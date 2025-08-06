"Индия зависит от американского рынка": американист рассказал о причинах давления Вашингтона - 06.08.2025 Украина.ру
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"Индия зависит от американского рынка": американист рассказал о причинах давления Вашингтона
"Индия зависит от американского рынка": американист рассказал о причинах давления Вашингтона - 06.08.2025 Украина.ру
"Индия зависит от американского рынка": американист рассказал о причинах давления Вашингтона
Американские санкционные угрозы в большей степени направлены на Индию, чем на Китай, и этому есть конкретные экономические причины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал американист, политолог Грег Вайнер
2025-08-06T15:11
2025-08-06T15:11
новости
вашингтон
индия
китай
грег вайнер
владимир путин
украина.ру
дональд трамп
торговля
санкции
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Эксперт четко обозначил экономическую подоплеку выбора Вашингтона: "У Индии есть мечта. У них сейчас объем торговли с Америкой достигает 130 миллиардов долларов, а индусы хотят довести эти цифры до 300 миллиардов. Им крайне важен американский рынок - это 18% экспорта индийских товаров".Вайнер привел конкретный пример уязвимости индийской экономики: "Индия - один из крупнейших поставщиков лекарств в Америку, и она не хочет оказаться на месте Швейцарии (тоже поставщика медикаментов), которая получила от американцев торговые тарифы в 39%. Швейцарцы сейчас не понимают, что им делать".Вайнер объяснил разницу в американском подходе: "У Индии есть мечта" - страна стремится нарастить торговый оборот с США, что делает её более уязвимой для давления. В то же время Китай, обладая мощной самостоятельной экономикой, может позволить себе более независимую позицию в отношениях с Вашингтоном.В отличие от китайской экономики, индийская более зависима от торговли с США, что и объясняет выбранную Вашингтоном тактику, заключил собеседник издания.Полный текст материала "Грег Вайнер: Если Путин "подарит" Трампу перемирие с Украиной, встреча в Китае станет трехсторонней" на сайте Украина.ру.Также читайте в новостях: "Уиткофф не стал делиться ожиданиями перед переговорами в Кремле. Новости к 10.40 6 августа" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250806/posmotri-v-okno-dura-igor-prokopenko-o-zakulisnykh-peregovorakh-rf-i-ssha-i-osleplennosti-trampa-1066550221.html
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новости, вашингтон, индия, китай, грег вайнер, владимир путин, украина.ру, дональд трамп, торговля, санкции, швейцария, экономика, главные новости, геополитика
Новости, Вашингтон, Индия, Китай, Грег Вайнер, Владимир Путин, Украина.ру, Дональд Трамп, торговля, санкции, Швейцария, экономика, Главные новости, геополитика

"Индия зависит от американского рынка": американист рассказал о причинах давления Вашингтона

15:11 06.08.2025
 
© РИА Новости . Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкИндийский авианосец "Викрамадитья" в Северодвинске
Индийский авианосец Викрамадитья в Северодвинске - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
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Американские санкционные угрозы в большей степени направлены на Индию, чем на Китай, и этому есть конкретные экономические причины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал американист, политолог Грег Вайнер
Эксперт четко обозначил экономическую подоплеку выбора Вашингтона: "У Индии есть мечта. У них сейчас объем торговли с Америкой достигает 130 миллиардов долларов, а индусы хотят довести эти цифры до 300 миллиардов. Им крайне важен американский рынок - это 18% экспорта индийских товаров".
Вайнер привел конкретный пример уязвимости индийской экономики: "Индия - один из крупнейших поставщиков лекарств в Америку, и она не хочет оказаться на месте Швейцарии (тоже поставщика медикаментов), которая получила от американцев торговые тарифы в 39%. Швейцарцы сейчас не понимают, что им делать".
Вайнер объяснил разницу в американском подходе: "У Индии есть мечта" - страна стремится нарастить торговый оборот с США, что делает её более уязвимой для давления. В то же время Китай, обладая мощной самостоятельной экономикой, может позволить себе более независимую позицию в отношениях с Вашингтоном.
В отличие от китайской экономики, индийская более зависима от торговли с США, что и объясняет выбранную Вашингтоном тактику, заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Грег Вайнер: Если Путин "подарит" Трампу перемирие с Украиной, встреча в Китае станет трехсторонней" на сайте Украина.ру.
Также читайте в новостях: "Уиткофф не стал делиться ожиданиями перед переговорами в Кремле. Новости к 10.40 6 августа" на сайте Украина.ру.
Игорь Прокопенко интервью - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
14:05
"Посмотри в окно, дура". Игорь Прокопенко о закулисных переговорах РФ и США и ослепленности ТрампаИзвестный документалист и телеведущий Игорь Прокопенко полагает, что в преддверии визита Уиткоффа в Москву, РФ и США провели закулисные переговоры и пришли к неким договоренностям. Во-первых, речь может идти о приостановке воздушной войны. Во-вторых, возможно, будет обсуждаться вопрос заморозки боевых действий, например, под Покровском.
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