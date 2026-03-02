"Городской романс": как режиссёр Тодоровский и актёр Соломин актрису не поделили - 02.03.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
История обложка коллаж
История
https://ukraina.ru/20260302/gorodskoy-romans-kak-rezhissr-todorovskiy-i-aktr-solomin-aktrisu-ne-podelili-1076223307.html
"Городской романс": как режиссёр Тодоровский и актёр Соломин актрису не поделили
"Городской романс": как режиссёр Тодоровский и актёр Соломин актрису не поделили - 02.03.2026 Украина.ру
"Городской романс": как режиссёр Тодоровский и актёр Соломин актрису не поделили
2 марта 1971 года, ровно 55 лет назад, на советские киноэкраны вышла знаковая для страны мелодрама Одесской киностудии "Городской романс". Она запомнилась зрителям, пользовалась огромной популярностью и стала яркой вехой в судьбе сразу нескольких отечественных кинозвёзд
2026-03-02T16:00
2026-03-02T16:00
история
история
история ссср
история новороссии
москва
киев
одесса
одесская киностудия
зиновий гердт
кино
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/02/1076258837_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_c427c937ba25ecce4257dfdd79fffd3a.jpg
Сценарий фильма "Городской романс" писали вместе уже бывший на то время режиссёр Одесской киностудии Феликс Миронер и действующий – Пётр Тодоровский. Миронер к тому времени был широко известен в стране, благодаря написанию сценария и созданию по нему культового фильма "Весна на Заречной улице" (1956). После своей последней режиссёрской работы "Увольнение на берег" (1962), которая хоть и собрала 27,4 млн зрителей, но подверглась разгрому в прессе, Феликс Ефимович сменил профессию – стал исключительно кинодраматургом. Это приносило немного меньше денег, зато стоило гораздо меньше нервов.Миронер был вгиковцем, выпускником знаменитой группы мастерской Игоря Савченко – одного из самых знаковых режиссёров украинского и советского кинематографа ("Богдан Хмельницкий" (1941), "Третий удар" (1943), "Тарас Шевченко" (1951). Сценарист "Городского романса" учился у него вместе с такими будущими режиссёрами мирового уровня, как, например, Сергей Параджанов или Александр Алов. А с Юрием Озеровым (создателем военных киноэпопей), Владимиром Наумовым и Марленом Хуциевым он ещё и жил в общежитии в одной комнате. С последним они и сняли "Весну"... Хуциев о Миронере (кстати, киевлянине) в период его учёбы вспоминал следующее:"Распахнутая, видавшая виды ватная телогрейка и калоши, одетые прямо без обуви, – это Феликс Миронер. (…) Очень близорук, очки старается не носить из пижонства (это при телогрейке-то!), голос громкий, врывается в разговор и тут же смущается, нахален по внешнему впечатлению, на самом деле застенчив, рассеян. Вот он идёт по институтскому коридору, что-то бормочет под нос, курит, несмотря на строжайший запрет, натыкается по близорукости прямо на директора и, втянув голову в плечи, спешит удалиться, несмотря на строгий голос вслед: "Миронер, куда Вы, я же Вас видел!"Тодоровский учился во ВГИКе на три года позже Миронера, и не на режиссёра, а на оператора. Как оператор, он снимал "Весну на Заречной улице", где они и познакомились. Потом получилось так, что Миронер отошёл от режиссуры, а Тодоровскому, как режиссёру, в 1962 году на Одесской киностудии доверили доснять за каким-то неудачливым дебютантом фильм "Никогда". Досъёмка получилось удачной, и вот уже в 1970 году не Тодоровский у Миронера, а Миронер у Тодоровского работал над его фильмом.В одном из интервью Пётр Ефимович рассказал, как у него появился замысел "Городского романса". Как-то раз, ещё работая на Одесской киностудии оператором, он приехал в Киев на совещание:"Дали перерыв на сорок минут. Я вышел – магазин, и стоит длиннющая очередь. Хвост аж на улицу выходит. А перекусить-то хочется. Я пошел сквозь строй к самому началу, там девушка стоит симпатичная. Я ей: "Вы предупредили, что я за вами занимал? "Она на меня посмотрела: "Конечно, предупредила, становитесь".