Проклятье золотого унитаза. Украинские эксперты о ситуации с переголосованием в парламенте Закона о НАБУ - 31.07.2025 Украина.ру
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Проклятье золотого унитаза. Украинские эксперты о ситуации с переголосованием в парламенте Закона о НАБУ
Проклятье золотого унитаза. Украинские эксперты о ситуации с переголосованием в парламенте Закона о НАБУ - 31.07.2025 Украина.ру
Проклятье золотого унитаза. Украинские эксперты о ситуации с переголосованием в парламенте Закона о НАБУ
В квартире олигарха Тимура Миндича – соратника Зеленского, бизнес-партнера – активисты нашли золотые унитазы. Тем временем Верховная Рада откатила назад и проголосовала за неприкосновенность и независимость западных антикоррупционных бюро и прокуроров.
2025-07-31T19:55
2025-07-31T19:55
украина
запад
кремль
владимир зеленский
виктор янукович
владимир путин
офис президента
набу
генпрокуратура
эксклюзив
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Что общего между этими двумя новостями? Многое, фактически это дежавю. Именно сантехнический предмет золотого цвета стал символом коррупции времен Януковича, чью роскошь и китч возвели на майдановские плакаты борьбы за светлое будущее в 2014 году. И вот, спустя 11 лет, точно такие же унитазы фигурируют в главном антикоррупционном скандале, который погружает Украину в новый политический кризис. История замкнулась и вернулись в нулевую точку. Только цена этого "аттракциона свободы и демократии" – война. Сегодня парламент проголосовал за новый Закон Зеленского, который возвращает полномочия НАБУ и САП, однако эксперты уверены, что требования толпы на этом не закончатся. Она будет требовать отставки главных фигурантов коррупционных скандалов, их ареста, не исключено, что и смещения самого Зеленского. Ровно как в 2014 году требования народа расширялись по мере того, как власти удовлетворяли предыдущие запросы. Об этом уже открыто пишут активисты в своих соцсетях: это только начало для Зеленского. Начало конца.Общественный активист Валерий ПрозапасПока "новые лица" по-оруелловски празднуют мощную победу над самими собой недельной давности, нам надо навсегда запомнить главный вывод этого трэша - государственные интересы для них глубоко второстепенны по сравнению с угрозами собственного пребывания у корыта, ради которого они оказывается готовы в любой момент разбить страну об стену. И это вряд ли изменится, разве что действовать станут хитрее и осторожнее, потому что слишком просто сейчас использовать военное положение для устрашения одних и обвинения других в "подыгрыше врагу". Но попытка окончательно зачистить украинское общество в состояние россии-белорусии, похоже, провалилась. Потому стоим. ...... ну, и ждем новых подробностей о событиях в квартирах с золотыми унитазами.Общественный деятель Валерий ПекарПоздравляю украинский народ с возможностью сделать первый шаг по выходу из глубокого политического кризиса путем активности, сплоченности и мудрости. Мы ведь въехали в полноценный политический кризис и еще не выбрались из него, но сделали первый важный шаг. Парламент, правительство и команда президента ощутили общественный контроль и жесткую позицию международных партнеров.Молодежь спасла украинскую приверженность европейскому выбору и демократии.Это не конец, а начало: еще нужно исправить остальные плохие поправки, внесенные злополучным законом, а также выполнить все пропущенные и просроченные маяки и индикаторы реформ, начиная с БЭБ. Гражданское общество и международные партнеры послали четкий сигнал по этому поводу. Не нужно заставлять усиливать этот сигнал дополнительными акциями. Список того, что нужно сделать, не ограничивается обязательствами перед внешними партнерами. Есть еще куча вопросов, решение которых нуждается в национальной безопасности и обороне. Давайте это делать, потому что задержка стоит жизней. Уличные протесты во время войны - крайне опасное явление. В то же время приходится прибегать к ним, когда других путей нет. Участники протестов проявили мудрость, сплоченность и толерантность. Мы прошли по лезвию ножа, но прошли. Всего этого могло не произойти, если бы был налажен системный (да пусть даже несистемный) диалог между властью и экспертными сообществами и гражданским обществом.Если все останется как есть, дальнейшие ошибки неизбежны. В то же время сравнение нынешней ситуации с предыдущими массовыми протестами прошлых лет показывает, как невероятно выросло наше общество.Политический аналитик Дмитрий КорнейчукИтак, Зеленский сегодня показал свою полную слабость. Этим скоро и воспользуются, требуя все больше уступок. Но что самое страшное для него: Зеленский "подставил" всех силовиков, которые поставили на кон свою репутацию уголовными делами против НАБУ.Кроме того, "подставит" всех депутатов от "слуг", которые "кастрировали" НАБУ по команде Банковой. Ну и главное: Зеленский показал неспособность защитить свое окружение. Так что сегодня все только начинается. Запасаемся попкорном…Медиаменеджер Севгиль МусаеваСмотрю прямую трансляцию заседания Верховной Рады, первую с начала полномасштабного вторжения.