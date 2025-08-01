https://ukraina.ru/20250801/chto-vsu-prinesut-v-zhertvu-radi-sum-i-kak-rossiya-mozhet-otrubit-sputnikovuyu-svyaz-na-ukraine--evseev-1066304809.html
Что ВСУ принесут в жертву ради Сум и как Россия может отрубить спутниковую связь на Украине — Евсеев
Что ВСУ принесут в жертву ради Сум и как Россия может отрубить спутниковую связь на Украине — Евсеев - 01.08.2025 Украина.ру
Что ВСУ принесут в жертву ради Сум и как Россия может отрубить спутниковую связь на Украине — Евсеев
Военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев в эфире Украина.ру рассказал о ситуации на... Украина.ру, 01.08.2025
2025-08-01T17:23
2025-08-01T17:23
2025-08-01T17:23
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владимир евсеев
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Военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев в эфире Украина.ру рассказал о ситуации на Красноармейском направлении, о хакерской атаке на цифровую инфраструктуру "Аэрофлота" и о планах президента США Дональда Трампа по сдерживанию России. 00:37 – Ситуация на Красноармейском (Покровском) направлении; 06:46 – Работа российских операторов беспилотников и борьба с дронами ВСУ; 13:28 – Зенитные пулемёты на поле боя и система российского военного интернета "Рассвет"; 17:44 – Налёты беспилотников на аэропорты и хакерская атака на инфраструктуру "Аэрофлота"; 27:51 – Сокращение срока ультиматума Трампа с 50 до 12 дней.
https://ukraina.ru/20250801/1066296455.html
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