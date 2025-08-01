Что ВСУ принесут в жертву ради Сум и как Россия может отрубить спутниковую связь на Украине — Евсеев - 01.08.2025 Украина.ру
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Что ВСУ принесут в жертву ради Сум и как Россия может отрубить спутниковую связь на Украине — Евсеев
Что ВСУ принесут в жертву ради Сум и как Россия может отрубить спутниковую связь на Украине — Евсеев - 01.08.2025 Украина.ру
Что ВСУ принесут в жертву ради Сум и как Россия может отрубить спутниковую связь на Украине — Евсеев
Военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев в эфире Украина.ру рассказал о ситуации на... Украина.ру, 01.08.2025
2025-08-01T17:23
2025-08-01T17:23
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украина
сша
дональд трамп
вооруженные силы украины
владимир евсеев
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Военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев в эфире Украина.ру рассказал о ситуации на Красноармейском направлении, о хакерской атаке на цифровую инфраструктуру "Аэрофлота" и о планах президента США Дональда Трампа по сдерживанию России. 00:37 – Ситуация на Красноармейском (Покровском) направлении; 06:46 – Работа российских операторов беспилотников и борьба с дронами ВСУ; 13:28 – Зенитные пулемёты на поле боя и система российского военного интернета "Рассвет"; 17:44 – Налёты беспилотников на аэропорты и хакерская атака на инфраструктуру "Аэрофлота"; 27:51 – Сокращение срока ультиматума Трампа с 50 до 12 дней.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, россия, украина, сша, дональд трамп, вооруженные силы украины, владимир евсеев, снг
Видео, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Владимир Евсеев, СНГ

Что ВСУ принесут в жертву ради Сум и как Россия может отрубить спутниковую связь на Украине — Евсеев

17:23 01.08.2025
 
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Военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев в эфире Украина.ру рассказал о ситуации на Красноармейском направлении, о хакерской атаке на цифровую инфраструктуру "Аэрофлота" и о планах президента США Дональда Трампа по сдерживанию России.
00:37 – Ситуация на Красноармейском (Покровском) направлении;
06:46 – Работа российских операторов беспилотников и борьба с дронами ВСУ;
13:28 – Зенитные пулемёты на поле боя и система российского военного интернета "Рассвет";
17:44 – Налёты беспилотников на аэропорты и хакерская атака на инфраструктуру "Аэрофлота";
27:51 – Сокращение срока ультиматума Трампа с 50 до 12 дней.
16:21
Антикоррупционный ошейник: зачем Вашингтон финансирует НАБУ и САПКомитет Сената США поддержал выделение Украине нового пакета финансовой помощи, включающего $200 млн на поддержку антикоррупционных органов и гражданского общества. Об этом 1 августа сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова, назвав решение важным шагом в укреплении демократических институтов
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Заголовок открываемого материала
19:29Удар нанесён по Черниговской области
19:24Обстановка на важном перекрёстке у Красноармейска (Покровска) крайне грустная для ВСУ
19:15Проходящее с начала года предметное обсуждение украинской тематики между Москвой и Вашингтоном весьма полезно и дает результаты, — глава МИД Сергей Лавров.
19:05Два человека погибли при атаке дрона ВСУ в Белгородской области, сообщил губернатор.
18:54Красноармейск (укр. Покровск). ВСУ под напором наших ударов покидают нп. Чинушино на южном охвате города
18:47Украина должна урегулировать однополые партнерства* в рамках евроинтеграции, — премьер Швеции
17:30Как возникают разочарования и другие комментарии по Украине. Итоги 1 августа
17:23Что ВСУ принесут в жертву ради Сум и как Россия может отрубить спутниковую связь на Украине — Евсеев
17:21От "Орешника" до переговоров: российский президент о ходе СВО, переговорах и новом оружии
17:18ЕС должен приостановить финансирование Украины, пока Зеленский не примет реальные антикоррупционные меры — Süddeutsche Zeitung
17:03Алексей Зубец: Если безумная тарифная политика Трампа сработает, США вновь станут индустриальной державой
16:56Deep State признал продвижение российских войск на нескольких участках фронта
16:55"Дружба" дала трещину: Польша потребовала от Украины учесть "исторические обиды"
16:47Где ждать новый удар? Десять направлений, где ВСУ теряют контроль
16:43НАБУ и САП готовятся к масштабным преследованиям чиновников после восстановления полномочий
16:38Российская авиация уничтожила стратегический мост под Константиновкой бомбой ФАБ-3000
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16:21Антикоррупционный ошейник: зачем Вашингтон финансирует НАБУ и САП
16:03Путин: ЕС потерял суверенитет, Украина его никогда не имела
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