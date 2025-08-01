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От "Орешника" до переговоров: российский президент о ходе СВО, переговорах и новом оружии

От "Орешника" до переговоров: российский президент о ходе СВО, переговорах и новом оружии - 01.08.2025 Украина.ру

От "Орешника" до переговоров: российский президент о ходе СВО, переговорах и новом оружии

В пятницу, 1 августа, президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко во время неформальной встречи на Валааме ответили на вопросы журналистов

2025-08-01T17:21

2025-08-01T17:21

2025-08-01T17:21

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В ходе беседы российского лидера попросили прокомментировать результаты третьего раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле. Путин дал благоприятную оценку прошедшим консультациям, подчеркнув важность самого факта диалога. Глава государства отметил, что украинская сторона изначально позитивно восприняла инициативу о формировании рабочих групп, однако на данный момент их практическая деятельность ещё не начата.Отдельно президент остановился на гуманитарных аспектах, сообщив, что Россия передала Украине тысячи тел погибших украинских военнослужащих, получив взамен десятки тел российских бойцов.Глава государства подчеркнул, что политическая система России полностью соответствует Конституции страны, в отличие от ситуации на Украине, где, по его мнению, легитимность власти вызывает вопросы.В стратегическом плане Путин подтвердил неизменность целей России, сформулированных год назад в его выступлении в МИДе. Основной задачей он назвал устранение коренных причин украинского кризиса и гарантирование безопасности России. При этом глава государства выразил убежденность, что безопасность как России, так и Украины может быть достигнута только в рамках общеевропейской системы безопасности.Говоря о ходе Специальной военной операции Владимир Путин заявил, что украинские власти плохо осведомлены о реальном положении дел в зоне проведения боевых действий. "Выяснилось, что официальный Киев сознательно завышает данные о количестве детей, якобы вывезенных в Россию", — отметил российский лидер.Путин подчеркнул, что в рядах российских вооруженных сил нет ни одной напрасной потери, а все достижения в ходе СВО стали возможны благодаря мужеству и профессионализму российских бойцов.Глава государства также отметил, что действия ВС РФ направлены на защиту интересов России и жителей Донбасса, которые на протяжении многих лет подвергались угрозам со стороны Киева.Помимо этого, Путин объявил о завершении производства первого серийного комплекса "Орешник" и поставке первой партии ракет в войска. Специалисты уже определили место размещения системы в Белоруссии, где она будет развернута до конца текущего года. Новый комплекс, как отметил Путин, значительно повысит возможности российской армии. Его развертывание в Белоруссии позволит контролировать ключевые направления и усилит безопасность Союзного государства.Между тем Владимир Зеленский попросил перейти от обмена заявлениями и встреч на техническом уровне к уровню разговора лидеров России и Украины. Он объявил о готовности в любое время вступить в переговоры с президентом России Владимиром Путиным по поводу урегулирования конфликта. "Мы слышим заявления из России, и если это сигнал об их серьезной готовности закончить конфликт <...>, то Украина еще раз подтверждает свою готовность к встрече на уровне лидеров в любое время", — написал Зеленский.Президент России Владимир Путин положительно оценил готовность Украины к переговорам. Подробности в публикации Зеленский попросил встречи с Путиным.

https://ukraina.ru/20250801/1066294599.html

https://ukraina.ru/20250801/1066293741.html

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новости, россия, украина, белоруссия, владимир путин, владимир зеленский, александр лукашенко, переговоры, перемирие, переговоры по украине 2025