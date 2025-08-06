https://ukraina.ru/20250806/indiya-zavisit-ot-amerikanskogo-rynka-amerikanist-rasskazal-o-prichinakh-davleniya-vashingtona-1066554924.html

"Индия зависит от американского рынка": американист рассказал о причинах давления Вашингтона

"Индия зависит от американского рынка": американист рассказал о причинах давления Вашингтона - 06.08.2025 Украина.ру

"Индия зависит от американского рынка": американист рассказал о причинах давления Вашингтона

Американские санкционные угрозы в большей степени направлены на Индию, чем на Китай, и этому есть конкретные экономические причины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал американист, политолог Грег Вайнер

2025-08-06T15:11

2025-08-06T15:11

2025-08-06T15:11

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Эксперт четко обозначил экономическую подоплеку выбора Вашингтона: "У Индии есть мечта. У них сейчас объем торговли с Америкой достигает 130 миллиардов долларов, а индусы хотят довести эти цифры до 300 миллиардов. Им крайне важен американский рынок - это 18% экспорта индийских товаров".Вайнер привел конкретный пример уязвимости индийской экономики: "Индия - один из крупнейших поставщиков лекарств в Америку, и она не хочет оказаться на месте Швейцарии (тоже поставщика медикаментов), которая получила от американцев торговые тарифы в 39%. Швейцарцы сейчас не понимают, что им делать".Вайнер объяснил разницу в американском подходе: "У Индии есть мечта" - страна стремится нарастить торговый оборот с США, что делает её более уязвимой для давления. В то же время Китай, обладая мощной самостоятельной экономикой, может позволить себе более независимую позицию в отношениях с Вашингтоном.В отличие от китайской экономики, индийская более зависима от торговли с США, что и объясняет выбранную Вашингтоном тактику, заключил собеседник издания.Полный текст материала "Грег Вайнер: Если Путин "подарит" Трампу перемирие с Украиной, встреча в Китае станет трехсторонней" на сайте Украина.ру.Также читайте в новостях: "Уиткофф не стал делиться ожиданиями перед переговорами в Кремле. Новости к 10.40 6 августа" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250806/posmotri-v-okno-dura-igor-prokopenko-o-zakulisnykh-peregovorakh-rf-i-ssha-i-osleplennosti-trampa-1066550221.html

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новости, вашингтон, индия, китай, грег вайнер, владимир путин, украина.ру, дональд трамп, торговля, санкции, швейцария, экономика, главные новости, геополитика