"Индия зависит от американского рынка": американист рассказал о причинах давления Вашингтона
© РИА Новости . Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкИндийский авианосец "Викрамадитья" в Северодвинске
Американские санкционные угрозы в большей степени направлены на Индию, чем на Китай, и этому есть конкретные экономические причины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал американист, политолог Грег Вайнер
Эксперт четко обозначил экономическую подоплеку выбора Вашингтона: "У Индии есть мечта. У них сейчас объем торговли с Америкой достигает 130 миллиардов долларов, а индусы хотят довести эти цифры до 300 миллиардов. Им крайне важен американский рынок - это 18% экспорта индийских товаров".
Вайнер привел конкретный пример уязвимости индийской экономики: "Индия - один из крупнейших поставщиков лекарств в Америку, и она не хочет оказаться на месте Швейцарии (тоже поставщика медикаментов), которая получила от американцев торговые тарифы в 39%. Швейцарцы сейчас не понимают, что им делать".
Вайнер объяснил разницу в американском подходе: "У Индии есть мечта" - страна стремится нарастить торговый оборот с США, что делает её более уязвимой для давления. В то же время Китай, обладая мощной самостоятельной экономикой, может позволить себе более независимую позицию в отношениях с Вашингтоном.
В отличие от китайской экономики, индийская более зависима от торговли с США, что и объясняет выбранную Вашингтоном тактику, заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Грег Вайнер: Если Путин "подарит" Трампу перемирие с Украиной, встреча в Китае станет трехсторонней" на сайте Украина.ру.
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