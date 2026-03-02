https://ukraina.ru/20260302/antivoennyy-komitet-rossii-khodorkovskogo-priznan-terroristicheskim-dvizheniem---vs-rf-1076254247.html
"Антивоенный комитет России"* Ходорковского** признан террористическим движением - ВС РФ
"Антивоенный комитет России"* признан террористическим движением, его деятельность запрещена, проинформировал Верховный Суд РФ. Об этом 2 марта сообщает телеграм-канал Украина.ру
Верховный суд России удовлетворил исковое заявление Генпрокуратуры о признании международной неправительственной организации, созданной в форме общественного движения, "Антивоенный комитет России" (Russian antiwar committee, Великобритания)* террористической и о запрете ее деятельности на территории Российской Федерации."Судом установлено, что цели и действия данной организации направлены на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма. Руководство ее деятельностью, а также контроль за реализацией ее прав и обязанностей осуществляет иностранный агент Михаил Ходорковский.** От имени и в интересах АКР совершаются преступления, предусмотренные статьей 205.2 УК РФ (участник комитета Леонид Гозман*** признан виновным вступившим в законную силу приговором 2-го Западного окружного военного суда от 14 ноября 2025 г.), что в соответствии с частью 2 статьи 24 Федерального закона от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ "О противодействии терроризму" является основанием для признания этой организации террористической", - сказано в официальном сообщении ВС РФ.Судебная коллегия по административным делам признала АКР* террористической организацией и запретила ее деятельность, равно как и деятельность ее структурных подразделений на территории Российской Федерации. "Решение подлежит немедленному исполнению", - проинформировал суд.* Запрещенная в РФ по решению Верховного суда террористическая организация ** Ходорковский Михаил Борисович осуществляет политическую деятельность, выполняя функции иностранного агента, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга*** признан иноагентом в РФРанее на эту тему: Ходорковский* с пособниками снова обвиняется в тяжких преступленияхБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Агрессия в отношении Ирана, успехи ВС РФ, удар по режиму Зеленского. Хроника событий на 13:00 2 мартаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Верховный суд России удовлетворил исковое заявление Генпрокуратуры о признании международной неправительственной организации, созданной в форме общественного движения, "Антивоенный комитет России" (Russian antiwar committee, Великобритания)* террористической и о запрете ее деятельности на территории Российской Федерации.
"Судом установлено, что цели и действия данной организации направлены на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма. Руководство ее деятельностью, а также контроль за реализацией ее прав и обязанностей осуществляет иностранный агент Михаил Ходорковский.** От имени и в интересах АКР совершаются преступления, предусмотренные статьей 205.2 УК РФ (участник комитета Леонид Гозман*** признан виновным вступившим в законную силу приговором 2-го Западного окружного военного суда от 14 ноября 2025 г.), что в соответствии с частью 2 статьи 24 Федерального закона от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ "О противодействии терроризму" является основанием для признания этой организации террористической", - сказано в официальном сообщении ВС РФ.
Судебная коллегия по административным делам признала АКР* террористической организацией и запретила ее деятельность, равно как и деятельность ее структурных подразделений на территории Российской Федерации.
"Решение подлежит немедленному исполнению", - проинформировал суд.
* Запрещенная в РФ по решению Верховного суда террористическая организация
** Ходорковский Михаил Борисович осуществляет политическую деятельность, выполняя функции иностранного агента, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
*** признан иноагентом в РФ
