https://ukraina.ru/20250802/kak-donetskiy-khudozhestvennyy-muzey-perezhil-likholete-i-vystoyal-pod-obstrelami--1066152626.html
Как Донецкий художественный музей пережил лихолетье и выстоял под обстрелами
Как Донецкий художественный музей пережил лихолетье и выстоял под обстрелами - 02.08.2025 Украина.ру
Как Донецкий художественный музей пережил лихолетье и выстоял под обстрелами
Мне приходилось писать и даже снимать видео о Донецком республиканском художественном музее дважды. Помню, как последний раз, мы с ныне покойным Андреем Бабицким, делали репортаж о музее в 2018 году.
2025-08-02T10:46
2025-08-02T10:46
2025-08-02T10:46
интервью
донецк
россия
донбасс
андрей бабицкий
семенов андрей
красная армия
музей
искусство
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/1e/1066155295_0:128:2560:1568_1920x0_80_0_0_f7edc6e5556fd9c4ac400d067dfaf42c.jpg
Почему-то запомнилось, как в холле музея мы ждали тогдашнего директора Надежду Онищенко, а Андрей, который очень мало говорил, редко что-либо вспоминал и был со мной крайне малоразговорчивым, рассказал, что был знаком с Надеждой Мандельштам, вдовой Осипа Мандельштама. Без подробностей: знал и все. Помню, как Надежда Онищенко, подарила новый альбом о музее только Бабицкому. Тираж его был очень мал, что-то около 100 экземпляров и, наверное, сразу стал библиографической редкостью. Бабицкий тут же поправил дело и сказал, что я тоже интересуюсь искусством и попросил подарить и мне экземпляр. Директор сразу подарила второй альбом. Хороший альбом, отлично изданный. В декабре 2022 года, я поехал в Подмосковье, на дачу к Александру Артемовичу Адабашьяну (лучшему нашему Берримору) и подарил свой экземпляр ему, как память из Донецка. Помню, Александр Артемович, внимательно и строго осматривал картины нашего музея, сидя возле камина на диване ( вспоминались сцены из фильма "Собака Баскервилей" из родового поместья сэра Генри-Никиты Михалкова).Незаметно прошли эти семь лет и мне вновь захотелось узнать о том, как живет музей, особенно в последние 3 года. Дело в том, что созданный перед самой Великой Отечественной войной, в 1939 году, музей, был полностью разрушен, а его коллекция бесследно исчезла, кроме 11 картин, которые спас местный художник Евгений Грейлих. Это сейчас он уже настоящая легенда, а при жизни был скромным донецким художником, совсем не обласканный и не отмеченный наградами своей Родины за свой тихий подвиг.Донецк был оккупирован осенью 1941 года. Фонды музея, вместе со зданием, а их было около 400 единиц хранения, просто бросили, не успев эвакуировать на восток страны. Немцы уже вошли в город, устанавливали "новый немецкий порядок", до музея еще никто не добрался.В этих условиях, молодой местный художник Евгений Грейлих, пришел в галерею. В здании никого не было, никто картины не охранял, все было брошено на произвол судьбы. Грейлих пошел к своим друзьям-художникам и предложил им спрятать картины. Москвич по рождению, ученик Аристарха Лентулова, Евгений Евгеньевич навсегда связал свою жизнь с Донецком, прожил долгую жизнь и умер здесь же в 1998 году, не успев отметить 91-летие. Тогда, в первые часы немецкой оккупации, его никто и слушать не захотел. В городе искали евреев, коммунистов, отставших бойцов Красной Армии. Расстреливали, сбрасывали живыми в шахты без суда и следствия, за куда менее "суровые преступления", чем спасение картин. Тогда Грейлих пришел сам, снял со стен одиннадцать наиболее ценных с его точки зрения работ, смотал холсты и рискуя жизнью, отнес их к себе домой. Среди спасенных картин, были работы Маковского, Корина, Варнека и другие. Все годы немецкой оккупации, до 8 сентября 1943 года, художник хранил работы в водосточной трубе своего дома. Когда город был освобожден, Грейлих сразу сообщил обо всем властям города. Его долго допрашивали, подвергали унизительным расспросам. Никакой благодарности он тогда не дождался, но и репрессирован не был.Картины забрали, они долго хранились в Киеве и вернулись в Донецк только в 1975 году. Спасенные Грейлихом картины-это все, что осталось от довоенного музея и служат как бы связующим звеном, фундаментом, на котором стоит музей нынешний.