Бельгия захватила в Северном море танкер. Основания: "теневой флот России" и "связь с Ираном"

Очередной акт пиратства продемонстрировали власти ЕС, явно синхронизированный с американо-израильскими ударами по Ирану. Об этом 2 марта рассказала Валерия Вербинина в издании "Взгляд"

2026-03-02T14:37

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/0c/1073020691_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_480e91f0de92763827ce11f997cd522b.jpg

Бельгийские вооруженные силы захватили в Северном море нефтяной танкер Ethera, который обвиняется в принадлежности к так называемому теневому флоту России, а заодно и в связи с Ираном.Активную помощь бельгийцам оказывали представители других стран Евросоюза, в частности - Франции. Газета Le Figaro отметила, что в операции, помимо бельгийских и французских военных, участвовали также "партнеры по G7, из стран Северной Европы и балтийских государств". Бельгийские источники отметили, что непосредственно в захвате танкера участвовали 93 военных, одна собака и некоторое количество французов.Нападение на беззащитное гражданское судно в международных водах было названо "операцией", которой присвоено громкое название The Blue Intruder ("Синий нарушитель").Нефтяной танкер был перехвачен около полуночи недалеко от берегов Остенде. Он шёл под гвинейским флагом. После перехвата танкер отправили в порт Зебрюгге.Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что инцидент стал "тяжелым ударом для (российского) теневого флота… Европейцы полны решимости перекрыть источники финансирования агрессивной войны России на Украине с помощью санкций".Министр обороны Бельгии Тео Франкен ночью в воскресенье опубликовал в соцсетях детали случившегося."Только что наши вооруженные силы при поддержке французских сил поднялись на борт нефтяного танкера, который относится к российскому теневому флоту. Операция "Синий нарушитель" была проведена военными с образцовой храбростью. Замечательная работа", - заявил министр.Премьер-министр королевства Барт де Вевер также высоко оценил захват торгового судна."Я поздравляю наши вооруженные силы с профессиональными и решительными действиями во время успешной операции прошлой ночью и благодарю наших французских партнеров за неоценимую поддержку. Бельгия всегда будет обеспечивать соблюдение международного морского права и будет решительно реагировать на любое нарушение безопасности своих территориальных вод", – поведал глава правительства Бельгии.Министр юстиции Аннелис Верлинден отметила, что бельгийскими властями "впервые в море был перехвачен нефтяной танкер на основании разведывательных данных, которые указывают на то, что он шел под ложным флагом и, следовательно, принадлежит к теневому флоту".С октября 2025 года танкер Ethera находится в санкционных списках Евросоюза за перевозку нефти и нефтепродуктов из России."Этера" также находится на карандаше Минфина США, где считают, что танкер является частью активов сына иранского высокопоставленного лица. Упоминался Мохаммед Хоссейн Шамхани - сын Али Шамхани, старшего советника верховного лидера Ирана и бывшего министра обороны страны. Али Шамхани был убит в результате авиаударов США 28 февраля вместе с аятоллой Хаменеи и многими другими первыми лицами исламской республики. В Вашингтоне считают, что Хоссейн Шамхани использовал "коррупцию и политическое влияние своего отца на самых высоких уровнях иранского режима для создания и эксплуатации огромного флота нефтяных танкеров и контейнеровозов. Эта сеть занимается транспортировкой нефти и нефтепродуктов из Ирана и России, а также других товаров покупателям по всему миру, принося десятки миллиардов долларов прибыли". "Не исключено, что захват "Этеры" станет первым шагом в попытке воспользоваться возможным ослаблением позиций Хоссейна Шамхани после убийства отца, и что главной целью – или одной из главных целей – станет отъем активов и уничтожение того, что именуется его "морской империей", - отметила Вербинина.Она задалась вопросом о том, у кого в конечном итоге эти активы окажутся и насколько Брюссель готов к экспроприации. "Ну и, конечно, перед нами попытка давления на Россию. Точно не известно, являлась ли нефть на борту танкера купленной в нашей стране, но если это так, то смысл захвата вполне очевиден. Хотя стоит иметь в виду, что доселе захваты танкеров были единичными, в то время как перевозки нефти из России обеспечивают сотни судов", - отметила она.Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков считает, что у стран Запада не хватит ресурсов захватить весомую часть судов с углеводородами из России. "Смысл именно в удержании высокой стоимости перевозки энергоносителей – чтобы Россия много экспортировала, но мало зарабатывала", – сказал он.Бельгийцы вынуждены признать, что хотя Конвенция ООН по морскому праву разрешает инспекцию и в некоторых случаях досмотр судов, которые представляют опасность для окружающей среды, плавают без флага или под ложным флагом, ее положения "допускают различные толкования". Сейчас танкер задержан на основании подозрения, "что он шел под ложным флагом и с предположительно поддельными документами". "Стоит напомнить, что само понятие "теневого флота" – не более чем юридическая уловка, фикция, придуманная Западом для обоснования беззаконного захвата кораблей в нейтральных водах. Никакой бельгийский морской кодекс не мог быть нарушен хотя бы потому, что танкер находился за пределами территориальных вод Бельгии. Россия неоднократно называла происходящее пиратством", - констатировала Вербинина.По её мнению очевидно, что бельгийские власти осознают не вполне законный характер своих действий и опасаются ответных мер России. Тео Франкен уже пообещал "держаться начеку". Ожидается вызов бельгийского посла в МИД РФ.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Агрессия в отношении Ирана, успехи ВС РФ, удар по режиму Зеленского. Хроника событий на 13:00 2 мартаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

2026

