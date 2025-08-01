Зеленский попросил встречи с Путиным - 01.08.2025 Украина.ру
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Зеленский попросил встречи с Путиным
Зеленский попросил встречи с Путиным - 01.08.2025 Украина.ру
Зеленский попросил встречи с Путиным
Владимир Зеленский попросил перейти от обмена заявлениями и встреч на техническом уровне к уровню разговора лидеров России и Украины. Об этом он написал в своем Telegram-канале
2025-08-01T16:36
2025-08-01T16:36
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валаам
владимир путин
владимир зеленский
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Владимир Зеленский объявил о готовности в любое время вступить в переговоры с президентом России Владимиром Путиным по поводу урегулирования конфликта. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале."Мы слышим заявления из России, и если это сигнал об их серьезной готовности закончить конфликт &lt;...&gt;, то Украина еще раз подтверждает свою готовность к встрече на уровне лидеров в любое время", — написал Зеленский.Президент России Владимир Путин положительно оценил готовность Украины к переговорам. Об этом он сказал на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко на Валааме 1 августа."Что касается каких-то разочарований, то, скажем… все разочарования возникают от избыточных ожиданий. Это известное общее правило, но для того, чтобы подойти к решению вопроса мирным путем, нужно вести обстоятельные разговоры и не на публике, а в тишине… Именно для этого мы предложили создать три группы [по политическим, гуманитарным и военным вопросам]", - заявил Путин.Прямые переговоры между Москвой и Киевом возобновились в мае этого года на встрече лидеров стран в Стамбуле. В настоящее время состоялось три раунда — 16 мая, 2 июня и 23 июля.
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новости, россия, украина, валаам, владимир путин, владимир зеленский, александр лукашенко
Новости, Россия, Украина, Валаам, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Александр Лукашенко

Зеленский попросил встречи с Путиным

16:36 01.08.2025
 
© Фото : Пресс-служба президента Украины
- РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© Фото : Пресс-служба президента Украины
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Владимир Зеленский попросил перейти от обмена заявлениями и встреч на техническом уровне к уровню разговора лидеров России и Украины. Об этом он написал в своем Telegram-канале
Владимир Зеленский объявил о готовности в любое время вступить в переговоры с президентом России Владимиром Путиным по поводу урегулирования конфликта. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
"Мы слышим заявления из России, и если это сигнал об их серьезной готовности закончить конфликт <...>, то Украина еще раз подтверждает свою готовность к встрече на уровне лидеров в любое время", — написал Зеленский.
Президент России Владимир Путин положительно оценил готовность Украины к переговорам. Об этом он сказал на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко на Валааме 1 августа.
"Что касается каких-то разочарований, то, скажем… все разочарования возникают от избыточных ожиданий. Это известное общее правило, но для того, чтобы подойти к решению вопроса мирным путем, нужно вести обстоятельные разговоры и не на публике, а в тишине… Именно для этого мы предложили создать три группы [по политическим, гуманитарным и военным вопросам]", - заявил Путин.
Прямые переговоры между Москвой и Киевом возобновились в мае этого года на встрече лидеров стран в Стамбуле. В настоящее время состоялось три раунда — 16 мая, 2 июня и 23 июля.
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