Вспоминается судьба старшего научного сотрудника Дворца Воронцова в Алупке Степана Щеколдина, в котором во время Ялтинской конференции жил премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль. Как и Грейлих он тоже спасал шедевры искусства, дважды спас сам дворец от уничтожения, получил 10 лет лагерей в 1945 году. Когда вышел на свободу, поселился в Таганроге и работал рядовым распостранителем театральных билетов. Грейлих когда-то тоже несколько лет жил в Таганроге, оба, несмотря на все превратности судьбы, прожили долгую жизнь. Щеколдин немного не дожил до 100 лет и умер в 2002 году в Ставрополе, Грейлих в 1998 году в Донецке, на 91 году жизни.В 2014 году, вновь на Донбассе стало тревожно. От взрывов 1914-15гг, в музее несколько раз выбивало стекла. А как музей пережил события последних 3-х лет, не было ли утрат, повреждений, сохранен ли музейный фонд, трудовой коллектив? Чем живет и дышит музей? Обо всем этом мы решили поговорить с директором Донецкого Республиканского Художественного музея Екатериной Калиниченко. Мы застали Екатерину Николаевну в очень сложный период. Музей 3 года существует в условиях обстрелов Донецка, но несмотря ни на что, сейчас идет крупная реконструкция здания музея, вся основная коллекция надежно спрятана от бомб, снарядов, ракет.- История всегда повторяется, утверждает директор музея. - Мы очень хорошо помним, что отсчет времени для нашего музея начинается 23 сентября 1939 года. В этот день была открыта Сталинская картинная галерея (Донецк с 1924 по 1961 год назывался Сталино-А.Ч.). По ее словам, коллектив музея не забыл подвиг Евгения Грейлиха, спасшего 11 работ из довоенного собрания. Дальнейшая история музея - это коллекция, пополнение фондов, реставрация экспонатов, атрибуции работ, которые попадали в музей и, конечно же, сотрудники. На данный момент в ДРХМ находится около 17 тыс единиц хранения. Последние одиннадцать лет, также как и раньше, происходит пополнение коллекции. Большей частью, конечно, это работы наших, донецких художников. Время летит неумолимо, наши художники уходят из жизни и очень печально, когда их коллекции, их наследие просто растворяются. Все эти годы, сотрудники музея поддерживали дружеские отношения с донецкими художниками и всегда вели переговоры, чтобы лучшее из их собраний, переходило в фонд музея. "Этим мы не только рассказываем о нашей, донецкой школе, но и об истории города, людях нашего края, - утверждает Екатерина Калиниченко. - В последние годы статьи расходов на приобретение произведение искусств не было. Все новые поступления - это дары авторов и членов их семей, неравнодушных людей, которые хотят пополнить наш фонд. Это было серьезное пополнение и в количественном, и в качественном отношении".Помимо художников Донбасса, музей также получал дары от художников из Москвы, Санкт-Петербурга, от Союза художников России на разную тематику. Это пейзажи, натюрморты, интересные жанровые работы. Несмотря на все неблагоприятные обстоятельства, здесь не только выставляют картины, продолжается научно-исследовательская работа. Напомним, фактически Донецк - прифронтовой город, где в минувшие годы даже поход в магазин за покупками был чреват опасностями - попасть под обстрел или сброс дрона."Скажите, были какие-нибудь утраты в собрании музея за эти годы?", - спрашиваю у директора, поскольку сам понимаю, как не просто сохранить собрание музея в период интенсивных боевых действий и неразберихи в прифронтовой полосе. "Слава Богу, утрат не было! Ущерб нанесен был только нашему зданию: пострадал фасад и некоторые залы, галерея осталась без остекления, но к тому времени, все работы были спрятаны в фондохранилище", - с гордостью поясняет директор.А реставрация? Это ведь одно из главных дел для любого музея, где хранятся десятилетиями картины.