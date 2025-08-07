https://ukraina.ru/20250807/kharkovskiy-front-alekhin-raskryl-kak-vs-rf-usilivayut-nastuplenie-pod-kupyanskom-i-volchanskom-1066568242.html

Харьковский фронт: Алехин раскрыл, как ВС РФ усиливают наступление под Купянском и Волчанском

Российские войска активизировали наступательные действия на Харьковском направлении, ведя ожесточенные бои за Волчанск и Купянск. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2025-08-07T06:20

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/12/1062592187_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a8f6d1cd4fa2102249644211d065b131.jpg.webp

Штурмовые подразделения группировки "Север" установили контроль над правобережной частью Волчанска, однако зачистка левого берега продолжается. На Купянском направлении группировка "Запад" ведет наступление с нескольких сторон, стремясь взять город в кольцо. "Передовые группы десанта продвинулись восточнее Благодатовки и проводят разведку боем на северных окраинах Осиново. Если эти данные подтвердятся, то город близок к плотному охвату уже с трех сторон", — подчеркнул Алехин.Кроме того, российские войска закрепились на господствующих высотах между Средним и Шандриголово, а также усилили обстрел Купянска из минометов и артиллерии. "Продолжаются бои на подступах к Великому Бурлуку и на окраинах самого Купянска, со стороны Голубовки и Радьковки, которые полностью под нашим контролем", — резюмировал автор.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ овладели старой частью Волчанска и загоняют ВСУ в "карман" под Купянском" на сайте Украина.ру.Читайте также: "Зеляюгенд" готовят к смерти. Как украинский режим учит детей убивать русских".

