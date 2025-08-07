Харьковский фронт: Алехин раскрыл, как ВС РФ усиливают наступление под Купянском и Волчанском - 07.08.2025 Украина.ру
Харьковский фронт: Алехин раскрыл, как ВС РФ усиливают наступление под Купянском и Волчанском
Харьковский фронт: Алехин раскрыл, как ВС РФ усиливают наступление под Купянском и Волчанском - 07.08.2025
Харьковский фронт: Алехин раскрыл, как ВС РФ усиливают наступление под Купянском и Волчанском
Российские войска активизировали наступательные действия на Харьковском направлении, ведя ожесточенные бои за Волчанск и Купянск. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2025-08-07T06:20
2025-08-07T06:20
Штурмовые подразделения группировки "Север" установили контроль над правобережной частью Волчанска, однако зачистка левого берега продолжается. На Купянском направлении группировка "Запад" ведет наступление с нескольких сторон, стремясь взять город в кольцо. "Передовые группы десанта продвинулись восточнее Благодатовки и проводят разведку боем на северных окраинах Осиново. Если эти данные подтвердятся, то город близок к плотному охвату уже с трех сторон", — подчеркнул Алехин.Кроме того, российские войска закрепились на господствующих высотах между Средним и Шандриголово, а также усилили обстрел Купянска из минометов и артиллерии. "Продолжаются бои на подступах к Великому Бурлуку и на окраинах самого Купянска, со стороны Голубовки и Радьковки, которые полностью под нашим контролем", — резюмировал автор.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ овладели старой частью Волчанска и загоняют ВСУ в "карман" под Купянском" на сайте Украина.ру.Читайте также: "Зеляюгенд" готовят к смерти. Как украинский режим учит детей убивать русских".
https://ukraina.ru/20250806/sergey-sazonov-nato-razygraet-kurskiy-stsenariy-pod-kaliningradom-esli-ne-poverit-v-reshimost-rossii-1066562051.html
Харьковский фронт: Алехин раскрыл, как ВС РФ усиливают наступление под Купянском и Волчанском

06:20 07.08.2025
 
Российские войска активизировали наступательные действия на Харьковском направлении, ведя ожесточенные бои за Волчанск и Купянск. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Штурмовые подразделения группировки "Север" установили контроль над правобережной частью Волчанска, однако зачистка левого берега продолжается.
"Противник значительно укрепился на противоположном берегу, но каждый день теряет опорные пункты вдоль полевых дорог в сторону Волчанских Хуторов", — отметил эксперт.
На Купянском направлении группировка "Запад" ведет наступление с нескольких сторон, стремясь взять город в кольцо. "Передовые группы десанта продвинулись восточнее Благодатовки и проводят разведку боем на северных окраинах Осиново. Если эти данные подтвердятся, то город близок к плотному охвату уже с трех сторон", — подчеркнул Алехин.
Кроме того, российские войска закрепились на господствующих высотах между Средним и Шандриголово, а также усилили обстрел Купянска из минометов и артиллерии.
"Продолжаются бои на подступах к Великому Бурлуку и на окраинах самого Купянска, со стороны Голубовки и Радьковки, которые полностью под нашим контролем", — резюмировал автор.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ овладели старой частью Волчанска и загоняют ВСУ в "карман" под Купянском" на сайте Украина.ру.
Читайте также: "Зеляюгенд" готовят к смерти. Как украинский режим учит детей убивать русских".
Лента новостейМолния