К сожалению, как, наверное, и во многих учреждениях, в Донецком художественном музее с началом СВО уменьшилось количество сотрудников. Единственный реставратор, который долгие годы трудился здесь, ушел на СВО, а когда демобилизовался, не стал возвращаться в музей. Видимо, так по своему сказалось на нем участие в военных действиях, где масштаб событий и пережитого меняет и характер и привычки участников.Тем не менее, коллективу музея удалось сохранить костяк научных сотрудников, у некоторых из них, стаж до 50 лет и первое место работы- музей! "Мы очень дорожим их знаниями, их наставничеством в плане научно-исследовательской работы. Пополняется сейчас наш коллектив и новыми сотрудниками, которые очень внимательно и с большим интересом относятся к изучению коллекции, предлагают свои научные темы и тем самым участвуют в научно-практических конференциях, которые проводятся практически во всех регионах России, говорит Екатерина Калиниченко . - Если у нас нет возможности выехать в тот или иной музей, мы принимаем участие в их мероприятиях онлайн, либо отсылаем нашу научную статью, всячески популяризируем коллекцию нашего музея". Особенностью Донецкого музея, да и Горловского является то, что их помещения очень мало подходят для хранения произведений искусства хотя бы потому, что находятся в жилых домах и полностью зависят от состояния водопроводных труб и отопления в квартирах жильцов вышестоящих этажей. Как здесь быть?По словам Екатерины Калиниченко, музей получил федеральную субсидию на капитальный ремонт исторического здания на бульваре Пушкина. Это стало возможным благодаря федеральному проекту "Семейные ценности и инфраструктура культуры", национального проекта "Семья", государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры". Здание давно нуждалось в капитальном ремонте. Очень важно, что в программе этой субсидии есть пункт о переоснащении чрезвычайно важным музейным оборудованием: новое световое оборудование, специальная система подвеса картин, система климат-контроля, оборудование для хранения предметов искусства. В течении полугода, при поддержке Министертва культуры РФ, сотрудники музея осуществляли закупки и после реконструкции все это будет работать.Еще одна особенность времени - музей не может осуществлять демонстрацию своих экспонатов в других городах России. Но тем не менее, своеобразный обмен происходит. - это планшетные выставки, либо виртуальный формат."Наш наставник - это Государственный музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина в Москве, объясняет директор. - Государственный Русский музей ( г. Санкт-Петербург) осуществляет методическую помощь. Также мы заключаем соглашение о партнерском сотрудничестве с разными регионами в музейной сфере. За последние полгода, мы подписали соглашение о сотрудничестве с Музеем изобразительных искусств Кузбасса, с Мордовским республиканским музеем им. С. Эрзи, с Пензенской картинной галереей им. К.Савицкого, с Краснодарским художественным музеем им. Ф. Коваленко, с Государственным музеем-заповедником Ростовский кремль (г. Ростов Великий, Ярославская область)"Одна из проблем любого музея - значительное тколичество работ из фондов выставить очень сложно. Десятилетиями, зачастую, работы ждут встречи с посетителями в запасниках.Эта же проблема есть и у Донецкого художественного музея. Фонды большие, а выставочное пространство быстро не увеличивается. Выход - в проведении тематических выставок. "Акцент делаем на работах, которые долгое время не выставлялись. Например, в художественном музее "Арт-Донбасс" была организована выставка ко Дню Победы, - делится своим опытом Екатерина Калиниченко. - С января мы вели подготовку к этому мероприятию. Достали из фондов очень большое количество работ, посвященных теме ВОВ. У нас есть около 700 предметов, посвященных данной тематике. Были отобраны около 100 живописных и графических работ, а также скульптура малых форм. Нам было важно представить на выставке работы, которые не выставлялись несколько десятилетий, а, возможно, и с того момента, как они поступили в фонд. Война нынешняя, то есть специальная военная операция, так же нашла свое отражение в экспозициях музея. Одно из последних поступлений было в прошлом году, когда в музей были переданы 295 портретов военнослужащих, участников СВО, которые написали художники Студии военных художников им. М. Грекова. Все эти картины были переданы безвозмездно в дар музею одним из жителей Донбасса, которые не захотел, чтобы его имя раскрывалось. И дело не в страхе за свою жизнь, а, скорее, в скромности и уважении к участникам СВО, чьи подлинные имена под их портретами важнее, как считает коллекционер, чем имя дарителя.