Вместе Тодоровский и Миронер довольно быстро написали сценарий, который охотно был принят к экранизации Одесской киностудией. Название "Городской романс" Тодоровский выбрал не случайно: у него давно было хобби исполнять романсы, о чём знали все его близкие и знакомые. Он вообще был самобытным гитаристом-исполнителем и композитором.Главную мужскую роль врача-рентгенолога Тодоровский предложил Виталию Соломину. Долго искали главную героиню. Режиссёр сначала остановился на кандидатуре молодой московской актрисы Ирины Коротковой, пока однажды в Ленинграде одна из ассистенток не заметила на улице и не предложила принять участие в пробах некой студентке Ленинградского высшего художественно-промышленного училища Марии Леонидовой. Она не была актрисой, училась на художника-модельера. Увидев её, Тодоровский понял, что она идеально ему подходит. В результате Короткова сыграла в "городском романсе" эпизодическую роль подруги главной героини, а её роль отдали ленинградской студентке-непрофессионалу.В пробах Соломин принимал участие вместе с Леонидовой. Мария Антониновна потом вспоминала, что он очень внимательно и тактично подсказывал ей, не имевшей актёрского опыта, как правильно в кадре двигаться, как правильно встать и куда повернуться, чтобы правильно лёг свет. Она тогда смотрела на такую заботу о себе исключительно, как на проявление товарищеских отношений со стороны более опытного коллеги – Соломин был старше её на 8 лет. Однако на самом деле Виталий Мефодьевич в неё просто… влюбился.У будущего главного доктора Ватсона Советского Союза в это время очень непросто складывалась личная жизнь. Из-за постоянных измен он развёлся со своей женой актрисой Натальей Рудной, и очень тяжело это переживал. И тут он сталкивается с прекрасной, чистой, где-то даже немного наивной, не испорченной актёрской атмосферой девушкой. Собственно, из-за этой её наивной непосредственности ассистенты режиссёра её и выбрали. Соломин не смог остаться к Марии равнодушным, и от Тодоровского это не ускользнуло. Он считал, что на площадке чувства между актёрами только повредят фильму, и заменил Соломина на мало ещё известного в то время Евгения Киндинова. Для последнего роль оказалась звёздной – после премьеры он, как принято говорить, проснулся знаменитым.На съёмочной площадке Леонидова прочувствовала разницу, между отношениями к ней Киндинова, которые были сугубо деловые – он ей никак не помогал, и Соломина. Когда последний в очередной раз ей позвонил, уже из Москвы, она его спросила, когда же, наконец, они снова встретятся. Последующие встречи привели к возникновению семьи. Мария Антониновна стала Соломиной, причём расписались они с Виталием Мефодьевичем, когда работа над фильмом ещё продолжалась – 28 октября 1970 года. Тем не менее, в титрах она указана под своей девичьей фамилией.Впоследствии Мария Соломина снялась ещё в шести фильмах, так как муж поставил ей условие, что сниматься она будет только вместе с ним. В результате её самой известной ролью стала роль сестёр Стоунер: Эллен и Джулии, в фильме "Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Знакомство" (1979). Его сняли в том числе по мотивам рассказа Артура Конан Дойля "Пёстрая лента", откуда и "происходят" эти героини фильма.На эпизодическую роль воевавшего в молодости чиновника-плановика Тодоровский пригласил одного из ведущих актёров Московского театра кукол Зиновия Ефимовича Гердта. За три года до этого он сыграл главную роль в предыдущем фильме режиссёра "Фокусник" (1967). Там же в эпизодической роли "засветилась" другая известная московская актриса Светлана Николаевна Харитонова. В "Городском романсе" она изобразила жену героя Гердта. Сцена с их участием, где они вспоминают о своих самых счастливых фронтовых годах, является одним из главных украшений киноленты. Её для Гердта Тодоровский придумал специально: "для того чтобы снова прозвучала здесь тема войны, мне это было очень важно. Кстати, он там играл человека, который на фронте был артистом – "лучшим "Гитлером" 2-го Белорусского фронта".Из других известных актёров в фильме принял участие Геннадий Рашидович Сайфулин. Его самой известной работой в кино стала роль командира экипажа Сергея Архипцева в одном из самых проникновенных фильмов о лётчиках "Хроника пикирующего бомбардировщика" (1967). В "Городском романсе" он сыграл эпизодическую роль друга главного героя. Второго друга, свою вторую работу в кино, сыграл будущий "король" эпизода Александр Сергеевич Пашутин. Современным зрителям он в том числе особенно памятен по запоминающейся роли секретаря канцлера Бестужева – Яковлева – в многосерийном фильме "Гардемарины, вперёд!" (1987).