Противотанковое орудие "Рапира". Несмотря на солидный возраст (а это орудие в строю находится уже более 50 лет), "Рапира" остаётся актуальной даже в современной Украина.ру, 02.03.2026

2026-03-02T16:20

Противотанковое орудие "Рапира". Несмотря на солидный возраст (а это орудие в строю находится уже более 50 лет), "Рапира" остаётся актуальной даже в современной высокотехнологичной войне. Как её применяют на фронте и как сегодня происходит подготовка расчётов орудия? Об этом и не только корреспонденту Украина.ру Роману Гнатюку рассказал командир противотанковой батареи 5-й отдельной Гвардейской мотострелковой бригады 51-й Гвардейской армии в составе группировки войск "Центр", гвардии лейтенант с позывным "Танчик".Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ruНаш сайт: ukraina.ru