И чувствую почти физическое отторжение. Не только из-за формы - стилистики выступлений, демагогию, давно умерший язык эпохи. А прежде всего из-за содержания: абсолютную оторванность от реальности, в которой живет страна уже четвертый год. Как будто открылся портал в политическое чистилище. Или ты попал в музей, где показывают динозавров. Конечно, для общего развития можно посмотреть на них как на экспонаты. Но музейным чучелам слово не дают.Политолог Виктор НебоженкоОказывается, для Офиса президента Зеленского пленки НАБУ с квартиры Миндича важнее грехов НАБУ и попыток его подмять под Генпрокуратуру и СБУ. Они боятся не акций протеста, а компромата. Но для того, чтобы процесс политизации конфликта гражданского общества с Офисом Зеленского не обострялся и не принимал новые формы, а пленки не шокировали народ, тут возможна или нужна сделка, как политический компромисс.Сейчас, во время войны, Украина не может позволить ни резко обновлять неэффективную политическую власть, которая терпимо относится к элитной коррупции, ни избавиться от помощи и влияния Запада, отказа от западного вооружения, кредитов, грантов, консалтинга и западных наблюдателей.Вероятно, придется идти на компромисс. Суть нового политического компромисса - НАБУ добровольно отдает пленки, компрометирующие окружение Зеленского, а также передает в Генпрокуратуру все "кислотные" дела, а Офис президента прекращает шельмование, дискредитацию и попытки уничтожить НАБУ и другие антикоррупционные органы. Все остаются дольны – Офис президента, окружение Зеленского, перепуганные коррупционеры, Генпрокуратура, СБУ и НАБУ.Все довольны в Украине, кроме Запада, который, таким образом, объективно, на долгие годы проигрывает Украину Кремлю, ибо цель Путина - антизападная, "колонизированная" Украина.От редакции: Похоже, украинские эксперты, сосредоточившись на деталях, так и не поняли в какую воронку попала и власть и политики и сами эксперты в связи с "делом НАБУ. Они всё еще отстраиваются от России, считают свою ситуацию - неким недоразумением, не понимая главных последствий скандала, ставящего режим на грань распада.Другие выводы из сложившейся вокруг закона о НАБУ ситуации сделал эксперт издания Украина.ру Михаил Павлив "Голосование в Раде по НАБУ показало, что вертикаль Зеленского теперь - под ударом"
украина
запад
кремль
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Виктория Титова
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, запад, кремль, владимир зеленский, виктор янукович, владимир путин, офис президента, набу, генпрокуратура, эксклюзив
Украина, Запад, Кремль, Владимир Зеленский, Виктор Янукович, Владимир Путин, Офис президента, НАБУ, генпрокуратура, Эксклюзив

Проклятье золотого унитаза. Украинские эксперты о ситуации с переголосованием в парламенте Закона о НАБУ

19:55 31.07.2025
 
© Фото : nashigroshi.org
- РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© Фото : nashigroshi.org
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Виктория Титова
автор издания Украина.ру
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В квартире олигарха Тимура Миндича – соратника Зеленского, бизнес-партнера – активисты нашли золотые унитазы. Тем временем Верховная Рада откатила назад и проголосовала за неприкосновенность и независимость западных антикоррупционных бюро и прокуроров.
Что общего между этими двумя новостями? Многое, фактически это дежавю. Именно сантехнический предмет золотого цвета стал символом коррупции времен Януковича, чью роскошь и китч возвели на майдановские плакаты борьбы за светлое будущее в 2014 году.
И вот, спустя 11 лет, точно такие же унитазы фигурируют в главном антикоррупционном скандале, который погружает Украину в новый политический кризис. История замкнулась и вернулись в нулевую точку. Только цена этого "аттракциона свободы и демократии" – война.
Сегодня парламент проголосовал за новый Закон Зеленского, который возвращает полномочия НАБУ и САП, однако эксперты уверены, что требования толпы на этом не закончатся. Она будет требовать отставки главных фигурантов коррупционных скандалов, их ареста, не исключено, что и смещения самого Зеленского. Ровно как в 2014 году требования народа расширялись по мере того, как власти удовлетворяли предыдущие запросы. Об этом уже открыто пишут активисты в своих соцсетях: это только начало для Зеленского. Начало конца.
Общественный активист Валерий Прозапас
Пока "новые лица" по-оруелловски празднуют мощную победу над самими собой недельной давности, нам надо навсегда запомнить главный вывод этого трэша - государственные интересы для них глубоко второстепенны по сравнению с угрозами собственного пребывания у корыта, ради которого они оказывается готовы в любой момент разбить страну об стену. И это вряд ли изменится, разве что действовать станут хитрее и осторожнее, потому что слишком просто сейчас использовать военное положение для устрашения одних и обвинения других в "подыгрыше врагу". Но попытка окончательно зачистить украинское общество в состояние россии-белорусии, похоже, провалилась. Потому стоим. ...... ну, и ждем новых подробностей о событиях в квартирах с золотыми унитазами.