Подругу главной героини сыграла Ольга Ильинична Сошникова – в "Семнадцати мгновениях весны" (1971-73) допрашивавшая радистку Кэт молодая эсэсовка Барбара Крайн.Основная часть съёмок фильма "Городской романс" протекала в Академическом районе Москвы на улице Телевидения, которая сейчас носит имя Шверника. В конце 50-х предполагалось, что именно здесь будет построен телецентр, и улица получила соответствующее название. В 1971 году, когда он был уже возведён в Останкино, её переименовали. Было несколько экспедиций в разное время года, так как соответствующая натура требовалась по сюжету. Также часть сцен сняли в Одессе.Тодоровский умел создать на съёмочной площадке такую атмосферу, так "подвести" всю группу к очередному кадру, что актёрам, по воспоминаниям Киндинова, казалось, будто они ничего и не играют. Когда нужно было снимать один из финальных эпизодов, где героиня Марии Соломиной видит похороны героя Зиновия Гердта, Тодоровский заявил, что съёмка прекращается – его совершенно не устраивает, как играет Соломина, и что актрису он будет менять. Мария заплакала от обиды. Оператор Александр Полынников не выключил камеру, и именно эти кадры плачущей актрисы впоследствии пошли в монтаж.На экраны "Городской романс" вышел в день 22-летия Марии Соломиной – 2 марта 1971 года. Критики назвали его одной из лучших советских кинокартин о любви, и 26,2 млн. зрителей только за время проката свидетельствуют об этом лучше всяких слов. "Городской романс" и сейчас вызывает в душе только самые светлые эмоции. Этот тот случай, когда в киноленте нет плохих героев, а есть обычные светлые люди, их житейские проблемы и Москва начала 70-х.
https://ukraina.ru/20250826/1028687761.html
https://ukraina.ru/20241129/1059302042.html
https://ukraina.ru/20231107/1050761038.html
москва
киев
одесса
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Алексей Стаценко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/1a/1072209130_360:0:896:536_100x100_80_0_0_87409bb7d000a642ac8e482c4e57d6ce.jpg
Алексей Стаценко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/1a/1072209130_360:0:896:536_100x100_80_0_0_87409bb7d000a642ac8e482c4e57d6ce.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/02/1076258837_99:0:850:563_1920x0_80_0_0_de68469f23e9d254dafb9d40e438ab5e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
история, история ссср, история новороссии, москва, киев, одесса, одесская киностудия, зиновий гердт, кино, фильм, кинематограф, актер, режиссер, сценарий
История, История, история СССР, история Новороссии, Москва, Киев, Одесса, Одесская киностудия, Зиновий Гердт, кино, фильм, кинематограф, актер, режиссер, сценарий

"Городской романс": как режиссёр Тодоровский и актёр Соломин актрису не поделили

16:00 02.03.2026
 
© Фото : Кадр из фильма"Городской романс". Кадр из фильма
Городской романс. Кадр из фильма - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© Фото : Кадр из фильма
Читать в
ДзенTelegram
Алексей Стаценко авторы
Алексей Стаценко
публицист
Все материалы
2 марта 1971 года, ровно 55 лет назад, на советские киноэкраны вышла знаковая для страны мелодрама Одесской киностудии "Городской романс". Она запомнилась зрителям, пользовалась огромной популярностью и стала яркой вехой в судьбе сразу нескольких отечественных кинозвёзд
Сценарий фильма "Городской романс" писали вместе уже бывший на то время режиссёр Одесской киностудии Феликс Миронер и действующий – Пётр Тодоровский. Миронер к тому времени был широко известен в стране, благодаря написанию сценария и созданию по нему культового фильма "Весна на Заречной улице" (1956). После своей последней режиссёрской работы "Увольнение на берег" (1962), которая хоть и собрала 27,4 млн зрителей, но подверглась разгрому в прессе, Феликс Ефимович сменил профессию – стал исключительно кинодраматургом. Это приносило немного меньше денег, зато стоило гораздо меньше нервов.
