https://ukraina.ru/20250802/kak-donetskiy-khudozhestvennyy-muzey-perezhil-likholete-i-vystoyal-pod-obstrelami--1066152626.html

Как Донецкий художественный музей пережил лихолетье и выстоял под обстрелами

Как Донецкий художественный музей пережил лихолетье и выстоял под обстрелами - 02.08.2025 Украина.ру

Как Донецкий художественный музей пережил лихолетье и выстоял под обстрелами

Мне приходилось писать и даже снимать видео о Донецком республиканском художественном музее дважды. Помню, как последний раз, мы с ныне покойным Андреем Бабицким, делали репортаж о музее в 2018 году.

2025-08-02T10:46

2025-08-02T10:46

2025-08-02T10:46

интервью

донецк

россия

донбасс

андрей бабицкий

семенов андрей

красная армия

музей

искусство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/1e/1066155295_0:128:2560:1568_1920x0_80_0_0_f7edc6e5556fd9c4ac400d067dfaf42c.jpg

Почему-то запомнилось, как в холле музея мы ждали тогдашнего директора Надежду Онищенко, а Андрей, который очень мало говорил, редко что-либо вспоминал и был со мной крайне малоразговорчивым, рассказал, что был знаком с Надеждой Мандельштам, вдовой Осипа Мандельштама. Без подробностей: знал и все. Помню, как Надежда Онищенко, подарила новый альбом о музее только Бабицкому. Тираж его был очень мал, что-то около 100 экземпляров и, наверное, сразу стал библиографической редкостью. Бабицкий тут же поправил дело и сказал, что я тоже интересуюсь искусством и попросил подарить и мне экземпляр. Директор сразу подарила второй альбом. Хороший альбом, отлично изданный. В декабре 2022 года, я поехал в Подмосковье, на дачу к Александру Артемовичу Адабашьяну (лучшему нашему Берримору) и подарил свой экземпляр ему, как память из Донецка. Помню, Александр Артемович, внимательно и строго осматривал картины нашего музея, сидя возле камина на диване ( вспоминались сцены из фильма "Собака Баскервилей" из родового поместья сэра Генри-Никиты Михалкова).Незаметно прошли эти семь лет и мне вновь захотелось узнать о том, как живет музей, особенно в последние 3 года. Дело в том, что созданный перед самой Великой Отечественной войной, в 1939 году, музей, был полностью разрушен, а его коллекция бесследно исчезла, кроме 11 картин, которые спас местный художник Евгений Грейлих. Это сейчас он уже настоящая легенда, а при жизни был скромным донецким художником, совсем не обласканный и не отмеченный наградами своей Родины за свой тихий подвиг.Донецк был оккупирован осенью 1941 года. Фонды музея, вместе со зданием, а их было около 400 единиц хранения, просто бросили, не успев эвакуировать на восток страны. Немцы уже вошли в город, устанавливали "новый немецкий порядок", до музея еще никто не добрался.В этих условиях, молодой местный художник Евгений Грейлих, пришел в галерею. В здании никого не было, никто картины не охранял, все было брошено на произвол судьбы. Грейлих пошел к своим друзьям-художникам и предложил им спрятать картины. Москвич по рождению, ученик Аристарха Лентулова, Евгений Евгеньевич навсегда связал свою жизнь с Донецком, прожил долгую жизнь и умер здесь же в 1998 году, не успев отметить 91-летие. Тогда, в первые часы немецкой оккупации, его никто и слушать не захотел. В городе искали евреев, коммунистов, отставших бойцов Красной Армии. Расстреливали, сбрасывали живыми в шахты без суда и следствия, за куда менее "суровые преступления", чем спасение картин. Тогда Грейлих пришел сам, снял со стен одиннадцать наиболее ценных с его точки зрения работ, смотал холсты и рискуя жизнью, отнес их к себе домой. Среди спасенных картин, были работы Маковского, Корина, Варнека и другие. Все годы немецкой оккупации, до 8 сентября 1943 года, художник хранил работы в водосточной трубе своего дома. Когда город был освобожден, Грейлих сразу сообщил обо всем властям города. Его долго допрашивали, подвергали унизительным расспросам. Никакой благодарности он тогда не дождался, но и репрессирован не был.Картины забрали, они долго хранились в Киеве и вернулись в Донецк только в 1975 году. Спасенные Грейлихом картины-это все, что осталось от довоенного музея и служат как бы связующим звеном, фундаментом, на котором стоит музей нынешний.Вспоминается судьба старшего научного сотрудника Дворца Воронцова в Алупке Степана Щеколдина, в котором во время Ялтинской конференции жил премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль. Как и Грейлих он тоже спасал шедевры искусства, дважды спас сам дворец от уничтожения, получил 10 лет лагерей в 1945 году. Когда вышел на свободу, поселился в Таганроге и работал рядовым распостранителем театральных билетов. Грейлих когда-то тоже несколько лет жил в Таганроге, оба, несмотря на все превратности судьбы, прожили долгую жизнь. Щеколдин немного не дожил до 100 лет и умер в 2002 году в Ставрополе, Грейлих в 1998 году в Донецке, на 91 году жизни.