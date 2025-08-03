https://ukraina.ru/20250803/privyazyvali-skotchem-k-derevu-i-izdevalis-plennyy-o-nakazaniyakh-dlya-tekh-kto-pytaetsya-sbezhat-iz-vsu-1066376007.html

Привязывали скотчем к дереву и издевались: пленный о наказаниях для тех, кто пытается сбежать из ВСУ

Привязывали скотчем к дереву и издевались: пленный о наказаниях для тех, кто пытается сбежать из ВСУ - 03.08.2025 Украина.ру

Привязывали скотчем к дереву и издевались: пленный о наказаниях для тех, кто пытается сбежать из ВСУ

Стрелок из батальона "Волки да Винчи", попавший в российский плен, рассказал о том, сколько людей сбегает из учебных частей на Украине и как потом военные... Украина.ру, 03.08.2025

2025-08-03T14:40

2025-08-03T14:40

2025-08-03T14:40

украина

вооруженные силы украины

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Стрелок из батальона "Волки да Винчи", попавший в российский плен, рассказал о том, сколько людей сбегает из учебных частей на Украине и как потом военные издеваются над теми, кого удалось поймать.

украина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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