Миронер был вгиковцем, выпускником знаменитой группы мастерской Игоря Савченко – одного из самых знаковых режиссёров украинского и советского кинематографа ("Богдан Хмельницкий" (1941), "Третий удар" (1943), "Тарас Шевченко" (1951). Сценарист "Городского романса" учился у него вместе с такими будущими режиссёрами мирового уровня, как, например, Сергей Параджанов или Александр Алов. А с Юрием Озеровым (создателем военных киноэпопей), Владимиром Наумовым и Марленом Хуциевым он ещё и жил в общежитии в одной комнате. С последним они и сняли "Весну"... Хуциев о Миронере (кстати, киевлянине) в период его учёбы вспоминал следующее:
"Распахнутая, видавшая виды ватная телогрейка и калоши, одетые прямо без обуви, – это Феликс Миронер. (…) Очень близорук, очки старается не носить из пижонства (это при телогрейке-то!), голос громкий, врывается в разговор и тут же смущается, нахален по внешнему впечатлению, на самом деле застенчив, рассеян. Вот он идёт по институтскому коридору, что-то бормочет под нос, курит, несмотря на строжайший запрет, натыкается по близорукости прямо на директора и, втянув голову в плечи, спешит удалиться, несмотря на строгий голос вслед: "Миронер, куда Вы, я же Вас видел!"
Тодоровский учился во ВГИКе на три года позже Миронера, и не на режиссёра, а на оператора. Как оператор, он снимал "Весну на Заречной улице", где они и познакомились. Потом получилось так, что Миронер отошёл от режиссуры, а Тодоровскому, как режиссёру, в 1962 году на Одесской киностудии доверили доснять за каким-то неудачливым дебютантом фильм "Никогда". Досъёмка получилось удачной, и вот уже в 1970 году не Тодоровский у Миронера, а Миронер у Тодоровского работал над его фильмом.
В одном из интервью Пётр Ефимович рассказал, как у него появился замысел "Городского романса". Как-то раз, ещё работая на Одесской киностудии оператором, он приехал в Киев на совещание:
- РИА Новости, 1920, 26.08.2025
26 августа 2025, 08:00История
100 лет Петру Тодоровскому. Как фронтовой опыт выковал классика советского кинематографа"Когда строят дом, у него есть "нулевой цикл". Фундамент. Важно, чтобы у тебя был хороший "нулевой цикл", который закладывается в детстве. У меня не было хорошего" – 26 августа 1925 года в городе Бобринец под Елисаветградом (годом ранее переименованном в Зиновьевск) родился человек, чьё творчество оставило неизгладимый след в отечественном кино
"Дали перерыв на сорок минут. Я вышел – магазин, и стоит длиннющая очередь. Хвост аж на улицу выходит. А перекусить-то хочется. Я пошел сквозь строй к самому началу, там девушка стоит симпатичная. Я ей: "Вы предупредили, что я за вами занимал? "Она на меня посмотрела: "Конечно, предупредила, становитесь".
Вместе Тодоровский и Миронер довольно быстро написали сценарий, который охотно был принят к экранизации Одесской киностудией. Название "Городской романс" Тодоровский выбрал не случайно: у него давно было хобби исполнять романсы, о чём знали все его близкие и знакомые. Он вообще был самобытным гитаристом-исполнителем и композитором.
Главную мужскую роль врача-рентгенолога Тодоровский предложил Виталию Соломину. Долго искали главную героиню. Режиссёр сначала остановился на кандидатуре молодой московской актрисы Ирины Коротковой, пока однажды в Ленинграде одна из ассистенток не заметила на улице и не предложила принять участие в пробах некой студентке Ленинградского высшего художественно-промышленного училища Марии Леонидовой. Она не была актрисой, училась на художника-модельера. Увидев её, Тодоровский понял, что она идеально ему подходит. В результате Короткова сыграла в "городском романсе" эпизодическую роль подруги главной героини, а её роль отдали ленинградской студентке-непрофессионалу.
