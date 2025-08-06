https://ukraina.ru/20250806/kompensatsionnaya-kompressiya-vzaimnaya-bezopasnost-ot-raket--odna-iz-tem-vizita-stiva-uitkoffa-v-1066564014.html

Компенсационная компрессия. Взаимная безопасность от ракет – одна из тем визита Стива Уиткоффа в Москву

Компенсационная компрессия. Взаимная безопасность от ракет – одна из тем визита Стива Уиткоффа в Москву - 06.08.2025 Украина.ру

Компенсационная компрессия. Взаимная безопасность от ракет – одна из тем визита Стива Уиткоффа в Москву

Нам, простым смертным, увы, уже не надо представить, услышать или прочувствовать, с каким треском рвались пуканы у американских военных ПВО, ракетчиков, ядерщиков и просто болтунов-экспертов, подвизающихся на комментировании отношений между Россией и США.

2025-08-06T18:31

2025-08-06T18:31

2025-08-06T18:50

россия

сша

москва

дональд трамп

стив уиткофф

владимир путин

нато

bloomberg

южмаш

мнения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/06/1066564974_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_4eaf0aee4f7c7509423011de0cb72ef1.jpg

Но взрывы, я уверен, были мощные, массовые и шумные, когда они услышали, что Россия не только запустила в серийное производство гиперзвуковые ракетные комплексы "Орешник" с ракетами с дальностью полета 5,5 тыс км, но и может разместить их в Венесуэле или на Кубе, которые готовы представить под это дело свои дружеские территории. Это – размещение "Орешников" в государствах Латинской Америки и Карибского бассейна – еще в начале августа допустил военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.По его вполне компетентному мнению, это обеспечит не только безопасность союзников, на которых точат гнилой или фарфорово-фаянсовый зуб США, но и глобальное военное присутствие России в регионе в, как говорится, мягком подбрюшье бывшего стратегического партнера, у которого в последнее время что-то с головой пошло не так и он опять почувствовал себя единственным "жандармом на страже демократии" на планете.Вот эксперт Степанов и уверен, что, во-первых, размещение вооружений, подобных "Орешнику", в странах дальнего зарубежья с целью прикрытия и обеспечения безопасности, а также национального суверенитета наших союзников могло бы выступить в качестве серьезного инструмента проецирования военного присутствия России в глобальном формате.Во-вторых, регулярное производство десятков "Орешников" в год свидетельствует о высокой мощности российского оборонного сектора и потенциальной возможности развертывания этих систем на всех ключевых направлениях для защиты значимых рубежей России. По всему периметру границ и везде, откуда может исходить потенциальная угроза. Например, из того секретного места куда президент США Дональд Трамп, судя по всему, как и его объятый деменцией предшественник Джо Байден, не приходя в сознание, тайно послал две подводные лодки.Ну, а раз послал и те пошли, то "Орешники" на защите России везде были бы достойным и адекватным ответом и на лодки, и на прочие действия США, которые и не скрывают, что расширяют свои ракетные возможности, производя и развертывая ракеты "Томагавк" (Tomahawk) и систем HIMARS на базах НАТО по всему миру. Да что там "на базах НАТО" – США норовят это оружие пристроить на Украине и оттуда грозить Москве.В-третьих, – и это тоже немаловажно! – "Орешник" может стать востребованным продуктом в рамках сотрудничества России с Китаем, КНДР и Ираном, поскольку аналогичных систем у этих стран пока нет, а трансфер военных технологий возможен в будущем. Потому что именно этим странам США и норовят перекрыть кислород, а Иран уже даже пробно бомбили.А вот Китай и КНДР не трогали, потому что у них хоть и нет пока "Орешников", зато есть ядерное оружие, достигающее берегов Америки. А когда еще и "Орешники" появятся, то в случае спонтанной или безумной агрессивности США за безопасность прогулок где-нибудь в Милуоки или Чикаго с Сакраменто никто и ломаного гроша не даст. Пардон, цента, к тому же обесцененного вместе с долларом…И, наконец, в-четвертых, об "Орешнике" вполне уверенно и даже нежно говорил президент России Владимир Путин. Еще в прошлом году, когда "Орешник" оставил мокрое, пардон, пыльное место от завода "Южмаш" в бывшем украинском Днепропетровске, Путин рассказал, что в России произведен первый серийный такой ракетный комплекс, что хорошо зарекомендовал себя в боевых условиях и что началось его серийное производство. А потом и допустил экспорт его, отметив, что поставка "Орешника" в Белоруссию завершится до конца года.