На их основе были проведены две выставки. Первую открыли в Музее трудовой доблести Донбасса (г. Макеевка), где были представлены 100 портретов, а на годовщину СВО, уже в основном здании республиканского музея была представлена выставка, в которую вошли 25 портретов военных. "Из них на 23 портретах изображены погибшие ребята, - с грустью в голосе говорит Екатерина Калиниченко. - Нам передали только их фамилии и годы жизни, а остальную биографическую информацию собирали уже сотрудники, буквально по крупицам. Мы ищем и будем искать любую информацию о героях портретов. Для нас важна любая биографическая деталь".Помимо портретов живых и погибших участников СВО, в музее есть и картины, посвященные отдельным эпизодам операции - батальные сцены."Очень много художников, в том числе и из ДНР, посвящают свои картины этой теме, - утверждает Екатерина Калиниченко. - Нас многие посетители музея спрашивали, а почему ваши художники игнорируют современные исторические события: пишут природу, абстрагируются от проблем насущного дня? На самом деле, творчество есть сложный, зачастую иррациональный процесс. Художнику нужно время, чтобы творческая идея родилась".Проходило время и многие из тех, кто, казалось бы был далеким от этих тем, приносили в музей свои эскизы, пересылали фото своих работ. Бывали случаи, когда художники, еще никому не показывающие свои новые работы, делились своими пусть еще неоконченными произведениями на темы, связанные с событиями последнего десятилетия.Сейчас, напомню, музей находится на ремонте. Но в конце года планируется его открытие. Для нового региона России это событие станет одной из важных вех перехода к мирной созидательной жизни. О том, как работают художники в период СВО - в статье Художники написали 18 портретов Героев ДНР для выставки в Донбассе
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
интервью, донецк, россия, донбасс, андрей бабицкий, семенов андрей, красная армия, музей, искусство
Почему-то запомнилось, как в холле музея мы ждали тогдашнего директора Надежду Онищенко, а Андрей, который очень мало говорил, редко что-либо вспоминал и был со мной крайне малоразговорчивым, рассказал, что был знаком с Надеждой Мандельштам, вдовой Осипа Мандельштама. Без подробностей: знал и все.
Помню, как Надежда Онищенко, подарила новый альбом о музее только Бабицкому. Тираж его был очень мал, что-то около 100 экземпляров и, наверное, сразу стал библиографической редкостью. Бабицкий тут же поправил дело и сказал, что я тоже интересуюсь искусством и попросил подарить и мне экземпляр. Директор сразу подарила второй альбом. Хороший альбом, отлично изданный.
В декабре 2022 года, я поехал в Подмосковье, на дачу к Александру Артемовичу Адабашьяну (лучшему нашему Берримору) и подарил свой экземпляр ему, как память из Донецка. Помню, Александр Артемович, внимательно и строго осматривал картины нашего музея, сидя возле камина на диване ( вспоминались сцены из фильма "Собака Баскервилей" из родового поместья сэра Генри-Никиты Михалкова).
Незаметно прошли эти семь лет и мне вновь захотелось узнать о том, как живет музей, особенно в последние 3 года. Дело в том, что созданный перед самой Великой Отечественной войной, в 1939 году, музей, был полностью разрушен, а его коллекция бесследно исчезла, кроме 11 картин, которые спас местный художник Евгений Грейлих. Это сейчас он уже настоящая легенда, а при жизни был скромным донецким художником, совсем не обласканный и не отмеченный наградами своей Родины за свой тихий подвиг.
