Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ овладели старой частью Волчанска и загоняют ВСУ в "карман" под Купянском - 05.08.2025 Украина.ру
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Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ овладели старой частью Волчанска и загоняют ВСУ в "карман" под Купянском
Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ овладели старой частью Волчанска и загоняют ВСУ в "карман" под Купянском - 05.08.2025 Украина.ру
Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ овладели старой частью Волчанска и загоняют ВСУ в "карман" под Купянском
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
2025-08-05T17:18
2025-08-05T17:18
эксклюзив
сво
волчанск
купянск
харьковская область
вооруженные силы украины
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Российская армия наращивают наступательные действия по всей линии боевого соприкосновения на Харьковщине. Наиболее ожесточенные бои идут в Волчанске и в районе Купянска. Эти населенные пункты разрезают русла рек Волчья и Оскол. Старая часть города Волчанска (правый берег) практически полностью контролируется штурмовиками группировки "Север". Но выбивать противника надо полностью из всей городской застройки на противоположном берегу. Здесь значительно укрепился плацдарм. Каждый день противник теряет опорные пункты вдоль полевых дорог в сторону Волчанских Хуторов и выстраивает новую линию обороны вдоль Печенежского водохранилища.На Купянском участке фронта подразделения группировки "Запад" основные усилия сосредоточили на охвате Купянска, минимум, с двух сторон, одновременно концентрируя внимание на установление полного огневого контроля над автотрассой Купянск-Шевченково-Чугуев. Передовые группы десанта за минувшие сутки уже продвинулись восточнее Благодатовки и проводят разведку боем на северных окраинах Осиново. Если эти данные подтвердятся, то город близок к плотному охвату уже с трех сторон.Кроме того, наши штурмовики при активной огневой поддержке с воздуха улучшили тактическое положение по вытеснению противника на западный берег реки Нитриус, а также заняли господствующие высоты между населенными пунктами Среднее и Шандриголово.Продолжаются бои на подступах к Великому Бурлуку и на окраинах самого Купянска, со стороны Голубовки и Радьковки (полностью под нашим контролем). Туда мы подтянули минометы, ствольную артиллерию и ведем интенсивный обстрел по опорникам ВСУ в Купянске.Оживился еще один участок фронта на границе Белгородской и Харьковской областей. После овладения нашими подразделениями опорников противника по линии Стрелечье-Гоптовка-Казачья Лопань, отчётливо вырисовывается возможность дальнейшего продвижения наших войск в глубину Липцевского направления (север Харьковской области). Во-первых, Казачья Лопань расположена в низине (основные высоты контролируют наши штурмовики), во-вторых, открывается возможность усилить давление в сторону Липцев. Кстати, на этом участке противник понес чувствительные потери в живой силе и техники.Личный состав 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ и 13-й бригады нацгвардии Украины "Хартия" потеряли пять боевых групп и шесть складов боеприпасов. С учетом того, что ряд мостов к югу от Волчанска через Северский Донец уже уничтожен, украинские войска, по сути, попадают в большой "карман" от Печенежского водохранилища до Купянска. Да и тылы ВСУ стали давать существенный сбой.Не случайно основные огневые воздушные удары практически в круглосуточном режиме наносятся по тыловым базам ВСУ в Изюмском и Балаклеевском районах. А минувшей ночью российские ударные дроны нанесли плотный удар по Лозовой (самый мощный с начала спецоперации на Украине).Лозовая-основательный логистический узел южнее Харькова. Основные прилеты фиксировались в районе железнодорожной станции и локомотивного депо. Наша разведка четко вычислила момент загрузки материальной части, боеприпасов. А в цехах и модулях депо собирались беспилотники, ремонтировалась военная техника.Стоит напомнить, что тыловое обеспечение ВСУ происходит не только на ЛБС в Купянск и Волчанск, но и в сторону укрепленной линии обороны противника на территории ДНР.
https://ukraina.ru/20250804/1066444896.html
волчанск
купянск
харьковская область
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Геннадий Алёхин
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Геннадий Алёхин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg
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эксклюзив, сво, волчанск, купянск, харьковская область, вооруженные силы украины
Эксклюзив, СВО, Волчанск, Купянск, Харьковская область, Вооруженные силы Украины

Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ овладели старой частью Волчанска и загоняют ВСУ в "карман" под Купянском

17:18 05.08.2025
 
© Украина.руАлехин. Карта СВО.
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© Украина.ру
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Геннадий Алёхин авторы
Геннадий
Алёхин
полковник запаса, ветеран боевых действий
Все материалы
Денис
Рудометов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Российская армия наращивают наступательные действия по всей линии боевого соприкосновения на Харьковщине. Наиболее ожесточенные бои идут в Волчанске и в районе Купянска. Эти населенные пункты разрезают русла рек Волчья и Оскол. Старая часть города Волчанска (правый берег) практически полностью контролируется штурмовиками группировки "Север". Но выбивать противника надо полностью из всей городской застройки на противоположном берегу. Здесь значительно укрепился плацдарм. Каждый день противник теряет опорные пункты вдоль полевых дорог в сторону Волчанских Хуторов и выстраивает новую линию обороны вдоль Печенежского водохранилища.
На Купянском участке фронта подразделения группировки "Запад" основные усилия сосредоточили на охвате Купянска, минимум, с двух сторон, одновременно концентрируя внимание на установление полного огневого контроля над автотрассой Купянск-Шевченково-Чугуев. Передовые группы десанта за минувшие сутки уже продвинулись восточнее Благодатовки и проводят разведку боем на северных окраинах Осиново. Если эти данные подтвердятся, то город близок к плотному охвату уже с трех сторон.
Кроме того, наши штурмовики при активной огневой поддержке с воздуха улучшили тактическое положение по вытеснению противника на западный берег реки Нитриус, а также заняли господствующие высоты между населенными пунктами Среднее и Шандриголово.
Продолжаются бои на подступах к Великому Бурлуку и на окраинах самого Купянска, со стороны Голубовки и Радьковки (полностью под нашим контролем). Туда мы подтянули минометы, ствольную артиллерию и ведем интенсивный обстрел по опорникам ВСУ в Купянске.
Оживился еще один участок фронта на границе Белгородской и Харьковской областей. После овладения нашими подразделениями опорников противника по линии Стрелечье-Гоптовка-Казачья Лопань, отчётливо вырисовывается возможность дальнейшего продвижения наших войск в глубину Липцевского направления (север Харьковской области). Во-первых, Казачья Лопань расположена в низине (основные высоты контролируют наши штурмовики), во-вторых, открывается возможность усилить давление в сторону Липцев. Кстати, на этом участке противник понес чувствительные потери в живой силе и техники.
Личный состав 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ и 13-й бригады нацгвардии Украины "Хартия" потеряли пять боевых групп и шесть складов боеприпасов. С учетом того, что ряд мостов к югу от Волчанска через Северский Донец уже уничтожен, украинские войска, по сути, попадают в большой "карман" от Печенежского водохранилища до Купянска. Да и тылы ВСУ стали давать существенный сбой.
Не случайно основные огневые воздушные удары практически в круглосуточном режиме наносятся по тыловым базам ВСУ в Изюмском и Балаклеевском районах. А минувшей ночью российские ударные дроны нанесли плотный удар по Лозовой (самый мощный с начала спецоперации на Украине).
Лозовая-основательный логистический узел южнее Харькова. Основные прилеты фиксировались в районе железнодорожной станции и локомотивного депо. Наша разведка четко вычислила момент загрузки материальной части, боеприпасов. А в цехах и модулях депо собирались беспилотники, ремонтировалась военная техника.
Стоит напомнить, что тыловое обеспечение ВСУ происходит не только на ЛБС в Купянск и Волчанск, но и в сторону укрепленной линии обороны противника на территории ДНР.
СВО
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Владимир Евсеев (СВО) - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
Вчера, 17:56
Военный эксперт Владимир Евсеев: ВСУ пожертвовали Покровском, чтобы хоть как-то задержать Россию у СумЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
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