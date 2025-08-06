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Попытка номер пять. Зачем спецпредставитель Трампа Уиткофф снова летит в Россию

Попытка номер пять. Зачем спецпредставитель Трампа Уиткофф снова летит в Россию - 06.08.2025 Украина.ру

Попытка номер пять. Зачем спецпредставитель Трампа Уиткофф снова летит в Россию

Спецпредставитель Дональда Трампа Стивен Уиткофф летит в Россию. Визит ближайшего соратника американского президента приурочен к вероятному введению очередных экономических мер по отношению РФ со стороны США

2025-08-06T04:44

2025-08-06T04:44

2025-08-06T04:44

эксклюзив

россия

украина

сша

дональд трамп

стив уиткофф

владимир путин

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Уиткофф и РоссияПредстоящий визит Уиткоффа и вероятная встреча с Владимиром Путиным станет уже пятой в этом году. Ранее спецпредставитель Трампа побывал в РФ в феврале, марте и дважды в апреле.Уиткофф – стародавний друг Трампа еще с 1980-х гг. Имеет юридическое образование, занимался бизнесом. Как и нынешний президент США, Уиткофф человек не бедный, его состояние оценивается в миллиард долларов.Изначально он получил назначение спецпосланником главы государства по Ближнему Востоку. На должность спецпредставителя по Украине был назначен Кит Келлог, однако все контакты по украинскому вопросу с Москвой от лица Вашингтона ведет именно Уиткофф.По одной из версий, такова была просьба Кремля, который счел Келлога слишком антироссийски настроенным. В итоге роль эмиссара Трампа взял на себя Уиткофф.В задачу первых визитов представителя Белого дома в Россию входила необходимость наладить прямой контакт между Москвой и Вашингтоном, который был фактически прерван из-за антироссийской политики администрации Джо Байдена.Именно в ходе диалога Уиткоффа и Путина стороны обозначили свое видение урегулирования конфликта на Украине и дальнейших отношений между Соединенными Штатами и РФ.Ультиматум ТрампаНынешняя поездка Уиткоффа в Россию состоится в особый момент. Его переговоры с представителями Кремля пройдут за пару дней до истечения ультиматума, который выдвинул Трамп.Американский президент ранее дал понять, что его терпение подходит к концу и он ждет от РФ реальных шагов для установления мира на Украине. Сначала он дал Москве 50 дней, однако затем передумал и скостил этот срок сразу в пять раз, до 10 дней.Формально этот срок заканчивается 8 августа, а визит Уиткоффа состоится 6-го.По словам Трампа, переговоры с его спецпредставителем запросила именно Россия."Они хотят его увидеть, они просили встретиться с ним", - рассказал американский лидер.Трамп ранее обещал завершить конфликт на Украине за сутки, однако потом назвал эти свои слова "сарказмом" и призвал не понимать их буквально. После этого он неоднократно говорил, что хочет скорейшего окончания российско-украинского противостояния.Его предложения по завершению конфликта и возил в Москву Уиткофф. Точное их содержание неизвестно, по данным СМИ, речь идет о послаблении антироссийских санкций в обмен на заморозку войны по линии фронта.Кремль такие условия ожидаемо отверг, подчеркнув, что никакого завершения СВО не может быть до момента, когда от украинской армии не будут освобождены все вошедшие в состав РФ регионы.Москва настаивает на своемЧто касается ультиматума Трампа, то Путин дал понять, что урегулирование на Украине может состоятся только тогда, когда будут устранены первопричины конфликта.По его словам, условия урегулирования на Украине Москва обозначила еще в июне прошлого года: это уход украинских формирований из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области, безъядерный и нейтральный статус Украины, а также комплекс гуманитарных вопросов (статус русского языка, окончание преследование канонической православной церкви и т.д.)Таким образом ультиматум Трампа фактически был отвергнут. В качестве меры воздействия Белый дом грозит ввести вторичные санкции против РФ. Главный удар должен быть направлен против стран-импортеров российской нефти, главным образом Индии и Китая.При этом в США не уверены в эффективности анонсированных мер. По словам Трампа, эти санкции могут сработать, а могут и нет."Санкции будут. Похоже, они хитрые люди и им довольно успешно удается их избегать. Посмотрим, что из этого выйдет", - говорил он недавно.Индия и вопрос нефтиВ идеале, Белый дом хочет, чтобы Индия и КНР отказались от закупок российской нефти, однако шансы в настоящий момент времени на это невелики.Пока атакам со стороны США подвергается Нью-Дели."Индия не просто скупает огромные объемы российской нефти — значительную часть из купленной нефти она затем перепродает на открытом рынке с большой прибылью. Ее не волнует, сколько людей на Украине убивает российская военная машина. В связи с этим я существенно повышу тариф, который Индия платит США", - написал Трамп 4 августа в соцсети Truth Social.Индия импортирует из РФ 35% всей покупаемой из-за рубежа нефти, поэтому трудно представить, что эта страна так легко прогнется под США, тем более что российская нефть выгодна как по цене, так и из-за логистики.Чуткий к настроениям в США киевский режим также встроился в критику в адрес Индии. Так, Украина заявила, что нашла индийские компоненты в "начинке" российский беспилотников.Пока этот скоординированный нажим особого эффекта не имеет. Bloomberg пишет, что индийский премьер Нарендра Моди "дал понять, что его администрация продолжит покупать российскую нефть".Приезд Уиткоффа в Россию – еще одна попытка Москвы выяснить намерения Трампа и представить ему свое видение ситуации. По сути, это еще один реверанс в сторону американского президента ради поддержания диалога и вряд ли что-то больше.Чем аукнется США тарифная война с Глобальным Югом - в материале издания Украина.ру "Он гугл открывает, прежде чем писать?". Трамп объявил войну Глобальному Югу

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Павел Котов

эксклюзив, россия, украина, сша, дональд трамп, стив уиткофф, владимир путин