Донецк был оккупирован осенью 1941 года. Фонды музея, вместе со зданием, а их было около 400 единиц хранения, просто бросили, не успев эвакуировать на восток страны. Немцы уже вошли в город, устанавливали "новый немецкий порядок", до музея еще никто не добрался.
В этих условиях, молодой местный художник Евгений Грейлих, пришел в галерею. В здании никого не было, никто картины не охранял, все было брошено на произвол судьбы. Грейлих пошел к своим друзьям-художникам и предложил им спрятать картины. Москвич по рождению, ученик Аристарха Лентулова, Евгений Евгеньевич навсегда связал свою жизнь с Донецком, прожил долгую жизнь и умер здесь же в 1998 году, не успев отметить 91-летие.
Тогда, в первые часы немецкой оккупации, его никто и слушать не захотел. В городе искали евреев, коммунистов, отставших бойцов Красной Армии. Расстреливали, сбрасывали живыми в шахты без суда и следствия, за куда менее "суровые преступления", чем спасение картин.
Тогда Грейлих пришел сам, снял со стен одиннадцать наиболее ценных с его точки зрения работ, смотал холсты и рискуя жизнью, отнес их к себе домой. Среди спасенных картин, были работы Маковского, Корина, Варнека и другие. Все годы немецкой оккупации, до 8 сентября 1943 года, художник хранил работы в водосточной трубе своего дома. Когда город был освобожден, Грейлих сразу сообщил обо всем властям города. Его долго допрашивали, подвергали унизительным расспросам. Никакой благодарности он тогда не дождался, но и репрессирован не был.
Картины забрали, они долго хранились в Киеве и вернулись в Донецк только в 1975 году. Спасенные Грейлихом картины-это все, что осталось от довоенного музея и служат как бы связующим звеном, фундаментом, на котором стоит музей нынешний.
Вспоминается судьба старшего научного сотрудника Дворца Воронцова в Алупке Степана Щеколдина, в котором во время Ялтинской конференции жил премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль. Как и Грейлих он тоже спасал шедевры искусства, дважды спас сам дворец от уничтожения, получил 10 лет лагерей в 1945 году. Когда вышел на свободу, поселился в Таганроге и работал рядовым распостранителем театральных билетов. Грейлих когда-то тоже несколько лет жил в Таганроге, оба, несмотря на все превратности судьбы, прожили долгую жизнь. Щеколдин немного не дожил до 100 лет и умер в 2002 году в Ставрополе, Грейлих в 1998 году в Донецке, на 91 году жизни.
В 2014 году, вновь на Донбассе стало тревожно. От взрывов 1914-15гг, в музее несколько раз выбивало стекла. А как музей пережил события последних 3-х лет, не было ли утрат, повреждений, сохранен ли музейный фонд, трудовой коллектив? Чем живет и дышит музей? Обо всем этом мы решили поговорить с директором Донецкого Республиканского Художественного музея Екатериной Калиниченко. Мы застали Екатерину Николаевну в очень сложный период. Музей 3 года существует в условиях обстрелов Донецка, но несмотря ни на что, сейчас идет крупная реконструкция здания музея, вся основная коллекция надежно спрятана от бомб, снарядов, ракет.
- История всегда повторяется, утверждает директор музея. - Мы очень хорошо помним, что отсчет времени для нашего музея начинается 23 сентября 1939 года. В этот день была открыта Сталинская картинная галерея (Донецк с 1924 по 1961 год назывался Сталино-А.Ч.).
По ее словам, коллектив музея не забыл подвиг Евгения Грейлиха, спасшего 11 работ из довоенного собрания.