Как оказалось, уже нынешнего года, что Путин и подтвердил на Валааме во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.И, конечно же, указанное выше пуканно-взрывное эхо сопровождало и спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа на всем пути его из Вашингтона в Москву. Потому что он прибыл в столицу России решить "проблему 8 августа". Ее круто обозначил его начальник Трамп: если к тому времени не будет заключена сделка о перемирии на Украине, он вводит вторичные санкции против России и всех покупателей российских энергоносителей в виде 100-процентных тарифов.Это может привести к разрушению всей мировой торговли, а потом, в конечном итоге, и к разрешению всех возникших проблем при помощи Третьей мировой войны, которая вряд ли ограничится только "Орешниками" или "Томагавками" без ядерных запасов.А тут еще и Россия заявила, что тоже не считает себя связанной пунктами договора о ликвидации ракет малой и средней дальности (РМСД), подписанного в 1987 году еще генсеком СССР Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом.Ядерной войны в мире не хочет никто, если у него еще сохранился здравый смысл (Байден и большинство современных европейских политиков – тут не в счет, это особый психиатрический случай, и, слава богу, что у них ядерного оружия или нет, или его мало). И вот Уиткофф в Москве, где его сразу попытались привести в чувство и выветрить страх.Сначала его поводил на свежем воздухе в московском парке "Зарядье" и попотчевал какими-то вкусняшками в тамошнем ресторане глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. А потом утешила официальный представитель МИД России Мария Захарова, которая успокоила американцев тем, что информация о якобы возможном размещении российских вооружений на Кубе и в Венесуэле основана на личных оценках экспертов. Только на личных. И только экспертов."Как мы понимаем, речь идет о частном мнении отдельных экспертов, высказывающих личную точку зрения", – заявила она. И напомнила, что вопросы международного военного сотрудничества относятся к компетенции Минобороны, а внешнюю политику курирует президент Путин и Россия в своих шагах на внешней арене руководствуется международными обязательствами и двусторонними договоренностями.Потом Уиткоффа принял Путин, и только они вдвоем поведают или не поведают о том, о чем договорились и куда пойдет мировая история, когда американец расскажет о договоренностях своему начальнику.Сегодня большинство экспертов согласны с тем, что цель визита Уиткоффа в Москву – найти такое решение, которое помогло бы отвести ситуацию от дальнейшей эскалации конфликта (вплоть до войны ядерной) и при этом сохранить лицо. Политическое.Поскольку Путин на эту тему в основном молчал и только удивленно слушал визави, то компенсация нужна в первую очередь Трампу, который своими не очень умными ультиматумами и разогнал напряжение до крайней точки. И теперь нужно сжатие, компрессия не только настроений, но намерений повоевать. Но так, чтобы Трамп не почувствовал себя униженным и не предстал полным лузером в глазах мировой общественности. Согласитесь, сложнейшая ювелирно отточенная задача…Financial Times якобы со ссылкой на источник в администрации американского президента подогрела ситуацию и подначила Трампа, сообщив, что он придет в ярость, если Уиткофф не добьется результатов в Москве. "Все зависит от того, что Уиткофф привезет обратно. Если Уиткофф вернется ни с чем, абсолютно ни с чем, Трамп взбесится", – написала газетаСегодня же вечером вроде бы запланировано выступление Трампа, тема которого пока не раскрывается. Но в Кремле, пишут британские журналисты, не исключали возможности встречи американского представителя с президентом Владимиром Путиным.Все также сошлись, что по итогам переговоров в Москве возможны три магистральных пути разрешения ситуации. Первый: Трамп гнет свою линию до конца, и тогда противостояние выйдет на новый непредсказуемый уровень.