В 2014 году, вновь на Донбассе стало тревожно. От взрывов 1914-15гг, в музее несколько раз выбивало стекла. А как музей пережил события последних 3-х лет, не было ли утрат, повреждений, сохранен ли музейный фонд, трудовой коллектив? Чем живет и дышит музей? Обо всем этом мы решили поговорить с директором Донецкого Республиканского Художественного музея Екатериной Калиниченко. Мы застали Екатерину Николаевну в очень сложный период. Музей 3 года существует в условиях обстрелов Донецка, но несмотря ни на что, сейчас идет крупная реконструкция здания музея, вся основная коллекция надежно спрятана от бомб, снарядов, ракет.- История всегда повторяется, утверждает директор музея. - Мы очень хорошо помним, что отсчет времени для нашего музея начинается 23 сентября 1939 года. В этот день была открыта Сталинская картинная галерея (Донецк с 1924 по 1961 год назывался Сталино-А.Ч.). По ее словам, коллектив музея не забыл подвиг Евгения Грейлиха, спасшего 11 работ из довоенного собрания. Дальнейшая история музея - это коллекция, пополнение фондов, реставрация экспонатов, атрибуции работ, которые попадали в музей и, конечно же, сотрудники. На данный момент в ДРХМ находится около 17 тыс единиц хранения. Последние одиннадцать лет, также как и раньше, происходит пополнение коллекции. Большей частью, конечно, это работы наших, донецких художников. Время летит неумолимо, наши художники уходят из жизни и очень печально, когда их коллекции, их наследие просто растворяются. Все эти годы, сотрудники музея поддерживали дружеские отношения с донецкими художниками и всегда вели переговоры, чтобы лучшее из их собраний, переходило в фонд музея. "Этим мы не только рассказываем о нашей, донецкой школе, но и об истории города, людях нашего края, - утверждает Екатерина Калиниченко. - В последние годы статьи расходов на приобретение произведение искусств не было. Все новые поступления - это дары авторов и членов их семей, неравнодушных людей, которые хотят пополнить наш фонд. Это было серьезное пополнение и в количественном, и в качественном отношении".Помимо художников Донбасса, музей также получал дары от художников из Москвы, Санкт-Петербурга, от Союза художников России на разную тематику. Это пейзажи, натюрморты, интересные жанровые работы. Несмотря на все неблагоприятные обстоятельства, здесь не только выставляют картины, продолжается научно-исследовательская работа. Напомним, фактически Донецк - прифронтовой город, где в минувшие годы даже поход в магазин за покупками был чреват опасностями - попасть под обстрел или сброс дрона."Скажите, были какие-нибудь утраты в собрании музея за эти годы?", - спрашиваю у директора, поскольку сам понимаю, как не просто сохранить собрание музея в период интенсивных боевых действий и неразберихи в прифронтовой полосе. "Слава Богу, утрат не было! Ущерб нанесен был только нашему зданию: пострадал фасад и некоторые залы, галерея осталась без остекления, но к тому времени, все работы были спрятаны в фондохранилище", - с гордостью поясняет директор.А реставрация? Это ведь одно из главных дел для любого музея, где хранятся десятилетиями картины.К сожалению, как, наверное, и во многих учреждениях, в Донецком художественном музее с началом СВО уменьшилось количество сотрудников. Единственный реставратор, который долгие годы трудился здесь, ушел на СВО, а когда демобилизовался, не стал возвращаться в музей. Видимо, так по своему сказалось на нем участие в военных действиях, где масштаб событий и пережитого меняет и характер и привычки участников.Тем не менее, коллективу музея удалось сохранить костяк научных сотрудников, у некоторых из них, стаж до 50 лет и первое место работы- музей! "Мы очень дорожим их знаниями, их наставничеством в плане научно-исследовательской работы. Пополняется сейчас наш коллектив и новыми сотрудниками, которые очень внимательно и с большим интересом относятся к изучению коллекции, предлагают свои научные темы и тем самым участвуют в научно-практических конференциях, которые проводятся практически во всех регионах России, говорит Екатерина Калиниченко . - Если у нас нет возможности выехать в тот или иной музей, мы принимаем участие в их мероприятиях онлайн, либо отсылаем нашу научную статью, всячески популяризируем коллекцию нашего музея". Особенностью Донецкого музея, да и Горловского является то, что их помещения очень мало подходят для хранения произведений искусства хотя бы потому, что находятся в жилых домах и полностью зависят от состояния водопроводных труб и отопления в квартирах жильцов вышестоящих этажей. Как здесь быть?По словам Екатерины Калиниченко, музей получил федеральную субсидию на капитальный ремонт исторического здания на бульваре Пушкина. Это стало возможным благодаря федеральному проекту "Семейные ценности и инфраструктура культуры", национального проекта "Семья", государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры". Здание давно нуждалось в капитальном ремонте. Очень важно, что в программе этой субсидии есть пункт о переоснащении чрезвычайно важным музейным оборудованием: новое световое оборудование, специальная система подвеса картин, система климат-контроля, оборудование для хранения предметов искусства. В течении полугода, при поддержке Министертва культуры РФ, сотрудники музея осуществляли закупки и после реконструкции все это будет работать.