Дальнейшая история музея - это коллекция, пополнение фондов, реставрация экспонатов, атрибуции работ, которые попадали в музей и, конечно же, сотрудники. На данный момент в ДРХМ находится около 17 тыс единиц хранения. Последние одиннадцать лет, также как и раньше, происходит пополнение коллекции. Большей частью, конечно, это работы наших, донецких художников. Время летит неумолимо, наши художники уходят из жизни и очень печально, когда их коллекции, их наследие просто растворяются.
Все эти годы, сотрудники музея поддерживали дружеские отношения с донецкими художниками и всегда вели переговоры, чтобы лучшее из их собраний, переходило в фонд музея.
"Этим мы не только рассказываем о нашей, донецкой школе, но и об истории города, людях нашего края, - утверждает Екатерина Калиниченко. - В последние годы статьи расходов на приобретение произведение искусств не было. Все новые поступления - это дары авторов и членов их семей, неравнодушных людей, которые хотят пополнить наш фонд. Это было серьезное пополнение и в количественном, и в качественном отношении".
Помимо художников Донбасса, музей также получал дары от художников из Москвы, Санкт-Петербурга, от Союза художников России на разную тематику. Это пейзажи, натюрморты, интересные жанровые работы. Несмотря на все неблагоприятные обстоятельства, здесь не только выставляют картины, продолжается научно-исследовательская работа. Напомним, фактически Донецк - прифронтовой город, где в минувшие годы даже поход в магазин за покупками был чреват опасностями - попасть под обстрел или сброс дрона.
"Скажите, были какие-нибудь утраты в собрании музея за эти годы?", - спрашиваю у директора, поскольку сам понимаю, как не просто сохранить собрание музея в период интенсивных боевых действий и неразберихи в прифронтовой полосе.
"Слава Богу, утрат не было! Ущерб нанесен был только нашему зданию: пострадал фасад и некоторые залы, галерея осталась без остекления, но к тому времени, все работы были спрятаны в фондохранилище", - с гордостью поясняет директор.
А реставрация? Это ведь одно из главных дел для любого музея, где хранятся десятилетиями картины.
К сожалению, как, наверное, и во многих учреждениях, в Донецком художественном музее с началом СВО уменьшилось количество сотрудников. Единственный реставратор, который долгие годы трудился здесь, ушел на СВО, а когда демобилизовался, не стал возвращаться в музей. Видимо, так по своему сказалось на нем участие в военных действиях, где масштаб событий и пережитого меняет и характер и привычки участников.
Тем не менее, коллективу музея удалось сохранить костяк научных сотрудников, у некоторых из них, стаж до 50 лет и первое место работы- музей!
"Мы очень дорожим их знаниями, их наставничеством в плане научно-исследовательской работы. Пополняется сейчас наш коллектив и новыми сотрудниками, которые очень внимательно и с большим интересом относятся к изучению коллекции, предлагают свои научные темы и тем самым участвуют в научно-практических конференциях, которые проводятся практически во всех регионах России, говорит Екатерина Калиниченко . - Если у нас нет возможности выехать в тот или иной музей, мы принимаем участие в их мероприятиях онлайн, либо отсылаем нашу научную статью, всячески популяризируем коллекцию нашего музея".
Особенностью Донецкого музея, да и Горловского является то, что их помещения очень мало подходят для хранения произведений искусства хотя бы потому, что находятся в жилых домах и полностью зависят от состояния водопроводных труб и отопления в квартирах жильцов вышестоящих этажей. Как здесь быть?
По словам Екатерины Калиниченко, музей получил федеральную субсидию на капитальный ремонт исторического здания на бульваре Пушкина. Это стало возможным благодаря федеральному проекту "Семейные ценности и инфраструктура культуры", национального проекта "Семья", государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры". Здание давно нуждалось в капитальном ремонте. Очень важно, что в программе этой субсидии есть пункт о переоснащении чрезвычайно важным музейным оборудованием: новое световое оборудование, специальная система подвеса картин, система климат-контроля, оборудование для хранения предметов искусства. В течении полугода, при поддержке Министертва культуры РФ, сотрудники музея осуществляли закупки и после реконструкции все это будет работать.
