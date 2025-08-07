"Двойниковая дипломатия": Нагаев рассказал о "подмене" Трампа и ее последствиях для мира - 07.08.2025 Украина.ру
Двойники Дональда Трампа создают риски в международных отношениях — переговоры могут вестись с "заменой" президента США, ставя под сомнение выполнение договорённостей. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политический аналитик, автор и ведущий программы "Хроники смуты" на интернет-канале "День-ТВ" Игорь Нагаев
2025-08-07T14:28
2025-08-07T14:28
Аналитик указывает на конкретный пример: "[спецпосланник США на Ближнем Востоке Стивен] Уиткофф прилетел торговаться, но если бы это был настоящий Трамп, переговоры велись бы на другом уровне". По его словам, двойники не имеют полномочий принимать серьезные решения."Настоящий Трамп сосредоточен на внутренних реформах, особенно на изменении финансовой системы США", - поясняет эксперт. Он напоминает о новых законах о криптовалюте, которые настоящий президент не мог доверить своим заменам.Нагаев делает вывод: "Переговоры с двойником - это игра в одни ворота. Мы можем получить обещания, которые настоящий Трамп потом отвергнет". Такая ситуация, по мнению аналитика, особенно опасна в условиях обострения международной обстановки.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Игорь Нагаев: Трамп хочет задешево получить российскую нефть, а Европа готовит поножовщину на Балтике" на сайте Украина.ру.О результатах визита спецпредставителя Трампа в Россию — в статье Алексея Туманова "Встреча с Путиным возможна, ждите санкций. Трамп о результатах визита Уиткоффа в Москву".
"Двойниковая дипломатия": Нагаев рассказал о "подмене" Трампа и ее последствиях для мира

Двойники Дональда Трампа создают риски в международных отношениях — переговоры могут вестись с "заменой" президента США, ставя под сомнение выполнение договорённостей. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политический аналитик, автор и ведущий программы "Хроники смуты" на интернет-канале "День-ТВ" Игорь Нагаев

"Переговоры с Россией может вести не настоящий Трамп, а его двойник, - предположил Нагаев. - Это объясняет внезапные визиты американских представителей в Москву без четких результатов".

Аналитик указывает на конкретный пример: "[спецпосланник США на Ближнем Востоке Стивен] Уиткофф прилетел торговаться, но если бы это был настоящий Трамп, переговоры велись бы на другом уровне". По его словам, двойники не имеют полномочий принимать серьезные решения.
"Настоящий Трамп сосредоточен на внутренних реформах, особенно на изменении финансовой системы США", - поясняет эксперт. Он напоминает о новых законах о криптовалюте, которые настоящий президент не мог доверить своим заменам.
Нагаев делает вывод: "Переговоры с двойником - это игра в одни ворота. Мы можем получить обещания, которые настоящий Трамп потом отвергнет". Такая ситуация, по мнению аналитика, особенно опасна в условиях обострения международной обстановки.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Игорь Нагаев: Трамп хочет задешево получить российскую нефть, а Европа готовит поножовщину на Балтике" на сайте Украина.ру.
О результатах визита спецпредставителя Трампа в Россию — в статье Алексея Туманова "Встреча с Путиным возможна, ждите санкций. Трамп о результатах визита Уиткоффа в Москву".
Лента новостейМолния