Еще одна особенность времени - музей не может осуществлять демонстрацию своих экспонатов в других городах России. Но тем не менее, своеобразный обмен происходит. - это планшетные выставки, либо виртуальный формат."Наш наставник - это Государственный музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина в Москве, объясняет директор. - Государственный Русский музей ( г. Санкт-Петербург) осуществляет методическую помощь. Также мы заключаем соглашение о партнерском сотрудничестве с разными регионами в музейной сфере. За последние полгода, мы подписали соглашение о сотрудничестве с Музеем изобразительных искусств Кузбасса, с Мордовским республиканским музеем им. С. Эрзи, с Пензенской картинной галереей им. К.Савицкого, с Краснодарским художественным музеем им. Ф. Коваленко, с Государственным музеем-заповедником Ростовский кремль (г. Ростов Великий, Ярославская область)"Одна из проблем любого музея - значительное тколичество работ из фондов выставить очень сложно. Десятилетиями, зачастую, работы ждут встречи с посетителями в запасниках.Эта же проблема есть и у Донецкого художественного музея. Фонды большие, а выставочное пространство быстро не увеличивается. Выход - в проведении тематических выставок. "Акцент делаем на работах, которые долгое время не выставлялись. Например, в художественном музее "Арт-Донбасс" была организована выставка ко Дню Победы, - делится своим опытом Екатерина Калиниченко. - С января мы вели подготовку к этому мероприятию. Достали из фондов очень большое количество работ, посвященных теме ВОВ. У нас есть около 700 предметов, посвященных данной тематике. Были отобраны около 100 живописных и графических работ, а также скульптура малых форм. Нам было важно представить на выставке работы, которые не выставлялись несколько десятилетий, а, возможно, и с того момента, как они поступили в фонд. Война нынешняя, то есть специальная военная операция, так же нашла свое отражение в экспозициях музея. Одно из последних поступлений было в прошлом году, когда в музей были переданы 295 портретов военнослужащих, участников СВО, которые написали художники Студии военных художников им. М. Грекова. Все эти картины были переданы безвозмездно в дар музею одним из жителей Донбасса, которые не захотел, чтобы его имя раскрывалось. И дело не в страхе за свою жизнь, а, скорее, в скромности и уважении к участникам СВО, чьи подлинные имена под их портретами важнее, как считает коллекционер, чем имя дарителя.На их основе были проведены две выставки. Первую открыли в Музее трудовой доблести Донбасса (г. Макеевка), где были представлены 100 портретов, а на годовщину СВО, уже в основном здании республиканского музея была представлена выставка, в которую вошли 25 портретов военных. "Из них на 23 портретах изображены погибшие ребята, - с грустью в голосе говорит Екатерина Калиниченко. - Нам передали только их фамилии и годы жизни, а остальную биографическую информацию собирали уже сотрудники, буквально по крупицам. Мы ищем и будем искать любую информацию о героях портретов. Для нас важна любая биографическая деталь".Помимо портретов живых и погибших участников СВО, в музее есть и картины, посвященные отдельным эпизодам операции - батальные сцены."Очень много художников, в том числе и из ДНР, посвящают свои картины этой теме, - утверждает Екатерина Калиниченко. - Нас многие посетители музея спрашивали, а почему ваши художники игнорируют современные исторические события: пишут природу, абстрагируются от проблем насущного дня? На самом деле, творчество есть сложный, зачастую иррациональный процесс. Художнику нужно время, чтобы творческая идея родилась".Проходило время и многие из тех, кто, казалось бы был далеким от этих тем, приносили в музей свои эскизы, пересылали фото своих работ. Бывали случаи, когда художники, еще никому не показывающие свои новые работы, делились своими пусть еще неоконченными произведениями на темы, связанные с событиями последнего десятилетия.Сейчас, напомню, музей находится на ремонте. Но в конце года планируется его открытие. Для нового региона России это событие станет одной из важных вех перехода к мирной созидательной жизни. О том, как работают художники в период СВО - в статье Художники написали 18 портретов Героев ДНР для выставки в Донбассе

донецк

россия

донбасс

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Алексей Чаленко

Алексей Чаленко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Алексей Чаленко

интервью, донецк, россия, донбасс, андрей бабицкий, семенов андрей, красная армия, музей, искусство