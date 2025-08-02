https://ukraina.ru/20250802/chto-rossiya-delaet-dlya-veteranov-svo-i-kak-rabotat-s-grazhdanskim-obschestvom--deputat-gosdumy-nilov-1066334495.html
Что Россия делает для ветеранов СВО и как работать с гражданским обществом — депутат Госдумы Нилов
Что Россия делает для ветеранов СВО и как работать с гражданским обществом — депутат Госдумы Нилов - 02.08.2025 Украина.ру
Что Россия делает для ветеранов СВО и как работать с гражданским обществом — депутат Госдумы Нилов
На Всероссийском чемпионате "Абилимпикс" состоялся первый турнир по профмастерству среди участников СВО. Украина.ру, 02.08.2025
2025-08-02T10:04
2025-08-02T10:04
2025-08-02T10:05
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На Всероссийском чемпионате "Абилимпикс" состоялся первый турнир по профмастерству среди участников СВО. Журналист Украина.ру Анна Черкасова поговорила с главой комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым. Он рассказал, как власть и гражданское общество поддерживают ветеранов СВО и помогают им с трудоустройством, а также с решением юридических вопросов и психологических проблем.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, госдума, сво, социальное государство, социальная политика, социальная справедливость, трудоустройство, психология, реабилитация, ветераны, видео
Видео, Россия, Госдума, СВО, социальное государство, социальная политика, социальная справедливость, трудоустройство, психология, реабилитация, ветераны
Что Россия делает для ветеранов СВО и как работать с гражданским обществом — депутат Госдумы Нилов
10:04 02.08.2025 (обновлено: 10:05 02.08.2025)
На Всероссийском чемпионате "Абилимпикс" состоялся первый турнир по профмастерству среди участников СВО.
Журналист Украина.ру Анна Черкасова поговорила с главой комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым. Он рассказал, как власть и гражданское общество поддерживают ветеранов СВО и помогают им с трудоустройством, а также с решением юридических вопросов и психологических проблем.