Виталий и Мария Соломины. Кадр из фильма "Сильва"
Виталий и Мария Соломины. Кадр из фильма Сильва
Виталий и Мария Соломины. Кадр из фильма "Сильва"
В пробах Соломин принимал участие вместе с Леонидовой. Мария Антониновна потом вспоминала, что он очень внимательно и тактично подсказывал ей, не имевшей актёрского опыта, как правильно в кадре двигаться, как правильно встать и куда повернуться, чтобы правильно лёг свет. Она тогда смотрела на такую заботу о себе исключительно, как на проявление товарищеских отношений со стороны более опытного коллеги – Соломин был старше её на 8 лет. Однако на самом деле Виталий Мефодьевич в неё просто… влюбился.
У будущего главного доктора Ватсона Советского Союза в это время очень непросто складывалась личная жизнь. Из-за постоянных измен он развёлся со своей женой актрисой Натальей Рудной, и очень тяжело это переживал. И тут он сталкивается с прекрасной, чистой, где-то даже немного наивной, не испорченной актёрской атмосферой девушкой. Собственно, из-за этой её наивной непосредственности ассистенты режиссёра её и выбрали. Соломин не смог остаться к Марии равнодушным, и от Тодоровского это не ускользнуло. Он считал, что на площадке чувства между актёрами только повредят фильму, и заменил Соломина на мало ещё известного в то время Евгения Киндинова. Для последнего роль оказалась звёздной – после премьеры он, как принято говорить, проснулся знаменитым.
На съёмочной площадке Леонидова прочувствовала разницу, между отношениями к ней Киндинова, которые были сугубо деловые – он ей никак не помогал, и Соломина. Когда последний в очередной раз ей позвонил, уже из Москвы, она его спросила, когда же, наконец, они снова встретятся. Последующие встречи привели к возникновению семьи. Мария Антониновна стала Соломиной, причём расписались они с Виталием Мефодьевичем, когда работа над фильмом ещё продолжалась – 28 октября 1970 года. Тем не менее, в титрах она указана под своей девичьей фамилией.
Верность (кадр из фильма)
29 ноября 2024, 16:00История
Вопреки чиновникам: "Верность" Тодоровского29 ноября 1965 года на советские киноэкраны вышла первая самостоятельная работа знакового советского режиссёра Петра Тодоровского. До этого он работал на Одесской киностудии оператором и снимал такие известные советские фильмы, как "Весна на Заречной улице" (1956), "Два Фёдора" (1958) и "Жажда" (1959)
Впоследствии Мария Соломина снялась ещё в шести фильмах, так как муж поставил ей условие, что сниматься она будет только вместе с ним. В результате её самой известной ролью стала роль сестёр Стоунер: Эллен и Джулии, в фильме "Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Знакомство" (1979). Его сняли в том числе по мотивам рассказа Артура Конан Дойля "Пёстрая лента", откуда и "происходят" эти героини фильма.
На эпизодическую роль воевавшего в молодости чиновника-плановика Тодоровский пригласил одного из ведущих актёров Московского театра кукол Зиновия Ефимовича Гердта. За три года до этого он сыграл главную роль в предыдущем фильме режиссёра "Фокусник" (1967). Там же в эпизодической роли "засветилась" другая известная московская актриса Светлана Николаевна Харитонова. В "Городском романсе" она изобразила жену героя Гердта. Сцена с их участием, где они вспоминают о своих самых счастливых фронтовых годах, является одним из главных украшений киноленты. Её для Гердта Тодоровский придумал специально: "для того чтобы снова прозвучала здесь тема войны, мне это было очень важно. Кстати, он там играл человека, который на фронте был артистом – "лучшим "Гитлером" 2-го Белорусского фронта".
Из других известных актёров в фильме принял участие Геннадий Рашидович Сайфулин. Его самой известной работой в кино стала роль командира экипажа Сергея Архипцева в одном из самых проникновенных фильмов о лётчиках "Хроника пикирующего бомбардировщика" (1967). В "Городском романсе" он сыграл эпизодическую роль друга главного героя. Второго друга, свою вторую работу в кино, сыграл будущий "король" эпизода Александр Сергеевич Пашутин. Современным зрителям он в том числе особенно памятен по запоминающейся роли секретаря канцлера Бестужева – Яковлева – в многосерийном фильме "Гардемарины, вперёд!" (1987).
"Городской романс". Кадр из фильма
Городской романс. Кадр из фильма
"Городской романс". Кадр из фильма
Подругу главной героини сыграла Ольга Ильинична Сошникова – в "Семнадцати мгновениях весны" (1971-73) допрашивавшая радистку Кэт молодая эсэсовка Барбара Крайн.
