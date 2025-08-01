https://ukraina.ru/20250801/zelenskiy-poprosil-vstrechi-s-putinym-1066300886.html

Зеленский попросил встречи с Путиным

Зеленский попросил встречи с Путиным - 01.08.2025 Украина.ру

Зеленский попросил встречи с Путиным

Владимир Зеленский попросил перейти от обмена заявлениями и встреч на техническом уровне к уровню разговора лидеров России и Украины. Об этом он написал в своем Telegram-канале

2025-08-01T16:36

2025-08-01T16:36

2025-08-01T16:36

новости

россия

украина

валаам

владимир путин

владимир зеленский

александр лукашенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065934632_0:54:1043:641_1920x0_80_0_0_0eaba20e89a9ead8436b4ade43393eff.jpg.webp

Владимир Зеленский объявил о готовности в любое время вступить в переговоры с президентом России Владимиром Путиным по поводу урегулирования конфликта. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале."Мы слышим заявления из России, и если это сигнал об их серьезной готовности закончить конфликт <...>, то Украина еще раз подтверждает свою готовность к встрече на уровне лидеров в любое время", — написал Зеленский.Президент России Владимир Путин положительно оценил готовность Украины к переговорам. Об этом он сказал на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко на Валааме 1 августа."Что касается каких-то разочарований, то, скажем… все разочарования возникают от избыточных ожиданий. Это известное общее правило, но для того, чтобы подойти к решению вопроса мирным путем, нужно вести обстоятельные разговоры и не на публике, а в тишине… Именно для этого мы предложили создать три группы [по политическим, гуманитарным и военным вопросам]", - заявил Путин.Прямые переговоры между Москвой и Киевом возобновились в мае этого года на встрече лидеров стран в Стамбуле. В настоящее время состоялось три раунда — 16 мая, 2 июня и 23 июля.

россия

украина

валаам

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, валаам, владимир путин, владимир зеленский, александр лукашенко