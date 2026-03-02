"Городской романс": как режиссёр Тодоровский и актёр Соломин актрису не поделили
2 марта 1971 года, ровно 55 лет назад, на советские киноэкраны вышла знаковая для страны мелодрама Одесской киностудии "Городской романс". Она запомнилась зрителям, пользовалась огромной популярностью и стала яркой вехой в судьбе сразу нескольких отечественных кинозвёзд
Сценарий фильма "Городской романс" писали вместе уже бывший на то время режиссёр Одесской киностудии Феликс Миронер и действующий – Пётр Тодоровский. Миронер к тому времени был широко известен в стране, благодаря написанию сценария и созданию по нему культового фильма "Весна на Заречной улице" (1956). После своей последней режиссёрской работы "Увольнение на берег" (1962), которая хоть и собрала 27,4 млн зрителей, но подверглась разгрому в прессе, Феликс Ефимович сменил профессию – стал исключительно кинодраматургом. Это приносило немного меньше денег, зато стоило гораздо меньше нервов.
Миронер был вгиковцем, выпускником знаменитой группы мастерской Игоря Савченко – одного из самых знаковых режиссёров украинского и советского кинематографа ("Богдан Хмельницкий" (1941), "Третий удар" (1943), "Тарас Шевченко" (1951). Сценарист "Городского романса" учился у него вместе с такими будущими режиссёрами мирового уровня, как, например, Сергей Параджанов или Александр Алов. А с Юрием Озеровым (создателем военных киноэпопей), Владимиром Наумовым и Марленом Хуциевым он ещё и жил в общежитии в одной комнате. С последним они и сняли "Весну"... Хуциев о Миронере (кстати, киевлянине) в период его учёбы вспоминал следующее:
"Распахнутая, видавшая виды ватная телогрейка и калоши, одетые прямо без обуви, – это Феликс Миронер. (…) Очень близорук, очки старается не носить из пижонства (это при телогрейке-то!), голос громкий, врывается в разговор и тут же смущается, нахален по внешнему впечатлению, на самом деле застенчив, рассеян. Вот он идёт по институтскому коридору, что-то бормочет под нос, курит, несмотря на строжайший запрет, натыкается по близорукости прямо на директора и, втянув голову в плечи, спешит удалиться, несмотря на строгий голос вслед: "Миронер, куда Вы, я же Вас видел!"
Тодоровский учился во ВГИКе на три года позже Миронера, и не на режиссёра, а на оператора. Как оператор, он снимал "Весну на Заречной улице", где они и познакомились. Потом получилось так, что Миронер отошёл от режиссуры, а Тодоровскому, как режиссёру, в 1962 году на Одесской киностудии доверили доснять за каким-то неудачливым дебютантом фильм "Никогда". Досъёмка получилось удачной, и вот уже в 1970 году не Тодоровский у Миронера, а Миронер у Тодоровского работал над его фильмом.
В одном из интервью Пётр Ефимович рассказал, как у него появился замысел "Городского романса". Как-то раз, ещё работая на Одесской киностудии оператором, он приехал в Киев на совещание:
"Дали перерыв на сорок минут. Я вышел – магазин, и стоит длиннющая очередь. Хвост аж на улицу выходит. А перекусить-то хочется. Я пошел сквозь строй к самому началу, там девушка стоит симпатичная. Я ей: "Вы предупредили, что я за вами занимал? "Она на меня посмотрела: "Конечно, предупредила, становитесь".
Вместе Тодоровский и Миронер довольно быстро написали сценарий, который охотно был принят к экранизации Одесской киностудией. Название "Городской романс" Тодоровский выбрал не случайно: у него давно было хобби исполнять романсы, о чём знали все его близкие и знакомые. Он вообще был самобытным гитаристом-исполнителем и композитором.
Главную мужскую роль врача-рентгенолога Тодоровский предложил Виталию Соломину. Долго искали главную героиню. Режиссёр сначала остановился на кандидатуре молодой московской актрисы Ирины Коротковой, пока однажды в Ленинграде одна из ассистенток не заметила на улице и не предложила принять участие в пробах некой студентке Ленинградского высшего художественно-промышленного училища Марии Леонидовой. Она не была актрисой, училась на художника-модельера. Увидев её, Тодоровский понял, что она идеально ему подходит. В результате Короткова сыграла в "городском романсе" эпизодическую роль подруги главной героини, а её роль отдали ленинградской студентке-непрофессионалу.
В пробах Соломин принимал участие вместе с Леонидовой. Мария Антониновна потом вспоминала, что он очень внимательно и тактично подсказывал ей, не имевшей актёрского опыта, как правильно в кадре двигаться, как правильно встать и куда повернуться, чтобы правильно лёг свет. Она тогда смотрела на такую заботу о себе исключительно, как на проявление товарищеских отношений со стороны более опытного коллеги – Соломин был старше её на 8 лет. Однако на самом деле Виталий Мефодьевич в неё просто… влюбился.
