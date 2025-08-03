Привязывали скотчем к дереву и издевались: пленный о наказаниях для тех, кто пытается сбежать из ВСУ - 03.08.2025 Украина.ру
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Привязывали скотчем к дереву и издевались: пленный о наказаниях для тех, кто пытается сбежать из ВСУ
Привязывали скотчем к дереву и издевались: пленный о наказаниях для тех, кто пытается сбежать из ВСУ - 03.08.2025 Украина.ру
Привязывали скотчем к дереву и издевались: пленный о наказаниях для тех, кто пытается сбежать из ВСУ
Стрелок из батальона "Волки да Винчи", попавший в российский плен, рассказал о том, сколько людей сбегает из учебных частей на Украине и как потом военные... Украина.ру, 03.08.2025
2025-08-03T14:40
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украина
вооруженные силы украины
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Стрелок из батальона "Волки да Винчи", попавший в российский плен, рассказал о том, сколько людей сбегает из учебных частей на Украине и как потом военные издеваются над теми, кого удалось поймать.
украина
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украина, вооруженные силы украины, видео
Украина, Вооруженные силы Украины

Привязывали скотчем к дереву и издевались: пленный о наказаниях для тех, кто пытается сбежать из ВСУ

14:40 03.08.2025
 
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Стрелок из батальона "Волки да Винчи", попавший в российский плен, рассказал о том, сколько людей сбегает из учебных частей на Украине и как потом военные издеваются над теми, кого удалось поймать.
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