Еще одна особенность времени - музей не может осуществлять демонстрацию своих экспонатов в других городах России. Но тем не менее, своеобразный обмен происходит. - это планшетные выставки, либо виртуальный формат.
"Наш наставник - это Государственный музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина в Москве, объясняет директор. - Государственный Русский музей ( г. Санкт-Петербург) осуществляет методическую помощь. Также мы заключаем соглашение о партнерском сотрудничестве с разными регионами в музейной сфере. За последние полгода, мы подписали соглашение о сотрудничестве с Музеем изобразительных искусств Кузбасса, с Мордовским республиканским музеем им. С. Эрзи, с Пензенской картинной галереей им. К.Савицкого, с Краснодарским художественным музеем им. Ф. Коваленко, с Государственным музеем-заповедником Ростовский кремль (г. Ростов Великий, Ярославская область)"
Одна из проблем любого музея - значительное тколичество работ из фондов выставить очень сложно. Десятилетиями, зачастую, работы ждут встречи с посетителями в запасниках.
Эта же проблема есть и у Донецкого художественного музея. Фонды большие, а выставочное пространство быстро не увеличивается. Выход - в проведении тематических выставок.
"Акцент делаем на работах, которые долгое время не выставлялись. Например, в художественном музее "Арт-Донбасс" была организована выставка ко Дню Победы, - делится своим опытом Екатерина Калиниченко. - С января мы вели подготовку к этому мероприятию. Достали из фондов очень большое количество работ, посвященных теме ВОВ. У нас есть около 700 предметов, посвященных данной тематике. Были отобраны около 100 живописных и графических работ, а также скульптура малых форм. Нам было важно представить на выставке работы, которые не выставлялись несколько десятилетий, а, возможно, и с того момента, как они поступили в фонд.
Война нынешняя, то есть специальная военная операция, так же нашла свое отражение в экспозициях музея. Одно из последних поступлений было в прошлом году, когда в музей были переданы 295 портретов военнослужащих, участников СВО, которые написали художники Студии военных художников им. М. Грекова. Все эти картины были переданы безвозмездно в дар музею одним из жителей Донбасса, которые не захотел, чтобы его имя раскрывалось. И дело не в страхе за свою жизнь, а, скорее, в скромности и уважении к участникам СВО, чьи подлинные имена под их портретами важнее, как считает коллекционер, чем имя дарителя.
На их основе были проведены две выставки. Первую открыли в Музее трудовой доблести Донбасса (г. Макеевка), где были представлены 100 портретов, а на годовщину СВО, уже в основном здании республиканского музея была представлена выставка, в которую вошли 25 портретов военных.
"Из них на 23 портретах изображены погибшие ребята, - с грустью в голосе говорит Екатерина Калиниченко. - Нам передали только их фамилии и годы жизни, а остальную биографическую информацию собирали уже сотрудники, буквально по крупицам. Мы ищем и будем искать любую информацию о героях портретов. Для нас важна любая биографическая деталь".
Помимо портретов живых и погибших участников СВО, в музее есть и картины, посвященные отдельным эпизодам операции - батальные сцены.
"Очень много художников, в том числе и из ДНР, посвящают свои картины этой теме, - утверждает Екатерина Калиниченко. - Нас многие посетители музея спрашивали, а почему ваши художники игнорируют современные исторические события: пишут природу, абстрагируются от проблем насущного дня? На самом деле, творчество есть сложный, зачастую иррациональный процесс. Художнику нужно время, чтобы творческая идея родилась".
Проходило время и многие из тех, кто, казалось бы был далеким от этих тем, приносили в музей свои эскизы, пересылали фото своих работ. Бывали случаи, когда художники, еще никому не показывающие свои новые работы, делились своими пусть еще неоконченными произведениями на темы, связанные с событиями последнего десятилетия.
Сейчас, напомню, музей находится на ремонте. Но в конце года планируется его открытие. Для нового региона России это событие станет одной из важных вех перехода к мирной созидательной жизни.