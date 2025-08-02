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Что Россия делает для ветеранов СВО и как работать с гражданским обществом — депутат Госдумы Нилов

Что Россия делает для ветеранов СВО и как работать с гражданским обществом — депутат Госдумы Нилов - 02.08.2025 Украина.ру

Что Россия делает для ветеранов СВО и как работать с гражданским обществом — депутат Госдумы Нилов

На Всероссийском чемпионате "Абилимпикс" состоялся первый турнир по профмастерству среди участников СВО. Украина.ру, 02.08.2025

2025-08-02T10:04

2025-08-02T10:04

2025-08-02T10:05

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На Всероссийском чемпионате "Абилимпикс" состоялся первый турнир по профмастерству среди участников СВО. Журналист Украина.ру Анна Черкасова поговорила с главой комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым. Он рассказал, как власть и гражданское общество поддерживают ветеранов СВО и помогают им с трудоустройством, а также с решением юридических вопросов и психологических проблем.

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2025

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, россия, госдума, сво, социальное государство, социальная политика, социальная справедливость, трудоустройство, психология, реабилитация, ветераны, видео