Второй: Трамп отказывается от своих ультиматумов и если вводит какие-то санкции, то только для блезиру, чтобы отчитаться и не выглядеть полным дураком. Он очень этого не любит.Третий: это нечто компромиссное и, не исключено, смикшированное производное и компиляционное из двух первых вариантов. Эдакая компрессия, сжатие всего в том числе, планов и амбиций с компенсацией. Не мир еще, но уже не война – ­ чтобы и волки были сыты, и овцы целы.Это очень сложная задача. Потому что России нужен только долгосрочный мир и построение новой мировой системы безопасности на принципах равноправия и многополярности, без гегемонов и второстепенных ведущих и ведомых.Агентство Reuters уже напророчило на эту тему: "Путин вряд ли подчинится ультиматуму… Визит Уиткоффа — последняя попытка найти решение, которое позволило бы сохранить лицо обеим сторонам… Российский лидер не хочет злить Трампа и осознает, что он может упустить шанс на улучшение отношений с Вашингтоном и Западом в целом, но достижение военных целей для него важнее".И знаете, почему важнее? Да потому что только победа в СВО и полный разгром неонацистской Украины – передового отряда коллективного Запада в борьбе с Россией – дадут России искомый мир. Как она рассчитывает, надолго.А вот США и их союзники по коллективному Западу в этой войне мир не нужен. Им нужно перемирие, чтобы перевооружиться и усилиться, чтобы в дальнейшем подойти к войне более готовыми. Перемирие и прекращение огня в СВО, а значит, спасение Украины от полного разгрома – вот подлинная суть искомого компромисса для США и Запада.Хитрое агентство Bloomberg даже уже бросило наживку: мол, Россия в качестве компенсации за позор может предложить Трампу перемирие в воздухе без окончания войны на Украине. "Пауза в авиаударах с применением беспилотников и ракет в качестве жеста по деэскалации может быть одним из потенциальных предложений (со стороны России. – Авт.) при условии, что к ней присоединится и Украина", – пишут американцы. Как бы приглашая россиян: ну, согласитесь хотя бы на это…Но пресловутая "пауза в авиаударах" – это по-любому прекращение огня. А прекращение огня – в пользу Запада, потому что спасает Украину от разгрома.Так уж американцы умеют создавать дипломатические ситуации, когда для их оппонентов-визави везде цугцванги и любой их шаг ухудшает их же положение: куда ни кинь, везде клин.А американцы опять вихляют. Bloomberg уже написало, что американская администрация направила Уиткоффа в Москву, чтобы уложиться в навязанный самой себе срок по урегулированию конфликта на Украине. А Трамп оказывает сильное давление на Уиткоффа, чтобы тот убедил Москву прекратить боевые действия. Потому что типа хочет перемирия. "Белый дом стремится уложиться в очередной установленный им самим крайний срок для урегулирования конфликта России на Украине" — пишет агентство.И официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс ранее отказалась комментировать детали поездки Уиткоффа, заявив, ее ведомство не знает, что предпримет Трамп по итогам визита. Но добавила, что глава Белого дома продолжает верить в дипломатическое решение конфликта на Украине. Ага, на позициях США…Тем временем встреча Путина с Уиткоффом завершилась в Кремле и продолжалась около трех часов. Кортеж спецпосланника покинул Кремль, и остается только ждать, чтобы понять, что же случилось и что будет. И слава богу, что "Орешники" таки пошли в серийное производство, травмируя чужие пуканы…От редакции. Когда уже была подготовлена к публикации статья Владимира Скачко, стало известно, что, не дожидаясь возвращения Уиткоффа в Вашингтон, Трамп ввел санкции против тех стран, которые приобретают российские энергоносители. Подробности пока не известны, но очевидно, что такое решение президента США ведет к эскалации в отношениях России и США. О дальнейшем будем судить при получении более детальной информации.Более подробно о встрече президента РФ Путина и спецпредставителя Трампа Уиткоффа - в статье Павла Котова "В ожидании реакции Трампа. Как прошел визит Уиткоффа в Россию"

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

россия

сша

москва

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

россия, сша, москва, дональд трамп, стив уиткофф, владимир путин, нато, bloomberg, южмаш, мнения