У будущего главного доктора Ватсона Советского Союза в это время очень непросто складывалась личная жизнь. Из-за постоянных измен он развёлся со своей женой актрисой Натальей Рудной, и очень тяжело это переживал. И тут он сталкивается с прекрасной, чистой, где-то даже немного наивной, не испорченной актёрской атмосферой девушкой. Собственно, из-за этой её наивной непосредственности ассистенты режиссёра её и выбрали. Соломин не смог остаться к Марии равнодушным, и от Тодоровского это не ускользнуло. Он считал, что на площадке чувства между актёрами только повредят фильму, и заменил Соломина на мало ещё известного в то время Евгения Киндинова. Для последнего роль оказалась звёздной – после премьеры он, как принято говорить, проснулся знаменитым.
На съёмочной площадке Леонидова прочувствовала разницу, между отношениями к ней Киндинова, которые были сугубо деловые – он ей никак не помогал, и Соломина. Когда последний в очередной раз ей позвонил, уже из Москвы, она его спросила, когда же, наконец, они снова встретятся. Последующие встречи привели к возникновению семьи. Мария Антониновна стала Соломиной, причём расписались они с Виталием Мефодьевичем, когда работа над фильмом ещё продолжалась – 28 октября 1970 года. Тем не менее, в титрах она указана под своей девичьей фамилией.
Впоследствии Мария Соломина снялась ещё в шести фильмах, так как муж поставил ей условие, что сниматься она будет только вместе с ним. В результате её самой известной ролью стала роль сестёр Стоунер: Эллен и Джулии, в фильме "Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Знакомство" (1979). Его сняли в том числе по мотивам рассказа Артура Конан Дойля "Пёстрая лента", откуда и "происходят" эти героини фильма.
На эпизодическую роль воевавшего в молодости чиновника-плановика Тодоровский пригласил одного из ведущих актёров Московского театра кукол Зиновия Ефимовича Гердта. За три года до этого он сыграл главную роль в предыдущем фильме режиссёра "Фокусник" (1967). Там же в эпизодической роли "засветилась" другая известная московская актриса Светлана Николаевна Харитонова. В "Городском романсе" она изобразила жену героя Гердта. Сцена с их участием, где они вспоминают о своих самых счастливых фронтовых годах, является одним из главных украшений киноленты. Её для Гердта Тодоровский придумал специально: "для того чтобы снова прозвучала здесь тема войны, мне это было очень важно. Кстати, он там играл человека, который на фронте был артистом – "лучшим "Гитлером" 2-го Белорусского фронта".
Из других известных актёров в фильме принял участие Геннадий Рашидович Сайфулин. Его самой известной работой в кино стала роль командира экипажа Сергея Архипцева в одном из самых проникновенных фильмов о лётчиках "Хроника пикирующего бомбардировщика" (1967). В "Городском романсе" он сыграл эпизодическую роль друга главного героя. Второго друга, свою вторую работу в кино, сыграл будущий "король" эпизода Александр Сергеевич Пашутин. Современным зрителям он в том числе особенно памятен по запоминающейся роли секретаря канцлера Бестужева – Яковлева – в многосерийном фильме "Гардемарины, вперёд!" (1987).
Подругу главной героини сыграла Ольга Ильинична Сошникова – в "Семнадцати мгновениях весны" (1971-73) допрашивавшая радистку Кэт молодая эсэсовка Барбара Крайн.
Основная часть съёмок фильма "Городской романс" протекала в Академическом районе Москвы на улице Телевидения, которая сейчас носит имя Шверника. В конце 50-х предполагалось, что именно здесь будет построен телецентр, и улица получила соответствующее название. В 1971 году, когда он был уже возведён в Останкино, её переименовали. Было несколько экспедиций в разное время года, так как соответствующая натура требовалась по сюжету. Также часть сцен сняли в Одессе.
Тодоровский умел создать на съёмочной площадке такую атмосферу, так "подвести" всю группу к очередному кадру, что актёрам, по воспоминаниям Киндинова, казалось, будто они ничего и не играют. Когда нужно было снимать один из финальных эпизодов, где героиня Марии Соломиной видит похороны героя Зиновия Гердта, Тодоровский заявил, что съёмка прекращается – его совершенно не устраивает, как играет Соломина, и что актрису он будет менять. Мария заплакала от обиды. Оператор Александр Полынников не выключил камеру, и именно эти кадры плачущей актрисы впоследствии пошли в монтаж.
На экраны "Городской романс" вышел в день 22-летия Марии Соломиной – 2 марта 1971 года. Критики назвали его одной из лучших советских кинокартин о любви, и 26,2 млн. зрителей только за время проката свидетельствуют об этом лучше всяких слов. "Городской романс" и сейчас вызывает в душе только самые светлые эмоции. Этот тот случай, когда в киноленте нет плохих героев, а есть обычные светлые люди, их житейские проблемы и Москва начала 70-х.