Общественный деятель Валерий Пекар
Поздравляю украинский народ с возможностью сделать первый шаг по выходу из глубокого политического кризиса путем активности, сплоченности и мудрости. Мы ведь въехали в полноценный политический кризис и еще не выбрались из него, но сделали первый важный шаг. Парламент, правительство и команда президента ощутили общественный контроль и жесткую позицию международных партнеров.Молодежь спасла украинскую приверженность европейскому выбору и демократии.
Это не конец, а начало: еще нужно исправить остальные плохие поправки, внесенные злополучным законом, а также выполнить все пропущенные и просроченные маяки и индикаторы реформ, начиная с БЭБ. Гражданское общество и международные партнеры послали четкий сигнал по этому поводу. Не нужно заставлять усиливать этот сигнал дополнительными акциями. Список того, что нужно сделать, не ограничивается обязательствами перед внешними партнерами. Есть еще куча вопросов, решение которых нуждается в национальной безопасности и обороне. Давайте это делать, потому что задержка стоит жизней.
Уличные протесты во время войны - крайне опасное явление. В то же время приходится прибегать к ним, когда других путей нет. Участники протестов проявили мудрость, сплоченность и толерантность. Мы прошли по лезвию ножа, но прошли. Всего этого могло не произойти, если бы был налажен системный (да пусть даже несистемный) диалог между властью и экспертными сообществами и гражданским обществом.Если все останется как есть, дальнейшие ошибки неизбежны.
В то же время сравнение нынешней ситуации с предыдущими массовыми протестами прошлых лет показывает, как невероятно выросло наше общество.
Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
Итак, Зеленский сегодня показал свою полную слабость. Этим скоро и воспользуются, требуя все больше уступок. Но что самое страшное для него: Зеленский "подставил" всех силовиков, которые поставили на кон свою репутацию уголовными делами против НАБУ.
Кроме того, "подставит" всех депутатов от "слуг", которые "кастрировали" НАБУ по команде Банковой. Ну и главное: Зеленский показал неспособность защитить свое окружение. Так что сегодня все только начинается. Запасаемся попкорном…
Медиаменеджер Севгиль Мусаева
Смотрю прямую трансляцию заседания Верховной Рады, первую с начала полномасштабного вторжения.И чувствую почти физическое отторжение. Не только из-за формы - стилистики выступлений, демагогию, давно умерший язык эпохи. А прежде всего из-за содержания: абсолютную оторванность от реальности, в которой живет страна уже четвертый год. Как будто открылся портал в политическое чистилище. Или ты попал в музей, где показывают динозавров. Конечно, для общего развития можно посмотреть на них как на экспонаты. Но музейным чучелам слово не дают.
Политолог Виктор Небоженко
Оказывается, для Офиса президента Зеленского пленки НАБУ с квартиры Миндича важнее грехов НАБУ и попыток его подмять под Генпрокуратуру и СБУ. Они боятся не акций протеста, а компромата. Но для того, чтобы процесс политизации конфликта гражданского общества с Офисом Зеленского не обострялся и не принимал новые формы, а пленки не шокировали народ, тут возможна или нужна сделка, как политический компромисс.
Сейчас, во время войны, Украина не может позволить ни резко обновлять неэффективную политическую власть, которая терпимо относится к элитной коррупции, ни избавиться от помощи и влияния Запада, отказа от западного вооружения, кредитов, грантов, консалтинга и западных наблюдателей.
Вероятно, придется идти на компромисс. Суть нового политического компромисса - НАБУ добровольно отдает пленки, компрометирующие окружение Зеленского, а также передает в Генпрокуратуру все "кислотные" дела, а Офис президента прекращает шельмование, дискредитацию и попытки уничтожить НАБУ и другие антикоррупционные органы. Все остаются дольны – Офис президента, окружение Зеленского, перепуганные коррупционеры, Генпрокуратура, СБУ и НАБУ.
Все довольны в Украине, кроме Запада, который, таким образом, объективно, на долгие годы проигрывает Украину Кремлю, ибо цель Путина - антизападная, "колонизированная" Украина.
От редакции: Похоже, украинские эксперты, сосредоточившись на деталях, так и не поняли в какую воронку попала и власть и политики и сами эксперты в связи с "делом НАБУ. Они всё еще отстраиваются от России, считают свою ситуацию - неким недоразумением, не понимая главных последствий скандала, ставящего режим на грань распада.
Другие выводы из сложившейся вокруг закона о НАБУ ситуации сделал эксперт издания Украина.ру Михаил Павлив "Голосование в Раде по НАБУ показало, что вертикаль Зеленского теперь - под ударом"
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УкраинаЗападКремльВладимир ЗеленскийВиктор ЯнуковичВладимир ПутинОфис президентаНАБУгенпрокуратураЭксклюзив
 
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