Основная часть съёмок фильма "Городской романс" протекала в Академическом районе Москвы на улице Телевидения, которая сейчас носит имя Шверника. В конце 50-х предполагалось, что именно здесь будет построен телецентр, и улица получила соответствующее название. В 1971 году, когда он был уже возведён в Останкино, её переименовали. Было несколько экспедиций в разное время года, так как соответствующая натура требовалась по сюжету. Также часть сцен сняли в Одессе.
Тодоровский умел создать на съёмочной площадке такую атмосферу, так "подвести" всю группу к очередному кадру, что актёрам, по воспоминаниям Киндинова, казалось, будто они ничего и не играют. Когда нужно было снимать один из финальных эпизодов, где героиня Марии Соломиной видит похороны героя Зиновия Гердта, Тодоровский заявил, что съёмка прекращается – его совершенно не устраивает, как играет Соломина, и что актрису он будет менять. Мария заплакала от обиды. Оператор Александр Полынников не выключил камеру, и именно эти кадры плачущей актрисы впоследствии пошли в монтаж.
Фильм Военно-полевой роман
7 ноября 2023, 18:00История
"Военно-полевой роман", или Как у Тодоровского "Оскар" "украли"40 лет назад, 7 ноября 1983 года, в городе Жданове, УССР (ныне Мариуполь, Россия), на Украинском республиканском кинофестивале, состоялась премьера культового во времена Перестройки фильма Петра Ефимовича Тодоровского "Военно-полевой роман". Всесоюзная же премьера фильма произошла в феврале 1984 года
На экраны "Городской романс" вышел в день 22-летия Марии Соломиной – 2 марта 1971 года. Критики назвали его одной из лучших советских кинокартин о любви, и 26,2 млн. зрителей только за время проката свидетельствуют об этом лучше всяких слов. "Городской романс" и сейчас вызывает в душе только самые светлые эмоции. Этот тот случай, когда в киноленте нет плохих героев, а есть обычные светлые люди, их житейские проблемы и Москва начала 70-х.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ИсторияИсторияистория СССРистория НовороссииМоскваКиевОдессаОдесская киностудияЗиновий Гердткинофильмкинематографактеррежиссерсценарий
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
16:43Армия США убила жену лидера Ирана и признаёт свои потери, Китай поддержал Иран. Новости к этому часу
16:20Дедушка современной артиллерии. Как с помощью "Рапиры" наши бойцы уничтожают врагов России
16:13Обстановка на Славянском направлении: зона боёв расширяется
16:05"Антивоенный комитет России"* Ходорковского** признан террористическим движением - ВС РФ
16:00"Городской романс": как режиссёр Тодоровский и актёр Соломин актрису не поделили
15:47Зеленский подписал закон об обязательной эвакуации населения
15:25Руководство Израиля под ракетными ударами, Трамп разочарован. Новости к этому часу
14:50Возгорание на топливном терминале в Новороссийске ликвидировано. Главные новости к этому часу
14:43Мартовские переговоры Украины, США и РФ в Абу-Даби могут быть перенесены из-за войны - Зеленский
14:37Бельгия захватила в Северном море танкер. Основания: "теневой флот России" и "связь с Ираном"
14:21Александр Степанов: Сейчас ключевая задача Ирана - укрепить ПВО и нанести урон авианосной группировке США
14:12Венгрия располагает данными о работоспособности нефтепровода "Дружба" — Орбан
13:50Ядерный объект в Натанзе подвергся атакам. Новости о конфликте на Ближнем Востоке к этому часу
13:29Перенджиев: конфликт с Ираном только начинается
13:10Око за око: Иран ударил по израильскому руководству. Что происходит на Ближнем Востоке
13:032 марта 2026 года, утренний эфир
13:00Агрессия в отношении Ирана, успехи ВС РФ, удар по режиму Зеленского. Хроника событий на 13:00 2 марта
12:55Цена газа в Европе рванула вверх вслед за иранскими ракетами. Новости к этому часу
12:53Замполит "Тихий": Война - это не только потери, но и приобретения, которые остаются в нас навсегда
12:32"Черчиллевский аппетит оказался живуч": Киселев о продолжающейся западной экспансии на Восток
Лента новостейМолния