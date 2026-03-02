https://ukraina.ru/20260302/antivoennyy-komitet-rossii-khodorkovskogo-priznan-terroristicheskim-dvizheniem---vs-rf-1076254247.html

"Антивоенный комитет России"* Ходорковского** признан террористическим движением - ВС РФ

"Антивоенный комитет России"* Ходорковского** признан террористическим движением - ВС РФ - 02.03.2026 Украина.ру

"Антивоенный комитет России"* Ходорковского** признан террористическим движением - ВС РФ

"Антивоенный комитет России"* признан террористическим движением, его деятельность запрещена, проинформировал Верховный Суд РФ. Об этом 2 марта сообщает телеграм-канал Украина.ру

2026-03-02T16:05

2026-03-02T16:05

2026-03-02T16:05

новости

россия

иран

украина

михаил ходорковский

верховный суд

украина.ру

генпрокуратура

иноагент

терроризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101782/68/1017826850_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c68560b3c34ec2e96b635b81a7cd4f85.jpg

Верховный суд России удовлетворил исковое заявление Генпрокуратуры о признании международной неправительственной организации, созданной в форме общественного движения, "Антивоенный комитет России" (Russian antiwar committee, Великобритания)* террористической и о запрете ее деятельности на территории Российской Федерации."Судом установлено, что цели и действия данной организации направлены на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма. Руководство ее деятельностью, а также контроль за реализацией ее прав и обязанностей осуществляет иностранный агент Михаил Ходорковский.** От имени и в интересах АКР совершаются преступления, предусмотренные статьей 205.2 УК РФ (участник комитета Леонид Гозман*** признан виновным вступившим в законную силу приговором 2-го Западного окружного военного суда от 14 ноября 2025 г.), что в соответствии с частью 2 статьи 24 Федерального закона от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ "О противодействии терроризму" является основанием для признания этой организации террористической", - сказано в официальном сообщении ВС РФ.Судебная коллегия по административным делам признала АКР* террористической организацией и запретила ее деятельность, равно как и деятельность ее структурных подразделений на территории Российской Федерации. "Решение подлежит немедленному исполнению", - проинформировал суд.* Запрещенная в РФ по решению Верховного суда террористическая организация ** Ходорковский Михаил Борисович осуществляет политическую деятельность, выполняя функции иностранного агента, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга*** признан иноагентом в РФРанее на эту тему: Ходорковский* с пособниками снова обвиняется в тяжких преступленияхБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Агрессия в отношении Ирана, успехи ВС РФ, удар по режиму Зеленского. Хроника событий на 13:00 2 мартаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

иран

украина

великобритания

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, иран, украина, михаил ходорковский, верховный суд, украина.ру, генпрокуратура, иноагент, терроризм, террорист, экстремизм, экстремисты, леонид гозман, великобритания